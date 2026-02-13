เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 14 - 20 ก.พ. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
คนรู้จักกันมานาน จะช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีเมษ อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า คุณจะติดลบและเสียความรู้สึก จะมีคนสนับสนุนในสิ่งที่เคยหยิบจับเพียงงานอดิเรก ระวังอุบิตเหตุในที่อยู่อาศัย งดเสี่ยงลาภลอย
การงานลงทุนต้องมาพร้อมลงแรง ระยะนี้อาจพ่วงหลายตำแหน่งในสิ่งที่ถนัด ไม่ถนัดและเรียนรู้งานจุดอื่นๆของเพื่อนในแผนก ธุรกิจมีโอกาสขยาย แต่รอจังหวะอีกสักหน่อย ปลายเดือนจะดีที่สุด ตกงานจะได้พัก
การเงิน จับจ่ายกับเรื่องจำเป็น ซื้อของเข้าบ้าน ภาระในครอบครัว อาจไม่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง มีลาภจากความสามารถ การช่วยเหลือคนอื่นที่จะมีสิ่งตอบแทนแบบไม่คาดคิด ทองคำ ตลาดต่างแดนติดลบ
ความรักหมั้นหมายจะได้เตรียมงานมงคล จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนการจัดงานให้เงินทุนหรือเตรียมรับขวัญหลานคนใหม่ คนโสดเสน่ห์แรงกับรักต่างวัย และหนุนดวงชะตาได้ดีหากใครคนนั้นอายุน้อยกว่า
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เตรียมรับแรงปะทะ ข่าวดี เรื่องด่วนที่วัดความสามารถและแข่งขันกับเวลากำลังจะเข้ามาหา สุขภาพจะได้รักษาโรคใหม่ๆ ดูแลตัวเองมากขึ้น ทำบุญสังฆทานสด หรือถวายผ้าไตร ช่วยเสริมดวงการเงิน
การงานจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ พวกเขากำลังรอการพิสูจน์ฝีมือ และโอกาส เจ้านายจะหลีกทางให้ลูกน้อง อย่าฉายเดี่ยว การเกาะกลุ่มทำให้ธุรกิจและงานสำเร็จง่าย จะมีคนยื่นตำแหน่งที่ไม่คาดหวังให้พิจารณา
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ มือถือ เคสโทรศัพท์ช่วงนี้การเงินจะคล่องตัว จ่ายเยอะกับเรื่องของบริวารและการซื้อเวลาทำธุรกรรมบางอย่าง รับเข้าจ่ายออกมากกว่าเก็บออม ระวังเรื่องเอกสารเกี่ยวกับภาษี
ความรัก โดนจับคู่แต่อาจดีกว่ามองหาด้วยตัวเอง รักที่ไม่ต้องลุ้น คนที่คนรอบข้างพร้อมสนับสนุนดีต่อใจและดูแลกันได้ดี มีเวลาศึกษากันยาวๆ คนเลิกราจะส่งข่าวหรือพบหน้า คนมีคู่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเก่าๆ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความสามารถจะโดนกันซีน คนแตกต่างจะโดนกั๊กไม่ได้เฉิดฉาย มนุษย์เงินเดือนจะแพ้การเมืองในที่ทำงาน สุขภาพได้วางแผนเพื่อรักษาจริงจัง กินยาหาหมอหรือวางแผนการผ่าตัด เสริมดวงทำบุญด้วยน้ำดื่ม
การงาน ดีร้ายต้องลองลงมือด้วยตัวเอง คุณจะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ แต่ควรให้อิสระกับบริวาร คำสั่งของหัวหน้าอาจไปในทางที่ผิด คนมีของจะได้แสดงความสามารถที่ค่อนข้างสูง ค้าขายจะได้ดีกับลูกค้าเก่าๆ
การเงิน จ่ายเพลินๆ แต่ดีกับตัวเองและคนรอบข้าง จะได้รางวัลและความไว้วางใจให้ดูแลการเงินของที่ทำงานหรือครอบครัว การเก็บออมเหมาะจะเปลี่ยนเป็นสิ่งของ มีลาภลอยจากผู้ใหญ่มอบให้ จะได้เงินตกเบิก
ความรัก โดนเพ่งเล็ง หรือสถานะหัวใจค่อนข้างมีคู่แข่ง คนที่เข้ามาค่อนข้างดี แต่ใจกลับอยู่กับคนอื่น คนโสดอยู่ในสถานะสับสนเลือกยาก ส่วนคนมีคู่ทะเลาะกันเก่งง้อกันบ่อย จะมีเพศเดียวกันเข้ามาติดพัน
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
ตั้งใจทำอะไรจะมีคนพยายามลอกเลียนแบบ เชิงการทำงานหรือธุรกิจ อาจเป็นเรื่องดีแต่ทำให้คู่แข่งสเป็กใกล้เคียงกันเกินไป การฉีกกฎเกณฑ์ ระเบียบทำใหธุรกิจและผลงานโดดเด่น ฝันร้ายจะโชคดี
การงาน มุมมองที่แตกต่างทำให้การตัดสินใจบ้างเรื่องนั้นช้าออกไป อย่าคิดเองคนเดียว แต่ให้เสียงของกลุ่มคนส่วนใหญ่นำพา งานถึงจะออกมาดี ขยันแก้งานบ่อย คนในเครื่องแบบให้โชค การติดต่อราชการราบรื่น
การเงิน รับรู้การเงินนอกระบบ หรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับเงินก้อนของคนอื่น เป้นช่วงที่เหมาะจะลงทุนเรื่องพลังงาน ธุรกิจสุขภาพหรือการขนส่ง จังหวะซื้อขายอยู่กลางสัปดาห์ แต่มีดวงเสียทรัพย์กับความเชื่อ
ความรัก มักโดนมองในแง่ลบ คนโสดจะแพ้คนใกล้ชิดที่มีโอกาสทำคะแนนมากกว่า มีลุ้นออกเดตกับคนที่ไม่คาดคิดมาก่อน คุณจะมองพวกเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิม มีคู่แล้วอะไรช่วงนี้ตามใจคนรักบ้างจะดี
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ความไม่ชัดเจนทำให้งานมีปัญหา เจ้านายจะดื้อกับลูกน้อง คนออกจากงานจะโดนที่ทำงานเก่าเรียกตัว สุขภาพเกี่ยวกับสายตาและความดันโลหิตไม่น่าไว้วางใจ จะได้รับโอนทรัพย์สินจากผู้ใหญ่ในบ้าน
การงาน ผิดๆ ถูกๆ ปรับแก้ให้ไว ช่วงนี้คิดหลายเรื่องสมาธิอาจจะไม่นิ่ง ยศ ตำแหน่งจะได้เติบโตในสถานที่ใหม่ อาจไกลจากที่เดิม แต่ยิ่งไกลบ้านจะดีกับคุณมากๆ เจ้าของกิจการระวังโดนโกง ตกงานจะได้งานใหม่
การเงิน แบ่งใช้แบ่งเก็บตามความเหมาะสม การลงทุนจะได้ผลกำไร สานต่อทุนเดิม เพิ่มทุนใหม่ได้ตามประสงค์ ธุรกิจครอบครัวกำลังโดดเด่น คนว่างงานหรืออยากช่วยครอบครัวถึงเวลาทำกำไรธุรกิจในบ้าน
ความรัก คนผิดหวัง อกหักหน้าใหม่จะเกิดขึ้น เป็นเหมือนลูปซ้ำๆ แค่เปลี่ยนหน้าคนหักอก เพศทางเลือกระวังคนมีปัญหาหัวใจมาใกล้ชิด คุณอาจเดือดร้อนเพราะเรื่องเข้าใจผิด ใครบางคนจะได้สละสถานะโสด
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
เผื่อใจกับความผิดหวัง มีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และมีอำนาจเหนือจิตใจชาวราศีกันย์ จะได้โอกาสทำสิ่งที่ชอบ แม้ไม่ได้ค่าแรง ได้น้อย แต่ทำแล้วมีความสุขและส่งต่อในด้านดีระยะยาวเรื่องการงาน
การงาน จะได้เปลี่ยนสายงาน แม้อยู่จุดเดิมจะมั่นคง แต่ชาวราศีกันย์มองความท้าทายใหม่ ฟรีแลนซ์จะกลับเข้าทำงานประจำ ใครอยู่ว่างๆการไปสมัคร ประกวดแข่งขัน หรือลุ้นงานที่ต้องสอบมีแนวโน้มสมหวัง
การเงิน ใช้จ่ายพอตัว ของมันต้องมีอาจนำไปต่อยอดสู่กำไรเข้ากระเป๋า ระมัดระวังการลงทุนสวนกระแส แต่เกาะเทรนด์เอาไว้บ้างจะไม่ติดลบ บ้าน ที่ดินจะมีปัญหาต้องจ่ายเงินซ่อมแซม ความเชื่อให้โชคลาภลอย
ความรัก เข้าใจผิดอาจมีปากเสียง มีคนยังไม่พร้อมรับฟังเหตุผลแต่เชื่อข่าวลือมากกว่า เป็นสัปดาห์เหมาะๆที่จะพาแฟนเปิดตัวกับครอบครัว สู่ขอ แจกการ์ด ขอหมั้น ราบรื่นในช่วงนี้ ใครบางคนจะกลับมาทวงคำตอบ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในบ้าน สุขภาพร่างกายและจิตใจจะต้องพร้อมแม้ข้างในอ่อนแอ งาน ครอบครัวกำลังต้องการแรงกำลังจากคุณอย่างมาก สิ่งที่ไม่อยากนึกถึง ต้องกลับไปเกี่ยวข้องอีกครั้ง
การงาน งานจะหาย ความคิดไอเดียเหมือนไม่มีตาในสายตาของคนอื่น ความเงียบคืออาวุธของคุณในเชิงการทำงานและวางกลยุทธ์ธุรกิจ ฟรีแลนซ์ตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่อยู่ใกล้ตัว จะได้วางแผนเกษียณก่อนกำหนด
การเงิน ใช้จ่ายเบาๆ สบายๆ ไม่ได้ทุ่มเงินก้อน เน้นเรื่องรายวันและลงทุนเล็กๆน้อยๆ หรือแบ่งทำบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะการบำรุงเข้าศาสนาของตัวเองช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงชะตา จะได้ซื้อขายของมีมูลค่า
ความรัก คนรักเก่าจะสนับสนุนคุณในการงาน เงิน ทั้งกับบุตรหลานและตัวคุณเอง หรือพวกเขาจะบังเอิญนำพาคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคนโสด ด้านคนแต่งงานมีคู่ ห่างไกลจะได้พบหน้า มีเวลาให้กันมากกว่าเก่า
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
คนใกล้ชิดทำให้เสียความรู้สึก ช่วงนี้อย่างไว้วางใจคนใกล้ตัว มีอะไรเก็บความลับให้มิด ความไม่รู้ทำให้เสียผลประโยชน์ มีลาภลอยมาจากเรื่องเศร้า เรื่องตกใจที่เกิดขึ้นไม่นาน ทำบุญสัตว์จรจัดจะดี
การงาน ไว้วางใจตัวเอง เชื่อมั่นในการตัดสินใจ อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้ลังเล งานใหม่จะสมหวังแต่ที่เดิมจะไม่ปล่อยตัวด้วยเหตผลสารพัด ฟรีแลนซ์มีแรงสนับสนุนจากคนรู้จักให้คุณก้าวต่อไป อย่าพึ่งหมดหวัง
การเงิน เก็บเล็กๆน้อยๆ ค่อยๆออม เงินก้อนไม่เข้ามาหาแต่ค่อยๆมาในรูปแบบกระจายตัว จะได้วุ่นวายกับมรดก ทรัพย์สิน ระบบการเงินของคนในครอบครัว เป็นจังหวะเหมาะที่จะซื้อขายทรัพย์สินมีมูลค่า
ความรัก มีคนทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเลือกไม่ผิด ท่ามกลางความสับสนของชีวิตหลายด้าน มีความเลิฟที่ทำให้คุณใจฟูได้ทุกสถานะ งอน โกรธ ทะเลาะกันมีโอกาสปรับความเข้าใจ ใครโดนเทยังทำใจไม่ค่อยได้
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
คนที่เคยปฏิเสธจะกลับมาหา โอกาส เรื่องส่วนตัวหรืองานจะเด่นชัด มีการจับกลุ่มเข้าพรรคพวกที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องเหล่านั้น สุขภาพปัญหานอนไม่หลับ พักน้อยดูเรื้องรัง
การงาน เพื่อนร่วมงานมีปัญหาต้องสตรองและรับแรงปะทะหลายด้าน แต่ปลายสัปดาห์งานจะสำเร็จ เป็นช่วงที่เหมาะจะพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบตัวเห็น จะมีคนให้ทุน เปิดทางสนับสนุนในสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน
การเงิน ฟรีแลนซ์ต้องระวังการใช้จ่าย อาจหมุนเงินไม่ทัน รายรับเข้ามาไม่ค่อยตรงเวลา ของเก่าของมือสอง อสังหาริมทรัพย์ จะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยน เงินดีกับของมีตำหนิ ทองคำติดลบ อย่าค้ำประกันใครแม้จะสนิท
ความรัก ลองให้โอกาสคนที่วิ่งเข้ามาหา คนโสดการพบเจอคนที่ชอบอะไรคล้ายๆ กัน ทำให้ปรับจูนเข้าหากันได้ง่ายๆ ใครมีคู่แล้ว อย่าทำอะไรให้ทะเลาะกัน หลีกเลี่ยงการปะทะ จะมีข่าวดีเกี่ยวกับทายาทที่ไม่ได้ลุ้น
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความสม่ำเสมอกำลังให้รางวัล มีโอกาสเพราะความสามารถและห้ามใจดีส่งต่อให้กับคนอื่น นี่คือเวทีของคุณแล้ว การแข่งขันอาจไม่สมหวังทั้งหมด แต่คุณจะก้าวไปในจุดที่ดีกว่าเดิม สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
การงาน รักษาโอกาสให้ดีและทำให้เต็มที่ บางสิ่งอาจมีโอกาสแค่ครั้งเดียว ส่วนคนที่เคนพลาดจะได้โอกาสแก้ตัว เป็นจังหวะติดต่อราชการ เข้าหาคนในเครื่องแบบ งานประจำเจ้านายจะหันมาสนับสนุนคุณมากขึ้น
การเงิน รายจ่ายเยอะ และเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าตามใจตัวเอง สนุกกับการลงทุนระยะสั้นที่มีลุ้นได้เสีย แต่ตลาดที่โดดเด่นคือต่างแดนและเรื่องของพลังงานทดแทน ค้าขายด้วยตัวเองเหนื่อยแต่ได้เงินไม่ขาดมือ
ความรัก สถานะแฟนกำลังมีระยะห่าง บางคนใกล้โดนเท หรือมีคู่แต่ภาพรวมเหมือนเป็นคนโสดดูไม่ค่อยดีเท่าไรนัก เพศทางเลือก จะมีคนที่โสดปลอมๆเข้ามาหา รักต่างวัยราบรื่น บางคนจะโยกย้ายตามครอบครัว
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
เสียสละจะได้กลับคืน เคยช่วยเหลือใครแรงสนับสนุนเหล่านั้นกำลังวิ่งกลับเข้ามาหา เป็นสัปดาห์ที่หลายสิ่งกำลังเข้าที่เข้าทาง แต่อย่าใจร้อน ระบบไฟในบ้านจะมีปัญหา เสริมดวงทำบุญด้วยอาหาร น้ำดื่มจะดี
การงาน ความไม่เข้าใจทำให้คุณทำงานยาก แม้คนรอบตัวจะพยายามอธิบาย แต่ดูเหมือนไม่เป็นผล นายจ้างจะเสียดายที่เคยปฏิเสธ สิ่งที่ดีล ทำสัญญา มีการปรับเปลี่ยนหรือผิดข้อตกลง มนุษย์เงินเดือนมีข่าวดีเรื่องงาน
การเงิน ความมั่นคงอาจสั่นคลอน ระมัดระวังการใช้เงินสดและบัตรเครดิต คนที่เข้ามาติดพันช่วงนี้คาดหวังเครดิตส่วนตัวของคุณในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ฟรีแลนซ์จะคึกคักเพราะมีคนเชื่อฝีมือ มีคนเอาเงินมาคืน
ความรัก ผู้ใหญ่สนับสนุนให้คนโสดมีคนข้างกาย จากสนุกกับงานเรื่องยุ่งๆจะได้วางมือแล้วสนใจเรื่องการสร้างครอบครัวบ้าง การคบหาที่ปิดบังจะโดนจับได้ และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในการทำงาน
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
คนอายุน้อยจะสนับสนุนคุณ ความคิดใหม่ๆ ไอเดียที่ล้ำกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นมากๆ จะส่งผลดีกับการทำงาน และใช้ชีวิตในระยะยาว มีลุ้นเรียนจบ เรียนต่อ ทำบุญสังฆทานเสริมดวง
การงาน บริวารให้คุณ แต่เจ้านายยังมองข้าม ยกเว้นบอสที่อายุน้อยกว่าคุณจะดันหลังให้คุณลองทำหรือเป็นแนวหน้าของหน่วยงานในการลุยเรื่องสำคัญ จะชนะคดีความและการต่อรอง หางานใหม่ยังต้องรอโอกาส
การเงิน จับจ่ายเท่าที่จำเป็น มักได้เงินมาจากความสามารถพิเศษ การซื้อขายแลกเปลี่ยนของเก่าแลกใหม่ เบี้ยขยัน เปอร์เซ็นต์ค้าขาย โดดเด่น การลงทุนออกตัวได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ รายจ่ายส่วนเกินบางเรื่องต้องตัดออก
ความรัก มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเข้ามาให้คนโสดใจฟู ไม่ใช่จังหวะคุกเข่าขอโอกาสแต่เรียนรู้กันไปเรื่อยๆ ส่วนคนแต่งงานแล้ว คนรักมีหลายเรื่องมาปรับทุกข์ หรือต้องคิด ให้กำลังใจกันมากๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
