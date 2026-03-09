เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คำพูดที่รวดเร็วเกินใจคิด อาจทำให้คนรอบตัวเข้าใจผิด ตีความหมายไม่ตรงกับเจตนา อาจทำให้งานมีปัญหา ชะงัก หางานใหม่ที่เดิมจะไม่ปล่อยตัวคุณ การสอบยังไม่สมหวัง อาจต้องลองอีกครั้งหรือหาสนามสอบเพื่องาน การเรียนในที่ใหม่ๆ การเงินใช้สะพัด เก็บออมได้น้อย มีรายจ่ายจำเป็นรออยู่ เข้าหาสถาบันการเงินยังต่อรอง มีความไม่พร้อม ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ สุขภาพทรงตัว
อย่าให้เรื่องนอกบ้านทำให้มีปากเสียง คนมีคู่อะไรก็สดใส แต่ลังเล คิดไปเอง มโนกันเก่ง ทำให้ความสัมพันธ์หยุดชะงัก มีคนเตรียมเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัว มีโอกาสจดทะเบียนสมรสหรือการรับรองบุตร คนเก่าจะกลับมา
คนเกิดวันจันทร์
มีคนวิ่งเข้ามาหา คุณเป็นศูนย์กลางของคนหลายฝ่าย มีคนอยากยืมเงิน ยืมความคิด อยากให้คุณช่วยออกแรง ออกความคิดเห็นให้ชิ้นงานของพวกเขา ตกงานจะได้งานใหม่เพราะคำชักชวน ค่าแรง การค้าต่างๆ มักโดนต่อรองห้ามใจอ่อนแม้เป็นคนสนิท การเงินยังต้องเซฟใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การเดินทางไกลจะเกิดขึ้นในไม่ช้า จะมีชื่อเสียงจากงานไอเดียความคิด อย่าเข้าใกล้คนมีสีจะเดือดร้อน
ความเลิฟตัวจริงจะปรากฏ คนโสดที่มองหาใครสักคน จะเจอคนใกล้ชิดที่ดีต่อใจ คนปิดประตูหัวใจกำลังจะมีข่าวดีเพราะคนที่เคยสนิทมากๆ จะกลับมาขอโอกาส เข้ามาด้วยความจริงจัง คนแต่งงานแล้วระวังปากเสียงจากเรื่องเล็กๆ
คนเกิดวันอังคาร
อย่าเสียดายสิ่งที่เสียไป วันนี้ต้องแลกเปลี่ยนยื่มหมูยื่นแมว ไม่สามารถเก็บทุกเรื่องเอาไว้กับตัวเองได้ คนตกงานอาจต้องยอมได้ค่าตัวน้อยแต่งานถูกใจ คนในเครื่องแบบกำลังจะมีข่าวดีเรื่องการโอนย้าย การเงินลงทุนเด่นช่วงบ่าย เงินนอกระบบเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดี ลุ้นเสี่ยงโชคต้องเล่นตามกระเเส แต่มีลาภสัตว์สองเท้าจากคนอายุน้อบสุขภาพวันนี้ใส่ใจระบบน้ำ ระบบเลือดและความดันโลหิต
รู้ตัวช้าต้องรอโอกาสถัดไป ลุ้นจีบใครยังไม่สมหวัง เพราะเป้าหมายยังลังเลและมีตัวเลือกมากกว่าคุณ การทำงานกับคนรักเด่นกว่าทำคนเดียว หากโสด คุณจะได้พบคนถูกใจเพราะงานหรือที่เรียนใหม่ อกหักมูฟออนอย่างช้าๆ
คนเกิดวันพุธ
อย่าเสียเวลากับเรื่องเล็กๆ ความจุกจิกทำให้จังหวะการเดินหน้าเรื่องงานหรือการเรียนไปได้ช้า จะได้วางเรื่องอื่นเพื่อลุยภาระสำคัญ งานกำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ มีการโยกย้ายที่คนอื่นไม่อยากได้ ท้าทายเพราะความไม่รู้ การเงินติดขัดหยิบยืมเพื่อน ลงทุนกำไรยังไม่มากต้องลงแรง
และเงินไปก่อนเพื่อตั้งตัว สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านต้องใส่ใจ อาจทรุดต้องดูแลใกล้ชิด ทำบุญคนพิการจะดี
ความเลิฟคนใกล้ชิดคิดเกินเพื่อน พวกเขาไม่แสดงออกแม้เสียอาการบ้างแต่เป็นมิตรภาพที่ดีไว้ใจได้ คนในแสงไฟเรื่องรักเป็นอุปสรรค จุดอ่อนให้คนอื่นโจมตี แยกกันอยู่ หย่าร้างต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ รักทางไกลมีคู่แทรก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สุขภาพเป็นอุปสรรค แม้ความสำเร็จจะได้รับ โอกาสการสอบ แข่งขัน งาน การเรียน อาจไปแพ้ในเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ตกงานลุ้นงานใหม่ที่ยังต้องรอโอกาส การใช้จ่ายตามประสงค์ ลงเงินกับธุรกิจขนาดเล็กที่ทำด้วยตัวเอง งานที่พูดน้อย เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ จะประสบความสำเร็จว่องไว จะได้เป็นคนสาธารณะ มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับงานสีดำ หรือทำบุญบรรพบุรุษแล้วจะดี
อย่าลังเลกับการรักตัวเอง เลิกรา ตัดสัมพันธ์จะเกิดขึ้นช้าๆ ทั้งยังไม่แต่งงานและแต่งงานแล้วแต่จบสวย คนโสดอย่าใจดีกับคนที่แครฺในเรื่องของการเงิน เพศทางเลือกมีคนกลับมาขอโอกาส แต่มีคนใหม่ที่น่าในใจอยู่แล้ว
คนเกิดวันศุกร์
ต้องมองข้ามเรื่องรอบตัว ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะสบายใจมากกว่า การเงินทำให้ต้องเก็บออม ใช้เท่าที่จำเป็น วันดีที่จะซื้อขายของมีมูลค่า อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ เครื่องประดับ จ่ายเงินเยอะกับความเชื่อ และซื้อเวลา เสื้อผ้าโทนครีม น้ำตาล เทา ช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน ระมัดระวังสะดุดหกล้ม รองเท้า บันได อาจเกิดอุบัติเหตุ เสริมดวงวันนี้ ทำบุญกับบริวารด้วยอาหารหรือเครื่องดื่ม
คนพิเศษมักอยู่ไกลสายตา คุณจะได้เจอคนที่ดีต่อใจแต่ยังไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์ เพราะต่างคนต่างจัดการเรื่องเก่าๆ ไม่เรียบร้อย คนมีคู่อยู่แล้วดูแลกันดี อย่าเบื่อคนข้างกาย เติมหวานให้คนอื่นอิจฉามองบนกันบ่อยครั้ง
คนเกิดวันเสาร์
มีคนโยนเรื่องร้ายมาให้ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับรู้ การลงทุนค่อนข้างชัดเจนได้กำไรตามเหมาะสม กิจการส่วนตัวขยายได้แต่อย่าลด ถึงเวลาเล่นใหญ่เพื่อเปิดรับลูกค้าหน้าใหม่ที่คุณคาดไม่ถึง อย่าเอาทรัพย์สินผันเป็นเงินสด ตกงานจะเปลี่ยนดวงให้คุณเป็นเจ้าของกิจการในไม่ช้า อาจยังคิดไม่ออกอย่ากดดัน อีกสักพักทางจะเปิดออก เสริมดวงวันนี้ ทำบุญคนตาบอดแล้วหยิบจับอะไรจะราบรื่น
คนบ้างานบ้าเรียนจะมีคนเข้ามาตีสนิทให้อินเลิฟ อาจไม่ได้ตกหลุมรัก แต่มีคนเริ่มหวงเวลามีคนเข้ามาชิดใกล้ ระยะทางทำให้คู่รักอ่อนไหวตามคนที่เข้ามาหา มีโอกาสออกเดตกับคนคุ้นเคย มีเวลารู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมแบบฟินๆ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **