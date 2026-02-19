เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่อง สิ่งที่คุณทำจะมีประโยชน์กับคนหมู่มาก งาน เงิน โอกาสต้องวิ่งเข้าหา ออกแรงจะสมหวัง อยู่นิ่งๆ จะไม่ได้อะไร เจ้านายต้องง้อลูกน้อง การปรับเปลี่ยนบางอย่างในที่ทำงาน จะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ในดวงชาววันอาทิตย์ การเงินจับจ่ายตามที่ตั้งใจ ของเก่าขายออกซื้อของใหม่ บ้าน รถ ของมีค่า มีโอกาสเจรจาเพื่อซื้อขาย ของหายไม่ได้คืน ระวังลูกหลงในที่สาธารณะ
โดนจับคู่บ่อยๆ คนโสดต้องวางตัวเป็นกลาง คนธรรมดาอาจมีคนมีสี มีตำแหน่งมาจีบคุณ แต่หากจะเข้าหาใคร มักเจอคนมีเจ้าของแล้ว ด้านคนมีคู่ สถานะแฟนชื่นมื่น คนแต่งงานแล้ว หลายสิ่งต้องรีบคุยกัน เพราะมีเรื่องนอกบ้านที่ต้องช่วยกันดูแล มีลุ้นทายาทคนใหม่
คนเกิดวันจันทร์
การทำงานค่อนข้างต้องปรับตัวให้เข้ากับคนแปลกหน้า งานจะนำพาโอกาสมาให้ แต่ต้องแลกกับการเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนความเป็นตัวเองในบางมุมเสียก่อน สุขภาพระบบเลือด ระบบหัวใจอาจมีปัญหา จะได้แบกร่างไปเรียน ไปทำงานทั้งๆ ที่ป่วย การลงทุนและธุรกิจควรมีคนคั่นกลางจึงช่วยเจรจาจะดีที่สุด ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย อย่าลงทุนสุ่มเสี่ยง และทองคำ สังหาริมทรัพย์ยังติดลบในดวงชะตา
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คนโสดอาจเดาทางคนที่เข้ามาตีสนิท อยู่รายล้อมไม่ค่อยถูกว่าตกลงไม่ชอบหน้าหรือเข้ามาจีบ ด้านคนมีคู่จะมีคนรักเก่าของพวกคุณ พยายามลดเครดิตทำลายความสัมพันธ์ทางอ้อม วัยเรียน จะได้พบรักใหม่ อาจมีคนมาสารภาพและเป็นคนใกล้ตัว
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่เคยผิดหวัง เคยพลาดโอกาสจะกลับมาชื่นมื่นคึกคัก ธุรกิจ โครงการอะไรที่เคยวางเอาไว้ ถึงเวลาเดินเครื่อง และยืนหนึ่งยาวๆ ตลอดปี งานเสริมอาจได้รายรับมากกว่างานหลัก ตกงานจะได้จ๊อบเสริมมากกว่างานประจำ เงินยังต้องหมุนใช้แบ่งกินแบ่งเก็บ ไม่ค่อยได้ใช้ตามใจตัวเอง สุขภาพอย่าไว้วางใจสิ่งที่เคยเจ็บป่วยแล้วหายไปนาน อาจแสดงอาการขึ้นมาอีกครั้ง ลุ้นลาภลอยให้เล่นตามเพื่อนๆ จะดีที่สุด
ความงง ตั้งตัวไม่ทัน จะเกิดขึ้น มีคนผิดหวังที่อาจตกหลุมรักปุบปับกับคนใหม่ทั้งที่ยังเสียใจกับคนเก่าอยู่ลึกๆ รักเก่าหรือคนตรงหน้า สำคัญพอๆ กัน ใครเคยแต่งงานมาแล้ว มีเรื่องในอดีตที่คุณต้องรับผิดชอบ คนมีคู่ค่อนข้างดี งอนกันเก่งเป็นสีสันครอบครัว
คนเกิดวันพุธ
เรื่องส่วนตัวและเรื่องงานอาจปนกัน มีคนแยกไม่ออกและทำให้คุณเดือดร้อนตามไปด้วย โดยเฉพาะคนมียศตำแหน่งสูง ต้องระวังให้มาก การประกวดแข่งขันจะสมหวัง งาน การเรียนที่ทุ่มแรงกายใจจะให้ผลน่ายินดี ของมีค่าจะหายและไม่ได้คืน คนในบ้านมีเรื่องร้อนใจมาปรึกษา แต่ต้องปฏิเสธเรื่องการเงิน สุขภาพวันนี้ออฟฟิศซินโดรม กระดูกกล้ามเนื้อจะมีปัญหา อาจต้องรักษาระยะยาว
ความสัมพันธ์ในบ้านไม่น่ากังวลใจ แต่เขยสะใภ้คนใหม่ที่เข้ามาในครอบครัวยังต้องปรับตัว หรือมีปากเสียงประปรายกับคนในบ้าน วัยทำงานเสน่ห์แรงกับพนักงานใหม่หรือรุ่นน้องฝึกงาน ด้านวัยเรียน เพลาๆ เรื่องความรักจะได้ไม่กระทบการสอบที่กำลังลุ้นๆ อยู่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
การเดินทางระยะสั้นกำลังจะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เตรียมตัวไม่นาน แต่จะให้มุมมองใหม่กับชาววันพฤหัสบดี งาน เงินรับเข้าจ่ายออกมากกว่าเก็บออม จะมีคนอยากย้ายงานเพราะชอบสิ่งแวดล้อม ค้าขาย เสียลูกค้าใหม่แต่จะได้ลูกค้าเก่ากลับคืน จ่ายเงินกับสุขภาพและการดูแลตัวเอง เก็บออมหรือลงทุนเด่นกับตลาดในประเทศ เสริมดวงชะตาช่วงสุดสัปดาห์ ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียง
อยู่ไกลแต่ติดต่อกันเสมอ ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค แต่จิตใจของคนมีคู่มักมีข้อเปรียบเทียบกับคนใหม่ๆ หรือมีคนยุยงให้เข้าใจผิดโดยง่าย คนโสดที่ขยันขอพรความรัก คุณกำลังจะได้คิวแล้ว ได้เจอคนที่น่าสนใจ มักไม่ถูกชะตาแตกแรกพบแต่คนเป็นคนจริงใจจริงจังมากๆ
คนเกิดวันศุกร์
การเรียนโดดเด่นกว่างาน คุณกำลังจะได้เรียนเพิ่ม ฝึกทักษะใหม่ หรือคนที่อายุน้อย ความรู้มาก กำลังจะได้ก้าวหน้าแซงรุ่นพี่ที่ทำงานในวงการเดียวกัน ฟรีแลนซ์เตรียมกลับเข้าระบบงานประจำหรือลงนามสัญญาจ้างระยะยาวจะเฮงมากๆ ช่วงวันหยุดไม่เหมาะจะเจรจาเรื่องธุรกิจจะติดลบ เชิงการลงทุนตลาดทั้งในและต่างประเทศเน้นก้อนเล็ก กระจายตัว หรือธุรกิจคลื่นลูกใหม่จะดีมากๆ สุขภาพทรงๆ ตัว
อย่าวุ่นวายกับเรื่องความรักของคนอื่น ทั้งการแนะนำ หรือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อน จะเดือดร้อนตามไปด้วย หรือหากคุณมีคู่เตรียมรับมือกับปากเสียงเข้าใจผิด คนคุยจะได้พบหน้า จะขยับสถานะเป็นเพื่อน คนสนิทใจมากกว่าเดิม พ่อแม่คาดหวังคนแต่งงานเรื่องทายาท
คนเกิดวันเสาร์
เรื่องไม่ได้ลุ้นมักสมหวัง หรือโอกาสที่คนอื่นเฝ้ารอจะตกลงหน้าตัก อาจโดนมองในแง่ลบ มีข่าวซุบซิบถึงคุณทั้งจริงเท็จ ช่วงปลายสัปดาห์นี้ไม่ใช่เวลาแก้ข่าว แต่ต้องทำสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุด การสอบแข่งขัน งานที่รอคอยจะได้ฟังข่าวดี และอาจเข้ามาให้เลือกหลายๆ ที่ ทำบุญเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ช่วยหนุนดวงสุขภาพและการเงิน หาโอกาสสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆ ช่วยลดอุปสรรค
สิ่งที่โดนทักเตือนเรื่องความรักต้องรับฟัง คนมีคู่ในสถานะแฟน หรือแต่งงานนานมากแล้ว สุ่มเสี่ยงสูงต่อการมีคนเข้ามาคั่นกลาง โดยเฉพาะคนที่อายุห่างกันมากๆ ด้านคนหม้ายช่วงนี้มีลุ้นออกเดตครั้งใหม่ แต่ยังไม่โดนใจ คนโสดสนุกกับเพื่อนและคนคุยหลากหลาย
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **