เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การทำงานต้องมีคนอื่นช่วยตัดสินด้วยเสมอ อย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักมีแต่จะติดลบ ธุรกิจกำลังค่อยเดินหน้า เติบโต งานกำลังไปในทางที่ดี ห้ามใจร้อน การใช้จ่ายคงอยู่กับภาระจำเป็น การลงทุนตลาดต่างถิ่น เงินสกุลต่างแดนค่อนข้างชื่นมื่น หรือการสมัครงาน หางานกับหน่วยงานที่มีต่างชาติร่วมบริหาร จะมีลุ้นสมหวัง สุขภาพระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ อาจมีปัญหาได้
ยากกว่าจะสมหวัง คนกำลังลุ้นรักใหม่แม้ผ่านวันแห่งความรักไปแล้ว คุณต้องรอคอยให้ความรู้สึกตกตะกอน มีโอกาสเจอคนรักเก่าๆ คบคนใหม่ที่สเป็กคล้ายคนเดิม ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว เหมือนกลับมาชื่นมื่นคล้ายตอนจีบกันใหม่ๆ
คนเกิดวันจันทร์
ช่วงสัปดาห์นี้ต้องดูแลหลายเรื่องอย่าพึ่งเบื่อกับการทำนั่นนี่หลายตำแหน่ง จะได้ใช้ความรู้ส่วนตัว ความสามารถพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาและทำงานที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ตกงานจะได้งานใหม่ อย่าใจร้อน คุณมีโอกาสเลือกนายจ้างและต่อรองที่เหมาะสม การเงินหยิบจับสิ่งใดได้เงิน แต่คุณมีรายจ่ายค่อนข้างมากกับเรื่องเกินความจำเป็น สุขภาพเจ็บป่วยจะได้เปลี่ยนหมอ เปลี่ยนยาจึงจะดีขึ้น
ความสามารถเยอะ เป็นคนในแสงไฟ เสน่ห์อาจทำงานแรงเกินไป ดีกับคนโสดแต่เป็นหายนะของคนมีคู่ จะมโนไปเองหรือเข้ามาคั่นกลางความสัมพันธ์ให้วุ่นวาย เพศทางเลือกคุณจะได้ฟังคำตอบที่รอคอย รักษาโอกาสให้ดี
คนเกิดวันอังคาร
ความไม่มั่นใจ ออกตัวช้า เสียหายในเชิงธุรกิจ ไม่มีโอกาสครั้งที่สอง และต้องมองหาช่องทางอื่น จะได้เติบโตในที่ทำงานเดิม จะมีบริวารเข้ามาเพิ่มแม้จะถนัดงานฉายเดี่ยวมากกว่า ค้าขายทำเลเก่าลูกค้าใหม่ต้องใส่ใจ ธุรกิจซื้อมาขายไป อาจถึงเวลาที่จะริเริ่มมีสินค้าบริการที่ผลิตเองทั้งหมด สัตว์เลี้ยงในบ้านจะให้โชคลาภเรื่องคนสนับสนุนและการแข่งขัน ยานพาหนะจะได้รอยขีดข่วนใหม่ๆ
อย่าเสียใจกับสิ่งที่จบไปแล้ว คุณมีเรื่องอื่นต้องเร่งมือมากกว่าสนใจความรัก คนโสดจะก้าวหน้าเรื่องการเรียนและงาน แม้จะยากที่ต้องต่อสู้กับความติดลบหัวใจสักระยะหนึ่ง คนมีคู่แล้ว อย่าให้ข่าวลือทำให้พวกคุณมีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
สะสางงานเก่า ดีลเรื่องเก่าให้จบ สัปดาห์เเห่งการสะสาง อย่าให้งานค้างตะกร้า อย่าออกรับหน้าแทนเจ้านาย การค้าที่เคยเสียเปรียบจะดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องเทขายสิ่งที่ดูเงียบ เพราะมันจะติดประจุบวกในเดือนหน้า การเงินมักโดนต่อรองเรื่องค่าตัว ค่าจ้าง คนในเครื่องแบบโดนเพ่งเล็งวินัยและข่าวลือทำให้คุณเสียหาย สุขภาพเจ็บป่วยต้องรีบรักษา อย่าฝืนร่างไปทำงานจะยิ่งพัง มีลาภลอยจากบริวาร
มีคนกำลังโกหกปิดบัง แม้กลัวว่าจะไม่สบายใจ แต่การพูดตรงๆ เหมาะสมมากกว่า อยู่กินมานานลุ้นจดทะเบียน ลุ้นเตรียมแต่งงานในไม่ช้านี้ แม้งบไม่มากในการจัดงาน คู่ห่างไกล ระยะทางทำให้เจอคนใหม่มากกว่าสานต่อรักเดิมๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความอดทนทำให้คุณข้ามผ่านปัญหา แต่คนจริงใจจะโดนเอาเปรียบ มีคนโน้มน้าว ชักชวน หลอกให้ลงทุน งานที่กำลังลุ้นต้องเปลี่ยนแผน ปรับให้ดีจึงจะได้รับการสนับสนุน มนุษย์เงินเดือนจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นฟรีแลนซ์ เสื้อผ้าโทนฟ้า เทา ครีม เสริมดวงการเงิน เข้าหาธนาคารติดลบ แต่การเงินนอกระบบลื่นไหลดี สัตว์เลี้ยงในบ้านจะรับเคราะห์แทนเจ้าของ มีโชคลาภลอยจากคนอายุน้อย
โดนปฏิเสธ มีดวงเลิก หรือแยกกันอยู่ ความสัมพันธ์จะไม่ได้สานต่อ เพราะหน้าที่บังคับให้คุณต้องทุ่มเทเวลาเรื่องอื่น คนแต่งงานแล้ว มีโอกาสลาออกจากงานหรือโยกย้ายตามคนรัก เพราะได้ที่อยู่ใหม่ คู่รักใหม่ชื่นมื่นแต่ขัดใจผู้ใหญ่
คนเกิดวันศุกร์
แผนการ ตารางจะเปลี่ยน งานต้องเอนเอียงตามกระแสรอบตัว ค้าขายจะได้เปลี่ยนขั้ว พรรคพวกต้องรวมตัวเพื่อผลักดันงานและผลประโยชน์ ศัตรูจะเป็นมิตรที่เชื่อถือได้ แข่งขัน ลุ้นตำแหน่ง เผื่อใจบ้าง การเงินและใช้จ่ายสบายๆ ไม่เน้นลงทุน แต่เก็บออมให้เลือกเป็นสิ่งของจะดีกว่าเงินสด ยานพาหนะมีโชคลาภลอย มีดวงเตรียมย้ายงานปุบปับ เจ็บป่วยระหว่างวันแต่ต้องขยันห้ามอ่อม
คนอายุมากกว่าจะมาชอบ อยู่เฉยๆ เสน่ห์จะทำงาน เว้นระยะห่างให้ดี เพราะคนที่แอบทดเอาไว้ในใจจะได้ไม่เข้าใจผิด คนมีคู่แล้ว คนรักช่วยเหลือและผลักดันทุกเรื่อง ทายาทที่ไม่ได้เฝ้ารอ อาจเข้ามาปุบปับให้ยิ้มได้ทั้งครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
วันนี้การกินเรื่องใหญ่ มองอาหารที่ตัวเองชอบ เครื่องดื่มโปรดมากกว่าอะไรก็ได้ เพราะมันจะส่งเสริมการงานและการแข่งขันเชิงธุรกิจของชาววันเสาร์ได้อย่างดี สมัครงานใหม่มีลุ้นสมหวัง เดินทางไกลหรือใกล้ คุณจะโดดเด่นกับนายจ้างใหม่ ที่ทำงานอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมออฟฟิศ ฟรีแลนซ์ การต่อสัญญา การจ้างงานเป็นวาระที่ดี ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทางทั้งใกล้ไกล
รักไม่ต้องลุ้นเพราะวาระรอบตัวเปิดทางให้หมดแล้ว เพียงแต่คุณต้องคุยกันตรงๆ อะไรไม่เข้าใจ ค้างคาใจและเปิดรับฟังกันให้มาก ชอบเพื่อน ชอบคนร่วมออฟฟิศมานาน ถึงเวลาคิดจริงจัง เพราะอีกฝ่ายเริ่มเปิดตัวบ้างแล้ว
