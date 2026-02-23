เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนใกล้ตัวใส่ร้าย ประสงค์ให้คุณไปให้พ้นนอกสายตาพวกเขา โดนอิจฉาแบบไม่ทันตั้งตัว เรื่องทุกข์ปรึกษาคนอื่นไม่ได้ ความลับจะกลายเป็นเรื่องส่วนรวม งานประจำจะได้เติบโต หากประสงค์โยกย้ายใกล้ๆ ในหน่วยงานเดิมเดินหน้าเต็มกำลัง เจ้าของกิจการป้ายแดงจะเสียหายเพราะเจ้าถิ่น ข่าวลือ เรื่องติดลบของคนอื่นทำให้คุณมีจังหวะเติบโตแบบก้าวกระโดด ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม มีข่าวร้ายทางไกล
ความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนคนโสดลุ้นจีบใครอยู่ยังต้องรอ แม้ไม่มีคู่แข่งแต่เป้าหมายยังไม่พร้อม คนมีแฟนแล้วคนรักตามดูแลเอาใจห่างๆ พวกเขาช่วยเหลือคุณโดยไม่แสดงออก มีข่าวดีเรื่องเขยสะใภ้คนใหม่ของบ้าน คนหย่าร้างใกล้เป็นอิสระในไม่ช้านี้
คนเกิดวันจันทร์
ที่ทำงานเก่า คนเดิมๆ จะเรียกตัวไปทำงานด้วย มีโอกาสเจอเพื่อนเก่า มิตรหน้าคุ้นเคย ทำงานด้วยกัน เรียนด้วยกัน สบายใจมีโอกาสสูงมากสำหรับคนที่ว่างงานหรือเป็นฟรีแลนซ์ การเจรจางานนอกรอบ ทำงานนอกสถานที่ ทำให้คุณโดดเด่นและสร้างผลงานได้ดีมากๆ ชาวต่างชาติ งานต่างภาษาดี แต่อาจสวนทางกับดวงสุขภาพ ทำบุญสังฆทานสด หรือค่าน้ำไฟวัด เสริมดวงลดอุปสรรคได้อย่างปัง
อยู่ไกลแต่ใจไม่ห่าง คนมีคู่มักมีโมเมนต์ให้ความคิดถึงทำงาน อยากง้อใครเดินหน้าได้เต็มร้อย อย่าให้เกินสองสามวันนี้ โอกาสจะยากกว่าเดิม ส่วนคนโสดกำลังใจเล็กๆ จากคนที่เข้ามาชอบคุณ เริ่มทำให้คุณแพ้ทางอย่างช้าๆ แม้ไม่ใช่คนตรงใจตรงสเป็กก็ตาม
คนเกิดวันอังคาร
ต้องเล่นใหญ่จัดเต็ม สิ่งที่ดูเกินเบอร์อาจสบายๆ ทุ่มเต็มร้อย วันนี้เสียหน้าไม่ได้ คุณต้องทำเพื่อภาพลักษณ์และรักษามาตรฐานให้ดีที่สุด เรื่องส่วนตัว รบกวนสมาธิการทำงาน คนในเครื่องแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในไม่ช้านี้ ที่คุณอาจต้องรวมกลุ่มเข้าพรรคพวกกับคนไม่สนิท การเงินใช้จ่ายเพียงเบาๆ เลือกเอาที่จำเป็นเท่านั้น จะได้เกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียง มีเครดิตในสังคม มีดวงตกงานแบบสมัครใจ
รักเก่าอย่ารีเทิร์น คาดหวังจะยิ่งผิดหวัง แม้มีคนใหม่เข้ามาก็เชื่อถือไม่ได้ว่าจะสมหวัง แม้สถานการณ์โดยรอบค่อนข้างดี คนมีคู่เป็นโอกาสที่จะรู้จักสังคม เพื่อน ครอบครัวของคนข้างกายมากขึ้น คนหย่าร้างจะเสน่ห์แรงกับคนต่างอายุกันมากๆ มีลุ้นขอจดทะเบียนสมรส
คนเกิดวันพุธ
สุขภาพค่อนข้างดี มีอะไรคุณจะได้เปรียบคนอื่น เพราะเรื่องความพร้อมทางร่างกาย ไม่ต้องเต็มร้อยแต่มีคุณสมบัติที่นายจ้าง เพื่อนร่วมงานอยากได้ ทำงานไปเรียนไปอาจต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ต้องหยุดบางเรื่องเพื่อโฟกัส การใช้จ่ายบานปลายทำอะไรเกินงบ เป้นวาระการซ่อมบ้าน ย้ายที่อยู่ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย การลงทุนสวนกระแสจะสร้างผลกำไรปุบปับ
ความเชื่อทำให้คนโสดมีความหวัง เดินสายไหว้พระขอพรเรื่องหัวใจช่วงสัปดาห์นี้จะช่วยหนุนดวงเต็มกำลัง ด้านรักออนไลน์ของคนห่างไกลมีโอกาสพบหน้าในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยพร้อม เพศทางเลือก จะให้โอกาสใคร คุณอาจมองคนใหม่ เป้าหมายใหม่มากกว่ารีเทิร์น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีเรื่องดีๆ จากสิ่งที่ผิดพลาดหรือมีปัญหา อย่ามองในแง่ลบทั้งหมด เพราะมันมีโอกาสเข้ามาเช่นกัน การแข่งขัน ลงสนามในสิ่งที่ไม่ถนัด อาจสมหวังและทำได้ดีกว่าที่คิด จ๊อบเสริม การลงทุนที่โดนชักชวน เลือกได้ตามความสนใจ ระมัดระวังการค้ำประกันหรือธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก อาจมีข้อเสียเปรียบ ผิดพลาดที่คลาดสายตา เจ็บป่วยจะอาการดีขึ้น ได้เดินทางไกลไปยังสถานที่ใหม่ๆ
คำสัญญา ข้อตกลงของครอบครัวทำให้คนโสดมีคู่แบบไม่ทันตั้งตัว การโดนทาบทามให้รู้จักคนใหม่ๆ ใกล้ชิดคนแปลกหน้า ดีต่อใจกับคนโสด ส่วนคนมีคู่เล็กๆ น้อยๆ สร้างปากเสียงได้ง่าย เข้าใจกันผิดบ่อยๆ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวลุ้นรักใหม่กับคนวัยใกล้ๆ กัน
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่ไม่ได้รอจะให้คำตอบที่น่าพอใจ เงินเล็กน้อยอาจสร้างปัญหา อย่าลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ที่คุณไม่เกี่ยวข้องหรือไม่รู้ที่มาที่ไป วัยเรียนมีข่าวดีการศึกษา อยากเรียนต่อ ทำงานเกี่ยวกับสายวิชาการ อาจได้ทุนได้การสนับสนุน การเงินต้องประคับประคอง มีรายจ่ายรอบตัวค่อนข้างมาก ระวังหมุนเงินไม่ทัน สุขภาพของคนอายุน้อยในครอบครัวต้องใส่ใจมากๆ เป็นพิเศษ งดเสี่ยงลาภลอย
ความสม่ำเสมอ อาจชนะใจคนที่คุณไม่คาดคิด ไม่ใช่เป้าหมายหลักของคุณ แต่เป็นคนที่มองข้ามพวกเขาไปบ่อยๆ คนโสดมีคนตกหัวใจ แต่ต้องเก้บทรงเพราะยังไม่ถึงเวลาเริ่มต้นรักครั้งใหม่ รักออนไลน์ติดลบเพราะเรื่องเงิน หมั้นหมาย แจกการ์ดช่วงนี้เป็นมงคล
คนเกิดวันเสาร์
อย่าช้า ออกตัวให้ไว อย่าคิดนาน เพราะโอกาส ที่เข้ามาเป็นวาระที่ดีแต่มีเวลาให้คิดน้อย ธุรกิจส่วนตัวที่ทำคู่กับงานประจำสำหรับชาววันเสาร์ ช่วงสองเดือนนี้โดดเด่นมากๆ อย่าลาออกเพราะเบื่องาน อีกไม่นานสถานการณ์จะดีขึ้น จะได้วุ่นวายกับยานพาหนะหรือการเดินทาง จ่ายจุกจิกแต่รวมแล้วมูลค่าสูง นักลงทุนต้องมองตลาดไกลบ้าน การลงทุนระยะสั้นยังคงโดดเด่น เสี่ยงโชคต้องตามเรื่องเก่าๆ
ความคิดต้องเก็บเอาไว้ เป้าหมายในใจแอบรักไปก่อนไม่เสียหาย เวลายังไม่ปังที่จะสารภาพความในใจ เก็บสถานะเพื่อนหรือคนรู้จักเอาไว้ดีที่สุด เสริมดวงบริหารเสน่ห์เปลี่ยนทรงผม ซื้อเครื่องสำอางใหม่ เสื้อผ้าใหม่ๆ ช่วยเสริมความรักให้โดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น
