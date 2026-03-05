เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่อง วันนี้แต่งตัวปังๆ มั่นใจแบบสับแล้วทุกเรื่องจะดีเอง คุณรอเวลาไม่ได้ จังหวะของชีวิตค่อนข้างรีบร้อน ต้องตัดสินใจแทนคนมีอำนาจมากกว่าเสมอ งานระวังเสียมิตรที่ดีเพราะคำพูดของคนอื่น ยานพาหนะให้โชคลาภ การเงินอาจติดลบเพราะเรื่องฉุกเฉิน ระวังจะเกี่ยวข้องกับเรื่องร้อนใจ ร้อนเงินของคนใกล้ตัว อย่าใจอ่อน ใจดีเพราะแพ้คนร้องไห้มีน้ำตา ทำบุญคนพิการจะดีเวอร์
เพื่อนจะเป็นที่ปรึกษาได้ดี แม้ว่าบางคนอาจมีเป้าหมายหัวใจคนเดียวกัน ผู้ใหญ่จะจับคู่คนโสด มีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ เข้ามาให้ทำความรู้จัก ใครเรียนหรือทำงานอยู่ต่างบ้านเกิด มีโอกาสสูงที่จะอินเลิฟครั้งใหม่เพราะมีคนมาตีสนิท อยากรู้จักเป้นวันใกล้ๆ กันจะดีต่อใจ
คนเกิดวันจันทร์
นัดหมายผิดแผน เปลี่ยนตารางบ่อย วุ่นวายกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ในความบ้งเหล่านั้นจะมีมิตรภาพดี คอนเน็กชันปังที่เข้ามาผูกมิตรในระยะยาว ธุรกิจ งานที่ทำในยามวิกาล เข้าเวร ไม่ค่อยมีวันหยุด โดดเด่นเชิงความก้าวหน้าและยอดขาย ชาววันจันทร์ต้องระวังการเงิน การใช้จ่ายเกินงบ และการเข้าหุ้นที่น่าไว้ใจ แต่ไม่มีความมั่นคง สุขภาพไมเกรน ไซนัส อาหารเป็นพิษจะเข้ามาทักทาย เสี่ยงโชคได้เพียงครึ่งหนึ่ง
ส่วนเรื่องหัวใจ คนโสดสนุกกับการแอบส่อง แอบมองคนที่ชอบ แต่เก็บทรงเมื่อพบหน้ากันจริงๆ คนมีคู่ยังไม่ยอมคืนดีกันง่ายๆ ของอนข้ามวันสักระยะ ใครอยากขอโอกาส ช่วงสุดสัปดาห์นี้คือโมเมนต์ของคุณ มีโอกาสเข้าหาคนที่สนใจมากขึ้น อุปสรรคหัวใจน้อยลง
คนเกิดวันอังคาร
คู่แข่ง ศัตรู การแข่งกันทำให้ชีวิตมีสีสัน แม้ว่าความหัวร้อนพร้อมบวกจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ต้องทำหน้ายิ้มนางฟ้าให้คนอื่นเสมอ ภาพลักษณ์ต้องใส่ใจ เก็บความใจร้อนเอาไว้ก่อน วันนี้เรียบง่ายจะไม่เสียผลประโยชน์ในระยะยาว งานประจำราบรื่นดีแม้เจ้านายจู้จี้ การลงทุนอยู่กับเรื่องเล็กๆ มองเรื่องเล็ก กิจการ สินค้าที่คิดเองทำเอง บริการ อาหารยังโดดเด่น สุขภาพเรื่องความดันโลหิต สายตาจะมีปัญหา
เป้าหมายจะเห็นใจคนโสด แต่ยังไม่แพ้ทางเก็บทรงเก่ง ความใส่ใจสม่ำเสมอมีคนแพ้ทาง หากคุณใจว่างยังไม่คิดจริงจัง แต่ฝ่ายตรงข้ามจะเปิดเกมเข้ามาก่อนในเร็ววันนี้ ความรักในออฟฟิศหรือในที่เรียนเชื่อถือไม่ได้ อาจทำให้ใครบางคนต้องลาออก ต้องตกงาน
คนเกิดวันพุธ
เริ่มตกหลุมรักสิ่งที่กำลังทำ คุณจะได้ปรับจูนความรู้ ความถนัดกับสิ่งใหม่ที่พบเจอ เจ้านายที่เป็นคนแปลกหน้า จะประทับใจและสนับสนุนทำให้งานคล่องตัว การเรียนติดขัดจะได้พักเรียนหรือพักงานเพื่อเรียนต่อ ค้าขายทำเลเดิมมีปัญหา ตลาดใหม่ยังไม่เปิด การเงินเหมาะจะเทขาย มากกว่าซื้อ หรือจ่ายเงินกับของมันต้องมี ให้รางวัลตัวเอง ระวังปัญหาบัตรเครดิตและเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ สุขภาพทรงตัว
จะมีเพศเดียวกันมาชอบคนโสด พวกเขาไม่ได้สนใจว่าคุณชอบใครหรือสถานะเป็นอย่างไร เพียงเปิดเกมให้รู้จุดยืนเท่านั้น ช่วงนี้มีคนเข้าหาแต่คุณไม่ค่อยสนใจเท่าไร ใครมีคู่ปากเสียงประปรายแต่อย่าให้ข้ามวัน ทะเลาะกันไปง้อกันไปเป็นสีสัน อาจมีข่าวดีเรื่องทายาทเร็วๆ นี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ได้โฟกัสกับครอบครัวในช่วงนี้ อาจได้ลางาน ลาเรียนเพื่อทำธุระในบ้าน คนมีเรื่องให้คิดถึงเวลาวางและทบทวน ออกตัวให้แรง ถ้าคุณกำลังอยู่ในสนามแข่งขันที่ลุ้นผลในตอนท้าย ค้าขายยอมแลกเปลี่ยน ยอมผูกมิตรกับเพื่อนในวงการเดียวกันจะส่งผลดี คนในแสงไฟจะได้จ่ายเงินเพื่อรักษาความลับ ธุรกิจสีเทา เงินที่มาจากความลับจะได้ร่วมรับรู้รับผิดชอบ มีโชคลาภลอยจากบริวารและจากเรื่องเสียน้ำตา
ความสัมพันธ์สถานะแฟนจะชัดเจนมากขึ้น คุณจะได้เข้าไปรู้จักโลก สังคมของคนข้างกาย หรือเขาจะเริ่มเรียนรู้ชีวิตของคุณบ้าง เป็นวาระที่ดี อยู่ก่อนแต่งมีปากเสียงง่าย ระยะทางกำลังพิสูจน์ด้วยคู่แทรกและข่าวลือที่ทำให้คนมีคู่ คนที่รอสับสน ทะเลาะกันง่ายกับเรื่องเล็กๆ
คนเกิดวันศุกร์
คิดเยอะ เหม่อลอยเก่ง ไอเดียยังไม่มีการสานต่อ เจ้านายต้องเป็นลูกน้อง พ่วงตำแหน่งมากกว่ามีคนเข้ามาช่วยทำงาน เจ้าของกิจการอาจต้องหยุดชั่วคราวเพราะปัญหาเกี่ยวกับระบบ เงินในกระเป๋ารับเข้าจ่ายออก ทั้งเรื่องตัวและภาระที่มีอยู่ จะได้เงินจากงานอดิเรก แต่อย่าใจร้อนเปลี่ยนงานทันทีดวงจะพลิกเป็นติดลบ เปิดเพลงที่ชอบระหว่างวัน ช่วยกระตุ้นดวงการเงินและเสริมดวงการแข่งขัน ฝันร้ายจะโชคดี
รอใครอยู่มูฟออนจะดีกว่า ลืมยากลืมไม่ลง หากมีคนใหม่เข้ามาช่วงระยะนี้ จะมีสเป็กคล้ายกับคนเดิม รักต่างวัยคนต่างถิ่นทะเลาะกันบ่อยแต่ความสัมพันธ์มั่นคง ไม่เหมาะจะจดทะเบียนสมรสหรือแจกการ์ด แต่หากอยากง้อคนรักเดินเครื่องได้เต็มร้อย ระวังปัญหามือที่สาม
คนเกิดวันเสาร์
คนเบื้องหลัง สายสนับสนุนจะเดินสู่แสงไฟ ต้องทำ ตัดสินใจแทนคนมีอำนาจหรือตำแหน่งสูงกว่า แบกรับงานมากขึ้น โอกาสมาพร้อมกับหน้าที่ที่เหนื่อย แต่คุณจะภูมิใจในวันหลัง การเรียน พักบ้าง หยุดบ้าง ใครเรียนต่อเวลาเรียนกับทำงานกำลังเป็นอุปสรรค ใส่ใจการรับโทรศัพท์ มีข่าวดีรออยู่ การใช้เงินไม่ค่อยตรงไปตามแผนแต่ตลอดวันเหมาะจะเข้าหาสถาบันการเงิน สุขภาพระบบภูมิคุ้มกันอาจมีปัญหา
คนที่ต่างกันมากๆ ไม่ชอบหน้า ไม่ตรงใจ อาจรู้ใจชาววันเสาร์มากที่สุด รวมทั้งคนที่เกิดวันเสาร์เหมือนกัน หากมีโอกาสโคจรมาเจอกันช่วงนี้เสน่ห์จะทำงานค่อนข้างดี พกคนรักไว้เป็นเพื่อน ช่วยคิด ช่วยหาทางออก ทุกปัญหาไปได้สวย อยากเลิกราคุณอาจทบทวนใหม่ใจร่มๆ
