เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องระมัดระวังคนใกล้ตัว เพราะความหวังดีของพวกเขามักมีผลประโยชน์แอบแฝงร่วมด้วยเสมอ งานประจำขยับขยายออฟฟิศ แบ่งภาระงานใหม่เป็นวันที่เหมาะจะจัดระเบียบที่ทำงาน บริวารจะมีปัญหา การลงทุนโดดเด่นช่วงเช้าของวัน ใครค้าขายลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาโดนเทมาจากคู่แข่ง ยานพาหนะจะให้โชคลาภ ตลาดของเทรนด์สุขภาพจะปังในดวงชาววันอาทิตย์ คนใกล้ตัวทำให้เสียความรู้สึก
มีความชัดเจนจากคนที่ไม่คาดคิดมาก่อน คนโสดจะเริ่มเห็นคนจริงใจมากกว่าคนที่ตนเองปลื้ม คนคุยอาจทำให้คุณไม่สบายใจ ข่าวลือ เรื่องเท็จทำให้คนที่คบหากันใหม่ๆ เดือดร้อน ใครแต่งงานแล้วได้ยินอะไรมาอย่าคิดเยอะ
คนเกิดวันจันทร์
ความมั่นใจพกไว้เยอะๆ อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้เสียความตั้งใจ สิ่งติดขัดกำลังจะมีทางออกและมีข้อเสนอที่น่าสนใจให้คุณเลือกได้บ้าง งานประจำจะลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ หรือได้แบ่งเบาภาระให้คนรอบตัวช่วยเหลือ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจออนไลน์สร้างเงินได้ดี มีโอกาสให้ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงช่วยเสริมดวงสุขภาพและโอกาสในการแข่งขันธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
ความตั้งใจโดนมองข้าม ลุ้นรักใหม่มูฟออนจะดีกว่า แม้ยังไม่มีคนเข้ามาเพิ่มแต่ดีต่อใจ รักวัยเรียนจะได้ไปต่อในวัยทำงาน คนแยกย้ายจะกลับมาคุยมาพบกันอีกครั้ง เพื่อทบทวนใจตัวเอง มีวันครบรอบที่ต้องใส่ใจสำหรับคนมีคู่
คนเกิดวันอังคาร
โดนจับจ้อง เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน ภาพลักษณ์ต้องใส่ใจมากๆ ขยับนิดเดียวย่อมเป็นที่สนใจของคนรอบตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือคนมีเครดิตในสังคม การใช้จ่ายเงินนอกระบบ ธุรกิจขนาดเล็ก สินค้าซื้อมาขายไป ค่อนข้างโดดเด่น ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทาง ยานพาหนะ และไม่ควรเดินทางในยามวิกาล จะได้ของมีค่า มีราคาและคุณค่าทางจิตใจ ฝันร้ายจะโชคดีภายหลัง
แข่งเรื่องหัวใจคุณเสียเปรียบ วิ่งเข้าหาเป้าหมายมักโดนปฏิเสธหรือยังต้องรอคอยคำตอบ เงินในบ้าน ให้คนรักดูแลจะดีที่สุด มีโอกาสจดทะเบียนสมรส เปิดตัวกับครอบครัว หรือเตรียมจัดงานมงคล ใครงอนให้รีบตามง้อจะดีที่สุด
คนเกิดวันพุธ
การลงทุนดีกับเรื่องในครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก ของที่ผลิตเอง ซื้อขายเองไปเรื่อยๆ แต่กำไรไม่ตก งานประจำการโยกย้ายเล็กๆ ดีกับคุณมากๆ สุขภาพต้องใส่ใจเรื่องดวงตา โรคหัวใจและระบบประสาท ทั้งของตัวเองและคนในบ้าน ต้องดูแลใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ได้โชคลาภจากคนรู้จัก แต่มักมีเรื่องเสียเงินตามมาทำให้ได้รับโชคไม่เต็มจำนวน เสื้อผ้าโทนครีม ขาว เทา หนุนดวงคนเมตตา
ความไม่ตั้งใจ การคบหาระยะสั้นๆ จะได้คุยกันจริงจัง เลิกรากลับมาเจอหน้ากันอีกครั้ง อาจได้สร้างครอบครัว หรือมีข้อตกลงในการรับผิดชอบทั้งสองฝ่าย คนมีคู่อยู่แล้วอย่าตามใจกันบ่อย คนไว้วางใจอาจทำให้เสียน้ำตา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
พลาดโอกาสเพราะคิดนาน ทางเลือกสำรองจะดีกว่าทางหลัก ไม่เหมาะจะติดต่อราชการหรือประสานงานกับคนอื่น คนทำงานประจำ เพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ ช่วยกระตุ้นให้คุณขยันสร้างผลงาน การเงินหมุนเข้าจ่ายออก ภาระตายตัวทำให้คุณต้องขยันมากๆ ทองคำ ของเก่า ตลาดเทรนด์สุขภาพเข้าทางกับชาวพฤหัสบดี มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้าน ช่วยปรับดวงการเงินและคนตกงานมีลุ้นข่าวดี
ยิ่งใกล้ชิดยิ่งคิดไกล คุณมีเวลารู้จักใครบางคนดีขึ้นและดีต่อใจมากๆ แต่ความรักยังก่อเกิดไม่ได้เพราะเวลาไม่เหมาะสม หากเริ่มต้นคุณจะต้องแลกกับเรื่องอื่นๆ รอบตัว คนหมั้นหมายจะได้เร่งข่าวดี ลุ้นทายาทใหม่จะสมหวัง
คนเกิดวันศุกร์
ความคิดสวนทาง สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นจะโดนหัวเราะใส่ มีคนมองข้าม และปฏิเสธ คุณจะได้โอกาสในวันข้างหน้า หรือได้เฉิดฉายไกลบ้านเกิด มมนุษย์เงินเดือนมีข่าวดีเรื่องตำแหน่ง แม้เงินเดือนอาจไม่ได้เพิ่มขึ้น อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายคล่องกำไรไม่เยอะ แต่ให้โชคลาภลอยเป็นของแถม การลงทุนและธุรกรรมสำคัญ ดำเนินการช่วงบ่ายจะดี เสริมดวงชะตาหาวันสะดวกงดกินเนื้อสัตว์จะดีมากๆ
ดอกไม้ ของขวัญ ขนม การเข้าหาบ่อยๆ ยังเป็นเรื่องคลาสสิคที่คุณจะเข้าหาใครสักคนได้ แต่อย่าลืมความเป็นตัวเองแล้วจะมีลุ้นสมหวัง ส่วนใครตกที่นั่งลำบากเรื่องความรัก ความเข้าใจผิดของคนมีครอบครัวจะมีปากเสียง
คนเกิดวันเสาร์
เป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการของคนรอบกาย ใครๆ ก็เรียกหาด้วยความสามารถและเจ้านายต้องการตัว แต่คุณไม่มีสิทธิเลือกงานเท่าไรนัก แล้วแต่โชคชะตาพาไป การเงินคล่องตัวในการใช้จ่ายหรือเก็บออมตามที่ถนัด แต่ไม่เหมาะจะลงทุนเงินก้อน จ่ายเงินกับค่าธรรมเนียม ค่าปรับจุกจิก คนรู้จักกันมานานจะช่วยเหลือคุณได้ดีทุกปัญหา แต่ต้องเปิดใจคุยกันเสียก่อน อย่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียว
ดวงรักเฉิดฉายกับคนรู้จักกันมานาน ทำงาน เรียน เจอหน้ากันบ่อยๆ แม้ในเวลาเดินทาง มีลุ้นจะคบหาดูใจหรือทดเอาไว้เป็นคนพิเศษ อยู่ให้ห่างรักออนไลน์ นัดเดตโดนเท คนมีคู่อะไรก็ดี มีคนตามใจ ดูแลไม่ห่าง แต่พูดไม่เก่ง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **