เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีความท้าทายในระบบการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว นอกกรอบไม่นอกกฎ เวลา ข้อจำกัดจะทำให้ชาวราศีเมษพัฒนาตัวเองได้มากในช่วงระยะนี้ สุขภาพโรคประจำตัวอาจกำเริบเพราะพักน้อย งดเสี่ยงโชค
การงาน แบกหลายเรื่องไว้คนเดียว ยืมมือคนอื่นได้เพียงบางส่วน ฟรีแลนซ์อาจแพ้คนทำงานประจำ คุณจะรับงานบางเรื่องไม่ได้เพราะอุปกรณ์ไม่พร้อม ตกงานลุ้นงานใหม่ใกล้บ้าน เงินเดือนไม่สูงแต่สบายใจ
การเงิน แบ่งเก็บแบ่งใช้ตามความเหมาะสม อย่าลืมให้รางวัลตัวเองก่อนเปย์คนอื่น จะเสียเงินกับการทำบุญและความเชื่อ จ่ายกับสุขภาพ ประกัน ภาษีสังคม จังหวะการลงทุนอยู่ช่วงต้นเดือนทั้งตลาดในและต่างแดน
ความรัก พบรักใหม่ แต่แอบมีคนเก่าอยู่ในใจ คนโสดจะลังเลกับสถานะที่เป็นอยู่ว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริง ด้านคนมีคู่ ครอบครัวอาจขยายเพราะเขย สะใภ้ หรือบุตรหลานป้ายแดงในบ้าน คู่ทะเลาะกันยังไม่คืนดี
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ลองตามใจคนอื่น ทำตามคำแนะนำ หรือความเห็นของส่วนรวม ให้คนรอบตัวเป็นศูนย์กลาง จะเหมาะสม เป็นสัปดาห์ที่สบายๆ อย่าวิตกกังวล เพราะคุณจะคิดไปเองมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน อะไรที่คิดเอาไว้ อาจต้องเปลี่ยนแผน การเข้ามาเสริมทัพ การเปลี่ยนหน้าคู่ค้า ลูกค้า เพื่อนร่วมงานจะทำให้คุณมีปัญหาได้ ยศตำแหน่งจะได้ดีไกลบ้าน ต้องโยกย้ายจากบ้านเกิดจะสำเร็จแบบก้าวกระโดด
การเงิน ความไว้วางใจอาจทำให้บุญชีติดลบ มีคนคาดหวัง การลงทุนร่วมหุ้นจะมีปัญหา จะได้เงินลาภลอยจากเรื่องที่ไม่ได้ใส่ใจ จัดระเบียบการใช้จ่ายใหม่ อย่าใจดีกับคนสนิทหรือให้ยืมเงินก้อนจะเดือดร้อน
ความรัก มีโอกาสจดทะเบียนสมรส แจกการ์ด เตรียมงานมงคล วันครบรอบจะมีคนลืม โดนโกรธ งอน และต้องใช้เวลาง้อค่อนข้างนาน รักต่างแดน คนห่างไกลจะค่อยๆ แยกย้าย คนโสดช่วงนี้อยู่กับตัวเอง
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
คนรอบกายจะเข้าใจผิด เป็นวาระที่ต้องปล่อยให้พวกเขาคิดไปเอง บางครั้งการเข้าใจไม่ตรงกันก็เป็นโอกาสให้คุณหยิบจับอะไรได้ถนัด สะดวกมากขึ้น บ้าน อสังหาริมทรัพย์จะให้โชคลาภชาวเมถุน
การงาน รับมารีบส่งออก รับเข้ารีบตอบกลับ พยายามอย่าให้มีงานค้างตะกร้า เน้นการตอบรับ ทำไวจะดีที่สุด วันหยุดจะโดนงานรบกวน การสมัครงานใหม่ ยังไม่สมหวัง ฟรีแลนซ์จะเข้าเกี่ยวคนมีสีมีตำแหน่ง
การเงิน มีโอกาสหยิบจับตลาดการลงทุนใหม่ๆ อาจเป็นเรื่องนอกกระแสแต่ดีกับชาวเมถุนในระยะยาว ของเก่าของมือสองโดนย้อมแมว จ่ายเยอะแต่คุณภาพสวนทาง ตลาดบริการและท่องเที่ยวโดดเด่น
ความรัก คนรักจับผิดเก่ง เพราะช่วงนี้ชาวเมถุนเสน่ห์แรง ย่อมโดนหึงหวงเป็นธรรมดา คนต่างวัย จะมีคนตกหลุมรัก แต่ในระยะสั้นๆ เพราะอุปสรรครอบตัวเยอะ ใครลุ้นทายาทยังไม่สมหวังต้องรออีกสักพักใหญ่
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
ความไม่สบายใจต้องเก็บไว้คนเดียว ทำทรงดีให้คนอื่นเห็นว่าทุกอย่างโอเค และเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบตัว ช่วงนี้มีโชคลาภสัตว์สองเท้า ทำบุญด้วยอาหารที่ปรุงเองช่วยเสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน
การงาน ใส่ใจบริวารให้มากกว่าลูกน้อง จะโดนลูกน้องตีตัวออกห่าง หรือหัวหน้าไม่รัก แต่เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ หางานใหม่อาจยังไม่ถึงเวลา แต่ปรับสไตล์การทำงาน และเชิงบริหารจะส่งผลในด้านบวก
การเงิน ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ ทำความสะอาดมุมรับแขกในบ้านให้สะอาดเปิดรับโชคลาภในระยะนี้ นักลงทุนเน้นปลายสัปดาห์ ลงทุนในประเทศดีกับใจ แต่เงินสกุลต่างถิ่นให้ผลดีในระยะยาวจะเหมาะสม
ความรัก ทุกข์ใจเพราะคิดไปเอง คนมีคู่มโนเก่ง และเปราะบางต่อข่าวลือที่ได้รับฟังมา คนใจว่างๆ จะมีคนเสน่ห์แรงมาชอบประวัติเก่ายาวจนคุณปิดหัวใจ เพศทางเลือกมีโอกาสเลือกแต่รักพี่เสียดายน้องไม่เด็ดขาด
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
คนใกล้ตัวอย่าไว้ใจ คอนเนคชั่นส่วนตัวทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ อย่าใจดีส่งต่อให้คนอื่น ใช้เส้นเฉพาะที่จำเป็น มีดวงป่วยการเมือง ลางานไปทำธุระ เป็นช่วงเหมาะจะติดต่อราชการและเดินทางไกล
การงาน เป็นคนกลางของหลายฝ่าย ต้องติดต่อเองจะไม่ผิดพลาดเชิงข้อมูลและได้รับความไว้วางใจ พูดให้น้อย ใช้การกระทำพิสูจน์ฝีมือ ลูกค้าเก่าจะหายหน้า ลูกค้าใหม่ยังไม่ไว้วางใจ ลาออกจะโดนรั้งตัวเอาไว้
การเงิน ของมีค่าจะหาย ได้ทุ่มเงินกับการกู้ชื่อเสียง สร้างความเชื่อมั่น มีภาษีสังคมให้จ่ายค่อนข้างเยอะ ลงทุนฉายเดี่ยวดีที่สุด มีได้มีเสียเชิงลงทุน ดูแล้วเท่าๆทุนเดิม เก็บออมเป็นสิ่งของจะดีที่สุดในช่วงนี้
ความรัก กำลังดี มีความเหมาะสม แม้ยังไม่พัฒนาแต่คุณทั้งคู่พอใจที่เป็นอยู่ มีเซอร์ไพรส์ให้คนโสด คุณจะเริ่มจับทางได้ว่าใครเข้ามาจีบ หรืออยากสนิทเกินเพื่อน อยากง้อคืนดีต้องใช้เวลา รีบร้อนจะยิ่งผิดหวัง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ของเก่า ไอเดียเดิมจะขายได้ มีคนใส่ใจสิ่งที่คุณเป็น ผลงานที่คุณทำ งานอดิเรกจะสร้างเงินแซงหน้างานประจำ มีดวงซื้อขายของเก่า ของมีมูลค่าแต่ได้ราคาไม่สูง ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับขา ทางเท้า รองเท้า
การงาน เป็นตัวอย่างที่ดี ส่งต่องาน มอบโอกาส เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจุดยืนในการทำงานของชาวราศีกันย์ อาจได้ตำแหน่งไม่ปลื้ม อาจไปในที่ไม่รู้จัก แต่จะดีกับคุณ เป็นช่วงเซ็นสัญญา ต่อสัญญา และธุรกิจใหม่
การเงิน จังหวะดีที่จะเปิดดีลสิ่งที่คุยค้างเอาไว้ ตามงาน การลงทุน หรือพูดถึงการลงทุนระยะยาว การเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ การซื้อขายสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจ การทำธุรกิจลงทุนต้องออกตัวต้นสัปดาห์จึงจะได้เปรียบ
ความรัก คนโสดอยู่ในโหมดคิดถึงคนเก่า ส่วนคนใหม่ที่เข้ามาคนมีคู่จะสุขใจ เรียนรู้กันไป ทะเลาะกันไป งอแงใส่กันบ่อย แต่ดูชื่นมื่นดี ใครแต่งงานมานานแล้วช่วงนี้เหมือนกลับมาจีบกันใหม่ มีเวลาให้กันมากขึ้น
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
มีเรื่องยิ้มๆให้คุณอารมณ์ดีตลอดสัปดาห์ คำวามสำเร็จดีต่อใจ อาจไม่ยิ่งใหญ่ แต่คุณจะใจฟู เป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณจะมีความสำเร็จ มีไอเดียดีๆ มีแรงทำอะไรหลายเรื่อง ทำบุญคนป่วยติดเตียงช่วยเสริมการเงิน
การงาน ระมัดระวังการทำงานที่ข้ามเส้น หรือข้ามหน้าคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้หวังดี ตกงานถึงเวลาเริ่มใหม่ คุณมีโอกาสเลือกนายจ้าง ต่อรองค่าแรงหรือตำแหน่งที่สนใจ ไม่เหมาะติดต่อราชการ จะติดขัดมาก
การเงิน จ่ายรับตามความเหมาะสม การลงทุนระยะยาวเหมาะกับการเก็บออม อย่าหลงไปกับการลงทุนระยะสั้น กำไรสูง คุณอาจเจ็บตัว ทองคำ บริการ ค้าส่ง เคมีภัณฑ์ ค่อนข้างโดดเด่นเชิงการลงทุน
ความรัก ความสัมพันธ์จะได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวและครอบครัวมากขึ้น แต่บางคู่อาจถอดใจลดสถานะเพียงคนรู้จัก คนว่างๆ มีคนเข้ามาง้อ ขอโอกาส หรือพยายามตีสนิทอยากทำความรู้จักมากยิ่งขึ้น
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความจริงใจยังไม่ได้รับการตอบรับ ทุ่มเทอะไร ช่วงนี้เหนื่อยและยังไม่สำเร็จ ระวังปัญหาคดีความ การฟ้องร้อง ทั้งเรื่องตัวเองและของคนอื่น ตำแหน่งใหม่มาพร้อมปัญหาให้คุณปล่อยของ งดเสี่ยงโชค
การงาน สายสนับสนุน คนเบื้องหลังจะได้เฉิดฉาย มีบทบาท มีคนเรียกหาและมีโอกาสเลือกเพื่อนร่วมงาน ใครทำงานสายวิชาชีพเน้นกฎระเบียบให้มาก ค้าขายช่วงนี้มีหลายเรื่องต้องจับและทำเองจะได้ผลตอบรับดี
การเงิน ใจแข็งไม่ใช่เงินตามใจ แต่แอบมีเป้าหมายเปย์ในวันข้างหน้า จะได้เงินจากความสามารถแบบตรงไปตรงมา ระมัดระวังการจ้างงานที่ใช้เครดิตจะโดนหักหลัง กิจการขนาดเล็กจะได้ขยับขยายเร็วๆ นี้
ความรัก ชอบใครบอกไปตรงๆ ไปไหนมาไหนมักมีคนมาตีสนิท มาขอช่องทางติดต่อ ผู้ใหญ่แนะนำคนน่าสนใจ เป็นคนดี หรือคุณจะรู้สึกว่าพวกเขาดีเกินไป คนมีคู่ทะเลาะกันให้น้อย ฟังกันให้มาก จะหวานชื่น
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความไม่สบายใจต้องแบกเอาไว้ เป็นช่วงที่คุณจะริเริ่มทำเรื่องค้างคา หรือสิ่งใหม่ แต่จำไว้ว่าต้องทำคนเดียว การสอบ ออดิชั่น การแข่งขันโอการสำเร็จครึ่งต่อครึ่ง ของหายได้คืน มีโชคสัตว์สองเท้า
การงาน ตัวสำรอง ตำแหน่งรองจะขึ้นเป็นตัวจริง ได้ลองทำอะไรแนวหน้า ลองเรียนรู้งานที่ต้องตัดสินใจแทนคนอื่น หรือได้จับงานที่ทำเพื่อสาธารณะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว มีคนชักชวนให้ย้ายงานใหม่
การเงิน เปลี่ยนกระเป่าสตางค์หรือเคสโทรศัพท์ช่วงนี้ช่วยเรียกทรัพย์ แต่อาจจ่ายเงินกับเรื่องง่ายๆหรือความเชื่อ ที่มากเกินความเป็นจริง จะได้ลาภการเงินจากคนอายุน้อย นักลงทุนต้องยอมแลกเปลี่ยนเพื่อผลอนาคต
ความรัก ยอมก่อน ถอยก่อนจะราบรื่น ความสัมพันธ์ยังคงเดินหน้าต่อ หากใจร้อนใส่กันเพียงเพราะคำประชดเท่านั้น ด้านคนโสดคนเก่าๆ คนใกล้ตัวจะขยับสถานะจากเพื่อนเป็นคนพิเศษ อกหักยังลืมไม่ได้
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
การทำงานไม่กดดันแต่คุณตั้งมาตรฐานของตัวเองไว้สูง และทำให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา มีการแข่งขันกับตัวเอง เพื่อเป้าหมายในอนาคต เงินเก็บจะได้นำออกมาใช้ สุขภาพหัวใจ ระบบน้ำในตัวต้องระมัดระวัง
การงาน ความคิดเห็นโดนปัดตะ ระวังปากเสียง ในที่ทำงาน หรือกับลูกค้า ใครตกงานอาจได้งานปุบปับจากการไปช่วยเหลือ การทำงานแทนคนอื่น จะได้รับหน้าที่เต็มตัว สายค้าขายยังเสียเปรียบแต่ต้องทำเพื่ออนาคต
การเงิน คนในเครื่องแบบจะเสียเครดิตเพราะครอบครัว มีการใช้เงินส่วนตัวเพื่อรันงานหรือชดเชยส่วนที่ขาดหายไป รายรับอาจมาไม่เต็มจำนวน ต้องร่วมรับผิดของส่วนรวม นักลงทุนตลาดในประเทศสดใส
ความรัก จบไม่สวยแต่คุณจะเข้มแข็งขึ้น คนโสดจะสตรอง และเหมาะจะปลีกวิเวกสักพักแถมเสน่ห์แรงกับคนแปลกหน้า ด้านคนมีคู่ใครมีทายาทแล้วอาจได้สมาชิกใหม่เพิ่มในไม่ช้า สถานะแฟนอาจลดเป็นคนรู้จัก
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
จะเป็นที่ยอมรับกับคนรอบตัวมากขึ้น เป็นสัปดาห์ที่จะเหนื่อย มีเวลาพักน้อย ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง ตกงานยังไม่ได้งานใหม่ โดดเด่นในการเรียนต่อ ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์จรจัดช่วยลดอุปสรรคในชะตา
การงาน ถึงเวลาโยกย้าย คุณจะเปลี่ยนใจ มองหาความท้าทายมากกว่าความมั่นคง เมินนายจ้าง อาชีพอิสระจะโดนจัดระเบียบ มีคนมาจ้างงาน หรือชักชวนทำธุรกิจใหม่ๆ บุคคลสาธารณะระวังคดีความ
การเงิน จับจ่ายตามใจ เงินเก็บหมุนใช้หมุนเก็บ แต่เหมาะจะเริ่มต้นใหม่ไกลบ้านจะได้โอกาสดีๆเรื่องเงินและการต่อยอดต่างๆ นักลงทุนตลาดอาหาร บริการ เครื่องดื่มค่อนข้างเข้าทาง อยู่ให้ห่างทองคำและพลังงาน
ความรัก แอบคิดถึงคนที่เคยปลื้ม หรือจะได้พบหน้าพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัว แอบรักดูทรมานแต่ยังไหว ความรักที่เกิดในวงสังคมเดียวกันจะมีปัญหา คนในแสงไฟจะโดนเพ่งเล็งหรือกระทบถึงการทำงานได้
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เป็นแรงสนับสนุนให้กับคนอื่น จะได้ย้ายงาน ทำงานใหม่ แต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจบมาสายตรง จะได้เงินจากความไว้วางใจของคนรอบตัว สุขภาพสัปดาห์นี้เจ็บเล็กๆ น้อยๆ บ่อยครั้ง ลาภลอยมาจากคนต่างเพศ
การงาน โยกย้ายปุบปับเพราะการยืมตัว หรือวางงานประจำแล้วไปทำในสิ่งที่ท้าทาย มักมีคนมาขอความช่วยเหลือในสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ แต่ให้ระวังการโดนเอาเปรียบหรือออกแรงฟรีๆ ตกงานจะมีข่าวดี
การเงิน ความตั้งใจต้องเปลี่ยน เงินมีการเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเล็กน้อย จะได้เทหนี้ ปิดยอดการผ่อนชำระ วาจาเรียกทรัพย์ อย่าเงียบจะชัดลาภตัวเอง นักลงทุนจังหวะอยู่กลางสัปดาห์ มีดวงเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สิน
ความรัก ตั้งใจรอ จะสมหวัง คนปากแข็งจะต้องพูดเพื่อให้คนข้างกายไม่เปลี่ยนใจ มีของขวัญแทนใจ แทนคำขอโทษ คนโสดระมัดระวังการพยายามตีสนิทกับใครสักคนอาจทำให้พวกเขาเบื่อมากกว่าประทับใจ
