เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 7 - 13 มี.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ลำบาก เหนื่อยก่อน แล้วจะสบายทีหลัง ช่วงต้นเดือนนี้ชีวิตอาจไม่ราบรื่น มักมีอุปสรรคจากคนรอบตัว เข้ามาหาชาวราศีเมษ คนสนับสนุนจะไม่เข้าข้าง และเป็นศัตรู ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับรับโชค
การงาน มั่นคงขึ้น ปรับทิศทางการทำงานให้เป็นตัวเองได้ง่าย และผู้ใหญ่จะยอมรับ ควบงานหลายจุด ต้องสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ โยกย้ายงานยังไม่โดนปล่อยตัว ค้าขายตลาดเก่า ลูกค้าเดิมจะคึกคัก
การเงิน จ่ายก่อนดีทีหลัง มีรายจ่ายเกี่ยวกับที่อยุ่ การปรับปรุง การซ่อมแซม ที่เกินงบแต่ได้ของถูกใจ จ่ายแพงกว่าในหลายเรื่อง เพื่อคุณภาพที่สูงกว่าคนอื่น เงินนอกระบบเคลื่อนไหวดี ลาภลอยถูกตัดทอนตามทาง
ความรัก อึดอัด อยากถอยแต่ทำไม่ได้ ความรักโดนคาดหวังจากครอบครัว หรือฐานะทางสังคม คนโสดไม่สบายใจ สถานะแฟนอาจลดเหลือแค่เพื่อน ใครวางแผนจัดงาน สู่ขอ สร้างอนาคตเปิดทางได้ดีในช่วงนี้
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
จะสำเร็จในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง แต่จะพังกับเรื่องที่ตั้งเป้าเอาไว้สูง โอกาสมาจากการปฏิเสธของคนอื่น ความเชื่อ สิ่งเคารพ ทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้น ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง สิ่งติดขัดจะมีทางออกสวยๆ
การงาน ยิ่งรีบยิ่งผิดพลาด ต้องให้คู่แข่งแซงหน้าแล้วแซงในตอนท้าย จังหวะยังเป็นผู้ตามและโดนเอาเปรียบบางส่วน ติดต่องานราชการราบรื่น ค่อยเป็นค่อยไปกับโครงการใหม่ๆ อะไรอยากทำเดินหน้าได้ช้าๆ
การเงิน ลงทุนกับการเรียน การศึกษา เรื่องเล็กคิดการใหญ่ ความเชื่อสิ่งเคารพนับถือ วงการศาสนาจะโดดเด่น ลงทุนกับอาหาร งานบริการ การขนส่ง การท่องเที่ยว จะดีในระยะยาว อสังหาริมทรัพย์ติดลบ
ความรัก ระมัดระวังการเข้าหาคนสนิท ที่อีกฝ่ายอาจเผลอมีใจ มีคนชอบแต่พวกเขาพยายามเก็บทรงเพราะกลัวเสียเพื่อน ใครมีคู่ จะมีคนดูแลกันดี ทำอาหารกินในครอบครัวช่วยเสริมดวงความรักชื่นมื่นทุกสถานะ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความจริงใจนำทางทุกสิ่ง มิตรภาพใหม่นั้นดี คนเก่าๆ ไว้ใจไม่ได้ การเดินทางปุบปับจะนำโชคการงาน โดนโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจ มีข่าวเศร้าจากคนใกล้ตัว สุขภาพจิตใจ เรื่องวิตกกังวลรบกวนตลอดสัปดาห์
การงาน มักโดนต่อรองค่าแรง ข้อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์ สวัสดิการ จบใหม่โดนรับน้องมีงานท้าทายที่เหมือนเกินกำลัง จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่ไกลบ้าน ฟรีแลนซ์มีคนชักชวนกลับเข้าระบบมนุษย์เงินเดือน
การเงิน ร้อนเงิน ร้อนใจมักได้เงินจากความทุกข์ สิ่งร้อนใจของคนอื่น การลงทุนเน้นเก็บระยะยาว ทองคำติดลบ แต่ธุรกิจอาหาร ยารักษาโรคโดดเด่นในดวงชะตา เป็นสัปดาห์เหมาะเซ็นสัญญาจ้างหรือเปิดใบจอง
ความรัก มีความรู้สึกดีๆ แต่ยังไม่กล้าพูด มีทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันทำให้หวั่นไหว งานอาจทำให้คนมีคู่หรือโสด มีปากเสียงบ่อยๆ ตามง้อจะสมหวังช้า เขยสะใภ้ในบ้าน จะช่วยผลักดันให้คนโสดสมหวังรักใหม่
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ความเป็นมืออาชีพ ความทางการทำให้ได้รับการยอมรับ แต่ระวังโดนหลอกด้วยสิ่งที่ดูดีเกินเหตุแต่ไร้คุณภาพ ค้าขาย ธุรกิจอาจโดนเอาเปรียบ เป็นช่วงไม่เหมาะสมจะเดินทางไกล มีลาภลอยจากคนอายุน้อย
การงาน โดนชักชวนทำอะไรใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน อาชีพ วิธีการทำงาน การปรับตัวของงานและธุรกิจ ที่ทำให้คุณเหมือนเกิดใหม่ถ้าจับทางได้ มีโอกาสทำงานเพื่อสังคม อยู่ให้ห่างคนในเครื่องแบบ
การเงิน หมุนเข้าจ่ายออก ปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่ออาจสะดุด เพราะรายรับเข้ามาไม่ตรงเวลา อาจต้องชะลอการลงทุนหรือหมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด ลงทุนดีกลางสัปดาห์ตลาดในประเทศอาจคึกคัก มีลาภจากความเชื่อ
ความรัก คนที่ดูโตกว่า มีความเป็นผู้ใหญ่จะเข้ามาตกหัวใจ ใครมีคู่แล้วหากยังไม่แต่งงานอาจมีคู่แทรก หรือคนเก่าๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจ รักต่างชาติ คนห่างไกล จะโดนชักชวนโยกย้ายไปอยู่กับคนรักแต่ไกลบ้านเกิด
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
เสียหายเพราะความไว้วางใจ อาจเสียมิตรเก่า แต่ได้มิตรใหม่ที่ดีในระยะยาว ที่อยู่อาศัยให้โชคลาภ สัตว์เลี้ยงในบ้านอาจไม่สบายรับเคราะห์แทนเจ้าของ เสริมดวงช่วงนี้ทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำไฟวัดแล้วจะดี
การงาน วางฟอร์ม ละทิ้งตำแหน่งชั่วคราว ถึงเวลาแคร์บริวารและเพื่อนร่วมงานการลดกรอบทำให้งานง่ายขึ้น ค้าขายอาจเป็นรอง แต่ความสำเร็จจะเกิดจากการผลักดันของคุณที่คนรอบตัวจะยอมรับแบบไม่ตั้งคำถาม
การเงิน จะได้ถอนทุนคืน เลิการลงทุนบางประเภท จัดระบบการใช้จ่ายส่วนตัว และมีโอกาสได้เงินและทรัพย์สินจากคดีความ หน้าจอโทรศัพท์รูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบช่วยเรียกทรัพย์และการเงินลื่นไหล
ความรัก ปกปิดจะโดนเปิดเผย ส่งผลดีกับการทำงาน การเรียนที่มีคนรู้ใจอยู่ข้างๆ มือที่สามจะเป็นประเด็นแต่ทำให้เรื่องรอบตัวของคุณไม่เงียบเหงา คนหม้ายลูกติดรักใหม่เริ่มยากเพราะทายาทไม่เปิดทางไม่ยอมรับ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
แรงสนับสนุนทำให้คุณยืนในแถวหน้า เป็นที่จับตามอง เป็นที่รู้จักมากขึ้นกับคนใหม่ๆ ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เลือดตกยางออกจากสิ่งของใกล้ตัว สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้นอาการทุเลาไม่น่ากังวล
การงาน รับทราบรับรู้แต่อาจสานต่อไม่ได้ หยุดชะงัก โดนเข้าใจผิด อุปสรรครอบตัวเยอะมาก อาจต้องทำเรื่องอื่นมากกว่าสิ่งที่ตั้งใจ อาชีพที่ทำคนเดียว มีใบประกอบวิชาชีพ ต้องระวังรอบคอบกว่าคนอื่นๆ
การเงิน เก็บเงินเก่งมาก สะสม เงินออมดั่งใจ การลงทุนที่มองข้ามจะให้ข่าวดี ใช้จ่ายกับของมันต้องมี มีลาภในการเดินทางไกลบ้าน หรือเสี่ยงโชคทางไกล การต่อยอดทุนเดิม ทำการตลาดออนไลน์จะสร้างรายรับสูง
ความรัก เก็บทรงเก่ง แต่ระวังเป้าหมายโดนแย่ง อาจมีคนแซงหน้าคบหาคนที่คุณมองไว้มานาน แต่งงานแล้วการเงินในบ้านดีขึ้นเพราะการปรับจูนต่างๆ สถานะแฟนมีคนจริงใจ จริงจังแต่ยังไม่พร้อมจะแต่งงาน
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ โอกาส ความท้าทายกับชาวราศีตุลย์กำลังเริ่มต้นขึ้น อาจออกตัวช้ากว่าคนอื่นและต้องใช้เวลาทุ่มเทมากๆ สุขภาพทางเดินหายใจจะมีปัญหา คำโกหกเรื่องปิดบังอยู่รอบตัว ห้ามไว้ใจใคร
การงาน เปิดก่อนได้เปรียบ แม้จะเริ่มไม่เต็มร้อยแต่การกล้าออกจากเซฟโซนทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ต้องวิ่งเข้าหาโอกาส แสดงความสามารถให้โดดเด่น นักลงทุน เจ้าของกิจการเปิดตลาดใหม่คึกคักอย่างสูง
การเงิน หาเงินเก่งใช้เงินคล่อง อาจเก็บออมได้บางส่วน เป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายหรือการออมเงิน สิ่งที่ถือครองมานานอาจเทขายออก ยานพาหนะ คนใกล้ตัวเหมาะจะเข้าหุ้นร่วมทุน ธุรกิจสีเทาค่อนข้างเด่น
ความรัก เจอหน้ากันไม่บ่อย ระยะทางยังเป็นอุปสรรค แต่คนมีคู่ยังสนิทใจและไว้วางใจกันได้ มีโอกาสโยกย้าย ไปเยี่ยม ไปเซอร์ไพรส์ถึงที่ ใครกำลังออกแรงง้อ อีกฝ่ายอาจกลับมาคุยกับคุณก่อนแบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวง เพ่งเล็งในเรื่องรอบๆ ตัว และการใช้ชีวิต ตั้งรับ อย่าหัวร้อน ทำให้คุณเดินหน้าต่อได้ มีคนยอมรับ อยากให้คุณยืนในแสงไฟ เสริมปรับดวงชะตาทำบุญค่ารักษาพยาบาล
การงาน โดนตำหนิ ทั้งผิดจริงหรือต้องการจ้องจับผิด คำพูดคิดให้มากก่อนเอ่ยปากหรือพิมพ์อะไรลงในโซเชียลฯ สังคมในการทำงานจะช่วยผลักดันคุณได้ดีหากยืนถูกตำแหน่ง บริวารไว้ใจไม่ได้ ฟรีแลนซ์เงียบเหงา
การเงิน ทวงถาม สอบถาม สิ่งที่เคยให้ยืม ทั้งเงินสดและของมีมูลค่า ตลาดสังหาริมทรัพย์ ทองคำโดดเด่น ตลาดต่างแดนอาจต้องชะลอเอาไว้ก่อน จะได้ร่วมรับผิดชอบภาระการเงินของครอบครัวและของคนสนิท
ความรัก คนที่นึกไม่ถึงจะเข้ามาตีสนิท หรือพยายามโยนหินถามทางกลับเข้ามาโคจรในชีวิตคุณ ความสัมพันธ์ราบรื่นดี และดูจริงจัง ดูแลกันมากกว่าอยู่ในโลกหวานๆ สีชมพู ผู้ใหญ่อาจยังไม่ปลื้มแฟนใหม่
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความสัมพันธ์อันดีของคนรู้จักกันทำให้ทุกเรื่องผ่านพ้นไปได้ ปัญหาจะเบาบาง เป็นช่วงที่จะสะสางเรื่องเก่า เคลียงาน จัดที่อยู่อาศัยให้สว่างสะอาดเพื่อเปิดดวงรับโชค สุขภาพออฟฟิศซินโดรมอาจกำเริบ
การงาน ต้องช่วยรับผิดรับชอบงานของคนอื่น อาจเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งๆ ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปหรือรับผิดชอบด้วยตำแหน่งที่มี รับจ๊อบเสริม เปลี่ยนงาน ลาออก อาจเกิดขึ้นเพราะคำพูดหรือกระทำเพราะอารมณ์
การเงิน รายได้ดีจากงานอดิเรก หรือการลงทุน ธุรกิจกับครอบครัว เครือญาติ แต่เจรจามรดกทรัพย์สินจะเสียเปรียบ การลงทุนจังหวะดีๆ ทั้งสัปดาห์ เลือกเอาที่ถนัด ตลาดของสื่อ การสื่อสาร เคมีภัณฑ์เข้ากับดวง
ความรัก ความไว้ใจอาจหายเพราะข่าวลือ เรื่องปลอมๆ ทำให้คู่รักทะเลาะกัน ปกปิดอะไรเป็นต้นทางของปากเสียงบ่อยๆ มีคนหมดใจแต่อยู่ร่วมกันเพราะความจำเป็น ด้านคนโสดเพื่อนจะชอบใครคนเดียวกันกับคุณ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
เป็นผู้นำ เป็นต้นทางเพราะความจำเป็น ได้ลองเปลี่ยนตำแหน่ง เรียนรู้เรื่องของคนอื่น และรู้จักระบบงานเดิมมากขึ้น ระดับบริหารต้องอดทน หากคุณจะเปลี่ยนแปลงองค์กรและธุรกิจให้ดีขึ้นยังคงท้าทาย
การงาน บริวารยังไม่ยอมรับ ต้องแบกหลายเรื่อง และทำด้วยตัวเอง มีโอกาสโตข้ามรุ่นพี่ เพราะวุฒิจบตรงหรือประสบการณ์ที่มากกว่า คนตกงานใส่ใจการรับโทรศัพท์ โอกาสเข้ามาหาคุณแล้วต้องรีบคว้า
การเงิน จะได้เงินจากความสามารถของตัวเอง ทำมากได้มาก อดนอน พักน้อยแต่รายรับเข้าน่าภูมิใจ
ภาระยังอยู่กับครอบครัวและแบ่งเบาคนในบ้าน เสี่ยงลาภลอยมีลุ้นจากเรื่องเก่า ที่เคยลุ้นมาแล้ว
ความรัก อยากตัดสัมพันธ์จะค่อยๆ ตีตัวออกห่าง แต่หากเลิกรายังต้องคุยกันในเรื่องเชิงนิตินัย และปัญหาของบุตรหลาน รักออนไลน์สดใสในวัยทำงาน คนวัยไล่ๆ กันจะปรับจูนกันง่าย เพศทางเลือกเสน่ห์ทำงานดี
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
คนต่างไลฟ์สไตล์ วงการสังคมจะปรับเข้าหากันง่าย มีความหลากหลายของไอเดียการทำงาน ที่หากลงตัวแล้วจะสร้างสิ่งใหม่ ที่ดีให้กับชาวราศีกุมภ์อย่างมาก มีดวงตกงานแบบสมัครใจ งดการเสี่ยงโชค
การงาน ความคุ้นเคยทำให้คุณทำอะไรง่าย เกมนอกรอบ ต้องเดินแบบมีชั้นเชิง จะนำมาซึ่งความสำเร็จ โดยไม่ต้องขอแรงจากคนอื่นมาช่วยเหลือ การสอบ สมัคร แข่งขัน ลุ้นๆ จะสมหวัง งานประจำมีการเปลี่ยนแปลง
การเงิน ใช้เงินแก้ปัญหา ซื้อเวลา เร่งเวลา หรือจ่ายกับภาษีสังคม ค่าปรับ ระวังเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ไม่ควรตระหนี่ สังหาริมทรัพย์ซื้อง่ายขายคล่อง จะได้รับของมีค่าจากครอบครัวของหายจะได้คืน
ความรัก มีคนอ่อนวัยกว่าแอบชอบ พยายามอยู่ใกล้ แอบเสียอาการให้เห็นบ่อยๆ มีคนเปิดทางให้รู้จักกับคนไม่ตรงสเป็ก ด้านคนมีคู่รักเก่าๆ ทำให้คนข้างกายหึงหวงมากเป็นพิเศษ รักต่างถิ่น ระยะทางมีคนเปลี่ยนใจ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ควบคุมเรื่องรอบตัวไม่ค่อยได้ ต้องเล่นตามน้ำ เป็นผู้ตามที่ดี ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นล้ม พลัดตกน้ำ การเปลี่ยนยา ปรับวิธีการรักษาใหม่ๆ จึงจะดีขึ้น โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้าและความสามารถ
การงาน ตำแหน่งเดิมแต่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าลงมือทำเรื่องใหม่ แล้วจะได้เฉิดฉาย คนที่เคยปฏิเสธจะกลับมาง้อ การเมือง เครื่องแบบติดลบ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ ฟรีแลนซ์เหนื่อยแต่คุ้ม
การเงิน ทำความสะอาดกระเป่าสตางค์ช่วยเรียกทรัพย์ ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนของใหม่ แต่เอาของใช้ประจำวันมาปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม ช่วยกระตุ้นโชคลาภ นักลงทุนปลายสัปดาห์จะมีข่าวดีที่ไม่ติดลบตัวแดง
ความรัก ให้กำลังใจกันเยอะๆ หากคุณว่างๆ จะมีคนที่จริงใจเข้ามาใส่ใจคุณมากเป็นพิเศษ ทดสถานะพิเศษเอาไว้ไม่เสียหาย รักออนไลน์อาจเสียใจเสียทรัพย์ คนเก่าหากรีเทิร์นพวกเขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
