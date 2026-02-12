เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ อาจเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในสายตาผู้ได้รับ คุณจะได้ออกแรงช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดถึงค่าแรงหรือผลตอบแทน เป็นวาระที่คุณจะได้แสดงความสามารถเต็มที่ไม่มีอ่อม ส่งผลดีในระยะยาว จบใหม่จะได้งานดีไกลบ้าน ส่วนคนอยากย้ายการแอบไปสมัคร แอบสัมภาษณ์ คนรู้น้อยๆ คุณจะมีลุ้น การใช้จ่ายอยู่กับที่อยู่อาศัย หรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินเอกสาร สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่น่ากังวล
จะมีคนใจดีกับคนโสด แถมดีกับคุณคนเดียว พวกเขาอาจเป็นตัวร้าย ตัวแสบในสายตาของคนอื่น ความรักสายซึน เงียบๆ พูดน้อย ดูมีเสน่ห์จะเข้ามาปะทะคนหัวใจว่างในไม่ช้านี้ ส่วนคนมีคู่อะไรที่คิดเยอะ กังวลเก่งอาจต้องพักใจตัวเองและไว้ใจคนรักให้มากกว่าเดิม
คนเกิดวันจันทร์
จะได้เงินก้อน จะได้จับงานที่เงินสดสะพัด สิ่งที่เคยเงียบหาทางออกไม่ได้พายุกำลังจะหยุด และถึงเวทีของคุณ ความอดทน กรรอคอยกำลังจะมีข่าวดีเป็นการตอบแทน มนุษย์เงินเดือนพ่วงตำแหน่งหลายสิ่ง รู้งานของหลายจุด และยังเป็นแรงสำคัญของนายจ้าง การโยกย้ายลาออกจะชะลอเพราะขาดคนทำงาน การใช้จ่ายระวังการตามใจตัวเองอาจทำให้การหมุนเงินเรื่องฉุกเฉินสะดุด สุขภาพทรงๆ ตัว
มีคนพยายามรื้อฟื้น สิ่งที่จบแล้ว คิดว่าลืมได้แล้ว ทุกอย่างจะกลับมาให้คิดถึง เพียงแค่การพบหน้าหรือได้คุยกับใครบางคน รักลุ้นรีเทิร์น คนที่เคยทำให้เสียใจจะกลับมาขอโอกาสคุณทางอ้อม ทำความสะอาดห้องน้ำในห้องนอนบ่อยๆ ช่วยลดปากเสียงและหนุนดวงเสน่ห์
คนเกิดวันอังคาร
จะได้ของฝากและข่าวดีจากแดนไกล ห่างไกลครอบครัวจะกลับไปพบหน้า มีการรวมกลุ่มของญาติที่ส่งผลดีกับคนว่างงานหรือมีปัญหาทางการเงิน ฟรีแลนซ์ป้ายแดงจะได้ขยับขยาย ไม่เหมาะจะต่อรองดีลธุรกิจ ยานพาหนะให้โชคลาภ แม้ว่าจะซ่อมบ่อย การลงทุนดีช่วงปลายสัปดาห์และช่วงวันหยุด บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยง ช่วงนี้ได้โชคลาภเกี่ยวกับคนเมตตาและสนับสนุน
อะไรที่จบไปแล้วอย่ารื้อฟื้น คนโสดๆ อาจพบเจอสัตรูหัวใจ คู่แข่งคนเก่า ต้องใจร่มๆ มันไม่มีอะไรต้องกังวล เสน่ห์แรงกับคนหม้ายคนมีตำหนิ ส่วนคนมีคู่คนรักคิดถึงคนตามใจ เอาใจ ใครไม่ค่อยมีเวลาให้จะโดนงอนตุ๊บป่อง ต้องง้อกันอีกยาวๆ
คนเกิดวันพุธ
ความสามารถโดดเด่นแต่ห้ามประมาท สนามการแข่งขัน เรื่องลุ้นๆ คุณจะเป็นตัวรองหรือเป็นตัวละครลับที่ไม่ควรเปิดเผย ความสามารถเฉพาะตัวจะได้งัดออกมาใช้แก้ปัญหาและสร้างเครดิต ไม่เหมาะจะลงทุนเข้าหุ้นใดๆ ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการ อาจกำไรไม่มากนัก การเงินที่มีปัญหาจะเจรจาได้ มีทางออกไปในทิศทางเดียวกัน เก็บออมเป็นสิ่งของจะดีที่สุด สุขภาพใส่ใจสายตา และระบบเลือด
อย่าหลอกตัวเอง คิดเยอะอาจพลาดโอกาส เพราะคนที่รอเขากำลังจะถอดใจแล้ว ใครทะเลาะกันอยู่หาเวลาตื้อ เข้าหา อย่าอ่อมแล้วจะสมหวัง จดทะเบียนสมรส แจกการ์ด เตรียมงาน ผู้ใหญ่จะช่วยใส่ใจ เชิญแขกฝั่งเจ้าสาวก่อนจะเป็นมงคล
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรื่องง่ายๆ อาจดูยาก สรรพสิ่งรอบตัวกำลังแกล้งให้คุณวิ่งไปใส่ใจ มากกว่าเรื่องของตัวเองที่ควรดำเนินการ ใจดีกับคนอื่นได้แต่ต้องห้ามตัวเองอย่าให้เสียธุระจำเป็น งานระวังโดนขโมยผลงาน อยากมีคนใส่ชื่อร่วมทั้งๆ ที่ไม่ได้ออกแรง มุมทำงานควรสะอาดเรียบร้อย ช่วยเปิดทางเรียกทรัพย์ วุ่นวายกับครอบครัวเรื่องทรัพย์สิน มรดก ธุรกรรม สุขภาพคนป่วยในบ้านอาจทรุด ต้องใส่ใจได้ปรับเปลี่ยนแผนดูแล
คนสูงอายุจะช่วยเป็นสื่อความรักให้คนโสด พวกเขาจะใส่ใจ คอยเชียร์ อาจทำให้คนนอกสายตาเริ่มปรากฏให้คุณเห็น คนมีเครื่องแบบ ยศ ตำแหน่งระวังปัญหาเท็จๆ ในความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบระยะยาว หย่าร้างยังตกลงไม่ได้ เลิกรายังวุ่นวายกับเอกสาร
คนเกิดวันศุกร์
อย่าคิดเยอะ อย่าคาดหวัง เน้นเรื่องเฉพาะหน้าที่คุณกำลังเจออยู่ เรื่องดีร้าย เข้ามาเสมอ ให้คุณเลือกตัดสินใจ งานสายบริหารมีปัญหาเพราะขาดความร่วมมือจากคนหลายฝ่าย หาเช้ากินค่ำจะได้ลูกค้าดีที่มีปัญหามาซบไหล่ เจ้าของกิจการถึงเวลาตัดก่อนบานปลาย ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดิน รองเท้า ข้อเข่า การพลาดหกล้มต่างๆ เสริมดวงช่วงนี้ทำบุญโลงศพหรือเติมน้ำมันตะเกียง
คู๋รักอาจทะเลาะกันเรื่องเงิน ถึงเวลาให้ความไว้วางใจคนรัก มาบริหารจัดการการเงินของคุณและของครอบครัว อาจดีกว่าดูแลคนเดียว คนแต่งงานแล้ว ทายาทมีข่าวดีมาให้ครอบครัวชื่นมื่น แต่สถานะแฟน คนเข้ามาหวีดคนรักของคุณบ่อยๆ ชวนหัวร้อนเมื่อพบเห็น
คนเกิดวันเสาร์
เป็นวันที่เหมาะจะปฏิเสธ บอกปัดหลายสิ่งที่ค้างการตัดสินใจเอาไว้ อย่าให้ความเกรงใจทำให้คุณลำบาก ตกงานลุ้นงานใหม่จากคำชักชวนคนสนิท ยิ่งหาเองยิ่งติดลบ นักลงทุนจะได้เฮกับสิ่งที่ถือครองมานาน จากติดลบจะพลิกเป็นได้กำไร ทองคำ ค้าส่ง การเกษตร และเคมีภัณฑ์ค่อนข้างโดดเด่น สุขภาพระบบน้ำในตัวจะมีปัญหา ยามวิกาลไม่เหมาะจะออกจากบ้าน ทำบุญคนพิการช่วยเสริมคนรักเมตตา
รักใครบอกตรงๆ วางฟอร์มเยะอจะเสียเวลาเสียโอกาส แม้ไม่มีใครมาคั่นกลาง แต่ความรักที่สมหวังกำลังจะมีบททดสอบเรื่องระยะทาง ห่างกันสักพักให้ความคิดถึงเดินทางบ้าง รักออนไลน์ นัดออกเดตช่วงสุดสัปดาห์ค่อนข้างโดดเด่นหวานชื่น เป็นไปดั่งใจคิด
