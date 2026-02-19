ห่มสไบใส่ยีนส์ ดันเทรนด์ “ซอฟต์พาวเวอร์” แทบตาย สุดท้าย “ผ้าไทย-จีนทอ”!!? [มีคลิป]

ช็อก!!“ผ้าไทย” ที่หลายคนหันกลับมาหยิบใส่ เพราะกระแสฟีเวอร์#ห่มสไบใส่ยีนส์ ตอนนี้ หลายผืนกลับไม่ใช่“ไทยแท้” แต่ส่งตรงมาจาก“โรงงานจีน”
นี่แหละเหตุผลที่ถึงกระแสดี แต่คนทอชาวไทยกลับค่อยๆ เลิกกิจการ ถ้าอยากช่วยผลักดัน“ผ้าสัญชาติไทย” จริงๆ กูรูช่วยแนะ วิธีดู“ผ้าไทยแท้-ทอมือ” ไว้ให้แล้ว
** ผ้าไทย ไหงทอจากจีน?**
ชุดไทยฟีเวอร์ จากเทรนด์ดัง “#ห่มสไบใส่ยีนส์”ที่ได้นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง อย่าง “กระแต อาร์สยาม”ช่วยปลุกเทรนด์นี้ ด้วยการหยิบเอา “สไบไทย” มาใส่คู่ “กางเกงยีนส์แนวสตรีท”ผ่านการโปรโมตเพลง “Bangkok City”
ผลักให้เทรนด์นี้กลายเป็นไวรัล มีเหล่าอินฟลูฯ และคนในวงการมากมาย ตบเท้าเข้ามาหยิบแฟชั่นเซตนี้ไปมิกซ์แอนด์แมตช์ พร้อมถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลฯ อวด “แฟชั่นผ้าไทยยุคใหม่”ขายพร้อมโลเกชั่นเมืองเก่าสุดฮอต ฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพฯ
ท่ามกลางรอยยิ้มกว้างๆ ของคนไทย กลับมีเรื่องให้ต้องร้อง “ฮะ!!” กันออกมาดังๆ เมื่อมีคนวงในออกมาโพสต์ให้ได้รู้ว่า จริงๆ แล้ว “ผ้าไทย”ที่หลายคนเลือกซื้อ-เลือกใส่กันอยู่ มันคือ “ผ้าทอ” จาก “โรงงานจีน”ไม่ใช่จากชาวบ้านชาวไทยอย่างที่เคยจินตนาการไว้
“กระแสชุดไทยผ้าไทยกำลังฮิต คนก็ใส่กันเยอะ แต่รู้ไหมว่า ตอนนี้ช่างทอผ้าบางที่ เลิกทอผ้าแล้ว เพราะขายไม่ดี ทอมาก็ขายไม่ได้ ผ้าไทยลายไทยที่ใส่กัน ส่วนใหญ่มาจากจีน เรามาช่วยกันสวมผ้าไทย ที่ทอโดยคนไทยจริงๆ กันเถอะ”
ตรงกับผู้ใช้ “X”อีกราย ก็โพสต์เปิดใจในฐานะ “ลูกเจ้าของร้านผ้าไทย”ไว้ว่า ช่วงนี้ธุรกิจผ้าไทย “ซบเซา”จริงๆ “คนทอผ้าด้วยมือ” ตามท้องถิ่นต่างๆ เริ่ม “เลิกทำ-เลิกทอ”ไปแล้ว
{“กระแต อาร์สยาม” ผู้ปลุกเทรนด์ #ห่มสไบใส่ยีนส์}
และยิ่งทำให้ “คนไทย” รู้สึกเหมือนอกหักเข้าไปอีก เมื่อได้รู้ว่า “ผ้าไทย” ที่คนส่วนใหญ่ซื้อกันไปใส่ ถูกทอด้วย “เครื่องจักรในจีนแผ่นดินใหญ่”
เพื่อเช็กความถูกต้องของข้อมูล ทางทีมข่าวจึงขอต่อสายตรงไปยังกูรูด้านแฟชั่น และนักสะสมผ้าไทย อย่าง “ดร.ศิบดี นพประเสริฐ” เจ้าของบทความและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผ้าไทยหลายชิ้น
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญรายนี้ มาช่วยไขข้อข้องใจที่ว่า “ช่างทอผ้าไทย” กำลังล้มหายตายจาก เพราะการเข้ามาของ “ผ้าทอโรงงานจีน” จริงไหม?
คำตอบที่ได้คือ จริงๆ แล้ว “ผ้าทอโรงงาน” จาก “จีน” เข้ามาเจาะตลาดในไทยได้สักระยะใหญ่ๆ แล้ว และยิ่งหนักขึ้นจนเป็นวงกว้าง ตั้งแต่บ้านเมืองเรามี “นโยบาย” ให้ “ข้าราชการ” ใส่ชุด “ผ้าไทย” หรือ “ผ้าพื้นเมือง” กันอาทิตย์ละ 1 วัน
“ส่วนที่ถูกและผิดในตัว ก็คือการที่หน่วยงานราชการ ส่งเสริมแกมบังคับ ให้ข้าราชการเนี่ย ใส่ผ้าไทย โดยที่บางทีเขาลืมไปหรือเปล่าว่า ราชการรายได้ไม่ได้เยอะ แต่ผ้าทอมือราคาสูงตามฝีมืออยู่แล้ว ไอ้ผ้าทอเครื่อง มันเลยกลายเป็นทางออก”
ส่วนสมมติฐานที่ว่า เป็นเพราะผ้าทอโรงงานจากจีนหรือเปล่า ที่ทำให้ผ้าทอมือของไทย ค่อยๆ ล้มหายตายจากไปนั้น กูรูรายนี้มองว่า อาจไม่ใช่แรงผลักหลักเสียทีเดียว
เพราะหลังได้ลงไปสัมภาษณ์เหล่าช่างทอผ้าไทย ทำให้ ดร.ศิบดี พบว่า ปัญหาหลักส่วนใหญ่คือ “ไม่มีผู้สืบทอด” ธุรกิจการทอผ้าไทยมากกว่า
ส่วนเหตุผลที่ไร้คนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อ เป็นเพราะผลผลิตตรงนี้ ชิ้นงานแต่ละชิ้นต้องใช้เวลานาน อย่างต่ำคือต้องทอผืนละ 1 เดือน
และถึงแม้ทอออกมาแล้ว ราคาต่อผืนจะสูง แต่รายได้ก็ไม่แน่นอน ลูกหลานหลายคนเลยตัดสินใจ หันไปเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมากกว่า
“คนทอผ้ารุ่นปัจจุบัน อายุสูงวัยแล้ว และมีน้อยคนที่เป็นคนหนุ่มสาว ที่จะสืบทอดตรงนี้ มันก็อาจจะเป็นการล้มหายตายจาก ในแง่ของ generation ของคนที่จะสืบทอดเรื่องตรงนี้ด้วยนะ ไม่ใช่แค่ปัจจัยจากผ้าทอโรงงานอย่างเดียว”
** ดูยังไง? “ไทยแท้-ทอมือ” **
เรื่องนึงที่น่าสนใจในเคสนี้คือ หลายคนบอกว่า ต่อให้ผ้าไทยแพงกว่า เขาก็จะซื้อ แต่ปัญหาคือ ต้องไปซื้อที่ไหน? ถึงจะมั่นใจได้จริงๆ ว่า นี่คือผ้าไทยแท้ๆ หรือต้องดูยังไงว่า ผ้านี้ทอด้วยมือ ไม่ใช่เครื่องจักร
ในฐานะคนสะสมผ้าไทย กูรูรายนี้บอกว่า ผ้าไทยเป็นสินค้าที่ผูกอยู่กับท้องถิ่นหรือชุมชน อย่าง “ผ้าแพรวา” ก็มาจาก “กาฬสินธุ์” หรือ “ผ้าไหมมัดหมี่” ก็มีแถวๆ “ขอนแก่น-ชัยภูมิ-สุรินทร์”
เราสามารถเสิร์ชหาแหล่งทอผ้าเหล่านี้ได้บนอินเทอร์เน็ต แล้วไปซื้อที่หน้ากี่ทอผ้าได้เลย อันนี้รับรอง 100% ว่าไทยแท้ แถมจะได้ราคาถูกกว่าซื้อกับพ่อค้าคนกลางด้วย
หรือง่ายกว่านั้น แนะนำให้เดินไปที่ “ศูนย์ศิลปาชีพ”ตามจังหวัดต่างๆ หรือเข้าไปซื้อในงาน “OTOP”เพราะผ้าไทยที่เอามาขายในงานเหล่านี้ ถูกคัดมาแล้วว่าเป็นของชาวบ้าน ที่ทอด้วยมือ 100%
“เขาขายผ้าไหมเป็นพับๆ เลย เป็นเมตรๆ มีหลายแบบให้เลือก อันนั้นแท้แน่นอน ถ้าซื้อจากแหล่งไหนไม่ชัวร์ ให้ไปซื้อกับศูนย์ศิลปาชีพก่อน”
“ถ้าเอาให้ชัวร์สุด ไปถึงแหล่งทอเลย อันนั้นจะได้ราคาดีกว่าด้วย ได้ราคาจากกี่ทอผ้าเลย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง”
{“ดร.ศิบดี” กูรูด้านแฟชั่นและนักสะสมผ้าไทย}
ส่วนวิธีดูว่า ผ้าผืนนี้ทอด้วย “มือ” หรือ “เครื่องจักร” ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึง คือ “ลาย” ของผ้าไทย ต่อให้คนทอเซียนขนาดไหน ก็ “ไม่มีทาง” ที่จะทอให้ลายผ้าออกมา “เท่ากัน” ได้เป๊ะๆ
ไม่เหมือน “เครื่องจักร” ที่เป็นการพิมพ์ลายผ้า ทำให้ผลที่ได้ออกมา “ลายจะเท่ากัน” และลวดลายของจะดูไร้มิติ ดู “แบนกว่า” ผ้าที่ทอด้วยมือ
นี่คือวิธีดูผ้าไทยแบบที่ยังไม่ได้ตัดมาเป็นชุด แต่ต่อให้ตัดเป็นชุดพร้อมใส่แล้ว วิธีก็คล้ายกันคือดูลวดลายแล้ว เป็นการทอมือจริงๆ ไหม และแหล่งที่มาของผ้าตรงหรือเปล่า
ยกตัวอย่าง ชุดนี้ใช้ผ้าแพรวาตัด ผ้าจะมาจากแถวๆ กาฬสินธุ์ ตรงนี้อาจต้องศึกษาข้อมูลมาดีๆ ก่อนเข้าไปซื้อชุด เพื่อเอาไปเช็ก ไปถามคนขายว่า ชุดนี้ ผ้าไทยแท้หรือเปล่า?
“แต่มันขึ้นอยู่กับคนขายด้วยนะ ว่าเขาจะให้ข้อมูลกับเราตรงแค่ไหน แต่เดี๋ยวนี้ พี่คิดว่าการมานั่งหลอก ผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้น หลอกยาก”
** กระแสมาแล้วไป ดีไซน์ต้อง “ใช้ได้จริง” **
อีกประเด็นปัญหาที่ทำให้ผ้าไทยแท้ๆ ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ทั้งที่หลายเสียงบอกว่า อยากสนับสนุนผ้าไทย แต่ราคาสูงเหลือเกิน หรืออีกมุมก็มองว่า เป็นผ้าชนิดที่ “ไม่คุ้นเคย” และ “ไม่เหมาะ” ที่จะเอามาทำ “เสื้อผ้าแฟชั่น”
ให้วิเคราะห์จากกูรูผ้าไทย คำตอบที่ได้คือคำว่า “ไม่จริง” เพียงแต่เวลาพูดถึง “ผ้าไทย” คนมักจะคิดถึงแค่ “ผ้าไหม” ที่มีราคาแพง หลักหลายพัน-หลายหมื่น
ทั้งที่ความจริงแล้ว ผ้าไทยยังมีอีกหลายชนิดมากๆ แบ่งแยกออกไปตามภูมิภาค อย่าง “ผ้าฝ้ายทอมือ” แบบไม่มีลายของทางภาคเหนือ ราคาก็ไม่ได้สูงอะไรเลย
“คนที่อยากใช้ผ้าไทย แต่รู้สึกผ้าไหมแพง ใส่ผ้าไหมแล้วดูหรู ไม่เข้ากับบุคลิก ผมก็แนะนำให้ใช้ผ้าฝ้ายทอมือก่อน ผ้าฝ้ายหนาๆ เอามาตัดแจ็กเก็ต เหมือนเสื้อยีนส์เลยนะ เท่เหมือนเสื้อยีนส์เลย”
“อย่างผมเอง มีผ้าไหมแพรวา ซื้อมาก็หลักหมื่นเหมือนกัน ผมก็ไม่กล้าเอาไปตัดหรอก แต่ก็หาทางออกโดยการใช้ผ้าไหมพื้น หรือผ้าไหมที่ราคารองลงมา มาเป็นเสื้อครอป ไว้ใส่เป็นแนววัยรุ่นๆ ได้”
ส่วนประเด็นเรื่องเทรนด์ “ห่มสไบใส่ยีนส์” นั้น ถามว่าจะอยู่อีกนานแค่ไหน และเป็นไปได้ไหมที่จากเทรนด์นี้ จะทำให้ “ผ้าไทย” ติดตลาด กลายเป็น “Mass Products” ที่ขายได้ทั้งไทยและเทศ
ถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆ ข้อดีเทรนด์นี้คือ ทำให้ชุดไทยและผ้าไทย กลับอยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้งนึง แต่ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนี้มองว่า เทรนด์นี้จะอยู่ได้ไม่นาน แล้วก็จางหายไป เหมือนเรื่อง Soft Power อื่นๆ
ถึงแม้เคสนี้ จะมีการมิกซ์แอนด์แมทช์ “ชุดไทยสไบเฉียง” กับ “ผ้ายีนส์” ที่ถึงจะสามารถทำให้ดูเข้ากันได้ แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เสื้อผ้า ที่สามารถเอามาใส่ได้ในชีวิตประจำวันอยู่ดี
และนี่คือกับดักของการโปรโมต “ผ้าไทย-ชุดไทย” ที่เรายังคงสลัดภาพลักษณ์ของชุดที่เป็น “แบบพิธีการ” ไม่ออก คือมีความเป็นจารีต ใช้ได้แค่บางโอกาส
และถ้ายังสลัดภาพตรงนี้ออกไปไม่ได้ ต่อให้กระแสผ้าไทยจะมาเป็นเทรนด์อีกสักกี่ครั้ง มันก็จะหายไป ไม่ยั่งยืน
ดังนั้น ถ้าอยากให้ “ผ้าไทย” ติดตลาดจริงๆ ให้หาทางออกด้วยการเน้น “การออกแบบ” และ “ดีไซน์” ที่ทำให้กลายเป็นชุดที่สามารถหยิบจับมา “ใส่ในชีวิตประจำวัน”ได้จริงๆ
“ห่มสไบใส่ผ้ายีนส์ เป็นกระแสที่มา เดี๋ยวก็ไป ไม่นานหรอก แต่ผมมองว่า ถ้าจะทำให้ยั่งยืน ควรทำให้คนเห็นว่า ผ้าไหมไทย หรือผ้าไทยทุกชนิดเนี่ย ออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้จริง ในชีวิตประจำวัน แล้วก็ทันแฟชั่นโลกจริงๆ อันนี้มันจะยั่งยืนกว่า”
“ตอนนี้มีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ที่พยายามดึงเอาผ้าไทยหลายแบบ ออกไปดีไซน์ ให้มันทันสมัยขึ้นจริงๆ วัยรุ่นขึ้นจริงๆ ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มันมีนะ เราเริ่มมีหลากหลายมากขึ้นแล้ว”
“คือเราใช้คอนเซ็ป Soft Power เนอะ แต่เราไม่เข้าใจว่า Soft Power มันคืออะไร เหมือนเราไปหยิบสิ่งใดสิ่งนึง แล้วทำให้เป็นกระแส แต่มันเหมือนพลุอะ พลุมันจุดขึ้นไป มันก็ดับวูบ”
{ผ้าไทยต้องทันแฟชั่น ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง}
@livestyle.official ...ช็อก!! "ผ้าไทย" ที่หลายคนหันกลับมาหยิบใส่ เพราะกระแสฟีเวอร์ #ห่มสไบใส่ยีนส์ ตอนนี้ หลายผืนกลับไม่ใช่ "ไทยแท้" แต่ส่งตรงมาจาก "โรงงานจีน"... . นี่แหละเหตุผลที่ถึงกระแสดี แต่ "คนทอไทย" กลับค่อยๆ เลิกกิจการ ถ้าอยากช่วยผลักดัน "ผ้าสัญชาติไทย" จริงๆ กูรูช่วยแนะ "วิธีดู" ผ้าไทยแท้ทอมือ เอาไว้ให้แล้ว
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook “Sibodee Nopprasert”, “PASSA silkwear”, “SIRINI”, IG @kt_kratae8,X @iconnnz
