เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ผลงานจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น งานรัดตัว ไม่ค่อยมีเวลาไปพบหน้าใคร เป็นสัปดาห์ที่คุณจะอยู่กับตัวเอง ข่าวดีมาจากการสอบแข่งขัน หรือชั่วโงบินที่สูงและได้รับการยอมรับให้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ การเงินใช้จ่ายสบายๆ ไม่ค่อยได้เปย์ตามใจตัวเอง แบ่งรายรับ หรือส่วนแบ่งเบี้ยขยันทำบุญเกี่ยวกับสัตว์สี่เท้า และปล่อยสัตว์น้ำ ช่วยเสริมดวงสุขภาพและการงานให้สมหวังดังใจคาดไว้
ออกแรงเข้าหาใครจะโดนปฏิเสธ ความรักเป้าหมายมีตัวเลือก คุณอาจเป็นรอง แต่หากรอเก่งมากพอโอกาสจะวนกลับมาเป็นของคุณ หมั้นหมาย อาจขยับงานมงคลให้ไวขึ้น อยู่ก่อนแต่งและสถานะแฟนบางคู่ยังมากปากเสียง
คนเกิดวันจันทร์
มีคนหาเรื่อง อยากปะทะ ความเข้าใจผิดอาจจุดประกายปากเสียง แต่จะช่วยปรับจูนให้งานที่ทำร่วมกันไปในทิศทางที่ดี จะมีคนผลักดันให้คุณเป็นตัวแทนในการเจรจาต่างๆ ค้าขายเน้นตลาดใหม่ อาจเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความสนใจอะไรใหม่ๆ อาหารเมนูไข่เสริมดวงการเงิน ติดขัดจะผ่อนคลาย หนี้สินมีทางออกที่ดีแม้ยืมคนอื่นมาได้ในบางส่วนเท่านั้น เสริมดวงสุขภาพทำบุญคนตกงาน
คนอายุน้อยที่คุณเคยสนใจ คนที่มูฟออนมาไม่นาน จะมีแรงดึงดุดให้กลับมาคุยกัน อาจมีงานมาคั่นกลางแต่โดยรวมบรรยากาศดีกว่าเดิม คนโสดผู้ใหญ่จะแนะนำคนใหม่ให้ รักออนไลน์ระวังโดนโกง รักในวัยเรียนติดลบ
คนเกิดวันอังคาร
ยานพาหนะจะมีปัญหา เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟในบ้านจะได้ซ่อม หาเวลารีบดำเนินการเพราะจะกระทบดวงการแข่งขัน อะไรลุ้นๆ อาจต้องผ่านให้กับคนอื่น ที่อยู่อาสัยมีคนโยกย้ายเข้าออก ตกงานจะได้งานใหม่หรือได้เปลี่ยนหน้านายจ้างปุบปับ นักลงทุนตลาดในช่วงบ่ายค่อนข้างโดดเด่นในการเทขาย อยู่ให้ห่างทองคำหรือตลาดทางธุรกิจ เสริมดวงช่วงนี้ตัดผมทรงใหม่ เปลี่ยนโทนการแต่งหน้าจะปัง
เรียนรู้จักใครสักคน อาจรู้จักมานานในสถานะเพื่อน ถึงเวลาที่คุณต้องเลื่อนยศให้พวกเขาเป็นคนพิเศษ การลงทุนเพื่อครอบครัว จองบ้าน คอนโด สร้างเรือนหอกำลังจะเกิดขึ้น เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนโสดหมาดๆ เพราะเลิกรา
คนเกิดวันพุธ
ความมั่นหน้ามั่นใจพับเก็บเอาไว้ก่อน วันนี้เป็นผู้ตามที่ดี เรียนรู้ รับฟัง แล้วทำตาม ก่อนที่จะนำมาปรับใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ มนุษย์เงินเดือนจะได้เฉิดฉาย ผลงานอาจดีแซงหน้าบอสของตัวเอง การเงินจับจ่ายตามที่ต้องการ เชิงการลงทุนเน้นเล็กๆ กระจายตัว คนยืมเงินจะไม่คืน ของมีค่าอาจหาย หรือได้ควักเงินซื้อของที่อยู่นอกแผนแต่จำเป็นต้องใช้ เสริมดวงสุขภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
คนรักจะสนับสนุนในสิ่งที่คนอื่นปฏิเสธหรือหัวเราะใส่คุณ คนโสดมักพบรักใหม่เป็นเพื่อนร่วมงานร่วมเรียนแต่ยังไม่แสดงตัวเพราะจะกระทบงานโดยตรง คนข้างกายจะเป็นคนมีชื่อเสียง โดนโจมตีง่ายต้องคอยให้กำลังใจเอาไว้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนพยายามเดินรอยตาม สิ่งที่ตั้งใจอาจต้องเอาแผนสำรองมาใช้ก่อนแผนจริง มักโดนคัดลอกผลงาน ทำให้ต้องถีบตัวหนีคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ยามวิกาล ธุรกิจ การเรียน การค้า ทำงานหรือเจรจาจะราบรื่นมากๆ จ่ายเงินกับภาษีสังคม ค่าทำขวัญและการซ่อมยานพาหนะ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโซดา จิบระหว่างวันเสริมดวงการแข่งขันและการเงินให้คล่องตัว อย่าเสี่ยงลาภลอยยิ่งติดลบ
อะไรๆ ก็มีคนรักอยู่ข้างๆ คนอื่นอาจอิจฉา แต่คุณต้องปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างมาก อย่าหัวร้อน ใจร้อนความสัมพันธ์จะติดลบ ทำงานใกล้ใคร คนโสดเผลอใจรัก คู่จิ้น คู่เชียร์จะกลายเป็นคู่จริงในไม่ช้า เพศทางเลือกพบรักใหม่
คนเกิดวันศุกร์
ทุกอย่างดีไปหมด แต่เหมือนไม่ใช่เวลาของคุณ ดั่งอยู่ผิดที่ผิดเวลา คนหน้าตาดี ภาพลักษณ์ดีอาจแพ้ให้กับคนสม่ำเสมอทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อย่าให้ใต้เตียงของคุณรก การเงินจะมีปัญหา ขยันทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ เรียกทรัพย์เข้ามาไม่ขาดมือ สุขภาพ มีปัญหาผิวพรรณ จากอาการแพ้ ที่กระทบต่อมา ปรับเสริมดวงช่วงสองสามวันนี้นั่งสมาธิเจริญสติเสริมดวงการเงิน
เรื่องความรักอาจแพ้คนอื่น มักโดนตัดสินตั้งแต่ไม่รู้จักกันดีพอ หมดโอกาสลุ้นรักใหม่ แต่คนที่เคยปัดตกจะเสียดายและวนกลับมาหาคุณในเวลาที่คุณไม่ได้เฝ้ารอ ด้านคนมีคู่ คนรักจะไม่สบาย มีความเจ็บป่วยทำให้ห่างกัน
คนเกิดวันเสาร์
เจ็บตัว เสียโอกาส ติดลบเล็กน้อยเพราะช่วยเหลือคนอื่น งานเล็กๆ รับมาจะได้ทำเป็นงานประจำ เคยลาออกจะโดนทาบทามกลับไปทำที่เดิม คุณจะมองความท้าทายใหม่ที่ไม่ใช่งานประจำ ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง สุขภาพทางเดินหายใจ หรือระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหา จะได้เงินลับๆ ส่วนแบ่งจากความร่วมมือ หรือมรดกจากครอบครัว เชิงลงทุนดีตลอดวันในการซื้อเก็บ แต่ไม่เหมาะจะต่อรองใดใด
มีคนบอกว่าคุณคือคนพิเศษทั้งๆที่อาจไม่รู้จักกันดีมากพอ แต่พวกเขามโนไปไกล อาจเป็นส่วนดีเพราะจะมีคนเข้าหาคุณน้อยลง และลองให้โอกาสใครคนนั้นก็ดีไม่น้อย ด้านคนมีคู่ ได้ช่วยคิดจัดการธุรกของแฟนหลายๆ อย่าง
