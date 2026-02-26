ปั้นเมืองไทยโตยั่งยืน ด้วยแนวคิด Culture 2030

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Thailand Culture 2030: Powering Cities for SDGs” อย่างเป็นทางการ มุ่งยกระดับการพัฒนาเมืองไทย ด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามกรอบ Culture 2030 Indicators ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการดังกล่าวสะท้อนแนวคิดสำคัญว่า “วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงมรดกที่ต้องอนุรักษ์ แต่คือพลังขับเคลื่อนการพัฒนา” โดยเฉพาะในบริบทของโลกปัจจุบัน ที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการบริหารประเทศ และการบริหารเมือง
การนำมิติทางวัฒนธรรมมาบูรณาการเข้ากับนโยบาย และการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเมือง ที่มีความเข้มแข็งจากรากฐานของตนเอง
โครงการ Thailand Culture 2030 ได้รับการออกแบบให้เป็นกระบวนการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก
ได้แก่ Culture 2030 City Lab กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามกรอบตัวชี้วัด Culture 2030, Thailand Culture for SDGs Coach Program การยกระดับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองด้วยมิติวัฒนธรรม, Thailand Culture for SDGs Awards การยกย่องเมืองต้นแบบที่สามารถบูรณาการวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการมุ่งสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล เมือง และชุมชนทั่วประเทศ ให้เห็นถึงศักยภาพของวัฒนธรรมในฐานะ “ทุนทางสังคม” และ “ทุนทางเศรษฐกิจ” ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการสร้างความยืดหยุ่นของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยการดำเนินงานในปีนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนา “ระบบนิเวศเมืองวัฒนธรรม” ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ การสนับสนุนเชิงนโยบาย และโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวทางในการพัฒนาเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อว่าวัฒนธรรมคือทุนสำคัญที่หล่อหลอมอัตลักษณ์ สร้างความภาคภูมิใจ และกำหนดทิศทางการเติบโตของเมือง
โครงการ Thailand Culture 2030 จึงมุ่งวางกรอบการพัฒนาเมืองที่บูรณาการมิติทางวัฒนธรรมเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับศักยภาพเมืองไทยให้สามารถแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน และเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญเมือง เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Culture 2030 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไทยสู่มาตรฐานสากล โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ThaiCultureforSDGs
การขับเคลื่อน Thailand Culture 2030 นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการนำพลังวัฒนธรรมมาสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง จากรากของชุมชน สู่การยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
