เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ควรให้รางวัลตัวเองบ้าง ระหว่างวันมีความท้าทายที่คุณต้องพบเจอ ใช้ความสามารถตลอดวัน ต้องแบกภาระไว้คนเดียว ความช่วยเหลืออาจเข้ามาหาช้า ต้องผลักดันด้วยตัวเองเสียก่อน การเงินใช้ง่ายรับคล่องหาเงินเก่งหาเงินไว แบ่งเก็บควรเปลี่ยนเป็นสิ่งของ ตลาดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่าทุ่มเยอะอาจเจ็บตัว สุขภาพไม่น่ากังวล อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
มีคนเข็ดกับปัญหาหัวใจ รักต่างวัยจะเข้ามาปะทะให้ว้าวุ่น แต่ดูทรงกันไปก่อน คนอายุต่างกันมากๆ จะสนับสนุนดวงด้านอื่นให้ดีขึ้นตามไปด้วย ใครมีคู่แล้วระวังคำพูดที่เกี่ยวข้องกับคนรักเก่า หรือละเลยความใส่ใจ จะทำให้มีปัญหาจุกจิกเล็กๆ ในครอบครัวได้
คนเกิดวันจันทร์
อย่าเงียบจนคนอื่นมองข้าม คุณต้องรักษาสิทธิของตัวเองด้วยคำพูด การออกความเห็นในเรื่องต่างๆ มีสิทธิเลือกนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน บริวาร การสอบแข่งขันจะแพ้เด็กเส้นหรือตำแหน่งที่มีการวางตัวเอาไว้อยู่แล้ว งานอดิเรกหยิบจับเป็นงานประจำ ตกงานต้องพักการเงินแบ่งใช้ แบ่งเก็บ งดการเสี่ยงลาภลอย เพราะคุณมีโชคจากสัตว์สองเท้ามากกว่า ทำบุญสังฆทานสดปรับดวงสุขภาพ
มีคนเสียอาการต่อหน้าคนอื่น ทั้งๆ ที่พยายามเก็บทรงแต่เหมือนจะไม่รอด ระยะทางจะเข้ามาทดสอบคนที่คบหากันใหม่ๆ อยู่ในสถานะดูใจ คนมีคู่จะโดนคลื่นรบกวน ที่อยากเข้ามาแทรกโดยไม่ได้สนใจสถานะว่าคุณว่างหรือมีเจ้าของแล้ว ต้องเว้นระยะเหมาะสม
คนเกิดวันอังคาร
งานอาจโดนเปลี่ยนแปลง มีการเลี่ยนเนื้องานแก้งานใหม่รื้องานเก่า ใครทำงานกับคนมียศตำแหน่ง ต้องพร้อมหมุนตัวให้ทันและตั้งรับโจทย์จากเจ้านายให้ดี ทำบุญด้วยนาฬิกา หลอดไฟ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องการเงิน ผู้ใหญ่ในบ้านจะไม่สบาย จะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น การลงทุนดีในช่วงบ่ายกับตลาดในประเทศ สุขภาพภูมิแพ้ ไซนัส ไมเกรนอาจเข้ามาทักทาย เสี่ยงลาภลอยเล่นตามกระแสจะมีลุ้นอยู่บ้าง
ความรักไม่ค่อยสว่าง แอบรัก แอบชอบ ยังไม่สมหวัง ทำคะแนนยังไม่รับคำตอบที่น่าพอใจ เลิกราอาจกลับมาคุยกันใหม่ สถานะความรักในที่เรียนหรือที่ทำงาน จะมีปัญหา คำอธิบายยังโดนมองเป็นคำแก้ตัว มีเซอร์ไพรส์ให้ยิ้มได้ระหว่างวัน คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรง
คนเกิดวันพุธ
ใส่ใจเรื่องของคนใกล้ชิด กับคนไม่สนิทคุณราบรื่นทั้งการเข้าหาสมาคม ทำงาน เรียน เรื่องนอกบ้านไม่มีอะไรน่ากังวล แต่คนใกล้ตัวเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้วางภาระเพื่อใส่ใจคนใกล้ๆ ตัว งานมีแนวโน้มได้โยกย้าย หรือเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ แต่ไม่มีสิทธิเลือกเอง การใช้จ่ายสบายๆ ประคับประคองช่วงปลายเดือนแบบประหยัด จะได้วุ่นวายกับการติดต่อธนาคาร สถาบันการเงิน สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษ
แอบคบหา ความรักในความลับมีเรื่องให้เป็นทุกข์ใจ เพราะคุณกำลังจะมีคู่แข่งที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าชอบคนเดียวกันกับคุณ ลุ้นทายาทใหม่ยังไว้ใจไม่ได้แม้จะมีข่าวดีให้ยิ้มทั้งบ้าน ยังต้องประคับประคองต่อไป เลิกรา แยกกันอยู่ยังไม่พร้อมตอบคำถามคนใกล้ตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าขยันเกินเบอร์ เหลืองานให้ทำในวันรุ่งขึ้นบ้าง คนนอกจะพูดให้ร้าย ไม่ใช่เวลาแก้ตัวแก้ข่าว ทุ่มเทมากอาจผิดหวัง เผื่อใจกับทางเลือกใหม่ๆ การสอบหรือแข่งขันโดดเด่นด้วยความเป็นตัวของตัวเอง การเงินจับจ่ายเป็นระบบ บางเรื่องไม่จำเป็นต้องรีบควักจะได้เงินจากความสูญเสียและเรื่องทุกข์ ทำบุญเกี่ยวกับรองเท้า การสร้างถนน พระอาพาต ช่วยหนุนดวงการแข่งขันและเปิดงานโอกาสใหม่
อะไรดีปล่อยให้ความรักได้ทำงาน อย่าปรุงแต่งมาก ความคิดถึง ความหวังดีแบบออร์แกนิค ทำให้คุณรู้จักใจตัวเองและสนิทกับคนข้างกายมากขึ้น คนโสดน้องใหม่ที่เรียนและทำงานจะมีคนรุมจีบ มากคนคุย ยังไม่เจอคนถูกใจ คนห่างไกลระวังมีคู่แทรกคั่นกลาง
คนเกิดวันศุกร์
อย่าอ่อม วันนี้ต้องสู่ศึกหลายด้าน อาจเข้ามาหาคุณพร้อมกัน ได้ทำอะไรเพลินๆ เช้าจรดเย็น ให้เวลากับงานและการเรียนเป็นพิเศษ วุฒิสูงคุณอาจมีโอกาสแซงหน้ารุ่นพี่ในวงการทำงานของตัวเอง ระวังคดีความการเงินและวาจาอาจนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้แบบไม่ทันตั้งตัว เสริมดวงวันนี้อาหารเมนูสัตว์ปีกและเมนูไข่ ช่วยเสริมความราบรื่นในการทำงานและการเจรจาทุกประเภท มีลาภจากคนอายุน้อย
คนไม่ชัดเจนจะโดนเท ลังเลมากจะพลาดโอกาส ง้อใครต้องอดทน อย่าอารมณ์ร้อน คนเลิกราจะคล่องตัวขึ้นทางนิตินัย แม้อาจยังไม่หย่าร้าง แต่มากความสบายใจ คนโสดจะเข้าหาใคร คนอายุน้อยใกล้ๆ ตัวจะช่วยเป็นสื่อกลางความรักครั้งใหม่ เพศทางเลือกมีคนเก่ากลับมา
คนเกิดวันเสาร์
ใช้ความเป็นทางการเปิดทางให้ดูมีมาตรฐาน การแต่งตัว วิธีการทำงานต้องเป็นมืออาชีพ แล้วจะได้รับการยอมรับและความเชื่อถือ การสอบ เรื่องลุ้นๆ ในการเรียนและการทำงาน จะมีทางเลือกสำรองที่โดดเด่น อย่าจมทุกข์ในความผิดหวัง เพราะโอกาสใกล้ตัวเพียงแต่คุณมองข้ามไป การเงินใช้จ่ายอาจเกินงบแต่ถูกใจในของมันต้องมี เป็นวันเหมาะสมที่จะต่อรองธุรกิจและหนี้สินเก่าๆ ควรงดเสี่ยงลาภลอย
ผู้ใหญ่ยังมองแรงกับรักครั้งใหม่ของชาววันเสาร์ เปิดตัวกับคนสนิทยังไม่ได้รับการยอมรับเต็มร้อย แต่ดีกว่าปกปิดเอาไว้ คนโสดโดนตกหัวใจโดยคนมีเจ้าของแล้ว หรือใครคนนั้นจะคล้ายกับคนเดิมที่เลิกกันไปแล้ว ทำบุญด้วยเครื่องเขียน ช่วยปรับดวงความเลิฟทุกสถานะ
