ไม่กลัวถูกคุกคาม “กลัวความไม่ถูกต้อง” เมื่อนักการเมือง-กกต. รุม “ฟ้องปิดปาก” ประชาชน!!?

“คุกคาม” ถึงหน้าบ้าน แถมด้วย“ฟ้องกลับ” 3 คดี นี่คือผลของการเป็น “พลเมืองดี”แต่กฎหมายไม่คุ้มครอง ผลักให้เกิด “มหกรรมฟ้องปิดปาก”หลังเลือกตั้ง
ตั้งแต่“ว่าที่ สส.” ที่จัดหนักฟ้อง“ลุงแหวง” พลเมืองที่แฉคลิปซื้อเสียง ลามมาจนถึง“กกต.” ที่พร้อมเดินหน้า ลุยฟ้องประชาชน
** “ปิดปาก” พลเมืองดี ด้วยกฎหมาย **
กลายเป็นเรื่องที่สังคมตั้งคำถามหนักว่า ตกลงแล้วกฎหมายไทย “ปกป้อง”คนที่ออกมาแฉการทุจริต ลุกขึ้นมาจัดการกับคนคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหน?
หลังมีเคสตัวอย่างชัดๆ ของ “ลุงแหวง” ชาวบ้าน จ.อุดรธานี ที่นำ “คลิปซื้อเสียง”ของ “หัวคะแนน” พรรคการเมืองที่จ่ายชาวบ้านหัวละ “500 บาท”ออกมา “แฉ”จนกลายเป็นไวรัล
ร้อนถึง “ผอ.กกต.อุดรธานี”ให้ต้องสั่งเร่งสืบความจริง ซึ่ง “ลุงแหวง” ในฐานะคนถ่ายคลิป ก็เข้าให้การเป็น “พยาน”และให้ข้อมูลกับทาง กกต.แล้ว
เมื่อทีมข่าวได้พูดคุยกับ “ลุงแหวง”เขาจึงย้อนเหตุการณ์ให้ฟังว่า วันที่ 4 ก.พ.69 เวลาราวๆ 10 โมงเช้า มีการประกาศให้ชาวบ้านไป “รับเงิน” ตามจุดต่างๆ
{ซื้อเสียงอุดรฯ คลิปไวรัล จน กกต.ต้องเร่งสอบ}
คุณลุงเลยไปดู แล้วก็เจอว่า มีการ “แจกเงิน” แบบโจ๋งครึ่ม เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย เพื่อจะบันทึกหลักฐานส่งให้ กกต.แต่หลังจากแฉคลิปนี้ออกไป ลุงก็ถูก “คุกคาม” อย่างหนัก
“หลังจากผมมาให้ปากคำกับ กกต.แล้ว ก็มีคนไปก่อกวน ไปรบกวนผม ไปสังเกตการณ์ ไปดูลาดเลา ผมนั่นแหละ ก็เป็นลูกน้องของนักการเมืองครับ ที่รู้เพราะว่าคนบ้านเดียวกันกับผม จำรถได้ครับ”
และไม่ใช่ลุงแหวงคนเดียวที่โดน เพราะตอนนี้ “ชาวบ้านที่รับเงิน” หลายคน อยากนำเงินไปส่งมอบให้ กกต. และเข้าไปร่วมเป็น “พยาน” ในคดีนี้ แต่กลับ “ถูกข่มขู่” โดยอ้างว่าถ้าเข้าไปหา กกต. เดี๋ยวจะ “โดนจับ"
“ฝ่ายของเขานั่นแหละ ขู่ไว้ว่า ถ้าเอาเงินไปคืนให้ กกต.เนี่ย จะโดนจับ ชาวบ้านก็เลยกลัว ก็เลยไม่ไป”
นอกจากโดนขู่และถูกคุกคามแล้ว ลุงแหวงยังโดน ว่าที่ สส.ของเขตดังกล่าว “ฟ้องกลับ” แจ้งความดำเนินคดีลุงใน “3 ข้อหา”ดังนี้
1.กระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า ผู้สมัครกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
2.กระทำการโดยทุจริต หรือโดยการหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอม (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์)
และ 3.ข้อหาหมิ่นประมาท ตามกฎหมายอาญา มาตรา 326
ทำให้ “ลุงแหวง” ต้องเข้าไป “ลงบันทึกประจำวัน” ที่สถานีตำรวจภูธรหนองหาน เพื่อไว้เป็นหลักฐานว่า คลิปดังกล่าวเป็น “ของจริง” ไม่มีการตัดต่อ ตามที่อีกฝ่ายกล่าวหา และใช้สิทธิ์ฟ้องกลับแต่อย่างใด
“ผมไม่ได้ไปใส่ร้ายเขา ผมแค่อยากเห็นบ้านเมืองเราเนี่ย เป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งทำให้มันบริสุทธิ์ ไม่อยากให้มีการเอาเปรียบกัน”
{“ลุงแหวง” ลงบันทึกประจำวัน ยืนยันว่าคือคลิปจริง}
แม้พลเมืองวัย 70 ปีรายนี้ จะโดนฟ้องกลับ ซึ่งหลายๆ คนมองว่า มีแนวโน้มสูงมากที่จะเข้าข่าย “ฟ้องปิดปาก”
ไหนจะโดนกลุ่มหัวคะแนนจากพรรคการเมือง ตาม “รังควาน” ถึงบ้านอีก แต่ “ลุงแหวง” บอกกับเราว่า “ไม่กลัวเลย” เพราะเชื่อมั่นว่า กระบวนการยุติธรรมจะต้องปกป้องคนดี
“ ไม่กลัวครับ เพราะว่าตอนนี้ผมอายุ 70 กว่าปีแล้ว ถ้าเขาจะมาทำร้ายจริงๆ ล่ะก็ มันก็หนีเขาไปพ้นหรอกครับ ไม่กลัวครับ กลัวอย่างเดียว กลัวความไม่ถูกต้องครับ”
“ผมก็มั่นใจว่า กฎหมายต้องคุ้มครองผม ถ้ากฎหมายไม่เอาคนทำผิด เอาคนทำความดีเป็นคนผิดนี่ ในประเทศนี้ หรือในโลกนี้ จะไม่มีคนทำความดีเลยครับ”
** “ไล่ฟ้อง” แทนที่จะ “แก้ปัญหา” **
การที่ “ว่าที่ สส.”ฟ้องกลับ “ลุงแหวง” ถึง 3 ข้อหา อันนี้เป็น “สิทธิ์” ใน “การปกป้องชื่อเสียง” เมื่อถูกพาดพิง หรือมีเจตจำนงเพื่อต้องการ “ฟ้องปิดปาก” กันแน่?
“ติ๊ก” (ผศ.เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์)ตำแหน่งรักษาการ นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์ผ่านมุมนักกฎหมายให้เราฟังว่า ตามหลักกฎหมายแล้ว ทุกคน “มีสิทธิ์เท่ากัน”ถ้าถูกพาดพิงหรือกล่าว เราก็มีสิทธิ์ฟ้อง เพื่อปกป้องชื่อเสียงเราได้
แต่ในเคส “คลิปแฉซื้อเสียง” นี้ การกระทำของ “ลุงแหวง” ถือว่าทำไปเพื่อ “ปกป้องประโยชน์สาธารณะ” การไป “ฟ้องกลับ” จึงถือว่า “ไม่ควรอย่างยิ่ง”
เพราะ ณ ตอนนี้ เรื่องได้ถูกส่งไปให้ “กกต.” พิจารณ์แล้วว่า มีการซื้อเสียงจริงหรือไม่ การรอให้ กกต. พิสูจน์ว่าไม่จริงก่อน แล้วค่อยฟ้องก็ยังสาย แต่การมาฟ้องตอนนี้ มันอาจถูกตีความได้ว่า เป็นการตั้งใจ “ฟ้องปิดปาก”
“การกระทำของคุณ ไปฟ้องเขากลับแบบนี้ มันก็เข้าข่ายการกระทำที่ไปฟ้องปิดปาก เพื่อให้เขาหยุด ในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำ เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ”
{“ผศ.เสาวณีย์” สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน}
นอกจากเคสนี้ ยังมีกรณีใหญ่กว่า ที่กำลังถูกมองว่า นี่คือการฟ้อง เพื่อใช้กฎหมาย “ปิดปากประชาชน” โดย “ภาครัฐ” นั่นก็คือเคสของ “กกต.”
องค์กรอิสระที่มีการประชุมด่วน เพื่อเตรียม “ดำเนินคดี” ทางกฎหมายกับ “ประชาชน” ที่นำเสนอข่าว ที่ กกต.“คิดว่า” เป็น “ข่าวบิดเบือน” จนทำให้ กกต. “เสียภาพลักษณ์”
กูรูกฎหมายอย่าง “ติ๊ก” มองการกระทำแบบนี้ว่า เข้าข่ายนิยาม “การฟ้องปิดปาก (SLAPP)” แบบเต็มๆ คือการที่ “คนฟ้อง” ใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรม “ในทางที่ผิด”
คือไปฟ้อง “ประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิ์เรียกร้อง แสดงความเห็น หรือตั้งคำถาม ที่เป็นไปเพื่อ “ปกป้องประโยชน์สาธารณะ”
“การที่ประชาชนออกมาเรียกร้อง หรือออกมาใช้สิทธิ์ดังกล่าว มันเป็นการใช้สิทธิ์โดยปกติ เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานโดยปกติ เพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยสูงสุดเพราะฉะนั้น หน้าที่ของ กกต. คุณก็ต้องไปแก้ไขผลงาน ไม่ใช่มาไล่ฟ้อง”
“การฟ้องปิดปาก” เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆ ในสังคมไทย เพราะการฟ้องแบบนี้ “ไม่ได้หวังผลชนะ” ในทางคดี แต่ต้องการให้คนถูกฟ้อง “เสียขวัญ-เสียเวลา-เสียเงิน” ไปกับการสู้คดีในศาล
ถ้าเป็นใน “อเมริกา” เขาจะมี “ระบบคัดกรองคดี” คือถ้าคนถูกฟ้อง คิดว่านี่เป็นการ “ฟ้องปิดปาก” ก็สามารถ “ยื่นคำร้อง” ให้ศาลพิจารณ์ว่า คดีนี้เป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ ถ้าใช่ คดีนั้นจะ “ถูกปัดตก” ทันที
“เพราะอย่าลืมว่า คีย์เวิร์ด ของคดีฟ้องปิดปาก คือต้องเอาคดี ออกจากกระบวนการยุติธรรมให้ได้เร็วที่สุด เพราะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ คนที่ถูกฟ้อง ก็เสียเวลา เสียโอกาส เสียกำลังใจ ”
กลับมาที่ไทย บ้านเราจะไม่มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากตรงๆ แต่เรามี “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1”
ที่บอกว่า หากศาลเห็นว่า การฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิ์ “ไม่สุจริต” หรือเป็น “การกลั่นแกล้ง” ศาลมีอำนาจ “ยกฟ้อง” ได้ทันที แต่ปัญหาคือเท่าที่ทำหน้าที่มา “ศาล” ในบ้านเรา “(แทบ)ไม่เคยใช้” จุดนี้มาปกป้องประชาชนเลย
สุดท้าย ก็จะปล่อยให้ไป “สู้กันในศาล” และก็มันจะจบด้วย “การยกฟ้อง” ตลอด ซึ่งมันก็เข้าทางคนใช้วิธี “ฟ้องปิดปาก” เพราะอย่างที่บอก เขาไม่ได้ต้องการชนะคดี แต่เขาอยากให้เรา “เสียขวัญ-เสียเงิน-เสียเวลา” เท่านั้นเอง
