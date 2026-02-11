เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนใกล้ตัวจะเป็นสายสืบ ไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวเอง งาน การเรียน มีคนอยากลอกเลียนแบบ มองคุณเป็นไอดอล แต่เลือกวิธีการแบบผิดๆ การสอบแช่งขัน ลุ้นสัมภาษณ์ หรืองานประกวดมีลุ้นสำเร็จครึ่งต่อครึ่ง จะแพ้ทางเด็กเส้น มักเจอการแข่งขันที่วางตัวเอาไว้แล้ว การเงินรับเข้าจ่ายออก การเก็บออมเอาไว้วันหลัง เชิงการลงทุนอะไรที่อยากขายจะได้ปล่อย สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องจะมีปัญหา
ความเข้มแข็งทำให้คุณก้าวผ่านความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ คำพูดทำให้คิดถึงคนรักเก่า ระวังการตกหลุมรักคนมีเจ้าของ ที่มีปัญหาตามมาในระยะยาว คำทักเตือนจากคนสนิท ฟังเอาไว้บ้างจะไม่เสียน้ำตา หย่าร้างมีคนยังไม่อยากเลิก เพศทางเลือกค่อนข้างเสน่ห์แรง
คนเกิดวันจันทร์
มีคนชวนทำงาน เป็นอะไรใหม่ๆ จะปังกับดวงหากไม่ใช่สิ่งที่คุณมีความรู้หรือจบมาโดยตรง แต่เป็นเรื่องถนัดจากประสบการณ์ วันนี้เหมาะจะร่อนใบสมัคร หรือตอบรับคำชักชวนจากคนที่เข้ามาให้ข้อเสนอ ดีมากในการทำธุรกิจ เปิดตลาดใหม่ การเงินใช้จ่ายสบายๆ ติดขัดจะมีรายรับเข้ามาเพิ่มสภาพคล่อง ยังได้เงินจากจ๊อบเสริมมากกว่างานหลัก การลงทุนเน้นออม เก็บระยะยาว หรือสินค้ามือสอง
สุขภาพอยู่กับคนอยากมีทายาท หรือกำลังตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ในบ้านเปราะบาง อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็พาลให้มีปากเสียง อยากง้อใครออกตัวให้แรง เพราะมีคู่แข่งเข้ามาแล้ว เพศทางเลือก คนใกล้ตัวจะจริงใจแต่โดนเมิน คนห่างไกลจะแยกย้าย
คนเกิดวันอังคาร
ความใกล้ชิด ความไว้วางใจมากจากการแสดงออกและผลงาน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิด การทำงานและเรื่องส่วนตัว จะมีแรงสนับสนุนทางไกล คนในเครื่องแบบ เจ้านายอาจเปลี่ยนหน้า ภาระที่เข้ามาเพิ่มเติม ทำให้คุณต้องลุยงานมากกว่าเดิม อาจต้องเลื่อนนัดเรื่องส่วนตัวเพราะมีงานด่วน รายจ่ายยังอยู่กับสุขภาพ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ธุรกรรมและการลงทุน ดีในช่วงบ่ายของวัน งดเสี่ยงลาภลอย
รักวัยเรียนที่กลับมาพบหน้าจะได้คุย ได้ปรึกษา บางครั้งการเข้าใจผิดของคนโสดว่าเป็นคนมีคู่ หรือคนมีคู่ว่าโสด ก็ส่งผลดีในการวางตัวในวงสังคม สำหรับชาววันอังคารในระยะนี้ โดยเฉพาะคนในแสงไฟ หย่าร้างอาจจบที่ศาล พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รักต่างวัยอยู่ใกล้ๆ ตัว
คนเกิดวันพุธ
ต้องชัดเจน อย่าให้ใครเอาไปพูด หรือทำให้คุณเสียหายเพราะข่าวลือ เป็นระยะที่ชาววันพุธ ต้องรักษาเครดิตและภาพลักษณ์ของตัวเอง งานประจำมีตำแหน่งใหม่ที่ไม่ต้องลุ้น ให้คุณลองผิดลองถูก ลูกค้า ธุรกิจจะได้เจออะไรใหม่ๆ ที่เป็นช่องว่างของระบบ แต่สร้างกำไรให้ชาววันพุธ คดีความ ฟ้องร้อง จะได้เข้าไปเกี่ยวข้อง สุขภาพระยะนี้ เรื่องโรคเกี่ยวกับในช่องท้องอาจมีปัญหา งดไปงานสีดำสักระยะหนึ่ง
ไว้ใจใครไม่ได้ ผู้ใหญ่จะไม่สนับสนุนความรัก พวกเขาอยากให้ชาววันพุธพักหัวใจ อยู่กับงาน การเรียนไปก่อน แต่ยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุ และเสน่ห์ทำงานได้ดีกับคนใกล้ตัวเสียด้วย คนรักชักชวนไปอยู่ด้วยหรือได้รับเขยสะใภ้ใหม่เข้าบ้านในระยะนี้ จะเสริมดวงครอบครัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานต้องขยันแก้ไข การเรียนต้องเปิดใจกว้างๆ มีเรื่องใหม่ๆ ที่คุณต้องยอมรับ แม้จะไม่ชอบ คำพูดตรงไปตรงมาอาจสะกิดใจคนอื่น แต่ทำให้งานชัดเจน ระยะนี้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานจะเป็นพิษ การเงินดีกับการส่งออก นำเข้า หรือตลาดธุรกิจซื้อมาขายไป ของเก่าติดลบ ความฝันทักเตือนคนคิดร้ายอยู่ใกล้ตัว ของหายไม่ได้คืน ระวังบริวารทำให้เดือนร้อน หรือจำเป็นต้องตัดขาดกับบริวารที่อยู่กันมานาน
ไหว้พระขอพรใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว จะโสดหรือมีคู่ ใกล้วันแห่งความรักคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจน ตัดสินใจได้ หรือมีลุ้นคุกเข่าขอแต่งงาน จดทะเบียนสมรสอาจเกิดขึ้นปุบปับ จะได้ทุ่มเงินเก็บเพื่อเตรียมงานมงคล หรือเตรียมสร้างครอบครัวให้ผู้ใหญ่เชื่อถือ
คนเกิดวันศุกร์
เพลงโปรดเปิดฟังเบาๆ ระหว่างวัน ช่วยเสริมดวงไอเดียและการเจรจาต่อรอง ลูกน้องสนับสนุนและช่วยเหลือดี แต่มีอะไรลงมือด้วยตัวเองเสียก่อนจะดีที่สุด เจ้านายจะมอบงานให้ผิดคน จังหวะ เวลาเหมาะสมอาจยังไม่ใช่เวทีของคุณ การเงินราบรื่นกับการใช้จ่าย แต่ลงทุนยังเดาทางตลาดไม่ค่อยได้ ยานพาหนะได้โชคลาภ คนอายุน้อยในครอบครัวจะเจ็บป่วย มีดวงป่วยการเมืองเพราะความลับส่วนตัว
เรื่องหัวใจไม่อยากคิด วันนี้มักเป็นที่ปรึกษาเรื่องหัวใจที่ดีให้กับเพื่อนๆและคนรู้จัก ชาววันศุกร์จะมีคนที่ใครๆก็รู้จักมาจีบ แต่หารวิ่งเข้าหาใคร ต้องผ่านด่านคนใกล้ชิดเจ้าตัว ตีสนิทคนรอบกายของเป้าหมายเสียก่อน คนแต่งงานแล้ว มีเรื่องยิ้มๆ ใจฟูจากคนพิเศษ
คนเกิดวันเสาร์
ไม่รู้ต้องยอมรับ ไม่ถนัดต้องบอก วันนี้ชาววันเสาร์ไม่ควรฝืน เพราะนอกจากเสียเวลาทำให้ธุระไม่สำเร็จอีกด้วย สังหาริมทรัพย์โดดเด่นมากในช่วงปลายสัปดาห์เชิงซื้อขาย โอนเปลี่ยนเจ้าของหรือใช้ทำธุรกรรมธนาคาร ของหายจะได้คืน คนอายุน้อยให้โชค งานอดิเรกให้เงินดี หรือทำเป็นอาชีพจริงจัง การเมือง บันเทิง วงการสังคม คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อม เงินดีแต่ต้องระวังตัวมากๆ
มีคนอยากขอโอกาส ขอคืนดี หากมันเป็นรอบที่สอง อาจต้องปฎิเสธเพราะจิตใจคุณมีค่ามากกว่าการร้องไห้แบบเดิมๆ ทำงานใกล้ใคร ความรักมักสปาร์คก่อเกิด อยากเข้าหาใครวิธีการเดิมๆ ดอกไม้ ขนม การเข้าหาแบบสม่ำเสมอ ช่วยทำคะแนนหัวใจได้อย่างดี
