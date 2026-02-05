เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนรู้จักกันมานานจะช่วยเหลือในสิ่งที่คุณไม่คาดคิด สิ่งที่คุณไม่ทันระวัง จะมีคนช่วยเซฟ งานมีการเร่งกำหนดส่ง ขยันประชุม ขยันเจรจา สิ่งที่คาดหวังจะได้ดั่งใจ การเงินมีรายจ่ายจุกจิกประปราย หนี้สินต้องประคับประคอง ยานพาหนะจะมีรอยขีดข่วน สัตว์เลี้ยงในบ้านมีโอกาสได้สมาชิกใหม่ หรือทำบุญสัตว์จรจัด เสริมดวงคนสนับสนุนและการแข่งขัน ลาภลอยมักมาจากเรื่องเศร้าเสียน้ำตา
ระวังลืมวันสำคัญ จะโดนงอน โดนโกรธหลายวัน ง้อคืนดียาก คนที่หายหน้าไปนานจะกลับมาในสภาพที่ดีกว่าเก่า เป็นคนใหม่ที่ยังทำให้คุณตกหลุมรักได้บ่อยๆ คนหม้ายลูกติด รักใหม่แต่ยังติดขัดที่ทายาทตัวเล็กไม่ยอมรับ
คนเกิดวันจันทร์
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็ววัน ดวงจะพลิกจากความขัดสนเป็นโอกาส แต่ไม่มีเวลาให้คิดอะไรนานคุณต้องเร่งตัดสินใจ ยอมแลกเปลี่ยนบางเรื่องในชีวิตเพื่อโอกาสที่ดีกว่าเดิม การเงินใช้แบบจัดระเบียบ จะซื้อขาย ตามใจหรือซื้อของจำเป็นต้องคิดให้ดี อสังหาริมทรัพย์ติดลบ การค้าขายเล็กๆ ทำด้วยตัวคนเดียวให้เงินดี สุขภาพวันนี้ระบบเลือด ระบบสืบพันธ์มักมีสิ่งรบกวนให้ไม่สบายตัว
คนที่คาดหวังจะเจ็บปวด ความรักต้องการพื้นที่ความสบายใจ คนอยากเริ่มต้นใหม่ ปรับความเข้าใจกับคนเดิม อย่าวางฟอร์มเยอะ คู่แข่งอยู่รอบตัวต้องรีบทำคะแนน เพศทางเลือก มีความชัดเจนเรื่องชีวิตคู่หรือการเลิกราที่ตัดใจ
คนเกิดวันอังคาร
สามวันดีสี่วันร้าย สิ่งที่ดูดี หรืออยู่ในช่วงดิ่ง จะพลิกเกม ตั้งสติให้มั่น เพราะคุณต้องรันทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง อย่าให้คำพูดคนอื่นหยุดความตั้งใจของคุณ พลังงานบวกในร่างกายเยอะ เดินหน้าเต็มร้อยกับสิ่งที่คาดหวัง การเงินหมุนใช้มากกว่าเก็บ ธุรกรรม ดีตลอดจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เลือดตกยางออกเพราะเรื่องใกล้ตัว ทำแว่นตาใหม่ เปลี่ยนทรงผมใหม่ช่วยเรียกทรัพย์
คนในเครื่องแบบ คนทำงานสายอาชีพ ทั้งโสดและมีคู่เสน่ห์ทำงานแรง มีคนเข้ามาหลากหลายให้รู้จัก อย่าลืมมิตรเก่าใกล้ตัวเพราะเพื่อนกำลังแอบชอบคุณมานานแล้ว คนแต่งงานแล้ว มีเรื่องใหญ่ที่คู่รักต้องร่วมกันคิดพิจารณา
คนเกิดวันพุธ
ต้องยอมเสียเปรียบ ยอมเป็นผู้ตาม งานประจำอาจลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ ส่วนสายฟรีแลนซ์การต่อสัญญากับลูกค้าเก่าเป็นมงคล การประกวด แข่งขัน สัมภาษณ์ค่อนข้างเฉิดฉาย อาจแพ้เด็กเส้นในการสมัครงาน การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายแต่เกินงบ ยานพาหนะจะได้ซ่อม เคลมประกัน ทำในช่วงปลายเดือนจะเหมาะสม เสริมดวงการเงินและสุขภาพ ทำบุญคนตกงาน คนพิการซ้ำซ้อน
มีคนเปลี่ยนใจ สัญญา คำพูดเชื่อถือไม่ได้แม้รู้จักกันมานาน การคบหาใครสักคนนิสัยจริงจะค่อยๆ เปิดเผย มีทั้งรับได้และเหมือนไม่รู้จักกันเลย งานมงคลจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับข่าวดีเกี่ยวกับทายาท เพศทางเลือกคนอายุน้อยจะเข้าหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
การทำอาหารเองบ่อยๆ ช่วงสัปดาห์นี้เสริมดวงการแข่งขันและการเงินของชาวพฤหัสบดี จะเสียตำแหน่งเพราะความไม่รู้ อย่าไว้ใจคนใกล้ตัวที่สืบความลับไปบอกคู่แข่ง เรื่องส่วนตัวจะเป็นประเด็นสาธารณะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนมียศมีสี ทำงานตลอดวันใช้จ่ายประปรายและลงทุนเพื่อหน่วยงานเพื่อธุรกิจ เจรจาสิ่งใดมีลุ้นสำเร็จเกินครึ่ง สุขภาพทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ ไซนัสจะมารบกวน
มูฟออนได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมคุยกับใครเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมา เลิกรายังติดใจไม่ขาดไม่กล้าเปิดเกมบอกเลิก ส่วนคนโสดเสน่ห์แรงกับรักต่างวัยและคนเพศเดียวกัน น้องใหม่ที่ทำงาน ที่เรียน มักมีคนมาตกหัวใจ
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่เคยโดนปัดตก จะกลับมาคุยกันอีกครั้ง เป็นโอกาสต่อรองที่ดีในการทำงานและดีลธุรกิจ การกินข้าวที่โต๊ะทำงานตัวเองหรือมีขนมวางไว้ระหว่างวันเสริมดวงการเจรจาต่อรองได้ ธุรกรรมการเงินดีในช่วงบ่ายแต่การกู้ยืมยังไม่สมหวัง ตกงาน ได้งานใหม่ที่ไม่โดนใจ จ่ายเงินกับความเชื่อ สิ่งเคารพ สุขภาพเจ็บป่วยเจอหมอดียาดี แม้ยังรักษาไม่หายขาด เสริมหนุนชะตาทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
ทายาทจะมาแบบไม่ได้ลุ้น สมาชิกคนที่สอง หรือลูกแฝด จะทำให้ครอบครัวยิ้มได้ในไม่ช้า อยู่ก่อนแต่งอาจขัดใจผู้ใหญ่ แต่ส่งผลดีกับคนที่กำลังคบหากันในการเงินและการงานนอกบ้าน โสดใจว่างๆ คุยไปนัดเดตไปเรื่อยๆ
คนเกิดวันเสาร์
ความใกล้ชิดทำให้คุณได้รับความไว้วางใจ จะต้องช่วยปกปิดความลับในการทำงาน และรักษากฎระเบียบมากกว่าตามใจคนอื่นๆ ปากเสียงในออฟฟิศมีบ้างประปราย การเงินเป็นปลายสัปดาห์ที่จะโอนเปลี่ยนโยกย้ายการเก็บออมและการลงทุน คำพูดจะโดนเข้าใจผิด เงียบเอาไว้ดีที่สุดในทุกมิติ ทำบุญด้วยรองเท้า ถุงเท้า ยารักษาโรค ปรับดวงการเรียน งาน และสุขภาพโดยรวม
โดนปกปิด ปิดบัง สิ่งที่เกินทน อาจต้องถอยเว้นระยะให้ความสัมพันธ์ ประวัติเก่าๆ ของคนที่เข้ามาหาทำให้คนโสดไม่กล้าตอบตกลง ด้านคนว่างๆ คนที่โดนทาบทามให้รู้จักจะเป็นมิตรที่ดี เปิดใจให้โอกาสพวกเขาสักหน่อยไม่เสียหาย
