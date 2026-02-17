เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่ดูเกินคาดหมายจะหล่นลงตรงหน้า โอกาสสร้างผลงานชื่อเสียงมากับความไม่พร้อม คุณต้องออกแรงทั้งๆ ที่ไม่เต็มร้อย การสอบแข่งขันที่ไม่อยากลงสนาม เข้ามาทักทาย คนในเครื่องแบบจะได้อยู่กับที่ ตั้งรับให้ดี มีอะไรใหม่ๆ สนุกๆ ให้ทำ มากกว่าวิ่งออกไปหาโอกาสข้างนอก สุขภาพเสียเงินกับการเปลี่ยนยา เปลี่ยนวิธีการรักษา การลงทุนดีกับตลาดอาหาร การเกษตร บริการ งดเสี่ยงโชค
คนบ้างาน บ้าเรียน จะมีคนมาตกหัวใจ และมักเป็นคนที่นิสัย ไลฟ์สไตล์แตกต่างกันมากๆ ไม่ค่อยถูกชะตาเมื่อได้พบหน้ากัน คนมีคู่ ข่าวลือจากคนอื่นทำให้ไขว้เขว สุขภาพยังเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่อยากมีทายาทคนใหม่
คนเกิดวันจันทร์
จะได้งานปุบปับ อุปสรรคกำลังจะเบาบาง งานยาก โอกาสที่วิ่งตามหาจะเข้ามาเมื่อคุณเลิกคาดหวัง ชื่อเสียงจะได้สร้างจากเรื่องเก่าๆ และได้รับการยอมรับที่มากกว่าเดิม ค้าขายอาจต้องปรับทิศทางการตลาดใหม่ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะช่วยหนุนดวงสุขภาพ หรือการทำบุญกับสัตว์จรจัดช่วยเสริมดวง จะได้ลุ้นเปลี่ยนรถใหม่หรือซื้อของใช้จำเป็น ทดแทนของเดิม ตกงานได้งานปุบปับ งดเสี่ยงโชค
แต่ดวงความรักไม่โดดเด่นเท่าไรนัก ลุ้นรักใหม่อาจนกหรือเป็นตัวสำรอง อยากคบหา จะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณทำใจ โดนบอกเลิก คบซ้อนจะโดนจับได้ การเปิดตัวว่าคบหาใครอาจกระทบกับงาน ยศ ตำแหน่ง แต่รักเก่าจะรีเทิร์น
คนเกิดวันอังคาร
อะไรที่ดูสมหวัง ได้ดั่งใจอาจมีเรื่องพลิกเกม ไว้ใจอะไรไม่ได้ในความแน่นอน งานมีคู่แข่งแบบเงียบๆ ที่ไม่เปิดเผยตัว ศัตรูจะแอบแฝงอยู่ใกล้ตัว ปากเสียงในที่ทำงานช่วยพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ มีคนอยากทาบทามไปทำงานใหม่ การเจรจาธุรกิจและตัวเงินยังตกลงกันไม่ได้ สุขภาพระบบน้ำ ระบบเลือดยังต้องเฝ้าระวัง มีลาภลอยจากเรื่องที่ผิดหวัง เคยเสียใจ แต่ต้องลุ้นโชคตามคนอื่น อย่าคิดเอง
คู่รักหน้าใหม่จะได้เปิดตัว แต่ยังไม่เหมาะที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ ครอบครัวยังไม่ปลื้ม ข้าวใหม่ปลามัน อาจได้ทายาทไวกว่าที่ใจคิด รักออนไลน์ คนคุยระยะไกล มีคนแอบมาหา มาพบ เซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัว คนอกหักยังทำใจ
คนเกิดวันพุธ
ต้องกล้าลองกล้าเสี่ยง มองหาความแน่นอนไม่ค่อยได้ แต่มีจังหวะในสิ่งที่ท้าทายเสมอ คุณจะโดดเด่นแบบนอกกรอบ ความคิด ไอเดียที่สวนทางกับคนอื่นจะสร้างมูลค่า ผลงาน ที่ทุกคนจะว้าวเมื่อได้พบเห็น สมัครงานใหม่ยังไม่สมหวัง การลงทุนเลือกเอาที่ตนเองสนใจ ถนัดมากว่ากระแสของตลาด ธุรกรรมธนาคารยังวุ่นวายเอกสาร สุขภาพดวงตา การมองเห็น ความดันโลหิตต้องใส่ใจ
การเข้าใจผิดจะส่งผลดี คนโสดจะสบายตัวมากขึ้น เพราะความลับเรื่องหัวใจปลอดภัย ส่วนคนมีคู่เตรียมอธิบาย เตรียมง้อ เพราะคุณจะเหนื่อยกับการตื้อคนรักอีกสักระยะหนึ่ง ระยะทางทำให้มีคู่แทรก แต่เพียงระยะสั้นๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สนุกกับการแก้ไขปัญหา จะมีความร้อนใจ จากคนรู้จักมาขอคำปรึกษา คุณช่วยคนอื่นได้ทุกเรื่อง ยกเว้นในเรื่องความรัก งานประจำจะได้เปลี่ยนหน้านายจ้าง ผู้ร่วมงาน ธุรกิจป้ายแดง ใครใช้บ้านเป็นออฟฟิศ เตรียมเฮงรับหลังตรุษจีน ดาวย้ายทำให้เรื่องผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด ผู้ใหญ่จะเข้าข้างผิดคน หรือเสียลูกน้องมือดีให้กับคู่แข่ง สังหาริมทรัพย์จะมีปัญหาในการโอนเปลี่ยนเจ้าของ
สุขภาพของคนรักจะมีปัญหา แต่คุณจะรู้จักกันมากขึ้น มีเวลาให้กันมากขึ้น ท่ามกลางการให้กำลังใจกันในเรื่องของความเจ็บป่วย ทั้งของตัวเองหรือคนในครอบครัว ด้านคนโสด โดนตกหัวใจ แต่พยายามเก็บทรง รักออนไลน์ยังลุ้นๆ
คนเกิดวันศุกร์
โยกย้ายชั่วคราว การปรับเปลี่ยนงาน รูปแบบการทำงานทำให้อะไรง่ายขึ้น เลี้ยงน้ำ ขนมเพื่อนร่วมงานเล็กๆ น้อยๆ เปิดทางความสำเร็จ จะงานหลักงานเสริม เดินหน้าได้เต็มกำลัง มีข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษา อาจได้โยกย้ายไกลบ้านชั่วคราว การเงินใช้จ่ายแบบประคับประคอง มีเงินเข้ามา แต่ก็มีเป้าหมายการใช้จ่ายรออยู่แล้ว ลงทุนบางเรื่องเจรจาได้แต่ให้ชะลอการลงเงินเอาไว้ก่อน สุขภาพทรงๆ ตัว
คนที่ไม่คาดคิดจะติดต่อมา อาจทำให้คนโสดยิ้มได้ทั้งวัน แอบหวีดกรี๊ดเบาๆ ในใจ หรือเจอหน้ากันเพราะงานเป็นตัวช่วย เป้าหมายไม่รู้ แต่คนรอบกายจะแซวคุณไปอีกนาน ด้านคนมีคู่ มีอะไรปรึกษาคุยกันจะได้ไอเดียเจ๋งๆ
คนเกิดวันเสาร์
งานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้หญิง หรือธุรกิจสุขภาพโดดเด่น จะสมัครงาน ทำงาน เดินเกมธุรกิจ จะโลดแล่นในมือชาววันเสาร์ หางานใหม่ที่เปลี่ยนสายงานจะมีลุ้น ทำความสะอาดหน้าจอมือถือ ทำบุญกับพระบวชใหม่ ช่วยเสริมดวงการเงินและโอกาสในการแข่งขันต่างๆ อย่าใจอ่อนกับคนรอบตัวเพราะมีคนพยายามพูดโน้มน้าวให้คุณเปลี่ยนใจ และจะเสียเปรียบอย่างมาก งดออกจากบ้านยามวิกาล
คนที่แอบปลื้ม หรืออยู่ในสถานะแฟนจะสนับสนุนคุณในระยะไกลๆ ในการเรียน การงานแต่ไม่แสดงออก คนในแสงไฟปัญหาความสัมพันธ์อาจทำให้งานดรอปตามไปด้วย มีคนโดนขอแต่งงาน ขอความรัก เลือกเอาตามใจประสงค์
