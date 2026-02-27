“เลือกตั้งในกองขยะ” ยังไงก็ผิด!! หนุนประชาชนฟ้อง “กกต.” จำเลยร่วม “เจ้าหน้าที่หน่วย” [มีคลิป]

ไหน กกต. บอก เอกสารเลือกตั้ง รักษาอย่าง “ดี” แต่ดันโผล่ ถูกทิ้งเกลื่อนในกองขยะ กาง “ระเบียบ” เปิด “กฎหมาย” ดูตรงไหนก็ผิด เซียนกฎหมายชี้ แบบนี้ ประชาชน “ฟ้องได้” เพราะเราคือ “ผู้เสียหายโดยตรง” จากระบบเลือกตั้ง
** ผิดแน่!! ทั้ง “ระเบียบ” และ “กฎหมาย” **
“เลือกตั้ง 69” ถึงจะจบไปหลายวันแล้ว แต่ดรามาไม่เคยจบ เพราะมีการพบ “ใบขีดคะแนน(ส.ส. 5/11)”, “อุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง”และ “บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง” ถูก “ทิ้ง” เกลื่อนใน “กองขยะ” ที่ “จ.สมุทรปราการ”
สิ่งที่เห็นนี้ “ขัดแย้ง”กับคำพูดของ กกต.ออกมา“ แถ(ลง)” เมื่อวันที่ 13.ก.พ. 69 ที่บอกว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จ “ใบขีดคะแนน(ส.ส. 5/11)” และบัตรเลือกตั้ง จะเก็บถูกรักษาไว้ใน “หีบเลือกตั้ง”เป็นอย่าง “ดี”
{พบเอกสารเลือกตั้ง เกลื่อนกองขยะ}
เมื่อทีมข่าวลองไปอ่าน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ก็เจอ “ข้อ 179” ที่บอกชัดๆ เลยว่า...
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ต้องเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ ทั้ง “ใบขีดคะแนน(ส.ส. 5/11)” “ใบรายงานผลนับคะแนน(ส.ส. 5/18)” และ “แบบข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้ง(ส.ส. 5/12)”
ใส่ใน “ถุงวัสดุใส(ถุงชั้นนอก)” รัดด้วย “สายรัด” เพื่อป้องกันการเปิดถุง แล้ว “นำใส่” ใน “หีบบัตรเลือกตั้ง”
หลังเกิดเรื่อง “กกต.” กลับออกอธิบายว่า เอกสารที่ถูกพบอยู่ในบ่อขยะที่ จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และรายงานผลการนับคะแนนไปเรียบร้อยแล้ว จึง “ไม่มีผลกระทบ” ต่อผลคะแนนการเลือกตั้ง หรือ “ความสุจริตเที่ยงธรรม”
ตอนนี้ “กำลังตรวจสอบ” ว่า เอกสารพวกนั้น ไปอยู่ในกองขยะได้ยังไง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เรื่องนี้ ไม่ว่า กกต.จะบอกว่ายังไง แต่ภาพเอกสารการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ “ใบขีดคะแนน(ส.ส. 5/11)” ที่ไปอยู่ในกองขยะ มัน “ผิดระเบียบ” การจัดการเลือกตั้งแน่นอน
อย่างที่นักวิชาการด้านกฎหมาย “ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยืนยันเอาไว้
“ใบขีดคะแนน ส.ส. 5/11 เนี่ย มันเป็นของที่ทิ้งไม่ได้นะครับ ถ้าตามระเบียบการเลือกตั้ง ข้อ 179 กับ 180 มันต้องบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งนะครับ มันจะมาทิ้งขยะได้ไง”
ดังนั้น คนกลุ่มแรก ที่ต้องเอาคอมาขึ้นเขียง คือ “กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)” เพราะหลังเอาเอกสารใส่หีบบัตรเลือกตั้ง แล้วรัดเคเบิ้ลไทร์ จะต้องมี“ลายเซ็น”ของ กปน.ทั้ง 5 คน เซ็นกำกับด้วย
“กรรมการประจำหน่วย เป็นผู้รับผิดชอบหลักเลยครับ เพราะว่าตอนใส่ลงไปในหีบแล้วเนี่ย รัดเคเบิ้ลไทร์ ต้องเซ็นลายเซ็นกรรมการ 5 คน นั่นแหละครับ ใครเซ็นในหีบบ้าง คุณรับผิดชอบของในหีบครับ ”
และการไม่ทำตามระเบียบ จะมีความผิดตาม “กฎหมายอาญา มาตรา 157”กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีโทษจำคุก “1-10 ปี” ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากมาตรา 157 ที่เป็นกฎหมายอาญาแล้ว ตัว กกต.เองยังเข้าข่ายผิดกฎหมายเฉพาะ อย่าง “พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561” ใน “มาตรา 69”
ที่ระบุว่า “กรรมการ” “เลขาธิการ” “ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” “พนักงานหรือลูกจ้างสำนักงาน”และ “เจ้าหน้าที่”ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหาก “กระทำ”หรือ “ละเว้น” การกระทำอัน “มิชอบ” ด้วยหน้าที่ มีโทษ “จำคุก”ไม่เกิน “5 ปี”ปรับไม่เกิน “100,000 บาท” หรือทั้งจำทั้งปรับ
{ไหน กกต.บอก “เก็บรักษาไว้อย่างดี”}
แต่ “ดร.ปริญญา”บอกไว้ว่า เคสนี้ คนรับกรรมอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่ “เจ้าหน้าที่ กปน.”เพราะถ้ามีคนแจ้งความผิดปกตินี้ แล้วไม่มีใครตรวจนิ่งเฉย ความผิดก็จะไปถึงตัวกลุ่มคนเหล่านั้นด้วย
“แต่พอมีคนไปแจ้งว่า ไปเจอใบขีดคะแนนอะ ทิ้งอยู่เนี่ย กกต.เขต ก็ต้องตรวจสอบและ หรือสำนักงานจังหวัด ก็คือ ผอ.จังหวัด หรือไปถึง กกต.ส่วนกลาง ที่กรุงเทพฯ
คือถ้ารู้เรื่องมีการแจ้ง แล้วไม่ตรวจสอบ ไอ้ความผิดนี้ก็ไม่ใช่แค่ กปน.แล้วไง ไปถึงใครบ้างแล้วไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ย ทั้งๆ ที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ต้องทำเนี่ยนะครับ ก็จะผิดไปด้วย”
{“ผศ.ดร.ปริญญา” นักวิชาการด้านกฎหมาย}
** ฟ้องได้ “ประชาชน = ผู้เสียหายโดยตรง” **
เคสนี้เราทำอะไรได้ไหม หรือฟ้องเอาผิดใครได้บ้าง? จุดนี้กูรูกฎหมายรายเดิมคอนเฟิร์มว่า “ฟ้องได้”เพราะ “ประชาชน” ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ของใบขีดคะแนนที่ถูกทิ้ง ถือว่าเป็น “ผู้เสียหายโดยตรง”
“คือเราเป็นผู้เสียหายนะครับ คือมันมี 2 อย่างนะ 1 คือการเลือกตั้งเนี่ย ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม อันนี้ก็ต้องไปคัดค้านการเลือกตั้ง ที่ กกต.เขาชอบอ้าง ให้ไปคัดค้าน เขียนคำร้อง อันนี้จะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่”
แต่ในกรณีที่ กกต.“ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ” แล้ว ก็ต้องส่งเรื่องให้ “ศาลฎีกา”แทน แต่ปัญหาคือ เราต้องส่งเรื่อง “ผ่าน กกต.” ซึ่ง กกต.จะเป็นคนส่งต่อให้ศาลฎีกา..หรือไม่ก็ได้
นอกจากการคัดค้านการเลือกตั้ง ก็ยังมีอีกเครื่องมือคือ “การฟ้อง” เอาผิดทางอาญา ตาม “มาตรา 157”
แต่คำถามคือ จะฟ้องใคร? ถ้าวัดตามคดีอาญาแล้ว ต้องฟ้องร้อง “ตามหลักฐาน”
ในที่นี้ก็คือ “ใบขีดคะแนน” ที่ถูกทิ้งในกองขยะ เราก็ไปดูว่า ในใบนั้นมีลายเซ็นของ กปน.คนไหน เซ็นกำกับอยู่ในนั้นบ้าง แล้วให้ไป “แจ้งความ” กับตำรวจ และฟ้องมาตรา 157 คนคนนั้นไป
ข้อดีของการฟ้องคดีอาญาคือ กฎหมายเปิดให้เรา “ฟ้องตรง”กับ “ศาลอาญา”ได้ ถ้ากระบวนยุติธรรมทำงานล่าช้า หรือรู้สึกว่ามีการดึงเรื่อง ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
“อันนี้ว่าง่ายๆ ประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น หรือที่หน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ย เป็นผู้เสียหายโดยตรงครับ ไปฟ้องศาลอาญาได้ เป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกิดขึ้น แล้วให้ศาลตรวจสอบ”
“ไอ้ขีดคะแนนพวกนี้ มันอยู่ที่ไหน มีใครเก็บเอาไว้ หรือมันถูกทิ้งไปแล้ว ถ้าหลักฐานยังอยู่ แล้วมีชื่อกรรมการประจำหน่วย รู้ว่าหน่วยไหน ก็ฟ้องตรงนั้นไป”
ประเด็นคือ “รัฐธรรมนูญ 60” ทำให้ “กกต.กลาง” ทั้ง “7 คน” ลอยตัวในฐานะ “บอร์ดบริหาร”และปล่อยให้หน้าที่การจัดเลือกตั้งเป็นของ “สำนักงาน กกต.”
ผลักให้หลายคนสงสัยว่า เคสการทิ้งเอกสารเลือกตั้งในกองขยะนี้ ความผิดไปจะถึงตัวระดับผู้บริหารหรือไม่?
“ดร.ปริญญา”วิเคราะห์ว่าเคสนี้ กกต.กลางทั้ง 7 คน อาจกลายเป็น “จำเลยร่วม”ได้ ถ้ามีคนร้องเรียนไปแล้ว แต่ยังนิ่งเฉย ไม่ทำอะไร
เพราะตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง สส. 2561 “มาตรา 69”บอกเอาไว้แล้วว่า “การกระทำ”หรือ “ละเว้นการกระทำ” โดยมิชอบด้วยหน้าที่ ยังไงก็ “มีความผิด”
จุดที่มันเข้าข่ายเพิกเฉย และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือ หลังจากการพบเอกสารเลือกตั้งอยู่ในกองขยะ คนก็สงสัยว่า นี่เกิดจาก “ความไม่รู้ระเบียบ” ของ กปน. หรือมีการ “สับเปลี่ยน”ใบขีดคะแนนกันแน่?
แต่ กกต.กลับออกมาชี้แจงว่า เคสใบขีดคะแนนในกองขยะนี้ ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง เพราะนับเสร็จแล้ว ซึ่งกูรูกฎหมายรายนี้มองว่า เป็นการสรุปแบบ “รวบรัด” เกินไปหรือเปล่า?
“การที่ กกต.สรุปแบบนี้ เป็นการสรุปเหมือนกับรวบรัด ว่าไม่มีปัญหา ว่าไม่มีใครผิด ผมว่าเรื่องนี้มันต้องตรวจสอบนะครับ”
“ส่วน กกต.เนี่ย ก็อาจเป็นจำเลยร่วมได้เลยนะ ถ้ามีการร้องไปที่ กกต.แล้ว ไม่ทำอะไร ก็จะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือนอกจากไม่ทำอะไรแล้ว ยังปกป้อง อะไรอย่างนี้ครับ”
{เพิกเฉย “กกต.กลาง” ทั้ง 7 อาจเป็น “จำเลยร่วม”}
หนักกว่านั้นคือ สิ่งที่ กกต.เลือกทำ คือทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก ด้วยการ “ยกเลิก”การแถลงข่าวชี้แจงทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็น “ออกเอกสารชี้แจง”แทน
ด้วยพฤติกรรมส่งกลิ่นตุๆ แบบนี้ ยิ่งผลักให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ดูน่าสงสัยในเรื่องความสุจริตมากขึ้นไปอีก ภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต.ยุคนี้
“พอ กกต.ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบอธิบายอย่างเดียว ตอบคำถามอย่างเดียว มันก็เลยเป็นเหมือนแก้ตัว ไม่ใช่แก้ไข แล้วก็ไม่ได้เอาความจริงมาพิสูจน์ สิ่งที่ กกต.ควรทำคือ เอาความจริงมาพิสูจน์สิครับ
ยิ่งไม่มาแถลงเนี่ยนะครับ คนก็ยิ่งสงสัยว่า กกต.มีอะไร ทำไมความจริง กกต.จึงเอามาบอกไม่ได้”
{กกต.แก้ตัว แต่ไม่แก้ไข}
...เซียนนิติศาสตร์ชี้ แบบนี้ประชาชน "ฟ้องได้" เพราะเราคือ "ผู้เสียหายโดยตรง" จากระบบเลือกตั้ง...
ไหน กกต. บอก เอกสารเลือกตั้ง รักษาอย่าง "ดี" แต่ดันโผล่ ถูกทิ้งเกลื่อนในกองขยะ กาง "ระเบียบ" เปิด "กฎหมาย" ดูตรงไหนก็ผิดเต็มๆ
...เซียนนิติศาสตร์ชี้ แบบนี้ประชาชน "ฟ้องได้" เพราะเราคือ "ผู้เสียหายโดยตรง" จากระบบเลือกตั้ง... . ไหน กกต. บอก เอกสารเลือกตั้ง รักษาอย่าง "ดี" แต่ดันโผล่ ถูกทิ้งเกลื่อนในกองขยะ กาง "ระเบียบ" เปิด "กฎหมาย" ดูตรงไหนก็ผิดเต็มๆ
