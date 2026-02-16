เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรียกหาความช่วยเหลือเป็นเรื่องยาก สองสามวันนี้ อาจได้จมอยู่กับสิ่งที่ติดขัด และหาทางแก้ไขด้วยตัวเอง คุณจะเข้มแข็งขึ้นจากเหตุการณ์ที่ตีกรอบพื้นที่ความคิดและมีเวลาบังคับ อาจได้งานใหม่จากสิ่งที่พยายามมาตลอด คนวุฒิสูงจะแซงหน้ารุ่นพี่ในออฟฟิศ สุขภาพชวนเสียทรัพย์ แต่จะดีขึ้นเพราะหมอดียาดี การลงทุนและออม เลือกตามสะดวกทั้งเงินสดและทรัพย์สิน โชคลาภมาจาคำพูดการเจรจา
หลีกเลี่ยงการทะเลาะ แต่คุยหันให้มากเพื่อปรับความเข้าใจ หากอีกฝ่ายไม่รับฟัง เว้นระยะไว้ก่อนไม่เสียหาย คนโสด โดนคนอายุมากกว่าหรือทำตัวเป็นผู้ใหญ่ตกหัวใจง่ายๆ ส่วนคนอยากเลิกรา คุณตัดสินใจได้ชัดเจนกว่าเดิม
คนเกิดวันจันทร์
ความสุข ความสำเร็จอยู่กับเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว วันนี้เน้นการวิ่งเข้าหาโอกาส อะไรผัดวันมาหลายครั้ง ถึงเวลากระโจนลงใส่และเดินเครื่องสู่ความสำเร็จ ใครเรียนจบ ทำงานไม่ตรงสาย เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต จากสิ่งไม่คาดคิดมาก่อน ตกงานจะได้งานใหม่ คนใกล้ตัวหยิบยื่นโอกาส แต่ไม่เหมาะจะจับหลายงานพร้อมกัน การใช้จ่ายไว้ใจรายรับไม่ค่อยได้ มาไม่ค่อยตรงเวลา สุขภาพทรงๆ ตัว
ความมั่นคง มีคนใจอ่อน ตามตื้อ ง้ออยู่นานจะสมหวัง คำตอบรับรักอาจไม่ได้อยู่ในช่วงวาเลนไทน์ แต่ชัดเจนขึ้นหลังจากช่วงนี้ คนมีคู่ การเปิดตัวกับครอบครัว หรือเปิดเผยกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้งาน เรียน เฮงมากกว่าเดิม
คนเกิดวันอังคาร
อาหาร คาวหวาน ขนม จะนำโชค หาโอกาสถวายสังฆทานสด หรือตื่นเช้าไปใส่บาตร ช่วยหนุนดวงในภาพรวมชาววันอังคารได้อย่างดี งานและการเรียน อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ถูกต้อง อาจไม่ถูกใจ แต่ขอให้เชื่อมั่นในหลักการเอาไว้ จะได้จ่ายเงินซ่อมแซมของใช้รอบๆ ตัว การลงทุน โดดเด่นช่วงเช้าแต่ติดต่อธนาคารดีในช่วงบ่าย เงินนอกระบบค่อนข้างติดลบ ระวังการเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ความรักใหม่ก่อเกิด แต่ยังอยู่ในโหมดความลุ่มหลงมากกว่าความรัก จะโดนปฏิเสธจากคนที่เดตกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว หรือลดสถานะเหลือแค่เพื่อน คนแต่งงานแล้ว อาจได้ของขวัญวาระพิเศษ คนรักเก่าอยากรีเทิร์น
คนเกิดวันพุธ
ความตั้งใจยังโดนมองข้าม งานอะไรที่เกินกำลังอาจต้องปฎิเสธ ลูกค้าเรื่องเยอะ งานสายบริการ มีเรื่องหนักใจเพราะการวางมาตรฐานที่สูง หาเช้ากินค่ำ ระมัดระวังคู่ค้าและบริวารที่ไว้ใจไม่ค่อยได้ ต้องตรวจสอบทุกเรื่องที่เสร็จไปแล้วอีกครั้ง การเงินดีตลอดวัน ซื้อขายอะไร โดนต่อรองราคา ต้องยอมลดราคาจึงจะได้ปล่อยของ กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ เสริมดวงการแข่งขัน มีโอกาสเรียนต่อ
อยู่ใกล้ใครใจมักไปหาคนนั้น แอบรักคนมีเจ้าของ ต้องระวังปากเสียงและเรื่องกระทบถึงการงานหน้าที่ หย่าร้าง เลิกราจะเริ่มตัดใจได้ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเสน่ห์แรงกับคนอายุน้อย ความสัมพันธ์บางคู่อาจแพ้ระยะทาง จะได้เริ่มใหม่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่เคยริเริ่ม ความคิด ไอเดียจะได้กลับมาลงมือทำ คุณจะได้สนุกกับสิ่งที่อยากลองมานาน แต่ไม่เหมาะจะทำเป็นงานหลัก ลองจากเรื่องเล็กๆ ทำในเวลาว่างจะเหมาะสม งานสายบริการและเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบค่อนข้างโดดเด่น สอบ สมัคร แข่งขันใดๆ สำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม ทำบุญด้วยไฟฉาย นาฬิกา ยารักษาโรค ช่วยลดอุปสรรค เสริมดวงการแข่งขัน ด้านสุขภาพ ถึงเวลารักษาความป่วยจริงจัง
คิดเยอะจะมีปากเสียง แต่คิดน้อยเกินไปก็จะเสียโอกาส ทั้งคนโสดและมีคู่ ช่วงนี้ต้องหาจุดความสมดุลในความสัมพันธ์ ง้อก่อน ขอโทษก่อนย่อมได้เปรียบ เสริมดวงบริหารเสน่ห์ ทำบุญด้วยของใช้ในบ้าน ความรักจะชัดเจน
คนเกิดวันศุกร์
เพลงที่ชอบ อาหารที่โปรด อย่าให้ขาด สองสามวันนี้ถึงเวลาตามใจตนเอง ทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้ว อย่าลืมใจดีกับตัวเอง การเงินในบ้านต้องจัดระเบียบใหม่ เก็บออมและลงทุน เด่นในตลาดระยะยาวหรือเป็นสินทรัพย์ต่างๆ ยานพาหนะให้โชคลาภ คนในบ้านจะไม่สบาย บางครั้งการโกหก ปิดบัง อาจปลอดภัยและรอเฉลยในเวลาที่เหมาะสม เปลี่ยนทรงผม ตัดแว่นใหม่ เสริมดวงการเงินและสุขภาพ
มีคนมาง้อ แต่ไม่ใช่โมเมนต์ที่คุณรอคอย ชาววันศุกร์อยากให้เวลากับตัวเองในการคิดอ่านใดๆ มากกว่าการรีบตอบรับความสัมพันธ์ ตกงานจะได้คนรักใหม่ สอบไม่ผ่านจะมีคนมาทำให้ใจฟู คนคุยอาจขัยบสถานะปุบปับ
คนเกิดวันเสาร์
งานโดดเด่น ไม่เหมาะจะโยกย้าย แต่อยู่ที่เดิม รักษามาตรฐานเอาไว้จะได้รับคำชื่นชม คนใกล้ตัวจะขายเพื่อน ไว้ใจได้บางส่วน ลุ้นสอบ ลุ้นสมัครงานอาจยังไม่สมหวัง การใช้จ่ายประคับประคองช่วงนี้ให้ดี ลงทุนเพียงประปราย จะได้เงินจากมรดก ทรัพย์สิน คดีความ น้องใหม่ในที่ทำงานมีทางเลือกดีกว่าอยู่จุดเดิม จะได้ใช้เครดิตเพื่อดูแลครอบครัว เสริมดวงการเงินและงานทำบุญคนพิการ
อยู่ว่างๆ ดีกว่าเริ่มต้น คำหวาน การโดนจีบ เชื่อถือไม่ได้ ไม่คงอยู่ในระยะยาว แต่คนที่อยู่ข้างๆ มานานแล้ว การให้โอกาสพวกเขาอาจดีกว่าที่คิดเอาไว้ ด้านคนแต่งงานแล้วไม่น่ากังวลใจ แม้ช่วงนี้คนรักอาจป่วยหรือมีเวลาให้น้อย
