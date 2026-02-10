เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
น้องใหม่ในที่ทำงานเจองานยาก บททดสอบของมือใหม่ในวงการและการทำงาน คุณต้องแบกรับภาระแทนรุ่นพี่ แต่ถ้าผ่านไปได้คุณคือเบอร์ต้นๆ ในปีนี้และอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เสมอ การเรียนจะพ่วงติดมาด้วย มีโอกาสเรียนต่อ หรือพักงานเพื่อไปเรียน ใช้จ่ายวันนี้สบายๆ ลงทุนเล็กๆ น้อยๆ เน้นการเก็บออมกับสิ่งที่ตนเองถนัด เสริมดวงประบสุขภาพและการเงิน ทำบุญกับคนพิการทางร่างกาย
ความรักอยู่ในเฟรนด์โซน เพื่อนไม่กล้าบอกรัก แต่อยู่ใกล้ๆ แล้วมากความสบายใจ คุยกันได้ทุกเรื่อง ปรึกษากันได้ทุกอย่าง แถมเก็บความลับเก่ง ใครใจแข็งยังไม่พร้อมมีใคร อาจแพ้คนจริงใจที่จริงจัง ด้านคนมีคู่ เซอร์ไพรส์เล็กๆ มาพร้อมกับการง้อการขอคืนดีที่อบอุ่น
คนเกิดวันจันทร์
เร่งพัฒนาตัวเองเพื่อหนีคู่แข่ง ความชอบ ความตั้งใจจะเกิดผล มีคนอยากเข้ามาร่วมงาน เล็งเห็นความสามารถ อย่าเลือกนาน โอกาสไม่ได้เข้ามาบ่อยๆ งานประจำ หรือการจ้างงานระยะยาวจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ จับงานหลายสิ่งต้องใส่ใจเรื่องการเงิน หากไม่รอบคอบจะโดนโกง สุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปาก ฟันจะได้จ่ายเงินซ่อมแซม ผู้ใหญ่คนที่นับถือจะป่วยไข้ มีโอกาสไปร่วมงานสีดำของคนรู้จัก
คนอายุน้อยยังคงวนเวียนในดวงความรัก หรือแม้แต่อายุไล่กัน แต่ความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นรักครั้งใหม่ เป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คุณจมีมุมมองเปลี่ยนไป ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว ความชัดเจนทำให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายสบายใจ มีคนกำลังจะโดนขอแต่งงาน
คนเกิดวันอังคาร
วันนี้งานละเอียดงานยากเข้ามาท้าทาย จะได้ลองปรับแต่งการทำงานของตัวเองให้เหมาะสม สร้างอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคนอื่น ตกงานจะได้งานใหม่ การเงินจะได้รับเงินพิเศษ ความขยัน การให้ของมีค่าด้วยความเสน่หา เป็นสองสามวันนี้ที่เหมาะจะเซ็นสัญญา ต่อสัญญาการทำงานต่างๆ สุขภาพโรคประจำตัวยังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน การสอบแข่งขันที่เฝ้ารอจะมีข่าวดี
ความเลิฟมีระยะทางและเว้นห่าง คนโสดเข้าหาทันทีจะเสียหาย พลาดโอกาส มีความอึดอัดในความสัมพันธ์ ส่วนคนมีคู่คุณจะมีเวลาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและมีคนข้างกายที่เข้าใจ ใครคาดหวังในสถานะแฟนมีโอกาสไม่ได้ไปต่อ เพศทางเลือกมีคนเข้ามาชอบ
คนเกิดวันพุธ
เจ้านายต้องง้อลูกน้อง บริวารช่วยเหลือได้ดี แต่วันนี้ต้องระวังคำพูดที่จะเอ่ยปากกับคนรอบตัว มักโดนตีความหรือเข้าใจไปในทางที่ผิด ทำให้งาน โครงการ ความร่วมมือไม่เดินหน้า หางานใหม่ยังโดนที่ทำงานเก่าลดเครดิต เสื้อผ้าโทนขาว ครีม น้ำเงิน เสริมดวงการเงินและการเจรจา ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง ยามวิกาล เป็นเวลาทองที่จะใช้เจรจาแก้ปัญหา จะสำเร็จโดยง่าย
ความคาดหวังจะพัง มีความสัมพันธ์อาจมีคู่แทรก คนโสดจะพบเจอคนที่มีความลับเยอะ ปกปิดหลายเรื่องรอบๆ ตัว ความพูดน้อยทำให้ไม่ได้สะสางไม่ deep talk ใครว่างงานอาจได้งานใหม่เพราะคนรักหรือคนที่มาแอบชอบสนับสนุนคุณ ระวังความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้งานสะดุด การลาพัก ลาหยุด ทั้งความเจ็บป่วยหรือธุระส่วนตัว เป็นประเด็นพ่วงกับงาน ทำให้คุณพลาดโอกาส บริวาร เพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ที่วุฒิสูงกว่า อาจแซงหน้าคุณในอนาคต ไว้ใจไม่ได้ หากเป็นเจ้าของกิจการต้องพยายามถีบให้พ้นคู่แข่ง การเงินอาจสะดุด แต่เงินนอกระบบดูลื่นไหล ธุรกิจสีเทาคึกคัก มีโอกาสเอาทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นเงินสด สุขภาพใส่ใจเรื่องระบบน้ำในตัวให้มาก
อย่ารอคอย แต่ลองออกตามหา คนที่ดีต่อใจ เขาแค่รอโอกาส แม้จะไม่คาดหวังหรือมีคนอื่นที่สเป็กสูงกว่า แต่เป็นคนจริงใจ สวนคนมีคู่ทะเลาะกันไป ง้อกันเก่ง ช่วงนี้ห้ามปรามกันบ้างเรื่องใช้เงิน และการลงนามธุรกรรมร่วมกัน บางสิ่งยังต้องชะลอเอาไว้ก่อน
คนเกิดวันศุกร์
ได้จับงานหลายสิ่ง วิ่งหลายเรื่องในช่วงนี้จรดปลายสัปดาห์ แบ่งภาพตั้งสติให้ดี เพราะบางอย่างมีความลับ ที่ไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องกันหรือไม่ควรเผลอหลุดปากพูดจะเสียหาย เอกสารที่ลงนามเกี่ยวข้องกับการเงิน รับผิดชอบกับแผนก ต้องรอบคอบมากๆ จัดซื้อจัดจ้างจะมีปัญหา ยานพาหนะให้โชคลาภ มีโอกาสหาเวลาไปล้างห้องน้ำวัด หรือทำความสะอาดห้องนอนพ่อแม่ ช่วยปัดเป่าปัญหาในดวงชะตาได้ดี
ความรักมักเข้าหาคนว่างๆ ที่ไม่ใส่ใจ เสน่ห์แรง แต่ชาววันศุกร์อาจรู้สึกว่าไม่อยากคบหา พบเจอใครเท่าไรนัก การออกเดตแบบไม่ตั้งใจจะเกิดขึ้น มีคนแพ้ทางคนอายุน้อยที่ให้คุณยิ้มได้บ่อยๆ ด้านคนแต่งงาน คนมีคู่ คนรักเก่าที่กลับมาคุยกัน ทำให้คนข้างกายไม่สบายใจ
คนเกิดวันเสาร์
เจ้านายรัก โดนเรียกตัวบ่อยๆ มีลุ้นทำงานท้าทาย วางเรื่องตรงหน้าแล้ววิ่งกระโจนใส่ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข มีดวงโยกย้ายงานในหน่วยงานตัวเอง ยิ่งเปลี่ยนสายงานยิ่งดี ฟรีแลนซ์ตลาดทางเอเชีย และต่างจังหวัดยังโดดเด่นกับทุกธุรกิจ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ ทำบุญด้วยรองเท้า การสร้างทาง ถนน หนุนดวงการเงินและสุขภาพให้ดีขึ้น เรื่องหนักๆ จะเบาบางลง
จะได้พบคนน่าสนใจ แต่ยังไม่พร้อมออกตัว แม้ว่าพวกเขาจะเหมือนว่าง แต่คุณยังหวงความเป็นส่วนตัว เพศทางเลือก รักเก่าลุ้นรีเทิร์นและพร้อมจะปรับตัวไปด้วยกัน โดนจับคู่อาจต้องปฏิเสธ คนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้มีเวลาให้ครอบครัวมากกว่าเก่า รักษาโมเมนต์เอาไว้
