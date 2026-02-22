เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความเชื่อจะเป็นที่พึ่งทางใจ สิ่งที่คิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้ ถึงเวลาสวดมนต์ขอพรให้สบายใจ งานประจำโดดเด่น เจ้านายจะหันหลังให้ แต่เป็นเวลาอิสระให้คุณทำอะไรตามใจแสดงผลงานให้เต็มที่ สุขภาพจะได้ทุ่มเงินดูแล ป้องกันหรือรักษา การเงินเล็กน้อยปล่อยผ่านไม่ได้ หยิบยืม ปล่อยกู้เลือกตามเหมาะสม การแข่งขัน สอบ ออดิชั่น คนจบใหม่ อายุน้อยมีโอกาสสูง งดเดินทางไกลจะดีมาก
อย่าลังเล อย่าหลอกใจตัวเอง คนโสดรู้ตัวช้าแต่ยังพอมีเวลา ตกงานจะได้งานใหม่จากคนรักแนะนำ หากคุณโสด ที่เรียน หรือออฟฟิศ จะนำพาคนน่าสนใจมาให้ใจฟูทุกๆ วัน ใครห่างเหิน มีปากเสียง ทำบุญ ร่ม รองเท้าแตะจะดีกับใจ
คนเกิดวันจันทร์
มีคนนำเรื่องร้อนใจมาปรึกษา จะได้เงินจากการให้คำแนะนำ งานด้านการสอน ติวเตอร์ โดดเด่น ได้เงินกับคำพูด นักขาย การสื่อสาร นักแปล ฯลฯ การใช้จ่ายควบคุมยากแต่เงินหมุนไม่ขาดมือ มีลาภลอยจากเพื่อนอายุน้อย ฟรีแลนซ์จะได้เงินก้อน ระวังเสียลูกค้าเพราะคู่แข่งหน้าใหม่ สุขภาพระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ จะมีปัญหา เดินทางและเจรจาธุรกิจยามวิกาลจะโชคดี สำเร็จโดยง่าย
คนเก่าๆ จะกลับมาในชีวิต หากโสดอาจใจเหลวเพราะคนเก่าๆ พยายามใกล้ชิด ส่วนคนมีคู่ รีบเคลียร์กับคนปัจจุบันให้ชัดเจน มีดวงออกเดต หรือวางแผนใช้เวลากับคนรู้ใจ เพศทางเลือก ปากเสียง เรื่องเข้าใจผิดอาจต้องใช้เวลาอธิบาย
คนเกิดวันอังคาร
โดนหลอก เรื่องปิดบัง รับเป็นแพะจากเรื่องที่ไม่ได้ก่อ มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงวันและตลอดสัปดาห์นี้ ความไม่รู้ทำให้คุณเสียเปรียบ ไม่เหมาะจะเข้าหุ้น ลงทุนกับใคร งานประจำระวังคนสนิทคิดเลื่อยเก้าอี้ ข่าวลือในที่ทำงานจะเป็นเรื่องจริง การเงินได้รับเงินหรอของมีค่าที่มาไม่ตรงเวลา จะมัดรวมเป็นเงินก้อน เงินตกเบิกต่างๆ ผู้ใหญ่คนสนิทจะไม่สบาย ทำบุญสัตว์จรจัด ช่วยปัดเป่าอุปสรรค
คนที่มากวนใจจะหายหน้า เริ่มมีคนเข้ามาชอบเป้าหมายเดียวกับคุณ สงครามหึงหวงเล็กๆ กำลังจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวให้เป็นสีสันของหัวใจ เตรียมงานมงคล เตรียมเซอร์ไพรส์ ดีต่อใจทั้งสองฝ่าย อยากรีเทิร์นต้องทำใจเอาไว้บ้าง
คนเกิดวันพุธ
ต้องเสียสละให้คนอื่น ส่งมอบโอกาสที่ตัวเองหามาได้ แล้วดูแลเรื่องอื่นทดแทน อยู่จุดเดิม ดีกว่าโยกย้าย วิธีการเดิมดีอยู่แล้ว เน้นการรักษามาตรฐานมากกว่าการเปลี่ยนแปลง หางานใหม่มักเจอคนสเป็กสูงกว่า อุปสรรคที่การเงิน เงินทุนกำลังมีคนเข้ามาสนับสนุนแต่ค่อนข้างช้า ยานพาหนะให้โชคลาภการเงิน เชิงลงทุนช่วงเช้าเทขาย บ่ายช้อนซื้อหรือเซ็นสัญญาจะเหมาะสม สุขภาพทรงๆ ตัว
คนเงียบ ซีน มีเสน่ห์จะมีคนอยากแกล้ง อยากแหย่หรือพยายามเข้ามาจีบแบบที่คุณไม่รู้ตัว หรือหากคนโสดไปแกล้งคนเหล่านี้พวกเขาก็ยังตีมึนอยุ่ดี ใครมีคู่ ใช้เวเลากับคนรักให้มาก ช่วงนี้งอนเก่ง ไปกินข้าวไปเที่ยวจะดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้ลุยอะไรใหม่ๆ เจ้านายจะให้คุณทำงานนอกกรอบ เดินออกนอกระบบ จ๊อบเสริมสนุกกว่างานหลัก เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย จะโดดเด่นแม้ว่าเวลาพักค่อนข้างน้อย จะได้รางวัล ความสำเร็จด้วยผลงานที่คนยอมรับในช่วงนี้ถึงกลางปี การเงินใช้จ่ายผ่านมือ รายรับมีที่ไปวางเเผนเอาไว้ก่อนอยู่แล้ว อสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเด่นในการเช่า ค้าขาย เซ้ง ทำเป็นเชิงการค้ามากกว่าแลกเปลี่ยน
สุขภาพของคนรัก คนที่ชอบมีปัญหา พวกเขาจะหายไปสักระยะเพื่อรักษาตัว หรือความสัมพันธ์ที่ดูแลกันมานาน มีรอยรั่วที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ต้องปรับจูนกันใหม่ รักออนไลน์ ระยะทางไกลจะได้พบหน้าให้ยิ้มได้ทั้งวัน
คนเกิดวันศุกร์
สุขภาพ การเรียน การงานจะมีปัญหาพร้อมกัน หรือเป็นวาระที่คุณลาพักไม่ได้ มีหน้าที่ที่รออยู่ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับทำให้ทำงานลำบาก หรือโดนเพ่งเล็งโดยคนมียศตำแหน่ง ช่วงนี้บุคคลสาธารณะอาจมีเรื่องร้อนใจ ส่วนคนหาเช้ากินค่ำ เปลี่ยนเจ้านาย ที่ทำงานใหม่กำลังจะเกิดขึ้น การเงินสบายๆ ไม่เน้นลงทุน เก็งกำไรแต่ใส่ใจเงินสดที่ใช้รายวันให้ดี เสริมดวงช่วงนี้ทำบุญถวายผ้าไตรแล้วจะดี
อยู่ก่อนแต่งถึงเวลาวางแผนระยะยาว อาจได้หมั้น หรือเตรียมงานมงคลในไม่ช้านี้ เพราะผู้ใหญ่จะใส่ใจมากเป็นพิเศษ ใครทำงานกับคนรัก เฮงทั้งงานและความสัมพันธ์ คนต่างแดนที่ใกล้ชิด คนโสดเผื่อใจกับความผิดหวังไว้บ้าง
คนเกิดวันเสาร์
เหม่อลอยบ่อย กายหยาบไปทำงาน กายละเอียดอาจคิดเรื่องอื่น มีสิ่งกังวลใจ ไม่ปลอดโปร่ง และปรึกษาใครไม่ค่อยจะได้ การเดินทางเล็กๆ นำมาซึ่งไอเดียและความคิดยิ่งใหญ่ จะข้องเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงและอำนาจ วางตัวเหมาะสมจะได้รับความไว้วางใจ ดวงกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่ต้องผ่านบททดสอบที่คุณต้องอดทนมากๆ การเงินใช้แบบประหยัด เสี่ยงโชคอาจต้องงด สุขภาพไม่น่ากังวล
จะได้ปฏิเสธความรัก หรือคนที่เข้ามาขอโอกาส แม้ไม่มีใคร แต่ยังไม่พร้อมนับหนึ่งเรื่องหัวใจ วัยเรียนจะมีคนทำงานแล้วมาชอบ คุยได้รู้จักกันได้เพราะบางคนอาจโสดไม่จริง ด้านคนมีคู่ ที่รักตามใจมากเกินไปต้องห้ามปรามบ้าง
