เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ลองให้สิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดตัวเอง เป็นวันที่คุณบังคับอะไรไม่ค่อยได้ ไม่สมหวังดั่งใจ แต่เดินตามคนอื่นก็ไม่เสียหาย งาน เงินยิ่งขยันยิ่งได้ นอนดึกตื่นเช้า ออกตัวก่อนคนอื่นจะงานประจำหรือเจ้าของกิจการล้วนดีทั้งนั้น การลงทุน เข้าหุ้นบางเรื่องจะได้ถอนตัวก่อนติดลบ อย่ารอช้า อย่าเกรงใจใคร สุขภาพโรคผิดหนัง ภูมิแพ้ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โชคลาภมาจากคนวัยไล่ๆ กันและเรื่องเคยเสียน้ำตา
จะได้โอกาสจากคนที่ไม่คาดคิด คนโสดมีคนตั้งใจรักอยู่ใกล้ตัว ส่วนคนมีคู่ปากเสียงระหว่างวันประปราย คนรักมักหาโอกาสและสนับสนุนในทุกสิ่งที่คุณทำ ใครสนุกกับงาน โฟกัสการเรียนมากๆ อาจได้เป็นโสดแบบไม่ทันตั้งตัว ระยะทางทำให้ห่างไกลมากความกังวล
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่เคยหาย โอกาสที่เงียบจะกลับมาคึกคัก เป็นช่วงกลางเดือนที่คุณจะได้คำตอบในสิ่งที่ลุ้นและรอมานาน ยศ ตำแหน่ง ความก้าวหน้า มาจากวุฒิที่สูง มากกว่าชั่วโมงบิน มีคนชวนทำงาน อยากติดต่อธุรกิจแต่คุณต้องเลือกให้ดี ธุรกิจ งานเกี่ยวกับความเชื่อโดดเด่น การเงินยังประคับประคองการใช้จ่าย สุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์ ระบบเลือด อาจแปรปรวน งดการเสี่ยงลาภลอย
คนที่ใช่อาจอยู่ใกล้กว่าที่คิด สุขภาพของคนรักยังต้องลุ้นเรื่องทายาทคนใหม่และประคับประคอง พ่อแม่จะเปิดทางให้กับคนที่คุณเลือกเอง รักต่างวัยยังมีเรื่องเข้ามาพิสูจน์ความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ จะได้พบหน้ารักเก่าที่ต้องมาสะสางธุรกรรมบางเรื่องร่วมกัน
คนเกิดวันอังคาร
ใครอยากเป็นเจ้านายตัวเอง ถึงเวลาเริ่มออกตัว ช่วงนี้เป็นต้นไปถึงกลางปี ชาววันอังคารมีโอกาสพิสูจน์ตัวเอง และเป็นจังหวะของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ลงมือทำด้วยตัวคนเดียว ภาระการงานและเรียนบางอย่างค่อนข้างหนัก ตึงเครียดแต่จะดีขึ้นช้าๆ ต่อรองไม่สดใส เงินนอกระบบราบรื่นกว่าเงินในระบบ ตกงานได้งานใหม่ที่ไม่ถูกใจ สุขภาพระบบน้ำในตัวยังไม่น่าไว้วางใจ ต้องติดตามอาการใกล้ชิด
ส่วนเรื่องหัวใจมีคนอยากดูแล คนโสดรอเพียงโอกาส หรือดูแลในระยะไกลเพราะเป้าหมายมีตัวเลือก และมีคนรุมล้อม ผู้ใหญ่จะเชียร์คนดีๆ ให้รู้จัก ใครมีคู่ ช่วงนี้บริหารจัดการการเงินในบ้านให้ดี อย่าตามใจกันและกันมากเกินไปจะติดลบ มีข่าวดีให้ชื่นมื่นทั้งครอบครัว
คนเกิดวันพุธ
สุขภาพจะทำให้คุณเปลี่ยนแผน อาจเป็นเรื่องปุบปับหรือโรคประจำตัวกำเริบ งาน การเรียนต้องปรับเปลี่ยนตารางให้เหมาะสม จะได้เงินจากความสามารถพิเศษ อย่าลาออกจากที่เดิมแต่ทำงานเสริมจะเหมาะสม ธุรกรรมธนาคารติดขัดเรื่องเอกสารหรือคนค้ำประกัน สอบแข่งขัน ออดิชั่น จะสมหวัง ระวังอุบัติเหตุในบ้าน เสริมดวงปรับชะตาระยะนี้ ทำบุญกับคนป่วยติดเตียงจะเหมาะสม
ความในใจบอกใครไม่ได้ ไม่ได้เสียอาการกับเป้าหมาย แต่คนรอบตัวมองจากดาวอังคารก็พอรู้ ใครมีครอบครัวแล้ว ระวังปัญหารักซ้อนที่ไม่ได้ตอบรับ แต่มีคนมโนว่าคุณคือคนรู้ใจ เลิกราตัดขาด แต่ใจยังไม่ลืม หรือคุณยังพยายามสืบเรื่องพวกเขาทางอ้อม
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ได้ฟังข่าวดีจากครอบครัว มีลุ้นงาน การเรียนที่ครอบครัวสนับสนุน ปัญหาจะมีทางแก้ไขแต่คุณต้องเปิดใจเล่าให้ฟัง งานท้าทายแต่อาจไปไม่รอด ไม่ใช่ทางถนัด มีคนยอมแพ้แบบไม่อาย หางานใหม่จะได้ดีกับเรื่องไกลบ้านเกิด งานที่เดินทางบ่อยๆ เฮงเป็นพิเศษ สายค้าขายที่ผลิตเองจำหน่ายเองจะโชคดี มีเรื่องเข้าใจผิดและต้องรีบแก้ข่าว คนธรรมดาอาจยืนในแสงไฟ กลายเป็นจุดสนใจที่ต้องระวังตัวมากๆ
ความคุ้นเคยทำให้คุณลืมคนใกล้ตัว แต่จะรู้สึกหากใครคนนั้นไม่อยู่ให้เห็นหน้า มีดวงรีเทิร์นคนเก่า จดทะเบียนหรือแต่งงานกับคนเดิม หรือกลับมาคืนดีกันเพราะทายาทคนใหม่ รักต่างวัยยังมีปัญหา คนเคยรักจะพยายามติดต่อมาคุยมาปรึกษาเรื่องส่วนตัว อย่าคล้อยตาม
คนเกิดวันศุกร์
งานยุ่งๆ อาจลืมนัดหมาย หรือมีข้อบกพร่องบ้าง อย่าแบกงานที่เกินกำลังแม้จะถนัด ชอบ ทำงานเหล่านั้นบ่อย ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ ยานพาหนะจะให้โชคลาภ การเดินทางระยะสั้นไม่ค้างคืนเหมาะกับการทำงาน เจรจาธุรกิจ โดยเฉพาะการสมัครและติดต่องานในจังหวัดใกล้ๆ ของหายไม่ได้คืน ยามวิกาลไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้าน เสริมปรับดวงสุขภาพ ทำบุญโลงศพหรือทำบุญกับคนตกงาน
ใครขอพรสิ่งใดไว้ คนโสดใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว ส่วนคนมีคู่อยู่หรือไปต่อใจจะได้คำตอบเหล่านั้น รักที่ติดขัดเพราะมีลูกติด กำลังจะเปิดทางออก การเริ่มต้นใหม่ยังไม่สวยงาม เพราะยังจบเรื่องเก่าไม่เรียบร้อย ทั้งนิตินัยและพฤตินัย เพศทางเลือก มีคนแอบรักใกล้ๆ ตัว
คนเกิดวันเสาร์
คิดหลายสิ่งระวังใจลอย ไม่เหมาะจะไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะอาจมีเรื่องหลุดโฟกัส ไม่รอบคอบหรือวาระตกหล่นหาย การลงทุนอยู่การเรื่องเติมของเดิม ซ่อมของเก่า ธุรกิจเช่า เซ๊งกิจการ เข้าไปช่วยงานคนรู้จักอาจได้ทำเป็นตัวจริง เพียงแต่คุณต้องขยันเป็นนักแก้ไขปัญหาสักหน่อย สุขภาพสองสามวันนี้เจ็บป่วยจะดีขึ้น เจอหมอดียาดี จะได้เงินก้อนจากค่าประกัน เงินทำขวัญ ตกงานยังต้องพัก
ความรักกำลังเสริมกำลัง ให้ทุกสถานะหัวใจมีแรงสู้ ช่วยปรับดวงงาน การเรียน ให้ดีมากขึ้น ขยันเป็นพิเศษเพราะแรงใจขับเคลื่อน อกหักจะดีขึ้นกว่าเดิม มีคนอยากเข้าหาแต่อาจแพ้ข่าวลือด้านลบๆ บุคคลสาธารณะสถานะหัวใจอาจทำให้ตกงาน หรือโดนโจมตี ต้องระวัง
