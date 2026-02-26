เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
โดดเด่น สมมง งาน การเรียนถึงเวลาของคุณแล้ว เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเดือน ที่คุณจะมีข่าวดีจากเรื่องที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนว่าจะทำให้ใจฟูไปทั้งวัน งานใหม่จะปังถ้าอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ในหน่วยงานของคนต่างถิ่น ความสามารถพิเศษช่วยแก้ไขปัญหา คนใกล้ตัวชวนเสียทรัพย์ การลงทุนกับคนใกล้ตัว หรือร่วมรับผิดชอบเครดิตการเงินของคนในบ้าน เริ่มต้นไม่สวยแต่ดีในระยะยาว สุขภาพทรงๆ ตัว
ใจมักอ่อนไหวกับคนที่เข้ามาสนิท หรือแพ้ทางคำพูดเพราะพูดหวาน มีทั้งลุ้นสมหวังและต้องเผื่อใจกับใจติดลบ ชอบอะไรคล้ายๆ กันจูนเข้าหากันง่าย ระวังเพียงคนโสดไม่สนิท ที่จะพาเรื่องเสียใจตามมาทีหลัง เพศทางเลือกมีคนอ่อนกว่ามาชอบ มาขอโอกาส
คนเกิดวันจันทร์
คนรู้จักกันจะช่วยเหลือและสนับสนุน คุณจะได้เปลี่ยนสายงาน อาจไม่ได้จบตรง และยังต้องพิสูจน์ตัวเองในเส้นทางที่เลือก แต่อยู่ในแนวโน้มที่ดี จ่ายเงินกับความเชื่อ แต่ได้รับเงินจากความคิด ไอเดีย ศิลปะ การให้คำปรึกษาเรียกเงินเข้ากระเป๋า ของเก่า สินค้าค้างสต็อกจะได้ขายออก ไม่เหมาะจะลงทุนในประเทศ คนเดินทางไกลไหว้พระต่างถิ่น ช่วยเสริมดวงการเดินทางและความสำเร็จในสิ่งที่กำลังลุ้นๆ
ความสัมพันธ์จะมีคนช่วยเปิดเผย ปกปิด จะยิ่งโดนเพ่งเล็ง คนเก่ากลับมา คนใหม่เริ่มชัดเจน เป็นแบบนี้สักเดือน คุณอาจว้าวุ่นแต่จะได้ตอบใจตัวเองชัดเจน คนที่คิดถึงจะติดต่อมาหา ทะเลาะมีลุ้นคืนดี แต่อาจต้องเปย์ง้อเยอะสักหน่อย รักออนไลน์ติดลบ คนคุยหายหน้า
คนเกิดวันอังคาร
หลายเรื่องพร้อมวิ่งเข้ามาพร้อมกัน งานด่วนอาจทำให้เสียตารางเวลาของวันนี้ อาชีพอิสระจะมีคนชักชวนเข้าระบบ อาจมีนายจ้างมีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้น กระแส ความนิยมจำเป็นต้องเกาะต้องวิ่งตาม การค้าธุรกิจจะได้ก้าวกระโดด การใช้จ่ายเพลาๆ กับเรื่องตามใจตัวเอง สุขภาพระบบน้ำ ระบบเลือดอาจต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ตกงานจะได้งานใหม่จากการไปลองทำเป็นตัวแทนคนอื่น สิ่งชั่วคราวจะชัดเจนยิ่งขึ้น
จะได้ตัดใจ หรือตัดสินใจกับสาถนะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ คนผิดหวังอย่าเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าจะใจอ่อนกับคนที่เข้ามาตีสนิท ช่วงนี้อยู่นิ่งๆ โอกาสเรื่องอื่นจะโดดเด่นมากกว่า คนหม้าย คนมีตำหนิ รักต่างวัยดีต่อใจแต่ยังอยู่ในสถานะเพื่อน คนมีเจ้าของเนื้อหอมกับคนแปลกหน้า
คนเกิดวันพุธ
สิ่งใดที่ดูมากหรือน้อยเกินไป เป็นวาระที่ชาววันพุธต้องระวังเป็นพิเศษ อย่าวางใจคนสนิท มิตรอาจกลายเป็นศัตรู ความลับเก็บไม่เก่ง มีโอกาสทำงานเพื่อคนหมู่มาก ใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดประโยชน์ แม้ค่าแรงจะไม่เยอะ การลงทุนและเก็บออมเลือกตามความสนใจ อาจเป็นตลาดใหม่ที่คนสนใจน้อย ความเชื่อทำให้เสียทรัพย์ ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยเสริมดวงการเรียน การงานให้ราบรื่น
ความสับสนทำให้ตัดสินใจพลาด หากจะตามง้อใคร ลองให้เวลาอีกฝ่ายและตัวคุณเองสักระยะ ได้ข่าวคราวของคนรักเก่าๆ ไม่เหมาะจะพบหน้ายิ่งทำให้คนปัจจุบันไม่สบายใจ ครอบครัวจะได้คิดเยอะเรื่องบุตรหลาน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวระวังคนหวังดีประสงค์ร้าย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรื่องผิดหวังทำให้คุณเข้มแข็ง รับมือกับปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน จะได้เดินทางปุบปับวางแผนน้อย แต่ดีทั้งเชิงการทำงานและเรื่องส่วนตัว ตกงานจะได้งานใหม่ แต่คุณยังไม่มั่นใจตัวเอง การเงินจ่ายเยอะ เก็บเงินยาก มองเรื่องระยะยาวเอาไว้ลงทุนจะดีที่สุด คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟ มีคนรู้จัก ไว้วางใจให้ทำเรื่องสำคัญ ตลอดวันเหมาะจะทำธุรกรรมการเงิน งดการเสี่ยงโชค
ส่วนในเรื่องความรัก คุณกำลังจะได้เปรียบ ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้ว ความผิดหวังจากสิ่งอื่นจะมีความรักดีๆ ที่ดีต่อใจเป็นสิ่งตอบแทน ตอบรับคำรัก หรือขอโอกาสจากใครมีโอกาสสมหวังค่อนข้างมาก ออกเดตอาจไม่ปลื้ม ยังไม่ได้ไปต่อ มีคนโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันศุกร์
คิดได้ แต่ไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมด ประหยัดวาจาเอาไว้ ณ ตอนนี้อาจไม่ใช่จังหวะเหมาะสม ความเงียบเป็นอาวุธที่ดีมากกว่า งานและการเรียนจะต้องแข่งขันกับคนใกล้ตัว สร้างผลงาน สร้างความสำเร็จ ต้องเหนื่อยอีกครั้งเพื่อความก้าวหน้า เป็นวันเหมาะสมจะติดต่อราชการ ทำบัตรประชาชน สมัครงาน ส่งประกวดแข่งขัน แต่ไม่เหมาะกับการเดินทางไกล สุขภาพโรคประจำตัวไว้วางใจไม่ค่อยได้
มีโอกาสอธิบาย แต่อาจไม่ใช่จุดยืนที่จะรีเทิร์นกลับไปหาคนที่คาดคิดเอาไว้ คู่ที่แยกกันอยู่จะชัดเจนมากขึ้น ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่มากกว่ารีเทิร์น ลุ้นทายาทยังต้องประคับประคองเรื่องสุขภาพ คนโสดอยู่ไกลบ้าน มีคนคุย มีคนควง แต่ยังหาตัวจริงของใจไม่ได้
คนเกิดวันเสาร์
สารพัดเรื่องที่คุณรับผิดชอบ มีคนอิจฉาเพราะคุณทำได้ดี ศัตรูทำร้ายคุณได้แค่เรื่องของคำพูด การลงทุนชะลอเอาไว้ก่อน อาจต้องหมุนเงินไปทำเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่า มีโอกาสวางแผนย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนรถคันใหม่ อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์เก็บออมค่อนข้างดี อยู่ให้ห่างทองคำ หาโอกาสเป็นเจ้าภาพหรือไปช่วยเหลืองานสีดำ จะช่วยปัดเป่าอุปสรรค ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น
คนรู้ใจทำอะไรให้ดูขวางหูขวางตา ไม่ถูกชะตาไปเสียหมด คนโสดจะรู้ใจตัวเองบ้างแล้ว ถึงเวลามองความรักบ้างอย่าให้งานมาบังตา ผู้ใหญ่จะสนับสนุนความรักของคนที่ผิดหวังมาบ่อยครั้ง คนที่พวกเขาทาบทามให้รู้จักนั้นดีต่อใจ เกินคาดหมาย แต่คุณยังไม่มั่นใจเท่านั้นเอง
