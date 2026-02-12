นับใหม่ทั้งประเทศ ยาก-ผลาญงบ "นับใหม่รายเขต" พิสูจน์ได้ทันที บกพร่องหรือทุจริต!!?

“นับผิด-กรอกคะแนนพลาด” ผุดปาฏิหาริย์ “บัตรเขย่ง” เกินคนมาใช้สิทธิ์ มั่วถึงขนาดที่พี่น้องประชาชนทนไม่ไหว เรียกร้อง #นับใหม่ทั้งประเทศ ล่าสุด “iLaw” จับมือ “Vote62” ชี้กลิ่นตุ ฟ้องแรงกว่าปี 62 และ 66 เสียอีก!!
** มั่วแบบนี้ “นับใหม่” เถอะ!! **
“#นับใหม่ทั้งประเทศ” นี่คือแฮชแท็กร้อน ที่สะท้อนถึงปัญหา และความไม่ชอบมาพากล ของ “การเลือกตั้ง 69”กระแสนี้เริ่มก่อตัวหลังเหตุการณ์ปะทุที่หน่วยเลือกตั้ง “ปทุมธานี เขต 7 (ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)”
ประชาชนพบข้อพิรุธหลายอย่างใน “การนับคะแนน”ตั้งแต่การกันคนออก “ไม่ให้สังเกตการณ์”การนับคะแนน แถมยังมีการนำ “ถุงดำ”มา “คลุมกล้องวงจรปิด” ไปอีก
โดยภายหลังออกมาแก้ตัวว่า เหตุที่ต้องคลุมกล้องวงจรปิด เพื่อความสบายใจ เกรงว่าถ้ามีกล้องวงจรปิด อาจถูกตำหนิหรือสงสัยว่า การลงคะแนนเป็นความลับได้
ความประหลาดนี้เองที่ทำให้นักศึกษาและประชาชนแถวนั้น รวมตัวกดดันให้เกิด “การนับคะแนนใหม่”และแม้ผล “คะแนนใหม่” ที่ออกมา จะต่างกันแค่นิดเดียว
นั่นก็คือ ผลคะแนนของผู้สมัครหมายเลข 7 พรรคประชาชน ที่ตอนแรกได้ 414 คะแนน พอ “นับใหม่” คะแนนก็เพิ่มมาเป็น 415 คะแนน
แต่ก็ถือเป็นการปลุกความไม่ไว้ใจ ในการนับคะแนนของ กกต.ในครั้งนี้ จนกลายเป็นกระแส #นับใหม่ทั้งประเทศ ขึ้นเทรนด์เดือด พร้อมภาพและคลิปแฉทั่วประเทศในช่วงข้ามคืน
{ปทุมธานี เขต 7 มีพิรุธ จนต้อง “ขอนับใหม่”}
จุดที่เดือดที่สุด ณ ตอนนี้คือ “ชลบุรี เขต 1” ที่ประชาชนรวมตัวกันหลักพัน เพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ หลังเจอ “ข้อน่าสงสัย”
ทั้งประเด็น “หีบบัตรเลือกตั้ง” ที่ถูกเก็บไว้โดย “ไม่มีสายเคเบิลไทร์รัด”แถมบางหีบมีร่องรอย “การเปิด” ออกแล้วด้วย โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่า สายเคเบิลไทร์ที่ใช้รัดหีบ “หมด”
แต่หลังจากนั้น ประชาชนกลับไปค้นเจอว่า มีสายเคเบิลไทร์กองอยู่เต็มหน่วย ไหนจะมี “ใบขีดคะแนน” ที่ถูก “ทิ้ง” ไว้ใน “กองขยะ” อีก
{“ชลบุรี เขต 1” หีบไม่ล็อก-ใบคะแนนถูกทิ้ง}
ส่วนใน “ชลบุรี เขต 7”หน่วยเลือกตั้งที่ 23 เองก็พบพิรุธเหมือนกัน คือผู้คนยังสงสัยอยู่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือผิดพลาดหรือจงใจ เพราะในใบขีดคะแนน ถ้านับจำนวนขีด พรรคประชาชนต้องได้ “230 คะแนน”
แต่ในช่องรวมคะแนน กลับเขียนว่า “130 คะแนน” คือหายไป 100 คะแนน ซึ่ง กกต.ก็แจงว่า ตอนนี้มีการแก้ไขตัวเลขให้ตรงแล้ว
{“ชลบุรี เขต 7” นับยังคะแนนหายไปเป็น 100}
อีกที่ดุเดือดไม่แพ้กันคือ “มหาสารคาม เขต 1”ที่พบพิรุธ จนนำมาสู่การชุมนุมของประชาชนกว่า 200 ชีวิต เพื่อให้ กกต.นับคะแนนใหม่
เพราะ“บอร์ดประกาศผล” การนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต มีการแสดงผลคะแนน “ไม่ตรง” กับข้อมูลเดิม
ทั้งยังมีการนำแผ่นไวนิล ที่เขียนคะแนนใหม่ “ปิดทับ” ตัวเลขเดิมบนบอร์ดประกาศผล ไหนจะมีการ “ย้ายหีบเลือกตั้ง” ไปในที่ลับตาผู้คน จนกลายเป็นข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในกระบวนการนับคะแนน
{ป้าย “สารคาม เขต1” เขียนคะแนนใหม่ “ปิดทับ” ทำไม}
อีกเขตเลือกตั้ง ที่เกิดปาฏิหาริย์แห่งคะแนน คือ “พิจิตร เขต 1”ที่จำนวนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง “100,830 คน” แต่มีคะแนนรวม “130,175 คะแนน” ซึ่งเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 29,345 คน
ส่วนเหตุผลที่ “บัตรเขย่ง” ตรงจุดนี้นั้น “อมร รัชตังกูร” ผอ.กกต.พิจิตร ได้บอกกับสื่อภายหลังว่า เป็นความ “ผิดพลาด”ในการติดป้ายคะแนนผิดช่องเท่านั้น ยืนยันว่าตัวเลขคะแนน “ถูกต้อง” ทั้งหมด ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
{“พิจิตร” พบคะแนนเขย่ง เกินคนมาใช้สิทธิ์}
ปาฏิหาริย์ “บัตรเขย่ง-คะแนนกระโดด” ยังมีอีกเป็นมหากาพย์บนโซเชียลฯ เช่น “ขอนแก่น เขต 11”ที่ตอนแรกในรายงานของเว็บ “ectreport69.ect.go.th” เว็บรายงานผลการเลือกของ กกต. ระบุว่า “บัตรดี” ในเขตนี้มีทั้งหมด “74,696 ใบ”
แต่คะแนนของ สส. อันดับ 1 กลับพุ่งไปถึง “97,904 คะแนน” ซึ่ง “เกิน”จำนวนบัตรดีไปมาก ทาง กกต.ขอนแก่น จึงสั่งการให้ทั้ง 11 เขตเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น ตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมด
ส่งผลให้คะแนนของ เขต 11 ถูกแก้ไขให้ คะแนน สส. อับดับ 1 ลดลงมาเหลือ “47,777 คะแนน”
{“เขต 11 ขอนแก่น” คะแนนเกินบัตรดี}
{กกต.ขอนแก่น แก้ไข เขต 11 คะแนนไม่เขย่งแล้ว}
** พิรุธเพียบ ไม่แบข้อมูล ไม่มีวันจบ **
หลากความผิดปกติ รวมเล่มเป็น “มหากาพย์พิรุธการนับคะแนน” ยังมีอีกเพียบ อย่างบางเขตที่ใบขีดคะแนน สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคส้ม นับได้ 90 คะแนน แต่กลับกรอกให้ได้ 0 คะแนน
หรือบางเขตที่อ้างว่า “ไฟดับ” ระหว่างนับคะแนน แต่กลับเห็น “พัดลม” ยังทำงานอยู่จนผู้คนสงสัยว่า ตกลงแล้ว “ไฟดับ” หรือ “ดับไฟ” เพื่อจะเล่นตุกติกในการนับคะแนนกันแน่?
เกี่ยวกับเรื่องนี้ "ตั้ม-สันติชัย อาภรณ์ศรี" ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ "Vote62"(www.vote62.com) เว็บที่ภาคประชาชนร่วมกันทำ เพื่อตรวจสอบและรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่การเลือกตั้งปี 62 เป็นต้นมา
บอกกับทีมข่าวว่า ไม่แปลกเลยที่กระแสนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ เพราะถ้าดูความผิดพลาดไล่มาตั้งแต่ เลือกตั้งล่วงหน้า จนถึงขั้นตอนการนับคะแนน มันก็ทำให้คน “ไม่ไว้ใจ” กกต.
“ผมคิดว่า มันก็มาจากความไม่ไว้วางใจแหละ ตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้า จนมาถึงล่าสุดแล้ว กระแสมัน beyond ไปเป็นแบบนี้
คือมันเห็นทั้งคลิป เห็นทั้งรูป เห็นทั้งตัวเลข ซึ่งทุกอย่างมันเป็นหลักฐาน มันเป็นหลักฐานที่อยู่กับตา ไม่ใช่แค่เรื่องบอกเล่าอะ มันก็ทำให้กระแสมันค่อนข้าง ดันกันไปจนถึงขั้นการเรียกร้องให้นับใหม่ทั้งประเทศ”
เขาวิเคราะห์จุดที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า มันมี “ความแปลก” เยอะมาก อย่างข้อมูลจาก “ใบขีดนับคะแนน” กับ “ใบลงคะแนน” จริงๆ แล้วควรต้องตรงกัน แต่กับ “ไม่ตรง” อย่างเห็นได้ชัด
ผลักให้การเลือกตั้ง 69 มี “เรื่องร้องเรียน” สูงมากตอนนี้ที่ร้องเรียนผ่านตัวเว็บไซต์ “Vote62” ก็ปาเข้าไป “4,993 เคส” แล้ว โดยเรื่องที่ร้องเข้ามาอันดับ 1 คือ “การลงคะแนนไม่ตรง”
และไม่ใช่แค่ เจ้าหน้าที่ “นับคะแนนผิด” หรือ “ไม่เขียนตรง” เท่านั้น ยังมีเคสอย่าง “บัตรเขย่ง” คือหน่วยเลือกตั้งบอกว่า ใช้บัตรไปจำนวนนึง แต่พอรวมทั้งบัตรดี-บัตรเสีย กลับเจอว่ามันเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้
“ดูจากปี 62 ปี 66 กับปี 69 ตอนนี้ปี 69 เหมือนจะกลับไปดูคล้ายๆ ปี 62 เช่นปี 62 เราเจอเรื่องลงคะแนนไม่ตรงเยอะมาก ซึ่งปี 66 เนี่ยไม่ค่อยเจอ แต่พอปี 69 เนี่ย กลับมาเป็นเหมือนเดิมเรื่องคะแนนไม่ตรง”
อีกเรื่องที่น่าเอ๊ะ คือ “การรายงานผลคะแนน” ของ กกต. ผ่าน “ectreport69.ect.go.th” ที่มีช่วง “หยุดชะงัก” คะแนนไม่อัปเดตไปพักใหญ่ๆ
แต่พอระบบกลับมาทำงาน ปรากฏว่ามีคะแนนของผู้สมัครบางส่วน “ลดลง” ตรงนี้ทาง “iLaw” ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีระบบการ “จัดการ” คะแนน ก่อนปล่อยออกสู่สายตาประชาชน
พวกนี้คือกลิ่นตุๆ ที่ กกต.ต้องรีบชี้แจงโดยเร็ว ด้วยการกางข้อมูล “คะแนนดิบ”ทั้ง “คะแนนเลือกตั้ง”และ “ประชามติ” แบบ “รายหน่วย”ทุกเขต 100%
เพื่อให้สามารถตรวจได้ว่า ความผิดพลาดเรื่องคะแนนที่เกิดขึ้น มาจาก “Human Error” หรือมีความจงใจโกงการเลือกตั้ง
ถ้าได้ข้อมูลพวกนี้ ก็จะสามารถบอกได้ว่าเขตไหนมีปัญหา แล้วนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ คือ “การนับคะแนนใหม่รายเขต”
“กกต.ต้องแบข้อมูลออกมาก่อนว่า ข้อมูลรายเขต ข้อมูลรายหน่วย ที่อยู่ในมือตอนนี้ ออกมาให้คนเขาตรวจสอบได้ก่อน มันถึงจะบอกได้ว่า มันควรต้องนับใหม่ทั้งประเทศ หรือว่าจะยังไง”
“ถ้าอยากจะรู้ว่าควรจะนับใหม่ที่ไหน ควรจะต้องแบข้อมูลรายหน่วยออกมาก่อน ถ้าแบมา มันจะรู้เองว่า ตกลงตรงไหนผิดปกติ แล้วค่อยไปนับเฉพาะพื้นที่ที่ผิดปกติก็พอ”
{"ตั้ม-สันติชัย" ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ "Vote62"}
** “เปิดหีบ-นับใหม่” ทำได้ ไม่ต้องยื้อเวลา **
“การนับใหม่” เฉพาะ “เขตที่มีปัญหา” คือทางออกที่ดีที่สุด ดีกว่าการให้นับใหม่ทั้งประเทศ เพราะข้อจำกัดในการนับใหม่ทั้งประเทศ มีทั้งเรื่อง “การจัดการ”ที่ “ยุ่งยาก” ต้องใช้งบประมาณอีกเยอะ
แต่ถ้าเป็นการนับใหม่รายเขต ตัว “พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561" ให้อำนาจ กกต. สามารถนับคะแนนใหม่ได้ใน "มาตรา 122" บอกไว้ว่า
ถ้า "กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง" เห็นว่าการนับคะแนน "ไม่ถูกต้อง" หรือมีเหตุสงสัยว่า "ไม่สุจริต" สามารถสั่ง "นับคะแนนใหม่" ทั้งหน่วยหรือบางหน่วยได้ แต่ต้องทำ "ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง"
คอนเฟิร์มโดยอดีต กกต. อย่าง "สมชัย ศรีสุทธิยากร"ที่ช่วยเพิ่มมุมมองเอาไว้ให้ว่า ถ้าหน่วยเลือกตั้งนั้น "นับคะแนนเสร็จ" และ "ปิดผนึกหีบเลือกตั้ง"เรียบร้อยแล้ว จะถือเป็นเรื่องเกินอำนาจของ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งแล้ว
ดังนั้น ส่วนที่จะ "สั่งเปิดหีบ" ให้เอาคะแนนมานับใหม่ ต้องเป็นอำนาจของ "กกต.กลาง" ที่วินิจฉัยหลักฐาน และ "ลงมติให้เปิดหีบ" เอาคะแนนมานับใหม่ ตาม "มาตรา 124"
"การที่กรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เนี่ย ก็ทำได้นะครับ ถ้าเห็นว่าหน่วยเลือกตั้งใดมีปัญหาเช่น บัตรอาจจะเขย่งไม่ตรงกัน หรืออาจจะมีสิ่งบอกเหตุว่า อาจจะมีการทุจริต"
"แต่ถ้าหีบมันปิดไปเรียบร้อยแล้ว นับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันไม่มีใครเปิดได้ ยกเว้นใช้ มติ กกต. กลางนะครับ"
{"สมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีต กกต.}
แต่ถ้ามีการ "ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ" ไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้จะยุ่งยากมาก เพราะต้องไปขอให้ "ศาล" มีคำสั่งให้ "เปิดหีบเลือกตั้ง" มานับคะแนนใหม่แทน
ถามว่าการนับคะแนนใหม่นี้ จะเกิดขึ้นทันเวลาไหม? ก็ต้องบอกว่า ตามกฎหมายกำหนดแล้ว กกต.มีเวลา "60 วัน" ที่จะประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แปลว่ามีเหลือเวลาอีกถึง "2 เดือน"
จุดนี้ "ตั้ม" กูรูนักตรวจสอบระบบคะแนนจาก Vote62 มองว่ามีเวลาอีก "เหลือเฟือ" ที่สำคัญคือปัญหานี้ ไม่ได้อยู่ที่กรอบเวลา แต่อยู่ที่ กกต."ไม่ยอมเปิด" ข้อมูลคะแนนดิบหน้าหน่วยมากกว่า
ดังนั้น การปิดข้อมูลตรงนี้ ทำให้การตรวจสอบเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานาน ซึ่งเคสคะแนนไม่ตรง และมีบัตรเขย่งแนวๆ เดียวกันนี้ จนต้องเรียกร้องให้ กกต.เผยข้อมูล เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งปี 62
ที่น่าเศร้าใจคือ มาจนถึงทุกวันนี้ กกต.ก็ยังไม่เผยข้อมูลชุดนั้นออกมาเลย
เมื่อทีมข่าวเอาเรื่องนี้ไปถาม "สมชัย" อดีต กกต. ว่าการที่ กกต.อมข้อมูล ไม่ยอมเผยตัวเลขคะแนนการเลือกตั้งแบบนี้ อาจติดที่ข้อกฎหมายข้อไหนหรือเปล่า? ซึ่งคำตอบที่ได้จากอดีตคนวงในคือ
"เปิดได้ แค่มีมติ ก็เปิดได้เลยครับ"
"ไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามครับ และจริงๆ แล้ว กกต.สามารถเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ได้"
ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ "ควรทำ" และ "ทำได้เลย" ถ้าเปิดข้อมูลเหล่านี้ ทุกอย่างก็จะเกิด "ความโปร่งใส" และช่วย "ลดข้อกังขา" ของการเลือกตั้งได้ และนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ อดีต กกต. ขอฝากถึง กกต.ชุดปัจจุบันทั้ง 7 คน เกี่ยวกับสิ่งที่ "ต้องทำ" ในตอนนี้
"ข้อเท็จจริง สำคัญที่สุด ดังนั้น ท่านจะต้องลงไปเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ แล้วก็ดูว่า สิ่งที่เป็นไปได้เนี่ย มันจะเป็นเรื่องของความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ หรือเป็นความตั้งใจในการที่จะทำทุจริตการเลือกตั้ง ในการนับคะแนน"
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : X @13godfathers, @jaabthot,@iammamiijenn, @isaanrecord, @zz_zennzo,@wee_klom, @DICX23iiv, @Tipsuwan7, Facebook "CSI LA" และ "แจ้งข่าวชาวสารคาม"
