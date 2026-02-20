เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 21 - 27 ก.พ. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่คุณตั้งตัวรับไม่ทัน ความลงตัว อาจไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ในวาระ เวลาที่เหมาะสม สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือระบบเลือดอาจเป็นปัญหาในระยะนี้
การงาน ความมั่นคงจะเปลี่ยนแปลง งานประจำ ลูกค้าหน้าเก่าจะพลิกเกม คุณจะได้ความท้าทาย ลุยในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน คนในเครื่องแบบได้ดีเพราะเจ้านายสนับสนุน คนไม่มีพรรคพวกช่วงนี้อาจลำบาก
การเงิน ใช้จ่ายตามประสงค์ ทำอะไรนึกถึงรายรับที่จะเข้ามาเสียก่อน การลงทุนอยู่ในระบบ เน้นคนรู้จักกันดีหรือธุรกิจที่ทำในบ้าน ลงเงินก้อนกับคนในครอบครัว จะได้ควักเงินให้ทริปในฝัน ของที่อยากได้มานาน
ความรัก โดนคาดหวังและยังต้องปรับตัว ไม่ว่าจะคบกันมานานหรือแต่งงานแล้ว ปากเสียงประปราย แต่พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น คนโสด มีเพศเดียวกันมาสนใจ อย่าพึ่งปัดตก เพราะเป้าหมายที่ปลื้มติดลบ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องเล็กน้อยขยันใส่ใจ งาน เงิน โอกาสเข้ามาเพราะความไม่มองข้ามในสิ่งที่คนอื่นนั่นละเลย สอบตก ลุ้นโอกาสไม่สมหวังช่วงนี้พักใจ เรื่องลำบากใจบอกใครไม่ได้ แต่เรื่องเจ็บป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ
การงาน ชอบมีคนเอาเรื่องยากๆ มาให้ดำเนินการ แก้ไข ผลักดัน โดนคาดหวังแต่รักษามาตรฐานได้ดีเสมอ
เรื่อลุ้นๆ ในออฟฟิศจะสมหวัง อย่าปะทะกับหัวหน้า อาจโดนยืมตัวไปทำอะไรใหม่ๆ ตกงานจะได้งานใหม่
การเงิน ยังต้องเซฟ เพราะเงินสดใช้จ่ายปุบปับ จะเข้ามาใหม่เป็นเรื่องยาก แม้มีวาระแน่นอน แต่มักไม่ตรงเวลา เสียเงินกับภาษีสังคม และเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัว การลงทุนจังหวะอยู่กลางสัปดาห์
ความรัก มีคนโดนปัดตกเพราะหน้าตา ฐานะหรือเพียงการรู้จักกันภายนอก คนมักมองข้ามคุณสมบัติที่ยังไม่เปิดเผย หากช่วงนี้จะไม่สมหวังกับคนที่ลุ้น คุณจะเจอคนใหม่ในไม่ช้า ด้านคนมีคู่คนรักเสน่ห์แรงมีคนมาจีบ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความมาเข้าใจ ไม่ถนัดอาจเป็นปัญหา สัปดาห์นี้ เรื่องราวต่างๆ รอบตัว ค่อนข้างแข่งขันกับเวลา มีดวงลาป่วยการเมือง หาเวลาให้ตัวเอง ทำอะไรฉายเดี่ยวสบายใจมากกว่า ของหายได้คืนเสี่ยงโชคอาจติดลบ
การงาน สำเร็จแบบไม่ต้องลุ้น การสอบ งานที่อยากได้จะผ่านแบบคาบเส้น คะแนนไม่สูง ไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆ แต่คุณจะติดเข้าไปกับกลุ่มที่ดีมากพอ จะได้ทำงานเพื่อสังคม เพื่อคนส่วนมากและท้าทาย
การเงิน ฟรีแลนซ์เน้นรับเข้าจ่ายออกและต่อยอดทุนเก่าๆ ไม่ใช้เวลาที่คุณจะเสียดายเงินที่เข้ามาหา การเก็บออมเป็นเรื่องดีทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทองคำ สังหาริมทรัพย์ให้คุณ เสียผลประโยชน์กับคนสนิท
ความรัก คนคุ้นเคยทำให้คุณโดนตกหัวใจไม่ยาก คนโสดจะมองคนใกล้ตัวเปลี่ยนไป ดูสดใสดีต่อใจกว่าทุกวันที่ผ่านมา ด้านคนมีคู่หัวร้อนใส่กันง่าย อย่าท้าพูดการเลิกราเพราะมีคนคิดจริงจัง อกหักยังทำใจไม่ค่อยได้
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
จะได้รับรู้เรื่องดีร้ายของคนอื่น ที่อาจส่งผลกระทบถึงคุณโดยตรง งาน ทำให้คุณไม่ค่อยมีเวลาทำเรื่องอื่น ปลีกตัวจากสังคมที่คุ้นเคยเพื่อทุ่มเทกับผลงานชิ้นสำคัญ คดีความ การฟ้องร้องจะเข้ามาทักทาย
การงาน ช่วงเวลาดีที่คุณจะวางแผนเรื่องงาน จะไปต่อกับที่เดิมหรือลาออก เป็นเจ้านายตัวเองจะได้คิดตัดสินใจ ค้าขายต้องอินกระแส งานที่ดีลกับคนต่างถิ่นโดดเด่น ไม่เหมาะกับการติดต่อราชการ ไม่สำเร็จ
การเงิน จ่ายเงินกับเรื่องเอกสาร ค่าดำเนินการเรื่องสำคัญรอบๆ ตัว ทั้งเรื่องของตัวเองและธุระของครอบครัว อย่าลงขันกับคนสนิท การลงทุนจังหวะอยู่กับเรื่องอาหาร แฟชั่น เคมีภัณฑ์ หรือของสะสมงานอดิเรกต่างๆ
ความรัก คุณจะมองคนที่เจอทุกวันในทางที่ดี เดินทางไปทำงาน กลับบ้าน นั่งกินข้าวใกล้กันบ่อยๆ อาจพัฒนาเป็นคนรู้ใจ ด้านคนเฝ้ารอ คุณจะเริ่มมองเป้าหมายใหม่ มูฟออนจากความเศร้า แต่งงานแล้วชื่นมื่นดี
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
อย่าด่วนสรุปกับสิ่งที่เห็น บางเรื่องต้องไปหาข้อมูลเองเสียก่อน บริวารจะแซงหน้าเจ้านาย คนชั่วโมงบินสูงจะได้โอกาสดีๆ บ้าน ที่ดินจะให้โชคลาภลอย ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ
การงาน ตรงไปตรงมา อย่าเกรงใจใครมากจะเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จับงานหลายอย่างบริหารเวลาให้ดี อยู่ในขาขึ้นที่คุณสามารถดำเนินการได้แม้จะไม่ค่อยได้พักผ่อน ค้าขายระวังสินค้ามีตำหนิมีปัญหา
การเงิน ต้องควักจ่ายก่อน ได้คืนช้า มีการวางเงินก้อนเป็นมัดจำ ค่าธรรมเนียมหรือเงินกินเปล่า แบ่งรายรับทำบุญคนพิการ คนป่วยติดเตียงช่วยเสริมการเงินให้คล่องตัวโดดเด่นยิ่งขึ้น จะได้ลาภจากคนอายุน้อย
ความรัก ไม่คาดหวังจะสมหวัง อาจเป็นคนที่แตกต่างแต่พร้อมรับฟังและยืนข้างๆ คนเสน่ห์แรง หากไม่ตัดสินใจจะได้เป็นโสดอีกสักระยะหนึ่ง มีโอกาสใกล้ชิคคนพิเศษคล้ายการออกเดตโดยบังเอิญและดีต่อใจ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
อย่าช่วยเหลือใครหากคุณยังไม่พร้อม ไม่มั่นใจต้องปฏิเสธ ช่วงนี้ชาวราศีกันย์ต้องเซฟพลังงาน เพื่อเรื่องรายวัน กิจวัตรที่คุณทำอยู่แล้วต้องมาก่อนเสมอ มีเรื่องได้ง่ายเสียง่าย เตรียมแผนสำรองเอาไว้เสมอจะดี
การงาน เปลี่ยนหน้าลูกน้อง เปลี่ยนตัวเจ้านาย มนุษย์เงินเดือนจะหัวร้อนกับกฎระเบียบใหม่ๆ ของบริษัท
ทำงานนอกออฟฟิศเติบโตเพราะผลงาน แต่เรื่องลุ้นๆ ดีล ประมูล ประกวดราคายังไว้วางใจไม่ได้เท่าไรนัก
การเงิน จะได้ควักเงินช่วยเหลือคนรู้จัก ลดภาระในบ้าน หรือเอาเงินเก็บส่วนตัวมาเพิ่มสภาพคล่อง ระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อ เงินในอนาคตอาจมีปัญหา นักลงทุนต้นสัปดาห์ต้องรับกอบโกย
ความรัก อาจสะดุดเพรารักเก่าๆ ที่เข้ามาคุยมาติดต่อ จบคนเก่ายังไม่ลงเพราะเรื่องเชิงนิตินัย จะได้โอกาสครั้งที่สองจากใครสักคน จงรักษาเอาไว้ให้ดีกว่าเดิม คนแต่งงานแล้ว สบายๆ ดูแลกันดี แต่ไม่ค่อยได้พบหน้า
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เป็นช่วงเหมาะที่จะลงนาม เซ็นสัญญา ลงนามจ้างงาน ต่อสัญญาเก่า พร้อมข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่าเดิม หรือจองบ้าน จองรถ ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ สุขภาพจะได้วางแผนรักษาระยะยาว ผ่าตัด หรือปรับยา
การงาน ช่องทางใหม่ที่คนอื่นมองข้าม วิธีที่ทำให้ลดเวลาการทำงานของชาวราศีตุลย์จะโดดเด่น มีโอกาสแรงมากกว่าลงทุน การเรียนรู้งานของคนรอบๆ ตัวทำให้คุณถือไพ่เหนือนายจ้าง เจ้านายเก่าๆ จะตามตัว
การเงิน มีโอกาสต่อรองเชิงธุรกิจ แต่อย่าลืมความสมดุลหรือสิ่งเก่าๆ อย่าให้หายไปจากการตกลง จ่ายเงินเพื่อให้เรื่องบางอย่างจบไวขึ้น เสียเงินกับของมันต้องมี อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายได้ปล่อยมากกว่าได้กำไร
ความรัก คิดเอง ตัดสินใจเองอาจพลาด ลองปรึกษาเพื่อน คนสนิทเกี่ยวกับความรัก คุณจะได้ไอเดียดีๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ หรือเข้าหาเป้าหมายแบบไม่จู่โจมเกินไป เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญด้วยยารักษาโรค
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ข้อผิดพลาดเก่าอาจกลายเป็นจุดโจมตีของคู่แข่ง ศัตรูจะสู้กันซึ่งๆ หน้า งาน หรือเรื่องส่วนตัว อย่าอ่อนแรง คุณต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพื่อให้จบ แม้จะเหนื่อยกายและใจ มีโชคจากโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้
การงาน รู้ผิดรู้พลาดและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เป็นคนใหม่ที่เจ้านายขาดไม่ได้ อาจโดนเรียกตัวบ่อย อย่าถือสา มนุษย์เงินเดือนอย่าใจร้อนร่อนใบลาออก โอกาสของคุณกำลังเข้ามาจะได้เติบโตที่เดิมแต่โฉมใหม่ในไม่ช้า
การเงิน เสียมากกับเรื่องเกินจำเป็น อาจต้องปรับรายรับรายจ่ายส่วนตัวใหม่ อาจเสียมิตรเพราผลประโยชน์ การลงทุนและธุรกรรมสำคัญเดินหน้าได้ตลอดสัปดาห์ เก็บออมเป็นสิ่งของดีกว่าเงินสด มีโชคลาภลอย
ความรัก ผู้ใหญ่เปิดทางให้รักครั้งใหม่ การพาไปรู้จักครอบครัว เพื่อนฝูงจะได้รับการยอมรับ รักออนไลน์จะหายหน้า คนโสดเริ่มคิดถึงคนที่เคยเข้ามากวนหัวใจบ่อยครั้ง ตกงานอาจมีคนใหม่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆ ของใจ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ธุระสำคัญต้องดำเนินการด้วยตัวเอง อย่ายืมมือใคร อย่าไว้วางใจ สิ่งเหล่านั้นจึงสำเร็จผล บ้าน ที่อยู่เหมาะสมจะนั่งทำงาน หรือการนั่งกินข้าวที่มุมทำงานประจำ ช่วยเสริมดวงความสำเร็จได้โดยง่าย
การงาน โดนตามตัวบ่อย ทำอะไรไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง สมองแล่น นอนไม่หลับ มีไอเดียงานใหม่เสมอ คนวุฒิสูงจะแซงหน้าเจ้านายตัวเอง หรือมีตำแหน่งใหม่ให้โอนย้ายที่ดีกว่าเดิมเข้ามาในไม่ช้านี้
การเงิน การลงทุนในตลาดต่างแดน สกุลเงินต่างถิ่นค่อนข้างโดดเด่น ของหายได้คืน ของเก่าเล่าใหม่ บ้าน ที่ดิน ของใช้ มีมูลค่ามีการซื้อขายปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำการเงินจะคล่องตัว
ความรัก มีการชอบ ปลื้ม คนใกล้ตัว และอาจมีคู่แข่งเป็นเพื่อนหรือคนสนิท ความรักของคนโสดยังไม่ชัดเจน แต่ยิ่งเปย์ระวังจะยิ่งผิดหวัง ฟังคำทักเตือนคนอื่นไว้บ้างจะดี ด้านคนมีคู่งอนโกรธจะคืนดีโดยง่าย
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ช่วงนี้นอนดึกพักน้อย จะได้ร่วมรู้ความลับของคนหมู่มากที่ปกปิดโดยคนกลุ่มน้อย สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น จะมีคนยื่นโอกาสเรื่องการเรียน การศึกษา เรียนต่อระยะยาว ระยะสั้นเหมาะกับการเตรียมพร้อม
การงาน วุฒิไม่ตรงแต่ประสบการณ์มากจะได้เปรียบ การทำงานช่วงนี้ราบรื่นแต่สังคมที่ทำงานเป็นพิษ ต้องระวังเรื่องส่วนตัวของตัวเองเป็นพิเศษ จบใหม่อาจได้งานทันที คนในแสงไฟจะโดนลดเครดิตด้วยคำพูด
การเงิน ระมัดระวังรายจ่ายเกินตัว หยิบยืมเงินอาจคืนกลับได้ไม่เต็มครบจำนวน ช่วงนี้ประคับประคองเงินสดและการใช้เครดิตให้มาก จะได้ร่วมรับผิดชอบเงิน เอกสารการเงินที่พ่วงด้วยยศ ตำแหน่งต้องระมัดระวัง
ความรัก เลิกราจะจากกันด้วยดี หรือลดสถานะเพียงแค่เพื่อน คนเคยผิดหวังช่วงนี้ระวังใจตัวเองมากกว่าเดิม เสน่ห์ทำงานกับเพศเดียวกันอายุน้อยกว่า ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วระยะนี้มีคนดูแลทั้งเรื่องชีวิตและการเงินที่ดีขึ้น
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ได้กลับมาดูแลตัวเอง เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมภ์จะได้พักหายใจจากเรื่องยุ่งๆ มาให้เวลาตัวเองสะสางธุระ ทำงาน ดูแลการเงิน ได้ทำอะไรที่ชอบ เป็นการชาร์ตพลังงานที่ดี สุขภาพออฟฟิตซินโดรมจะรบกวน
การงาน มีโอกาสปุบปับจากผู้ใหญ่ ต้องห่วงตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองมากขึ้น มองให้เยอะ คิดให้มาก ก่อนจะหยิบจับอะไร มนุษย์เงินเดือนจะโดนเพ่งเล็ง การโยกย้ายจะสมหวัง จะได้บรรจุหรือผ่านทดลองงาน
การเงิน ต่อรองเก่ง อย่าปล่อยผ่านในสิ่งที่ดูมากเกินไป คุณจะไม่เสียเปรียบ ยานพาหนะ ของมีค่าจะได้ขายเก่าแลกใหม่ ได้เงินจากคดีความ การฟ้องร้อง การเสี่ยงโชคต้องตามเรื่องเก่าๆ จึงจะมีโอกาสลุ้นสมหวัง
ความรัก แฟนจ้องจับผิด เฝ้าไม่ห่าง โทรหาบ่อย หรือมีคุณอยู่ในสายตาพวกเขาตลอดเวลา รักต่างวัยยังมีปัญหาในการยอมรับและการปรับตัวเข้าหากัน ด้านคนโสด มากเพื่อน มากคนรู้จักแต่ยังไม่ถูกชะตาใคร
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ความเป็นตัวของตัวเองทำให้คนยอมรับ งานเก่า ผลงานที่สร้างมา และความพยายามทำให้คุณดีขึ้น ชนะเด็กเส้น คนมีสี หรือการวางตัวเอาไว้ในหลายสนาม เป็นช่วงของการแข่งขัน โรคประจำตัวอาจทรุด
การงาน ขยัน อะไรที่ค้างเอาไว้จะได้หยิบจับขึ้นมาทำ จะได้งานใหม่ มีคนชวนย้ายงาน อย่าใจอ่อนเพราะที่เดิมดีกับคุณอยู่แล้ว จะได้พบปะคนมีชื่อเสียง ร่วมงานกับคนเก่งๆ ฟรีแลนซ์จะคึกคักด้วยงานโอกาสใหม่
การเงิน ขยับได้ดีกว่าเดิม ติดขัดจะมีทางไปมีทางออก จับจ่ายกับธุระในบ้าน แต่ไม่เหมาะจะเข้าหุ้น เชิงการลงทุนอยู่กับธุรกิจความเชื่อ และเรื่องที่สนใจ อาจเป็นธุรกิจนอกกระแส งานบริการ อาหาร ความงามโดเด่น
ความรัก พูดน้อยเสน่ห์แรง คุณดึงดูดทั้งคนเพศเดียวกันและต่างเพศ แต่รักต่างวัยหรือมีระยะทางยังไว้ใจไม่ได้ สถานะหัวใจกับคนมีชื่อเสียงช่วยผลักดันไปในทางที่ดีขึ้น คนเลิกราหย่าร้างยังค้างคาไม่ปล่อยมือ
