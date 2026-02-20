ททท. พลิกโฉมท่องเที่ยวไทย “สร้างใจในเมืองสร้างสรรค์ Local is a New Chapter”

ททท. เปิดตัวโครงการ “สร้างใจในเมืองสร้างสรรค์ Local is a New Chapter” ชูยุทธศาสตร์ Value Over Volume ยกระดับการท่องเที่ยวไทยปี 2569 สู่การเดินทางที่มีความหมาย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านตลาดในประเทศ เปิดตัวโครงการ “สร้างใจในเมืองสร้างสรรค์ Local is a New Chapter” เตรียมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในปี 2569 ภายใต้การต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย”
ด้วยยุทธศาสตร์ Value Over Volume มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเหนือปริมาณ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย สู่การท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel) สะท้อนตัวตนและคุณค่าภายในพร้อมผลักดันเมืองสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geopark) ของไทยสู่การรับรู้ในวงกว้าง
อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ในปี 2569 ททท. มุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเน้นเมืองสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geopark) ผ่านโครงการ “สร้างใจในเมืองสร้างสรรค์ Local is a New Chapter” ภายใต้แคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย”
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ควบคู่กับการกระจายรายได้ สู่เมืองน่าเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึง ผ่านการพัฒนาและออกแบบสินค้าบริการ และประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม
สอดรับแนวคิดเครือข่าย UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ภายใต้ธีม“Gift of Culture”ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเมือง
โดยนำเสนอการท่องเที่ยวในฐานะ “ของขวัญทางวัฒนธรรม” ผ่านอัตลักษณ์เด่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี การออกแบบ อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานความยั่งยืน อาทิ รางวัล TTA และ CF-Hotels พร้อมจุดพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานรากเชื่อม Local สู่ Global
นอกจากนี้ โครงการยังเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความสุขในมุมมองใหม่ ผ่านกิจกรรมการตลาด และ การประชาสัมพันธ์ ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการมากกว่า 120 ราย ครอบคลุม 3 ประเภทหลัก ได้แก่
ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษ และดีลเฉพาะสำหรับเมืองสร้างสรรค์ ในเครือข่าย UCCN และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geopark)
กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ ได้แก่ การจัดทริปประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยพัฒนาเส้นทาง และดำเนินการร่วมกับตัวแทนท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ Spotlight Town Explorer Challenge
เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแชร์ภาพ และประสบการณ์การเดินทางผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ และแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว พร้อมมอบของรางวัลที่สะท้อนอัตลักษณ์ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละเมือง
ทั้งนี้ ททท. คาดว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และโครงการดังกล่าว จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศในปี 2569 และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และชุมชนอย่างทั่วถึง และยั่งยืน
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ กิจกรรมออนไลน์และโปรโมชันส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรได้ทาง Facebook : Local is a New Chapter
