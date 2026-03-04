เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จะคิดหนักเรื่องการใช้จ่าย มากน้อยต้องปรับหมุนเงินก้อนเพื่อความจำเป็น งานปรับแก้ไข ยังปิดงานไม่ได้ จ๊อบเสริม ธุรกิจขนาดเล็กจะโดนแย่งลูกค้า วัยเรียนจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ไม่ถนัด ไม่เคยใส่ใจมาก่อน แต่ให้ผลดีในระยะยาว สุขภาพสายตา ดวงตาอาจมีปัญหา คำพูดของคนแปลกหน้าอาจส่งผลกระทบในด้านดี ทำให้งาน ชื่อเสียงโดดเด่น มีคนจับตามองปุบปับ มีโอกาสคิดเปลี่ยนงาน
ความจำเป็นทำให้ต้องโกหกปิดบัง อย่าหัวร้อนเพราะหากรู้ความจริงแล้วจะใจอ่อนแพ้ทาง สถานะคนมีคู่ดูชื่นมื่น ด้านคนโสด เจอคนสร้างภาพมากกว่าคนจริงใจ อยากรีเทิร์น อยากง้อ ต้องรีบ เพราะมีคนอยากเข้ามาคั่นกลาง
คนเกิดวันจันทร์
จะได้รับเงินก้อน อะไรที่ค้าง รอคำตอบมานานจะสิ้นสุดการรอคอย งาน การเรียน มีข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์ ไอเดีย ศิลปะ จะได้ซื้อขาย แต่เชิงธุรกิจอาจชะงักเพราะปัจจัยภายนอก โยกย้ายยังไม่สมหวัง คำพูดมีคนใส่ใจ การนำเสนอ การรับฟังช่วยให้ปัญหาส่วนตัวและงานขยับไปในทางที่ดี ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น รายจ่ายด่วนอยู่กับเรื่องสุขภาพ เสริมมงคลทำบุญคนพิการทางร่างกาย
มีคนคุยด้วยเยอะ ตัวจริงยังไม่ปรากฏ คนโสดเลือกได้ แต่จะแพ้ทางคนที่เมินคุณบ่อยๆ เข้าหายาก จีบลำบาก แต่หากสำเร็จจะได้จูงมือกันในระยะยาว ใครมีคู่ วันนี้เป็นผู้รับฟัง อย่าชวนทะเลาะจะยิ่งบานปลาย รักต่างวัยจะโดดเด่น
คนเกิดวันอังคาร
เพื่อนร่วมงานเก่าจะชวนกลับไปทำงานด้วย มีโอกาสเลือกนายจ้างและต่อรองธุรกิจระดับหนึ่ง โยกย้ายงานไกลบ้านดีกว่าอยู่จุดเดิม การเจรจานอกรอบระหว่างมื้ออาหาร โต๊ะกาแฟจะช่วยคุณได้ ยานพาหนะจะได้ซ่อม ทำผมใหม่ เสื้อผ้าใหม่ใส่ช่วงต้นเดือนนี้เสริมดวงการแข่งขันและการเงินที่โดดเด่น นักลงทุนมีตลาดเด่นในประเทศ รวมทั้งการลงทุนเล็กๆ ธุรกิจส่วนตัวที่สนใจ คนในเครื่องแบบให้โทษ
ลองทำเมินทำไม่สน คนโสดอาจพบว่ามีใครบางคนสนใจคุณอยู่โดยเฉพาะคนที่ปกติเก็บทรงเก่งมากๆ ความรักกับการทำงานจะสร้างปัญหาให้คนมีคู่ แต่ดีกับคนที่ยังไม่รู้ใจตัวเอง ไม่เหมาะแจกการ์ด แต่เหมาะเปิดตัวคนรู้ใจ
คนเกิดวันพุธ
ความสบายใจเป็นที่ตั้ง ถอยมาจากแรงกดดันแล้วจะดียิ่งขึ้น มีข่าวดีจากคนใกล้ตัว งานอาจไม่ปังแต่เป็นที่ยอมรับวงกว้าง แม้คนใกล้ตัวจะไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ค่อยสนับสนุน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องรอบตัวที่ต้องปรับตาม ธุรกิจ กิจการมีคนอยากเข้าหุ้น เหมาะกับการวางแผนขยาย หรือส่งต่อให้กับคนที่วางตัวเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว สุขภาพทางจิตใจ ยิ่งปรึกษาใครความลับยิ่งรั่วไหลง่ายๆ
วางฟอร์มจะเสียโอกาส คบหาใครจะค่อยๆ รู้จักใครคนนั้นมากยิ่งขึ้น รักเก่าวัยเรียนจะกลับมาคุยกันอีกครั้ง ทำงานใกล้ใครจะมีคนมาจีบ แม้ว่าใจจะมีเจ้าของอยู่แล้ว เสริมดวงปรับเสน่ห์ ทำบุญคนไร้บ้านหรือเด็กกำพร้า
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีความสำเร็จที่แลกมาด้วยความเหนื่อย สุขภาพพังๆ แต่งานปังๆ สอบและการแข่งขันมีลุ้นสูง จะเป็นตัวจริงที่โดนจับตามองในกลุ่มคนแปลกหน้า วุฒิสูงอาจโดนแซงด้วยคนมากชั่วโมงบิน เป็นวันเหมาะกับการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การเริ่มต้นใหม่อาจดูว่างเปล่า แต่เงินกำลังจะดีขึ้นท่ามกลางความไม่รู้ จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อเวลา ต่อเวลา จ่ายแพงกว่าปกติ หยิบจับอะไรจะเกินงบแต่ถูกใจ
เรื่องสุขภาพมาพร้อมกับความรัก คนโสดจะมีคนร่างกายอ่อนแอ ป่วยบ่อย หายหน้าบ่อยมาจีบ คนลุ้นทายาท อุปสรรคติดที่เรื่องสุขภาพทั้งสองฝ่าย รักทางไกลมีเซอร์ไพรส์ให้หายคิดถึง คนคุย รักออนไลน์จะดีต่อใจ
คนเกิดวันศุกร์
ต้องจัดใหญ่ เล่นเยอะ จัดเต็มเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การค้าและการทำงาน จะได้เพิ่มมาตรฐานเพื่อให้ทิ้งห่างคู่แข่ง มนุษย์เงินเดือนกดดันเพราะเป้าหมายที่โดนคาดหวัง ตกงาน คนเก่าๆ จะชักชวนทำงาน แต่เปลี่ยนเวย์เป็นฟรีแลนซ์อาจสบายใจมากกว่า ได้ลาภลอยจากคนอายุน้อย ปัญหาส่วนตัวยังคิดไม่ตก แก้ไขไม่ได้ ระมัดระวังอุบัติเหตุทางไกลหรือการเดินทาง สุขภาพโรคประจำตัวจะกำเริบ
วุ่นวายเพราะคิดไปเอง กังวลเยอะ มโนเก่ง คนมีคู่จะต้องขยันอธิบายเรื่องหัวใจและความชัดเจนกับคนที่แคร์ เพศทางเลือกมีคนอยากกลับมาคืนดี คนโสดกำลังจะแพ้ทางคนที่เข้ามาหาอย่างสม่ำเสมอ แถมรู้ใจในหลายเรื่อง
คนเกิดวันเสาร์
ความเชื่อ สิ่งเคารพจะหนุนดวงชะตา เก่ง มีความสามารถต้องพ่วงความปังสายมูด้วยเสมอ เป็นช่วงต้นเดือนที่มีหลายเรื่องให้สะสาง แต่ห้ามอินกับธุระคนอื่นจะเดือดร้อนตามไปด้วย งานและการเรียนไม่ต้องกังวล คุณทำได้ดี แม้จะกดดันตัวเองมากไปสักหน่อย การเงินวันปังๆ ในการลงทุน จองรถ ซื้อโทรศัพท์ใหม่ ตั้งหน้าจอรูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบ หนุนดวงสุขภาพและการเงินให้ลื่นไหลกว่าเดิม
ลองให้โอกาสคนที่กลับมาง้อ อาจดีกว่ามองคนใหม่ คนที่ผิดหวังบ่อยๆ หลังจากวันนี้ไป ความรักจะเริ่มใจดีกับคุณบ้างแล้ว ทำบุญสังฆทานสด ช่วยหนุนดวงครอบครัวและลดปากเสียง คนมีคู่ คนรักกำลังพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม
