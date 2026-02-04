สไลด์หน้ามาขอโทษ จนไวรัล!! นักตบอัจฉริยะ ขวัญใจวอลเลย์ญี่ปุ่น

เชื่อเลยว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ จะเป็นมีมบนโลกโซเชียลฯ ไปอีกนาน เรากำลังพูดถึง “ยูจิ นิชิดะ (Yuji Nishida)” นักวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นวัย 26 ที่คลิประหว่างการแข่งขันของเขา กำลังเป็นไวรัลความน่ารักปนฮา กับท่าสไลด์หน้ามาขอโทษอย่างทุ่มเทกลางสนาม
เรื่องของเรื่อง เค้าคือกัปตันทีม “ทีมโอซาก้า บลูทีออน (Osaka Bluteon)” และการแข่งขันนัดที่กลายเป็นไวรัลนี้
คือนัดรวมดาววอลเลย์บอลอาชีพ “SV.LEAGUE ALL STAR GAMES”
และในขณะที่นิชิดะกำลังซ้อมเสิร์ฟอยู่ เขาดันเสิร์ฟพลาด จนลูกออกข้างสนาม แล้วกระเด็นไปโดนหลังของสต๊าฟสาวรายนึง ที่ยืนอยู่แถวนั้นเข้าเต็มๆ
จากความแรงของลูกที่ตีออกไป เดาว่าสต๊าฟน่าจะเจ็บอยู่ไม่น้อย พอเจ้าตัวเห็นเข้าเท่านั้นแหละ หนุ่มมือตบอย่างนิชิดะก็ take action ทันที แถมปฏิกิริยาตอบสนองของเขา ก็เร็วพอๆ กับลูกวอลเลย์ที่เสิร์ฟออกไปลูกนั้นเลยด้วยซ้ำ
คือเค้าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ด้วยการวิ่งลอดเน็ต แล้วพุ่งตัวสไลด์ จนส่วนหน้าไถไปกับพื้นสนาม แล้วมาแลนดิ้งคำขอโทษ จอดลงตรงหน้าสต๊าฟสาวคนนั้นแบบพอดีเป๊ะ
พอลุกขึ้นได้ นิชิดะก็ยังคุกเข่าขอโทษอยู่อย่างนั้น จนกลายเป็นว่า ทั้งคู่ต่างโค้งคำนับให้กันไปมา เกิดเป็นภาพน่ารักน่าประทับใจ จนเรียกเสียงปรบมือดังก้องทั้งสนาม และกลายเป็นคลิปไวรัลทั่วโลกในเวลาต่อมา
ชาวโซเชียลฯ พากันแซวว่า ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดี ระหว่างสต๊าฟที่โดนลูกเสิร์ฟอัดใส่แบบไม่ตั้งใจ หรือนักตบที่สไลด์ตัวมาขอโทษอย่างไวแบบนอบน้อมสุดๆ ไหนจะพี่ตากล้องอีก ที่วิ่งตามมาเก็บภาพได้แบบไม่พลาดซักช็อต
ส่วนแฟนการ์ตูนก็มีวิเคราะห์กันลึกไปอีก ว่ากันว่าท่าตอนสไลด์ตัวไปขอโทษของนิชิดะ เหมือนกับอนิเมะวอลเลย์บอลเรื่องดัง เรื่อง “ไฮคิว!! คู่ตบฟ้าประทาน” อย่างกับถอดแบบกันออกมาเลย
พอกลายเป็นไวรัลแบบนี้ ผู้คนก็ยิ่งอยากรู้จักหนุ่มนักกีฬาคนนี้มากขึ้น จากคำร่ำลือหนาหูผ่านโซเชียลฯ ว่า ในคลิปทั้งน่ารักทั้งฮาแบบไหน ในชีวิตจริง เขาก็ขี้เล่น เอเนอจี้ดีไม่ต่างกัน
เขาเริ่มค้นพบตัวเองว่า หลงใหลเส้นทางกีฬาสายนี้ตั้งแต่สมัยอยู่อนุบาล และยิ่งฉายแววโดดเด่นเข้าไปอีก ในช่วงมัธยม โดยเคยชนะการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
แถมในทัวร์นาเมนต์นั้น เขายังได้รับรางวัล “ผู้เล่นยอดเยี่ยม” จาก “สหพันธ์วอลเลย์บอลเยาวชนแห่งประเทศญี่ปุ่น” ด้วย ก่อนจะมาเปิดตัวในฐานะนักวอลเลย์บอลอาชีพ ในปี 61
คือเล่นให้ทีม “JTEKT Stings (เจเท็กโตะ สติงส์)” ตอนอายุ 17 ปี และด้วยฝีมือที่ไม่ธรรมดา หาตัวจับยาก เลยทำให้นิชิดะติดทีมวอลเลย์บอลชาย ทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ในปีเดียวกัน และรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
จุดที่น่าสนใจอีกอย่าง เขาคือนักวอลเลย์บอลที่ถนัดซ้าย และเล่นในตำแหน่ง “Opposite Spiker” หรือ “ตัวตบหัวเสา” ด้วยส่วนสูง 186 ซม.จึงทำให้ดูเป็นรองคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆ เพราะผู้เล่นทีมชาติอื่นๆ ส่วนใหญ่สูงเกือบ 2 เมตร
แต่สุดท้ายกลับไม่ใช่ปัญหาของเขาคนนี้ เพราะนิชิดะคือมือตบที่กระโดดตบได้สูงมาก คือกระโดดได้สูงถึง 350 ซม.เลยทีเดียว
และในตอนที่ลงแข่ง เวลาที่เค้าทำคะแนนได้ นิชิดะจะมีท่าประจำของตัวเอง ที่ไม่ลืมทำตลอด คือกำหมัดและอ้าปากกว้างแบบสะใจสุดๆ
ด้วยความขี้เล่นสดใส บวกกับฝีมือขั้นเทพของเขานี่เอง ที่ตกหัวใจแฟนวอลเลย์บอลได้ไปตามๆ กัน แต่ก็ทำเอาสาวๆ อกหักกันไปหลายรายเหมือนกัน เพราะนิชิดะมีเจ้าของหัวใจแล้ว
เธอคนนั้นคือ “ซารินะ โคกะ (Sarina Koga)” อดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติญี่ปุ่น ที่แต่งงานกันไปเมื่อปี 65 และเพิ่งมีเบบี๋ตัวน้อยด้วยกัน เมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้วนี่เอง
เรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
ที่มา : Instagram @sv.league_official_th, https://shorturl.asia/JzVFf, https://shorturl.asia/cdQB6, https://shorturl.asia/5NbIg
ขอบคุณภาพ : IG @nishidayuji0130 และ @sarina.koga
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **