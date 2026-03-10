ททท. น้อมนำพระราชปณิธาน “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สู่ Village to the World Season 5

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสานต่อโครงการ Village to the World Season 5 #SustainableAgenda #QueenLegacy น้อมนำแนวพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มาบูรณาการกับ 9 ชุมชนท่องเที่ยวและ 9 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมวางรากฐานโมเดลการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า ภายใต้แนวคิด Shared Value และ ESG Tourism มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนและจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อผลักดันชุมชนไทยสู่การยอมรับในระดับสากล
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในบริบทที่นักลงทุนและประชาคมโลก ให้ความสำคัญกับวาระแห่งความยั่งยืน การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากแต่เป็นตัวชี้วัดศักยภาพและความพร้อมของประเทศ โครงการ Village to the World Season 5 จึงเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศไทย สู่การเป็น ESG Tourism Destination อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ ททท.
โดยปีนี้ ททท. ได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคธุรกิจ ตลาดทุน และชุมชนท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ด้วยการจับคู่ 9 ชุมชนกับ 9 องค์กรภาคธุรกิจและตลาดทุน (ESG Co-Host) ที่มีเป้าหมายด้าน ESG สอดคล้องกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงคุณค่า (Value-based Tourism) ที่ลดผลกระทบทางลบ และสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก “เชิงปริมาณ” ไปสู่การท่องเที่ยว “เชิงคุณค่า” ตามนโยบาย “Value Over Volume” ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์ ผลลัพธ์ต่อชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว
ขณะเดียวกัน โครงการฯ ยังน้อมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์สู่การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนในบริบทปัจจุบัน
ผ่านการเชื่อมโยงพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับชุมชนโดยรอบ ให้เกิดเป็น 9 เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่จับต้องได้ ภายใต้แนวคิด “The Queen’s Nature Legacy”ควบคู่กับการออกแบบแคมเปญการตลาด เชิงกลยุทธ์ และสื่อสารผ่านเครือข่าย ESG Content Creators, ESG KOLs และพันธมิตรสื่อ พร้อมกันนี้ ยังมีการออกแบบแคมเปญการตลาดเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารผ่านเครือข่าย ESG Content Creators, ESG KOLs และพันธมิตรสื่อ
ควบคู่กับการจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการเข้าร่วมประกวดรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ SKÅL Sustainable Tourism Awards, PATA Gold Awards และ UN Tourism Best Tourism Villages รวมถึงรางวัลด้านความยั่งยืนในเวทีสากลอื่น ๆ
โครงการดังกล่าวกำหนดการดำเนินงานเป็น 6 กิจกรรมหลัก โดยเริ่มจาก กิจกรรมที่ 1 QUEEN’S LEGACY DISCOVERY การคัดเลือกและรวบรวมองค์ความรู้จาก 9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ที่สะท้อนพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงคุณค่า(ESG Tourism)
ต่อด้วย กิจกรรมที่ 2 CO-HOST IMPACT MATCHING เชื่อมโยงข้อมูลสู่ภาคธุรกิจ
และ กิจกรรมที่ 3 ESG JOURNEY CO-DESIGN ร่วมออกแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง ESG Co-Host โครงการพระราชดำริ และชุมชนในพื้นที่
จากนั้นดำเนิน กิจกรรมที่ 4 ESG STORY ACTION-FIELD TRIPลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงร่วมกับพันธมิตรสื่อ
ตามด้วย กิจกรรมที่ 5 VILLAGE TO THE WORLD – IMPACT CHALLENGE ที่ใช้พลังของ ESG KOLs และ Content Creators ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขยายการรับรู้และสร้างรายได้แก่ชุมชน
ก่อนปิดท้ายด้วย กิจกรรมที่ 6 FROM LOCAL IMPACT TO GLOBAL RECOGNITION คัดเลือกพื้นที่ที่มีผลลัพธ์โดดเด่น พร้อมจัดทำข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อยกระดับสู่เวทีการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากล
การเดินหน้าของโครงการครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ ในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ควบคู่กับการยกระดับชุมชนไทยให้ก้าวสู่เวทีสากล ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าให้ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืนในระดับนานาชาติ
