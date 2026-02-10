"Unformat" จับมือ "Cloud 11" เปิดโลกจำลอง UNFEST’26 ให้ชมก่อนใคร ในงาน "Bangkok Design Week"

Unformat สตูดิโอผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Production และ Real-Time Technology ร่วมกับ Cloud 11 เตรียมต้อนรับการกลับมาของ UNFEST’26 เทศกาลสร้างสรรค์ที่นำ “Real-Time Technology” นวัตกรรมที่ช่วยให้การสร้างภาพ เสียง และประสบการณ์ดิจิทัลเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ มาใช้เป็นแกนหลักในการออกแบบประสบการณ์ Immersive รูปแบบใหม่ เพื่อเชื่อมโยงศิลปะ เทคโนโลยี และพาร์ทเนอร์จากหลากหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่เดียว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา UNFEST ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม จากพาร์ทเนอร์และบุคลากรในวงการโปรดักชัน ศิลปะ และเทคโนโลยี พร้อมได้รับรางวัล Creative Excellence Awards 2025 สาขา Creative Festival Award ตอกย้ำบทบาทของ UNFEST ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับนักสร้างสรรค์ ที่มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ
ผ่านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและศิลปินจากหลากหลายสาขา ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ในปีนี้ UNFEST’26 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 พร้อมขยายขอบเขตของเทศกาลไปยังพื้นที่ใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ณ Cloud 11 Asia’s Creative Capital พื้นที่ซึ่งถูกออกแบบให้เป็น Creative & Design Community แห่งใหม่ รองรับการทำงาน การทดลอง และการแลกเปลี่ยนไอเดียของคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเทศกาล UNFEST ในระยะยาว
คุณพงศ์ภาสกร กุลถิรธรรม หรือ KOBORED Visual & Lighting Artist และ Production Partnership แถวหน้าของไทย ผู้ก่อตั้ง บริษัท อันฟอเมท สตูดิโอ จำกัด (Unformat) กล่าวว่า “UNFEST ถูกออกแบบขึ้นในฐานะพื้นที่แห่งการทดลอง ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ของวงการสร้างสรรค์
เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและการจุดประกายแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งสร้าง community ที่เชื่อมโยงคนต่างรุ่น ต่างสาขา และเสริมพลังให้ครีเอเตอร์ไทย สามารถก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้
เทศกาลถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่าย นำเสนอผลงานของนักสร้างสรรค์ไทย เคียงข้างนักออกแบบและศิลปินนานาชาติ ครอบคลุมทั้งศาสตร์ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี และการศึกษา หลอมรวมอยู่ในประสบการณ์เดียว
UNFEST จึงไม่ใช่เพียงเทศกาล แต่คือพื้นที่ของอนาคตที่ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือของอุตสาหกรรมเพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน”
คุณพอล สิริสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ Cloud 11 กล่าวว่า “Cloud 11 ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะศูนย์กลางของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ความคิดใหม่ และธุรกิจแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน
ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Cloud 11 ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดกิจกรรม แต่คือ ecosystem ที่เอื้อให้คนทำงานสร้างสรรค์ได้เรียนรู้ ทดลอง และเติบโตไปพร้อมกัน
การร่วมมือกับ UNFEST’26 สะท้อนเป้าหมายของเราในการผลักดันอุตสาหกรรมผ่านโปรแกรมที่มุ่งพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ และยกระดับศักยภาพของครีเอเตอร์ไทยให้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน”
สำหรับ UNFEST’26 เทศกาลยังคงใช้ Real-Time Technology เป็นแกนหลักในการสร้างงานที่ “เชื่อมผู้ชมเข้ากับประสบการณ์” เปลี่ยนจากการแสดงเพียงเพื่อแค่รับชม ไปสู่การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ทดลอง คิด และสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงาน และยกระดับทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
การเปิดตัว UNFEST’26 เริ่มต้นด้วยงาน “IMMERSIVE PRESS CONFERENCE TO UNFEST’26” งานแถลงข่าวในรูปแบบใหม่ที่ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมเดินทางเข้าสู่โลกของเทศกาล ผ่าน Exhibition-based Journey ภายใน Immersive Dome ณ งาน Bangkok Design Week เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด ทิศทาง และโครงสร้างของ UNFEST’26 ก่อนเข้าสู่เทศกาลจริง
ไฮไลต์โปรแกรมของเทศกาล UNFEST’26
UNFEST’26 นำเสนอโปรแกรมและกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของอุตสาหกรรมบันเทิงและงานสร้างสรรค์ โดยใช้ Real-Time Technology เป็นแกนหลักในการออกแบบประสบการณ์ ประกอบด้วย
●UNFILM
เจาะลึกโลกของการสร้างภาพยนตร์และคอนเทนต์ด้วย Real-Time Technology และ Virtual Production ผ่านเวทีบรรยายและการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
●UNCINEMA
ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในรูปแบบ Immersive ที่ยกระดับจากการ “ดูหนัง” ไปสู่การมีส่วนร่วมกับภาพ เสียง และบรรยากาศโดยรอบ ผ่านการฉายในรูปแบบ 360 องศา
●UNLIVE
พื้นที่การแสดงสดที่ผสานดนตรีและภาพเคลื่อนไหวด้วย Real-Time Technology ถ่ายทอดประสบการณ์ Audio-Visual Performance แบบเรียลไทม์ ที่เปลี่ยนแปลงตามทุก ๆ จังหวะการแสดง
●UNFOLD
พื้นที่ของการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบให้เกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้
เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ทดลอง คิด แลกเปลี่ยน และสำรวจว่า real-time technology สามารถขยายขอบเขตของการออกแบบ ประสบการณ์ และการเล่าเรื่องได้อย่างไร เพื่อสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาในสายงานของตัวเองต่อได้
●UNDEMO
พื้นที่จัดแสดงและทดลองเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Real-Time Technology ตั้งแต่ Virtual Production และ Immersive Media ไปจนถึงโซลูชันจากแบรนด์และพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม
งาน “IMMERSIVE PRESS CONFERENCE TO UNFEST’26” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก ภายในงาน Bangkok Design Week
งานแถลงข่าวครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ UNFEST’26 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 กันยายน 2569 ณ Cloud11 พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับวงการสร้างสรรค์ไทยในปีนี้
เกี่ยวกับอันฟอเมท สตูดิโอ (Unformat)
Unformat คือสตูดิโอด้าน Virtual Production และ Real-Time Technology ผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีเวอร์ชวลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ คอนเทนต์ และประสบการณ์รูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
ภายใต้การบริหารของบริษัท อันฟอเมท สตูดิโอ จำกัด Unformat พัฒนาโครงสร้างสตูดิโอและระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร ตั้งแต่จอ LED Volume ระบบติดตามกล้อง ซอฟต์แวร์ Real-Time ไปจนถึงกระบวนการออกแบบและผลิต
เพื่อเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ลดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลา และต้นทุน พร้อมยกระดับคุณภาพการผลิตให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล
Unformat ก่อตั้งโดย คุณพงศ์ภาสกร กุลถิรธรรม หรือ KOBORED Visual & Lighting Artist และ Production Partnership แถวหน้าของไทย ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลักดันเทคโนโลยีเวอร์ชวล ให้เป็นอนาคตของวงการภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์
นอกจากบทบาทด้านการผลิต Unformat ยังมุ่งสร้าง แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการทดลองผ่านการจัดเทศกาลและกิจกรรมอย่าง UNFEST เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์ นักออกแบบ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทดลองเทคโนโลยี และร่วมออกแบบอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
เกี่ยวกับโครงการ Cloud 11 (คลาวด์ อีเลฟเว่น)
โครงการ Cloud 11 (คลาวด์ อีเลฟเว่น) มุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์สำหรับทุกคน (A Creative Capital for Creativity of All Kinds) เพื่อสนับสนุน Creative Economy ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเเละเอเชียไปสู่ระดับแนวหน้าของโลก
โครงการ Cloud 11 ประกอบด้วย 9 ส่วนสำคัญ คือ
(1) Creator Village พื้นที่สำนักงานเกรด A+ ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบไลฟ์สไตล์คนทำงานสร้างสรรค์
(2) Creator Studio (ครีเอเตอร์ สตูดิโอ) รองรับการการทำงานของครีเอเตอร์และคนในอุตสาหกรรม ทั้งสตูดิโอถ่ายภาพ วีดีโอ ไลฟ์สตรีม เพลง พอดแคสต์
(3) Advanced Production Studio (สตูดิโอถ่ายทำขั้นสูง) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับงานคอนเทนต์ในอนาคตที่จะมีความซับซ้อนและเสมือนจริงมากขึ้น
(4) โซน Retail ศูนย์การค้าคอนเซ็ปต์ใหม่ แหล่งรวมสินค้าและไอเดียสร้างสรรค์จากทุกมุมโลก
(5) YOTEL Bangkok Sukhumvit Hotel (โยเทล แบงค็อก สุขุมวิท) เครือสมาร์ทโฮเทลระดับโลก
(6) โรงแรม Sangsan Bangkok (สร้างสรรค์ แบงค็อก) ภายใต้ Tribute Portfolio ในเครือโรงแรมระดับโลก Marriott International
(7) โซน Academy สถาบันการศึกษาบ่มเพาะบุคลากรด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์
(8) Cloud 11 Hall ฮอลล์จัดงาน อีเวนต์ งานแสดงต่างๆ รวมถึงมีโรงละคร Blackbox Theatre และทุกส่วนเชื่อมโยงกันด้วย
(9) Cloud 11 Park สวนลอยฟ้าขนาด 10 ไร่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้
โครงการ Cloud 11 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 27 ไร่ ติดถนนสุขุมวิท ใกล้ BTS สถานีปุณณวิถีและอุดมสุข พร้อมเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2568 โครงการ Cloud 11 พัฒนาและถือหุ้น 100%
โดย MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่าน South Sukhumvit (เซาท์สุขุมวิท) ตลอดแนวถนนสุขุมวิทตั้งแต่อ่อนนุช - อุดมสุข - บางนา ให้เป็นย่านนวัตกรรมแห่งใหม่ของภูมิภาคอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cloud11bangkok.com
