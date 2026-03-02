เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ออกแรง เป็นแถวหน้า ต้องกล้าแสดงออก วันนี้เดินหน้าเต็มร้อยกับการลงทุน หรือลงแรงทำอะไรใหม่ๆ มองของเก่าไว้ทีหลัง คุณต้องกล้าเสี่ยง กล้าลองกับความไม่รู้จึงจะสมหวัง การลงทุนเล็กๆ น้อยๆ ต่อยอดเรื่องเดิม หรือลงกับธุรกิจจะช่วยกระตุ้นยอดขาย เพื่อนร่วมงานหน้าใหม่จะช่วยเหลือคุณได้อย่างดี แต่คนมีงานประจำ การเมืองในที่ทำงานอาจทำให้เสียคนเก่งใกล้ตัว ใช้จ่ายอะไรเพลาๆ มือลงบ้าง
สุขภาพกระทบมาเรื่องของจิตใจ ความรักกำลังไปได้สวย แต่ให้ลดการฟังข่าวลือ อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพยายามเข้าหาเพื่อให้ความสัมพันธ์ติดขัด ส่วนคนโสดการเริ่มต้นใหม่สลายใจในสถานะเพื่อนที่เป็นคนพิเศษ จดทะเบียนสมรส แจกการ์ดดำเนินการตามสะดวก
คนเกิดวันจันทร์
จะได้เดินทางไกล มีการวางแผน มีคนให้ทุน หรือการโยกย้าย การขอร้องให้ทำธุระบางเรื่องที่ปฎิเสธได้ยาก จะได้เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องเดิมๆ ที่วนลูป ที่อยู่อาศัย จะปล่อยเช่า เปลี่ยนเจ้าของ ปรับปรุงสามารถดำเนินการได้ไม่ขัดดวงแม้จะเกินงบ ค้าขายบริวารคิดไม่ซื่อ ผุ้ใหญ่จะเมตตา สนับสนุน สุขภาพโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ระบบต่อมไร้ท่อจะได้ใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ มีโชคลาภลอยจากเพศทางเลือก
อย่าคิดเยอะ อย่ามโนเอง ความสัมพันธ์ทั้งโสดและมีคู่อาจอยู่ในความระแวงเพราะข่าวลือ รักวัยเรียน เพื่อนข้างบ้าน จะพัฒนาความสัมพันธ์ในไม่ช้า ส่วนคนเลิกรา แยกกันอยู่ดีต่อใจแต่เชิงเอกสารธุรกรรมยังจบไม่เด็ดขาด แอบรักจะแพ้เสียงในหัวทำอะไรเก้อๆ บ่อยครั้ง
คนเกิดวันอังคาร
คนยุ่งๆ งานเยอะๆ เรียนหนัก ช่วงนี้สุขภาพจะติดลบ แต่เข้าใกล้ความสำเร็จที่คุณคาดหวังเอาไว้อย่างมาก งานจะโดนเปรียบเทียบ มีคนให้คำติชมอาจไม่ค่อยสร้างสรรค์ การเงินและการลงทุนเน้นตามกระแสระยะสั้น มองการกระตุ้นยอด ลงทุนเพื่อกำไรไม่มองไกล ทองคำอยู่ให้ห่าง ได้ทุ่มทุนบางส่วนเพื่อสุขภาพ การดูแลตัวเอง สุขภาพจิตใจ มีทุกข์แต่เล่าหรือบอกใครไม่ค่อยจะได้ มีข่าวร้ายจากคนใกล้ตัว
ยังไม่สมหวัง ต้องใช้เวลาอีกสักพัก อย่าทำให้อีกฝ่ายอึดอัดคนโสดถึงจะพอมีลุ้น คนในเครื่องแบบ มีคนเข้ามาหวังดูแลหัวใจเสน่ห์ทำงานแรงตั้งแต่ต้นเดือน ใครมีคนข้างกายอยู่แล้ว สองสามวันนี้เจอหน้ากันไม่บ่อย แต่มีข่าวดีให้ชื่นใจทั้งบ้านให้ภูมิใจในตัวคนรัก
คนเกิดวันพุธ
เริ่มต้นใหม่ ต้องเดินหน้า มีอุปสรรคเล็กๆ ทำให้คุณได้ใช้ความสามารถ เจ้านาย นายจ้างจะเสียบริวาร เพื่อนร่วมงานเก่งๆ เพราะกฎระเบียบบางข้อที่เกินกว่าการรับได้ คนธรรมดาติดต่อราชการราบรื่น หรือได้ยศ ตำแหน่ง ที่เติบโตขึ้น การใช้จ่ายสบายๆ อาจต้องเลือกภาระจำเป็นเสียก่อน จะได้ลาภจากงาน เบี้ยขยัน โบนัส ทิป หาโอกาสทำบุญหนังสือสวดมนต์ หนุนดวงสุขภาพและการแข่งขันได้อย่างมาก
รักใครต้องรอจังหวะ จะมีคนรอบตัวเป้าหมายมองเห็นและลุ้น เชียร์คุณไปด้วย หากออกตัวแรงรีบร้อนจะไม่สมหวัง ด้านคนแต่งงานแล้ว คนเข้ามาคั่นกลางจะทำให้สถานการณ์ในบ้านดีขึ้น คุณจะเข้าใจกัน ปรับจูนสิ่งที่เคยมีปากเสียงให้สนิทใจกันมากกว่าเดิม
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วู่วามจะเสียโอกาส วันนี้เน้นจิตวิทยากับคนรอบตัว บางเรื่อง ความเงียบ ความสงบ เดินเกมได้ง่ายและทำให้ความเข้าใจกับคนอื่นเป็นไปในทางที่ดี ค้าขายต้องออกตัวเอง อย่าไว้ใจใครในเกมธุรกิจ จะได้ของขวัญ ของฝากถูกใจ ทำบุญด้วยอาหาร หรือขนม เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ระวังคดีความทางการเงิน การค้ากับคนใกล้ตัวติดขัดแต่เจรจากันได้ สุขภาพระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหา
ส่วนความเลิฟ ดูกันระยะไกล ปะปนกับกลุ่มเพื่อน มากกว่าพุ่งเข้าหาเป้าหมายโดยตรง กิ๊กเก่า คนเคยคบหามีเรื่องทุกข์ใจมาปรึกษา การลงทุน หรือทำงานร่วมกับคนรักจะปังมากกว่าใคร เดินหน้าทำงาน เรียนร่วมกันได้ คนโสดอาจเปย์คนที่ชอบแบบตะโกน ให้คนอื่นรับรู้
คนเกิดวันศุกร์
การหยิบจับทำอะไรเองจะไม่มีคนร่วมรู้ ใครพยายามคัดลอก จับทางเป็นเรื่องยาก ของหายไม่ได้คืน ระวังการผิดใจกับคนสนิททั้งด้านสายสัมพันธ์และเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์ จะได้รางวัลความสำเร็จ ได้รับการยอมรับ มนุษย์เงินเดือน ดวงโดดเด่นเกินนายจ้างและมีโอกาสย้ายงานเพราะข้อเสนอใหม่ดีๆ ที่ยากต่อการปฏิเสธ สุขภาพไมเกรน ความกันโลหิต ใส่ใจ และห้ามลืมกินยา
คนใกล้ตัวอาจสารภาพความในใจ แต่หากคุณเข้าหาใครเว้นไว้ก่อนจะดี อาจเสียเพื่อนเสียมิตรภาพเพราะความรู้สึกที่เกินเพื่อน เพศทางเลือก เนื้อหอมกับคนอายุน้อย และเริ่มมีใครหลายคนเข้ามาให้คุณสับสน ระวังปัญหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
คนเกิดวันเสาร์
ปัดตก ปฏิเสธ อาจไม่ใช่วันของคุณ เก็บของดีเอาไว้ก่อน อีกไม่นานจะได้เฉิดฉาย จะได้ลาป่วยการเมือง เป็นวันที่เหมาะจะแอบไปสัมภาษณ์งาน แอบดีลลูกค้า ทำจ๊อบเสริม หรือป่วยการเมืองเพื่อพักผ่อน ตกงานยังว่าง แต่มีคนชวนทำอะไรเยอะ ที่คุณค่อนข้างเบื่อ การเงินและใช้จ่ายธุรกรรมสำคัญทำได้ตลอดสัปดาห์ เสริมดวงช่วงสัปดาห์นี้ทำบุญด้วยขนมหวาน หนุนดวงอำนาจบารมีและคนสนับสนุนได้ดี
มีนัดเดตที่ไม่ทันตั้งตัว มีโอกาสเจอ รู้จักคนที่เห็นหน้ากันบ่อยๆมากยิ่งขึ้น คนเก่าอยากกลับมา และถ้าหากอยากเข้าหาง้อใครช่วงนี้เดินเครื่องเต็มร้อย แล้วจะมีลุ้นสมหวังมากกว่าช่วงอื่นๆ รักออนไลน์ คนคุยผ่านโซเชียล ยังต้องเว้นระยะห่าง คนหม้ายลูกติดเสน่ห์แรง
