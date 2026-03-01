เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้นสัปดาห์ที่ดูวุ่นวาย บางเรื่องอาจไม่ได้ทำตามที่วางแผน มักโดนเรียกตัว ต้องวางงานประจำไปทำงานด่วน คนหางานใหม่ยังต้องรอจังหวะ อาจติดตัวสำรอง การเงินจ่ายกับภาระจำเป็น มีลาภลอยจากคนรู้จัก และโอกาสดีๆ ในการลงทุนระยะยาว ธุรกิจป้ายแดง คลื่นลูกใหม่เหมาะจะลองเสี่ยง ยานพาหนะมีลุ้นได้เปลี่ยนคันใหม่ ไม่เหมาะจะเดินทางไกล เสริมดวงรับต้นเดือนทำบุญสร้างวัด โบสถ์ ศาสนสถาน
ความรักต้องการกำลังใจ โดยเฉพาะคนที่กำลังผิดหวัง อะไรดูไม่สวยงามไปเสียหมด กำลังใจจากคนสนิท คำทักเตือน แนะนำ เป็นแสงสว่างให้คุณได้ ด้านคนมีคู่และคนโสดที่สบายดี ถึงเวลาเปิดใจให้สิ่งดีๆ ที่มาพร้อมงานหรือการเรียน ที่มีความเลิฟเป็นของแถมให้พิจารณา
คนเกิดวันจันทร์
หลีกเลี่ยงการปะทะ เบื้องหลังจะสนับสนุนให้คุณเป็นผู้นำ ต้องทำสิ่งที่เกินตำแหน่ง ถึงวาระที่คุณจะได้ปล่อยของ แสดงความสามารถให้เต็มที่ ตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไป งานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณควบคุมไม่ได้ ในทางที่ดีแต่เริ่มต้นติดขัด การเงินหยิบจับจ่ายแบบมีสติ อย่าลงทุนแม้จะมีคนสนิทมาชักชวน สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหา ระวังแพ้ยา แพ้อาหาร โชคลาภมาจากผู้ใหญ่
ความเลิฟมีโมเมนต์คนเก่ากลับมาคุยด้วย หรือได้ติดต่อกันเพราะความจำเป็น ระวังจะตกหลุมรักซ้ำๆ ถอนตัวยาก คนมีคู่แล้ว ระมัดระวังการตามใจแฟนมากเกินไปเงินจะติดลบ คบหาใครแบบเปิดเผยช่วยเสริมดวงงาน การเรียนให้คุณโดดเด่นมากขึ้น
คนเกิดวันอังคาร
คนใกล้ชิดจะพยายามให้คุณทำในสิ่งที่แปลกใหม่ ได้ช่วยเหลือคนจำนวนมากเพราะความสามารถของตัวเอง อย่าย้ายงาน ความเหนื่อย กำลังจะได้รับรางวัลตอบแทน อาจจะช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อย การสอบแข่งขันจะไม่สมหวัง แต่ทางเลือกสำรอง ทำให้คุณเฉิดฉายได้ไม่แพ้คนอื่น การเงินรับจ่ายปกติ การกู้ยืมหรือติดต่อธนาคาร อาจต้องเลื่อนไปก่อนจะมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือคนค้ำประกัน สุขภาพทรงๆ ตัว
ความรักที่ลุ้น คนที่รอคอย อาจยังไม่มีคำตอบ คุณต้องให้เวลาพวกเขาคิด และไม่แน่คุณอาจมีคนเข้ามาแทรกใหม่ๆ ให้ลังเล คู่ห่างไกลจะกลับมาพร้อมเซอร์ไพรส์ให้ใจฟู ช่วงนี้คนมีคู่ดูน่าอิจฉา ดูแลกันดีทำอะไรให้กันบ่อยๆ แต่ลุ้นทายาทยังต้องใส่ใจสุขภาพให้มาก
คนเกิดวันพุธ
ลังเล ยังไม่มีคำตอบ สิ่งที่รู้ เข้าใจมาตลอด อาจพลิกเกมเหมือนคุณไม่ทราบอะไรเลย งานวันนี้เด่นกับงานใหม่ พนักงานใหม่ การทดลองงาน เรียนรู้ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว การเงินไม่ค่อยได้เก็บ จ่ายภาระจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญ อสังหาริมทรัพย์จะได้ซื้อขาย แต่โดนต่อรองราคาค่อนข้างมาก นักลงทุนตลาดอยู่ในต่างประเทศและการร่วมทุนกับคนต่างบ้านเกิด ระวังอุบัติเหตุการลื่น สะดุด หกล้ม
เกรงใจอาจเสียโอกาสเรื่องความเลิฟ จะติดอยู่ในเฟรนด์โซน และมีคนอื่นแซงหน้าได้ คู่ที่อยู่ในสถานะแฟน ยังไม่เหมาะที่จะย้ายไปอยู่กับคนรัก อยากคบหาคนใหม่ ระวังคนที่มีอุปสรรคเรื่องเงิน จะเข้ามาจีบแถมทำให้โดนตกง่ายๆ คนปิดบังโกหกจะโดนจับได้ปุบปับ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความลับอาจปิดไม่มิด ข่าวลือคือเรื่องจริง ส่งผลดีกับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากและในเชิงธุรกิจในการเพิ่มยอดกำไร จะทะเลาะกับคนใกล้ตัวจากเรื่องเล็กๆ คนธรรมดาจะมีตำแหน่งจะได้ใส่เครื่องแบบ สุขภาพยังต้องทุ่มทุนดูแลเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคต เก็บออมด้วยเงินสด ทองทุน หรือการลงทุนร่วมกับคนในครอบครัว จะเหมาะสมกับดวงชะตา งานเยอะ ได้นอนดึกตื่นเช้า การสอบแข่งขันมีลุ้นดีๆ ไกลบ้าน
มีเซอร์ไพรส์ให้ใจฟู การทำงานทำให้พบรักใหม่ หรือการโยกย้ายที่เรียน ที่อยู่ จะมีคนแอบมาตกหลุมรักและมองในระยะไกลๆ ความเข้าใจทำให้ปรับจุนกันง่าย ลองฟังกันก่อน อย่ารีบสรุป เพศทางเลือกถึงเวลาตัดใจ ปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ทุ่มเทมานานมากๆ
คนเกิดวันศุกร์
เดินเรื่องรอบตัวให้ช้า ค่อยคิด อย่าด่วนดีล สรุป ตกลง ทุกอย่างไม่ใช่ที่คุณเห็นเสมอไป เป็นต้นเดือนที่มักมีสิ่งบังตาให้คุณไม่เห็นความจริง คนรอบตัวปดปิดเรื่องบางอย่าง การแข่งขันจะสมหวัง จะได้ออกจากกรอบการทำงานเดิมๆ วิถีชีวิตเก่าๆ งานอาจน่าเบื่อแต่เรื่องรอบตัวคึกคัก การเงินชื่นมื่นดี เน้นการดีลเอง ลุยเองจึงจะสำเร็จ สุขภาพ กินยาหาหมอให้ตรงเวลา ได้วางแผนรักษาโรคบางอย่างจริงจัง
ทุ่มเทจะโดนมองข้าม คนอยู่นิ่งๆ จะโดนสาภาพความใสใจ อาจมีคนมาบอกรักแบบไม่ทันตั้งตัว คนที่อยู่นอกสายตา ทำให้คนโสดอินเลิฟแบบถอนตัวไม่ขึ้น หรือคนรู้ใจตัวเองช้า การง้ออาจต้องใช้เวลานานสักหน่อย ปากเสียงในบ้านยังไม่พร้อมจะปรับจูนเข้าหากัน
คนเกิดวันเสาร์
จะได้วางเรื่องหนึ่งและเริ่มต้นเรื่องหนึ่ง อาจไม่ใช่เรื่องถนัดแต่ทำให้คุณดีขึ้น พัฒนาแบบก้าวกระโดด อาจต้องหายหน้าจากวงสังคมของตัวเองสักพักหนึ่ง งานประจำราบรื่น จ๊อบเสริมและฟรีแลนซ์ งานดีแต่โดนต่อราคาเยอะ ค่าแรงไม่สูง อาจโดนโกงราคา กองทุน สังหาริมทรัพย์ จะมีปัญหา สุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ ระบบเลือด ไม่น่าไว้วางใจ เสริมมงคลต้นเดือนทำบุญด้วยเมนูขนมหวาน
ความรักหยุดนิ่ง มีความพอดีกับคนที่แต่งงานแล้ว ส่วนคนโสดความเหงาๆ จะเข้ามาทักทาย มีคนเข้าใจผิดว่าคุณหัวใจไม่ว่าง คนที่เข้ามาจีบยังไม่เหมาะสมจะรับนัดออกเดต คนหม้ายเสน่ห์แรง มีคนจริงใจ หรือคุยเล่นรอบตัว คนมีชื่อเสียงจะโดนเพ่งเล็งเรื่องหัวใจ
