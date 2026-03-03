เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ข่าวน่ายินดีมาจากความทุ่มเท คนจะมองเห็นตรงกันข้าม ไม่สนับสนุน คุณอาจลุยกับบางสิ่งเพียงลำพัง พยายามใส่เสื้อผ้าโทนที่ชอบสไตล์ถนัดช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน ตกงานจะได้งานใหม่ ส่วนคนอยากย้ายงานต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ยานพาหนะจะมีปัญหา ข้อตกลง การเจรจามีคนฉีกสัญญา สุขภาพทรงๆ ตัว เงินก้อนจะมีคนอยากยืมหรือชักชวนไปลงทุนในมิติที่คุณเสียเปรียบ
ตกหลุมรักแต่ไม่กล้าพูด มีความปากแข็ง เก็บทรงแต่คนรอบกายจะรู้ว่าคุณคิดอย่างไร วัยเรียนรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้น ส่วนวัยทำงานรักต่างวัยยังไม่มั่นคง หวัน่ไหวเพราระยะทางและแพ้ทางคนใกล้ชิด ใครบางคนจะรีเทิร์น หรือจดทะเบียนสมรสใหม่กับคนเก่า
คนเกิดวันจันทร์
งานไม่ต้องลุ้น มีคนอยากได้ตัวอยากชักชวนไปทำเรื่องใหม่ๆ คนรู้กันกันมาก่อนจะช่วยเปิดทางให้ มนุษย์เงินเดือน ปะทะเจ้านาย ลูกค้า สำเร็จดั่งหัวงแต่ต้องใจร่มๆ ได้เงินจากเรื่องเดือดร้อนของคนอื่น สุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านไม่น่าไว้ใจ การลงทุนกับครอบครัว ธุรกิจ SME ดำเนินการได้ตามความสนใจ อย่าออกจากบ้านยามวิกาล จะมีเคราะห์ โชคลาภมาจากผู้คน งดเสี่ยงลาภลอยทุกประเภท
คนมีตำหนิเจ้าเข้ามาดีต่อใจ คนโสดโดนตกหัวใจเพราะความใส่ใจ และความใส่ใจเหล่านี้จะมีคนมาปลื้มคุณเช่นกัน คนหายหน้าไปนานจะพยายามกลับมาขอออกเดต หย่าร้างหรือจดทะเบียนจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ครอบครัวจะเริ่มเปิดทางให้รักครั้งใหม่ในช่วงต้นปีนี้
คนเกิดวันอังคาร
อย่าคล้อยตามคนใกล้ตัว ไม่เหมาะจะย้ายไปไหนหรือเปลี่ยนใจเพราะลมปากของคนอื่น ตั้งใจจะสำเร็จ ทดลองงานฝึกงาน อาจไม่รอบรรจุเพราะมีที่ใหม่ๆ น่าสนใจมากกว่า มีลาภลอยอยู่ไกลบ้าน ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยเสริมดวงการเงินและโชคลาภ เน้นการทำงานการเรียนนอกรอบ คุณโดดเด่นกว่าใครในวงการเดียวกัน ผู้ใหญ่จะไม่สบาย เจ้านายให้โทษ ต้องอดทนให้มาก
มีเรื่องใจฟูอยู่ในโหมดอินเลิฟ อาจจะรอคำตอบค้างคาใจ หรือลุ้นรักใหม่ ลุ้นรีเทิร์น โอกาสมากกว่าครึ่ง แต่ให้ลองมองคนที่เข้ามาบ้างพวกเขามีดีไม่แพ้กัน เพศทางเลือกมีโอกาสสมหวังแต่คุณต้องกล้าขอเป็นแฟน ขอแต่งงาน การคิดไปเองทำให้พลาดเรื่องดีต่อใจ
คนเกิดวันพุธ
คนตั้งใจจะสำเร็จ แต่มีโชคโอกาสจากการไม่คาดหวัง พบปะคนดังคนเก่ง ลุ้นทำงานด้วยกันระยะยาว สอบตก สัมภาษณ์ไม่ผ่าน ว่างงาน การเปลี่ยนแปลงปุบปับจะเกิดขึ้น เส้นทางใหม่สวยงามเสมอ เพียงคุณเปลี่ยนมุมมอง เสียงเพลง ขนมหวาน มีบนโต๊ะทำให้การเจรจางานง่ายยิ่งขึ้น สุขภาพต้องดูแล หลีกเลี่ยงมานานจะได้รักษาจริงจังแบบเป็นระบบ ใช้จ่ายเรื่องอะไรจะโดนตัดสอน ต้องแบ่งเงินไปเรื่องอื่น
ความสัมพันธ์มีความเจ็บป่วย ที่ไม่ได้เจรจาไม่ฟังซึ่งกันและกัน แยกกันอยู่จะได้เริ่มต้นใหม่ คนเลิกรานานแล้วการกลับมาคุยกันอยู่ในวาระของธุรกรรม เอกสาร การเงิน คนโสดใจว่าง อย่าไว้วางใจคนใกล้ตัวที่ดูดี มากคุณสมบัติจะแฝงมาด้วยความเจ้าชู้ ทำให้เสียใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งห่างหาย ปัดเคาะสนิมแล้วลงมือทำ พยายามหลีกเลี่ยงยิ่งต้องเผชิญหน้า แม้ไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง คุณจะรับมือได้ดี มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสใหม่แต่คุณยังไม่แน่ใจเมื่อเปรียบเทียบกับที่เดิม สุขภาพของคนในครอบครัวต้องช่วยกันใส่ใจ อาจทรุดหาความแน่นอนไม่ได้ นักลงทุนจังหวะอยู่ตอนบ่าย รวมทั้งการเปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน ลงทุนซื้อขายเช่นกัน ทำบุญคนตกง่าย หนุนดวงสุขภาพและการเงิน
คนน่าไว้ใจอาจทำให้เสียใจ พัก อยู่กับตัวเอง จะอกหักใจว่างล้วนดีต่อใจทั้งนั้น แต่หากมีคนกำลังคบหา คำพูดของคนอื่น ทำให้สับสน ไม่มั่นใจคนตรงหน้า มีโอกาสได้ทายาทคนใหม่ไวกว่ากำหนด หรือได้ลูกแฝดมาหนุนบารมีครอบครัวแบบปุบปับ
คนเกิดวันศุกร์
ของหายไม่ได้คืน ต้องรับผิดชอบเพื่อคนหมู่มาก จะได้ซื้อใหม่แลกเก่า เครื่องมือใช้ทำมาหากิน ธุรกิจ ยานพาหนะ โทรศัพท์จะได้หมุนเปลี่ยนเพราะทำให้ธุระติดขัดบ่อยครั้ง และให้ระวังของย้อมแมว กิจการที่ทำเสริมจับเป็นงานประจำได้ อาจลาออกจากงานประจำในไม่ช้าเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสาร สัญญาต่างๆ หนุนดวงทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้านแล้วจะดี
อินเลิฟโดนจับทางได้ คนแอบรักอาจไม่ได้จังหวะบอกความในใจ คนเคยรักเคยคบหาจะสนับสนุนคุณได้ดีในการเรียนและการงาน ส่วนเพื่อนร่วมออฟฟิตร่วมห้องเรียนกับคนโสด ดูราบรื่นใจฟู ส่วนคนแต่งงานแล้วจะมีผู้ใหญ่โยกย้ายมาอยู่ด้วย จะดีกับดวงครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งที่เลิกคาดหวังจะได้พบ การแข่งขัน เรื่องลุ้นๆ อาจไหว้สิ่งเคารพนับถือเพื่อความสบายใจและเสริมกำลัง ชาววันเสาร์มีเสน่ห์กับคนที่พบเห็น วันนี้วาจาทำให้คุณได้เปรียบ มีอะไรพูด บอกกันตรงๆเป็นดี เสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่คุณต้องใส่ใจ มิเช่นนั้นจะเสียใจในวันข้างหน้า ทำบุญถวายผ้าไตร หรือเสื้อผ้ามือสองปรับหนุนดวงสุขภาพและบริวาร คนจบใหม่จะได้งานปุบปับ
เสียโอกาสเพราะปากแข็ง แต่คนที่ง้อแฟนจะสมหวังเพราะการอธิบายแบบซื่อตรง ระวังตกหลุมรักคนมีเจ้าของ จะแพ้คนในใจ อย่าคาดหวังกับรักที่ลุ้น เพราะเป้าหมายมีตัวเลือกมากกว่าที่คุณเห็นชาววันเสาร์ที่ปฏิเสธความรัก กำลังจะโดนความรักครั้งใหม่เข้ามาทักในไม่ช้า
