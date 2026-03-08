เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องเร่งรีบทำงานให้เสร็จก่อนกำหนด การคาดหวังเพิ่มแรงกดดัน เจ้านายให้ทำงานยาก สิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หรือเป็นปัญหามาตลอด ช่วงนี้เป็นทั้งลูกน้องและเจ้านายในช่วงเวลาเดียวกัน คำพูดของคนอื่นทำให้คิดมาก เสียใจ สงครามจิตวิทยาจะเกิดขึ้นและคุณเสียเสียเปรียบ การใช้จ่ายค่อนข้างคุมเงินคุมการเปย์ได้อย่างดี ไม่เหมาะจะจองบ้าน จองรถ ทุ่มเงินกับการลงทุนระยะยาว สุขภาพช่องปากจะได้ซ่อมแซม
อยากเข้าหาใครต้องแสดงความจริงใจ อยากเข้าหา อาจแพ้คนในใจ เป้าหมายอาจโสดแต่แอบทดคนพิเศษเอาไว้แล้ว การแต่งงานหรือแลองครบรอบจะเกิดขึ้นในไม่ช้า รักออนไลน์โดนหลอกมากกว่าสมหวัง มีโอกาสรีเทิร์นหรือแต่งงานรอบสองกับคนเก่าๆ
คนเกิดวันจันทร์
งานไอเดียโดดเด่น งานประจำมาจากคนเก่าที่รู้จักกันมานานแล้ว จะได้ต้าขายของเก่า ของมีมูลค่าหรือได้รับเปอร์เซ็นต์การขาย ได้ค่าทิปค่าขนม ข่าวดีมาจากทางไกล ของหายได้คืน จะได้รับโอกาสจากชายสูงอายุ อุปสรรคอยู่กับเรื่องสุขภาพ ทำงานไปป่วยไป อ่านหนังสือสอบไปร่างพังไปบ่อยครั้ง ยานพาหนะให้โชคลาภ การใช้จ่ายต้องตีกรอบแต่จะดีขึ้นอย่างช้าๆ มีสภาพคล่อง มีรายรับเข้ามาจากสิ่งที่เคยเงียบ
ความหัวใจต้องเก็บเอาไว้ก่อน ให้ใครรู้ค่อนข้างกระทบการเรียนและการงาน อยู่ในแอบรักโหมดจะสบายตัว รักต่างไลฟ์สไตล์ ต่างถิ่น ต่างภาษา อุปสรรคเยอะ หากอดทนผ่านพ้นจะสมหวัง เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญคนป่วยติดเตียง หรือถวายสังฆทานสด
คนเกิดวันอังคาร
เป็นผู้รับฟังที่ดี มีทั้งถูกผิด จริงเท็จต้องค่อยๆคัดแยก งานจะต้องเอาความคิดส่วนรวมเป็นหลัก หางานใหม่อาจได้เป็นตัวสำรอง ใครเลิกคาดหวังจะสมหวังในสิ่งเหล่านั้น การแข่งขันที่ไม่อยากลงสนามจะสร้างความสำเร็จ สิ่งที่เรียน การสอบ การทุ่มเทกับงาน กำลังจะแสดงผลแม้จะไม่เต็มที่ตามที่คาดหวังเอาไว้ การใช้จ่ายจะเริ่มลงตัว มีรายได้เสริมเข้ามาเพิ่มสภาพคล่อง สุขภาพวันนี้ไม่น่ากังวล
โชคลาภมากับคนรักหรือคนที่คุณแอบปลื้ม มักเป็นเรื่องงาน การเรียน โอกาสที่น้อยคนจะรู้ มากกว่ารับเงินก้อนจากคนรัก พวกเขาจะสนับสนุนทุกเรื่อง หรือหากอยุ่ในโมเมนต์จีบ ค่อนข้างคลั่งรักในทางที่ดีมากๆ รักทางไกลมีคนไปหาไปเซอร์ไพรส์ให้หายคิดถึง
คนเกิดวันพุธ
ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นจะโดนเบรก คุณอาจต้องฟังคำแนะนำของคนรอบตัว ความตั้งมั่นอาจไม่ใช่อย่างที่คิด เงิน งานต้องเดินควบคู่กัน งานจะไม่ก้าวหน้าหากขาดงบ โดนตัดเงิน ตำแหน่งเล็กแต่ความรับผิดชอบจะสูงขึ้น มีความท้าทายกับการใช้คำพูดเพื่ออธิบายให้คนหมู่มากเข้าใจ การเงินโดดเด่นกับการลงทุนใกล้บ้าน ในประเทศ หรือต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เสริมดวงทำบุญสัตว์พิการแล้วจะปัง
คนเข้ามาหามักมีอะไรเซอร์ไพรส์ ไม่ใช่ด้วยวิธีการสร้างความประทับใจ แต่เป็นตัวตนของพวกเขาที่โดดเด่น มีนิสัย พฤติกรรม ความสามารถให้ชาววันพุธว้าวได้เสมอทั้งคนโสดและคนมีคู่แล้ว รอใครให้ค่อยๆ มูฟออน แม้กลับมาก็อาจไม่ใจฟูเหมือนครั้งเก่าๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้ควักเงินช่วยเหลือคนอื่น หรือใช้เครดิตของตัวเองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ครอบครัว ชาววันพฤหัสบดีวางเรื่องส่วนตัว กระโจนสู่การจัดการปัญหาของคนหมู่มาก ใครทำงานสาธารณะจะโดดเด่น เป็นที่จับตามองและมากความสำเร็จ แม้คุณจะถอดหัวโขนยาก แต่เป็นช่วงเวลาเฉิดฉายที่เหนื่อยแต่คุ้มค่าในช่วงเดือนนี้ การเงินเก็บออมเป็นสิ่งของ ต่อรองให้เป็นแล้วจะไม่เสียเปรียบ งดเสี่ยงลาภลอย
ความเลิฟจะมีคนสนับสนุน ช่วยเปิดทางให้คนโสดเข้าหาคนว่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ความสัมพันธ์จะอยู่ในสายตาของครอบครัวทั้งสองฝ่าย และคนรอบตัวอาจลุ้นมากกว่าคุณเสียอีก ใครมีคู่แล้วอาจมีความกดดันเรื่องทายาทคนใหม่เป็นของแถม อยากรีเทิร์นต้องรอไปก่อน
คนเกิดวันศุกร์
อ่านเกมธุรกิจให้ทัน อ่านใจเจ้านายให้คล่อง ความรักและการทุ่มเทกับงานจะสร้างผลน่าพอใจ มนุษย์เงินเดือนจะได้เฉิดฉายแซงหน้าเจ้านาย อาจเป็นที่อิจฉาของคนในออฟฟิศ เครดิตและภาพลักษณ์ต้องรักษา ทำอะไร อย่าใจร้อน จะควักเงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เก็บออมไม่ค่อยอยู่หมุนเงินเก็บใช้บ่อยครั้ง การลงทุนดีกับตลาดของอาหารและเคมีภัณฑ์ สุขภาพใส่ใจไมเกรน ความดันโลหิต ไซนัส
ง้อใครจะมีลุ้นสมหวัง หรือใกล้ใจอ่อนได้คืนดี แยกกันอยู่จะได้เตรียมรับแฟนกลับบ้าน เพศทางเลือกระวังปัญหาความหึงหวง คนโสดจะได้ออกเดตครั้งใหม่ๆ กับคนเดิม ให้เวลา ทำความรู้จักกันมากขึ้น สายเลิกราหย่าร้าง มีคนยังไม่ปล่อยมือ ดื้อรั้งเชิงนิตินัย
คนเกิดวันเสาร์
ความชัดเจนทำให้ทุกอย่างผ่านฉลุย ติดขัดจะรอดพ้น จบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาช่วยเหลือ ธุรกิจที่ทำพ่วงกับงานประจำจะประสบผลสำเร็จ แต่ห้ามอินลาออกจากงานเดิมเด็ดขาด งานสายบริการติดขัด ลูกน้องทำงานไม่ถูกใจ การเงินดีช่วงบ่าย โดยเฉพาะเงินนอกระบบและธุรกิจสีเทา ทำบุญด้วยรองเท้า ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำบ่อยๆ ช่วยหนุนดวงการเงินและการแข่งขันให้ราบรื่นมากๆ
จะได้ทรัพย์สิน ของมีค่าจากคนรัก ทั้งคนปัจจุบันหรือคนเคยรัก สิ่งเหล่านั้นอาจตกสู่รุ่นลูก แต่คุณจะเป็นผู้ร่วมรับรู้ อสังหาริมทรัพย์ สินสมรสต่างๆ จะได้ครอบครอง คนโสดเสน่ห์แรงกับคนมีตำหนิ พ่อแม่ลูกติดหรือคนที่พึ่งกลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้ง ลองเปิดใจไม่เสียหาย
