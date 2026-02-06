เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.พ. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
สุขภาพจิตใจไม่เข้มแข็ง มีเรื่องต้องคิดและปรึกษาคนอื่นไม่ได้ เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง ทุกสิ่งมีคำตอบอยู่แล้ว อย่าเกรงใจคนอื่นมากเกินไป จะได้ลาภจากคนอายุอ่อยวัยกว่า ระวังอาหารเป็นพิษ
การงาน ตกปากรับคำอะไรไว้จะได้เริ่มลงมือทำ มีโอกาสรับรู้ละร่วมทำงานที่เป็นความลับ การหางานใหม่มีคู่แข่งที่คุณภาพสูงและยังต้องรอโอกาส ที่เดิมจะพยายามทดสอบคุณด้วยงานท้าทายกว่าเดิม ตกงานพักยาว
การเงิน ใช้หรือเก็บต้องเลือกเอาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการเอาเงินเก็บออกมาหมุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง การลงทุนอาจลดจำนวนหรือชะลอดูทิศทางตัดสินใจท้ายสัปดาห์ดีที่สุด อสังหาริมทรัพย์ติดลบ
ความรัก เจอคนใหม่ๆ มีคนเข้ามาคุย ทำความรู้จักเรื่องๆ ฤดูกาลออกเดตของคนโสด แต่คนหม้าย คนมีตำหนิจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณ ใครมีคู่บางเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องบอกพวกเขา จะทะเลาะกันเสียเปล่า
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
มีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าไกลบ้าน อาจมีข่าวคราวหรือโอกาสที่ดี แต่ต้องแลกมากับการอยู่ไกลครอบครัว สุขภาพเกี่ยวกับดวงตา ความดันโลหิต ระบบประสาท อาจแสดงอาการ งดเสี่ยงลาภลอยจะดี
การงาน เรียนรู้สิ่งใหม่จากคนอาวุโสน้อย ผู้ใหญ่ให้เกียรติและเคารพคุณ มีอะไรคุยนอกรอบ เดินเกมธุรกิจได้ง่ายกว่า จะเสียคนทำงานเก่งให้กับคู่แข่ง ศัตรูแข่งกันกันซึ่งๆ หน้า ธุรกิจครอบครัวมีปัญหาบริวาร
การเงิน รับทรัพย์จากครอบครัว ได้ส่วนแบ่งเล็กๆ จากการถือหุ้น ตกเบิก เงินก้อนจากเบี้ยขยันหรือส่วนแบ่งการค้า ทำศัลยกรรมหรือทำทรงผมใหม่ช่วยหนุนดวงการเงิน การลงทุนเน้นเทขายมากกว่าซื้อมาครอบครอง
ความรัก เพศเดียวกันจะเข้ามาจีบคนโสด ส่วนคนอกหักอาการดีขึ้น คุณยังลืมไม่สนิท คาดหวังเพื่อนฝูงให้ช่วยประสานรอยร้าว เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะจูงมือคนในบ้านไปทำบุญบรรพบุรุษ เสริมดวงครอบครัว
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
อย่ามองข้ามเรื่องเล็ก คลื่นลูกใหม่ คนใกล้ตัวที่รู้จักกันไม่นานจะช่วยเหลือคุณได้ งานจะก้าวหน้าแบบตั้งตัวไม่ทัน ตกงานอาจได้งานใหม่ ผู้ใหญ่เรียกหา แต่ข่าวลือทำให้ติดลบกับคนในแสงไฟ
การงาน อยู่นิ่งๆ โอกาสเข้ามาหาแต่ให้ตัดสินใจเร็ว เพื่อนร่วมงานเป็นทั้งคนสนับสนุนและคู่แข่ง ตำแหน่งที่คาดหวังจะยังไม่ได้ จะกลายเป็นคนในแสงไฟ ความรู้ วุฒิที่สูงอาจทำให้ได้ตำแหน่งที่ไม่คาดคิด
การเงิน จับจ่ายแบบประคับประคอง อาจต้องเลือกไม่สามารถซื้อของ จับจ่ายได้ทุกอย่าง มีเรื่องโยกเงินมาใช้ฉุกเฉิน การลงทุนดีกับตลาดงานบริการ อาหารและสุขภาพ ทองคำติดลบ แฟชั่น เคมีภัณฑ์พอไปได้
ความรัก โดนจับคู่บ่อย แต่คนโสดยังไม่ยอมเปิดใจเพราะยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือเข็ดกับความรักครั้งเดิม ด้านคนมีคู่คนรักจะพยายามทำอะไรให้ดีขึ้น อยากเห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ พ่อแม่จะยอมรับ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
งานมีสิ่งท้าทาย แต่คุณอาจสนุกกับเรื่องรอบๆ ตัวเสียมากกว่า งานเดินหน้าไม่ได้เพราะมีคนขัด จะข้องเกี่ยวกับคนมีอำนาจ สุขภาพระบบหายใจ โรคเกี่ยวกับในช่องท้องจะได้วางแผนรักษาจริงจัง
การงาน รู้เขารู้เราจะส่งผลดี เป็นจังหวะเรียนรู้งานรอบตัวที่มากกว่างานตัวเอง เจรจาต่อรองไม่ค่อยสมหวัง มักมีเหตุผลเล็กๆ ให้ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อรักษาคู่ค้าในระยะยาว ยศตำแหน่งเป็นของคนอื่นมี ดวงตกงาน
การเงิน เก็บออมไม่กล้าหมุนใช้ อาจวางแผนเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ หรือเป็นโอกาสที่คุณจะจองรถใหม่ คอนโด บ้านใหม่ตลอดสัปดาห์ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์เงินจะเข้ารัวๆ เอกสารสัญญาการเงินมีปัญหา
ความรัก รับผิดชอบรักได้มากขึ้น สถานะครอบครัวจะพัฒนาไปในทางที่ดี คู่รักมีเวลาให้กันไม่มาก มีข่าวดีจากบุตรหลานในบ้าน ส่วนสถานะแฟนทายาทคนใหม่จะเข้ามาทำให้คุณทั้งสองขยันมากๆ ทำงานสร้างตัว
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สุขภาพต้องใส่ใจเป็นพิเศษ อย่าเลื่อนนัดหมายแพทย์บ่อยอาจอาการทรุด จะได้แบ่งเงินเก็บออกมาดูแลตัวเอง จะได้ยินข่าวเศร้า ไปร่วมงานสีดำ โชคลาภอยู่กับสองมือและการลงแรง เดินทางไกลราบรื่น
การงาน ตรงไปตรงมา ไม่ย้อนกลับ คำสั่ง การทำงานที่ชัดเจนและเป็นตัวอย่างให้ดี รุ่นพี่ในออฟฟิศหรือสายงานมีความกดดันและการแข่งกับเวลาเพื่อสร้างผลงานที่น่าพึงพอใจ ตกงานลุ้นงานใหม่ใกล้บ้าน
การเงิน จับจ่ายได้ตามประสงค์ จะได้เงินก้อนเพื่อรักษาความลับ หรือร่วมรับรู้ได้ส่วนแบ่งจากเงินก้อนโตที่ต้องแบ่งกับคนจำนวนมาก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น กองทุน เหมาะสมจะโอนเปลี่ยนเจ้าของในช่วงเดือนนี้
ความรัก รับรู้แต่พยายามไม่แสดงออก คนโสดเก็บทรงค่อนข้างเก่ง คุณมีคนพิเศษอยู่ในใจแต่มองคนใหม่ๆ เผื่อเป็นคู่เทียบ ด้านคนมีคู่เรื่องเล็กๆ อาจทำให้มีปากเสียง ยอมแพ้ก่อน ง้อก่อนดีต่อใจและครอบครัว
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ความสามารถโดดเด่น แต่อยู่ผิดที่ผิดเวลา ออมแรงเอาไว้ก่อนคุณจะได้ค่อยๆเดินหน้าในอนาคต ต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ถนัด แต่เป็นช่วงเหมาะที่จะบ่มเพาะความรู้และเรียนต่อ ทำบุญสังฆทานจะดีมาก
การงาน แก้ไขงานของคนอื่น รับจบหลายปัญหา เจ้านายเรียกหาตัวบ่อย การลงทุนธุรกิจใหม่อาจชะลอเอาไว้ก่อน แต่หากจะเปิดตลาดการค้า ลงโปรโมทสินค้า จ๊อบเสริมที่ทำคู่งานหลักเดินไปด้วยกันได้ดี
การเงิน จับจ่ายตามความจำเป็น ภาระเกี่ยวกับบุตรหลานยังทำให้คุณเก็บเงินได้น้อย สังหาริมทรัพย์โดดเด่น จ่ายเงินกับยานพาหนะหรือการเดินทาง นักลงทุนจังหวะของคุณอยู่ต้นสัปดาห์กับตลาดที่ถนัดและสนใจ
ความรัก ไม่ค่อยได้พบหน้า มีเวลาให้น้อย หากยังลุ้นรักใหม่มีโอกาสสูงมากที่จะมีคู่แทรก คนโสดจะพบคนน่าสนใจที่ชื่นชอบอะไรคล้ายๆ กัน ด้านคู่รัก ระยะนี้อาจวางแผนเรื่องทายาทหรือการสร้างเรือนหอใหม่
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมักจะส่งผลดี คุณต้องแลกด้วยบททดสอบที่ดูยากเกินกำลัง แต่คุณจะค่อยๆเห็นทางชัดเจนขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ การเดินทางไกลไปป่า ภูเขา จะนำโชค มีโอกาสทำบุญยารักษาโรค
การงาน มีเวลาแก้ไขและเตรียมงานที่ใกล้พร้อม อย่าเป็นแนวหน้า แต่เป็นสายสนับสนุนที่ดี ต้องเข้ากลุ่มรวมทีมกับคนอื่นเพื่อผลักดันเป้าหมาย คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ ติดต่อราชการราบรื่นได้ฟังข่าวดี
การเงิน ติดขัดเพราะรายจ่ายปุบปับ จะหมุนสิ่งของเป็นเงินสด การลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน มีข้อพึงระวังที่ต้องตรวจทานให้ดี คนในครอบครัวจะช่วยผลักดันธุรกิจด้วยกำลังทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ความรัก ผู้ใหญ่เริ่มเปิดทางกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ คนมีคู่คบหากันสบายๆ มากขึ้น ส่วนคนโสดพ่อสื่อแม่สื่อรอบตัวจะเริ่มทำหน้าที่และเชียร์คุณให้สมหวัง ใครขอพรสิ่งเคารพนับถือใกล้ถึงคิวกับรักครั้งใหม่
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ไม่สมหวังในสิ่งที่เฝ้ารอ แต่ทางเลือกใหม่มีเรื่องดีวิ่งเข้ามาหาคุณเช่นกัน เป็นช่วงที่คุณบังคับอะไรไม่ได้หลายสิ่งดีร้ายต้องปล่อยไปตามวิถีของตัวเอง มีดวงย้ายบ้าน เปลี่ยนออฟฟิศใหม่ สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน อย่าแบกอะไรเพิ่ม ที่เป็นอยู่ชาวพิจิกก็ทำอะไรมากเกินรับไหว ใช้ความเป็นทางการ ตามกฎระเบียบผลักดันวานให้สำเร็จ นอกรอบจะติดลบ ธุรกิจที่ไปไม่ไหวคุณอาจต้องวางมือ มีคนอยากซื้อตัวไปร่วมงาน
การเงิน รับจ่ายไม่น่ากังวล แต่การลงทุนมักสะดุด เลือกผิด แต่ยังกลับตัวได้ทัน ทองคำ ค้าส่ง เคมีภัณฑ์จะคึกคักกับชาวพิจิก การต่อรองผลประโยชน์คนอายุน้อยจะช่วยให้คุณสมหวัง เสริมดวงการเงินทำบุญคนชรา
ความรัก ความสัมพันธ์สถานะแฟนจะชัดเจนขึ้น มีลุ้นทายาทใหม่ที่เข้ามาปุบปับแต่ทำให้ครอบครัวชัดเจนมากกว่าเดิม คนโสดหาโอกาสไปช่วยงานมงคลคนรู้จักจะช่วยเสริมดวงความรัก คนที่เข้ามาหาไว้ใจไม่ได้
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
มักมีคนขอความช่วยเหลือจากคุณ ช่วงนี้ใจดี มีคนนึกถึงบ่อยๆ จะได้เจอหน้าหรือติดต่อคนที่ห่างหายไปนาน การโยกย้ายยังไม่สมหวัง สุขภาพระบบย่อยอาหาร โรคพระเพาะต้องระวัง มีทุกข์จากคนสูงวัย
การงาน เป็นรุ่นพี่ เป็นผู้นำ มีคนเชื่อฟังและให้ความเคารพ อยู่ที่เดิมจะได้เติบโตมากกว่าการโยกย้าย หางานใหม่เงินเดือนยังไม่ถูกใจ คนอยู่ต่างแดนอาจโยกย้ายกลับบ้าน ติดต่อธุรกิจยังติดขัดไม่ได้รับความร่วมมือ
การเงิน เผื่อเหลือเผื่อขาด การใช้จ่ายเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่รีบร้อน จ่ายกับเรื่องสุขภาพและภาระในบ้าน ขยันเช็ดกระจก ประตูหน้าต่างในบ้านช่วยเปิดดวงเรียกทรัพย์ กองทุน ทองคำ สังหาริมทรัพย์ยังให้คุณ
ความรัก ไม่หวือหวาแต่เชื่อใจได้ คนที่เข้ามาชอบคนโสดจะพยายามช่วยเหลือคุณห่างในหลายด้าน ไม่เข้าหาเพราะกลัวชาวราศีธนูรำคานใจ ส่วนคนมีคู่หลายสิ่งนำพาสู่ปากเสียง หาเวลา deep talk แล้วจะดีขึ้น
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
แผนสำรอง สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทำให้คุณหงุดหงิด บริวารไม่ให้ความร่วมมือ ต้องแก้ไขสิ่งที่สั่งไปแล้วหรือดำเนินการไปแล้วบ่อยๆ จะได้ข้องเกี่ยวกับคดีความ ทรัพย์สินที่ต้องแบ่งในครอบครัว
การงาน จะได้ซื้อใจเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานโดยบังเอิญ พวกเขาจะเลือกคุณไม่มีตัวสำรอง ลูกค้าเรียกหา เจ้านายเรียกใช้ วุ่นไปทั้งสัปดาห์ การประสานงานกับคนหมู่มากไปอย่างช้าๆ ฟรีแลนซ์จะมีลูกค้าหน้าใหม่
การเงิน มรดก ทรัพย์สิน อาจมาจากคนทางไกล จะได้ช่วยดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับของมีมูลค่า ของหายได้คืน ของเก่าซื้อขายได้กำไร การลงทุนตลาดในประเทศโดดเด่น ส่วนการเสี่ยงโชคค่อนข้างติดลบ
ความรัก ทะเลาะกันไปยิ้มกันไป เป็นสัปดาห์ที่มีบททดสอบเข้ามากระทบจิตใจบ่อยครั้ง สุขหรือทุกข์อยู่ที่มุมมอง เพศทางเลือก มีคนยอมรับ หรือโดนขอแต่งงาน คนโสด คนหย่าร้าง ยังวุ่นวายเรื่องสินสมรส
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
คอนเน็กชั่นส่วนตัวทำให้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไปได้ อย่าแบ่งเส้นสายให้ใคร เก็บไว้ใช้กับตัวเองเป็นดีที่สุด ยานพาหนะซ่อมแซมแล้วจะโชคดี ทำบุญคนป่วยติดเตียงหรือคนพิการช่วยหนุนดวง
การงาน ความพร้อมจะไม่เต็มร้อย แต่ต้องแบกรับงานที่เกินกำลัง เน้นการรวมทีมเข้ากลุ่ม ยิ่งคนไม่สนิทจะทำงานง่ายขึ้น คู่แข่งจะพยายามซื้อตัวคนทำงานเก่ง ค้าขายทำเลใหม่ทั้งพื้นที่จริงและออนไลน์ไปได้สวย
การเงิน ติดขัดต้องค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ หมุน อาจหาคนช่วยเหลือไม่ได้ พึ่งเครดิตตัวเองเท่านั้น งานใหม่เงินเดือนน้อยลงแต่ความสบายใจดีที่สุด ของสะสม งานอดิเรกยังคงโดดเด่นในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ความรัก คนโสดหากมีคนที่อายุน้อยหรือไล่ๆ กัน แต่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง เขาเหล่านั้นจะส่งเสริมคุณ คนแต่งงานแล้ว เอกสารใดที่ลงนามร่วมกันราบรื่นในช่วงนี้ เพศทางเลือกมีคนผิดหวังอยากมาพักใจมาปรึกษา
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ผลงานจะโดนเปรียบเทียบ มีข้อดีข้อเสียอาจไม่ใช่ทั้งหมด แต่คุณมีเวลาเป็นตัวของตัวเองและได้แสดงออกมากขึ้นในการเรียนและทำงาน สุขภาพกระทบโรคประจำตัวเพราะพักผ่อนน้อย นอนไม่ค่อยหลับ
การงาน เรียนรู้งานนอกสาย จะมีคนชวนทำงานเพราะขาดคน เงินเดือนไม่สูง แต่ทำแล้วมีโอกาสใหม่ตามมาในไม่ช้า ราชการ อาจเปลี่ยนตัวเองเป็นฟรีแลนซ์ คนในเครื่องแบบโดนเพ่งเล็งเรื่องคำพูดเป็นพิเศษ
การเงิน สุขใจกับการทำบุญช่วงนี้เดินสายบุญ ช่วยเหลือคนตกยาก หรือทำบุญเข้าศาสนาช่วยเปิดดวงการเงินให้สว่างและลื่นไหล ลงทุนก้อนเล็ก ซื้อขายของมีราคา ดีตลอดสัปดาห์ หนี้สินจะลดจำนวนลง
ความรัก คนที่หายไปนานจะกลับเข้ามาในชีวิต คุณไม่ใจฟูเหมือนเดิม แต่คนคลั่งรักมักเป็นฝ่ายตรงข้าม การเดินทางไปไหนมาไหนทำให้คนโสดโดนตกหัวใจ ใครมีคนข้างกาย ปัญหาให้ปรึกษาคนรักจะได้คำตอบ
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **