เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จะได้รับพรจากสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิด ท่ามกลางควาช่วยเหลือที่ไม่เต็มกำลัง แต่สิ่งที่มองไม่เห็น สนับสนุนคุณอยู่เสมอสำหรับคนอยู่ในศีลธรรม วันนี้ต้องสะสางงานเก่า ไม่เหมาะจะเริ่มต้นใหม่ มีดวงเรียนต่อ ทั้งระยะสั้นหรือต่อวุฒิใหม่ ที่อยู่อาศัยจะมีปัญหา จ่ายเงินกับการซ่อมแซมบ้าน ที่ดิน ทำบุญด้วยการลงแรงเกี่ยวกับงานจิตอาสา ช่วยเสริมดวงการงานและคนสนับสนุน สุขภาพเจ็บ่วยเล็กน้อย
มีอะไรคุยกันตรงๆ อย่ามัววางฟอร์ม คุณอาจต้องเสียใจไปอีกหลายวัน คนโสดที่ไปช่วยหรือไปร่วมงานแต่งงาน คุณจะได้โชคลาภความรักกลับมาเป็นของแถม อลองเอาของชำร่วยมาใช้ มาตกแต่งมุมโปรดในบ้านจะเพิ่มเสน่ห์
คนเกิดวันจันทร์
มองอะไรสองด้านเสมอ คิดเผื่อคนอื่น ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้คุณในช่วงนี้อย่างมาก จะมีแรงกลับมาทำงาน เรียนต่อ อะไรที่เคยวางมือจะได้หยิบจับทำ จะได้งานใหม่ที่มีคนแนะนำให้รู้จักกัน การเงิน ประคับประคองช่วงปลายเดือนใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น จ๊อบเสริมยังให้เงินและงานที่ดี สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้อง กระเพาะอาหาร ลำไส้ อาจมีปัญหา ทองคำ สินทรัพย์เก็บออมยังเหมาะกับดวงชะตาปังๆ
อย่าดิ้อต่อใจตัวเอง รัก ชอบใครยอมรับกันตรงๆ อย่าเล่นตัว คนคบหากัน อาจแยกกันอยู่แต่ต้องแสดงออกบ้าง เพราะมีคนอยากเข้ามาคั่นกลางให้คุณไม่สบายใจ เพศทางเลือกมีคนเห็นต่าง มีคนสนับสนุนต้องใจเย็นๆ ให้เวลาช่วยเหลือ
คนเกิดวันอังคาร
ทำอะไรต้องตามขั้นตอน อย่าใช้ทางลัดและหาแรงสนับสนุนยากพอสมควร ต้องฉายเดี่ยว ทำงานคนเดียวพ่วงหลายตำแหน่ง การสอบแข่งขัน เพื่ออนาคตการเรียนการงานกำลังจะเกิดขึ้น ต้องลงสนามเพราะความจำเป็น การเงินเหมาะจะเปิดบัญชีใหม่ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ใส่เสื้อใหม่ๆ ออกจากบ้าน จะเป็นมงคล สุขภาพของคนในครอบครัวถึงเวลาใส่ใจให้มาก ต้องดูแลใกล้ชิด
เว้นวรรคเรื่องหัวใจเอาไว้ก่อน คุณจะต้องไปทำเรื่องอื่นให้เรียบร้อย สะสางคนเก่าหรือแก้ไขปัญหาส่วนตัว ก่อนเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใส่ใจ ใครอกหักผิดหวัง และคนโสดอาจมีคนคุยประปราย ยังไม่คิดจริงจัง วางแผนสร้างครอบครัว
คนเกิดวันพุธ
ใส่ใจบริวารให้มากเป็นพิเศษ ท่ามกลางคนไม่สนับสนุน แต่บริวารจะช่วยเหลือคุณได้อย่างดี มีลูกน้องเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆ อย่าละเลยพวกเขา การแข่งขันของฟรีแลนซ์ มีความท้าทายกับอุปสรรคภายนอก คนจบใหม่ยังแพ้ให้กับงานดีตำแหน่งเจ๋งๆ ให้กับคนมีประสบการณ์ งานราชการและการติดต่อประสานงานราบรื่น ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้ม สะดุด แหล่งน้ำหรือห้องน้ำ
คนเก่าจะกลับเข้ามาขอโอกาส มักแก้เขินด้วยการผูกมิตรแบบเพื่อน แต่แอบแฝงความคาดหวังว่าจะรีเทิร์น คนอายุต่างกันมากๆ ดีต่อใจแต่ยากในการปรับตัว คนดสดไปกรี๊ดใคร เป้าหมายโสดจริงแต่มีคู่แข่งจำนวนมาก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เพื่อน คนรู้จักที่คบหากันมานานจะช่วยเหลือคุณในสิ่งที่เกิดคาดเกินเบอร์ งานจะเข้า เงินจะมาหาเพราะมิตรที่ดี ตกงานจะได้งานใหม่จากสิ่งที่เคยสมัครไว้นานแล้ว ต้องใส่ใจการรับโทรศัพท์และตอบกลับอีเมล์ ยามวิกาลเหมาะจะเจรจาต่อรอง สะดวก สมหวังโดยง่าย ใครบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ ต้องรีบไปแก้บน การลงทุนตลาดกับดวงเปิดในช่วงบ่าย ทั้งในกับต่างประเทศ มีข่าวร้ายจากทางไกล
คนกันเองจะมองตาก็รู้ใจ คุณจะมองเพื่อนเปลี่ยนไป สนิท ไว้ใจกันมากขึ้น หากกำลังโสด คนที่พอดีกับใจมักอายุห่างกันไม่มาก คดีความ การเลิกราของคนมีคู่ใกล้จบ ยอมเสียเปรียบแต่ได้อิสระภาพคืนกลับมาให้สบายใจ
คนเกิดวันศุกร์
อย่าใจร้อน ทุกสิ่งที่เข้ามาค่อยเป็นค่อยไป ต้องระมัดระวังการลงทุนเกี่ยวข้องกับครอบครัว การถือหุ้นโดยคนในบ้าน ญาติ จะมีปัญหา จะได้โชคลาภจากยานพาหนะและการเดินทางระยะใกล้ๆ งานที่เดินทางไปกลับทุกวัน อยู่ไกลบ้านจะให้โชคกับคุณ การใช้จ่ายสมหวัง อยากได้อะไรจ่ายมาได้ครอบครอง ระวังการร่วมรับรู้เกี่ยวกับเงินสีเทา ธุรกิจผิดกฎหมาย สุขภาพช่องปากฟันต้องรีบซ่อม
รักง่ายหน่ายเร็ว ใครมีสถานะใหม่ เป็นแฟนป้ายแดง เผื่อใจกับการเลิกรา ยังมองหาความมั่นคงไม่ได้ หรือคุณเองอาจมีคนใaม่เข้ามาเพิ่มเติม มีจุดดีด้อยชดเชยกับคนข้างกาย ด้านคนโสดคิดถึงคนเก่าๆ แม้ไม่รีเทิร์น ไม่สมหวัง
คนเกิดวันเสาร์
วุ่นวายกับเรื่องส่วนตัว เป็นวันที่ค่อนข้างมีเวลาให้กับตัวเอง การเงินใช้จ่ายแบบจัดระเบียบ อาจดูงก ตระหนี่ในสายตาคนอื่น แต่ดีต่อใจและเงินเก็บ จะได้ควักเงินลงทุนต่อยอดธุรกิจเดิม ของเก่า งานอดิเรก ของสะสมซื้อขายกำไรงาม แม้บางสิ่งไม่ได้อยากปลาอยของ ทำบุญด้วยรองเท้า การสร้างถนน เสริมดวงการเงินและสุขภาพ ร่างกายไม่ค่อยได้พัก นอนน้อยพักไม่พอ ระวังป่วย
มีคนกลับมาหา ในวันที่คุณมูฟออนแล้ว หรือถึงเวลาที่จะเลิกรอใครสักคน อยู่โสดสักระยะ มีเรื่องสนุกให้ทำมากกว่ามุมมองของความเลิฟ คนที่เข้ามาปุบปับมักคบหากันไม่นาน เพศทางเลือก ช่วงนี้ยิ้มได้เพราะคนพิเศษคอยดูแล
