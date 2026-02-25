Thailand Green Coach พลังสำคัญยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล

การขับเคลื่อน THAILAND GREEN PLAN 2030 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นรูปธรรม วางมาตรฐานกลางด้านความยั่งยืน และยกระดับผู้ประกอบการทั่วประเทศสู่เกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ความสำเร็จดังกล่าวได้สะท้อนอย่างชัดเจนผ่านการจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และตอกย้ำทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่ก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง
เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวคือการทำงานอย่างใกล้ชิดของ 52 สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วย Green Coach ที่ส่งผ่านการเป็น Senior Coach ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง เคียงข้างผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
ตั้งแต่การถ่ายทอดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ไปจนถึงการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Thailand Good Travel การทำงานแบบแนบแน่นและต่อเนื่องของ Green Coach จึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานได้อย่างตรงจุด และผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างมีคุณภาพ
จากการทำงานอย่างใกล้ชิดของ Thailand Green Coach ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการผ่านการประเมินมาตรฐานความยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 41 แห่ง - จากมาตรฐานที่พักขนาดเล็ก (Small Good Stay) จำนวน 12 แห่ง มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยว (Thailand Good Travel-CBT) จำนวน 15 แห่ง มาตรฐานบริษัททัวร์ จำนวน 5 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนจากตัวชี้วัด 15 ด้าน จาก 84 ด้าน จำนวน 9 แห่ง
สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืนของประเทศ ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ จำนวน 30 แห่งที่มีความพร้อม ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันในเวทีนานาชาติ ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Green Destinations Top 100 Stories สำหรับแหล่งท่องเที่ยว และ Good Travel Stories Competition สำหรับผู้ประกอบการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวไทยในการก้าวสู่การยอมรับในระดับสากล อันเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับภาพลักษณ์และศักยภาพการท่องเที่ยวไทยบนเวทีโลก
ในระยะยาว Thailand Green Coach ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติ และสนับสนุนการประยุกต์ใช้มาตรฐานในบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
ช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับประเทศและสากล
ร่วมทำความรู้จัก Thailand Green Coach ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ที่ https://tinyurl.com/thailandgreencoach
