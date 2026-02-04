เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ข้อผิดพลาดเล็กๆ จะเป็นจุดบอดให้คนอื่นโจมตี คนธรรมดาจะเริ่มเป็นที่รู้จัก ปรับตัวยากในการเป็นคนสาธารณะ งานประจำดูเงียบๆ มีอะไรหยิบทำไป ฟรีแลนซ์จะได้ลูกค้าใหม่ เรื่องเยอะแต่เปย์จัดหนัก สุขภาพของคนสูงวัยในครอบครัว อาจทรุดหรือมีเหตุต้องไปพบแพทย์ เสริมดวงปลายสัปดาห์ทำบุญคนป่วยติดเตียงหรือคนไร้บ้าน ของหายไม่ได้คืน คนสนิทมักขายความลับเพื่อน
อย่าร้อนใจเพราะข่าวลือที่ได้ยิน ทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่กำลังคิดเสมอไป ลุ้นทายาทใหม่อาจได้ลูกแฝด ส่วนคนโสดมีคนอยากออกเดต แต่ยังไม่กล้าเข้ามาชวนเป็นคนใกล้ๆ ตัว เจอหน้ากันบ่อยๆ รักออนไลน์อาจโดนหลอก
คนเกิดวันจันทร์
ความตั้งใจ ความพยายามกำลังแสดงผล แต่จะมีเป้าหมายใหม่ให้คุณออกแรงอีกครั้ง ไม่ค่อยได้พัก งานประจำมีเรื่องพ่วงให้คุณบริหารจัดการตลอดเวลา ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่น ทั้งการทำงานและเชิงการลงทุน ยานพาหนะให้โชคลาภ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นหกล้ม เอกสารเกี่ยวข้องกับตัวเลข บัญชี การเงินต้องรอบคอบ การสอบแข่งขันมีลุ้นสมหวังเกินครึ่ง
งานยุ่ง เรียนหนัก แต่ความรักไม่แผ่ว คนมีคู่ช่วงนี้มีคนให้กำลังใจและสนับสนุนงานคุณทุกด้านดูน่าอิจฉา ส่วนคนโสดใจไม่ว่าง มีคนอยู่ในใจ และไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับคนที่รู้จักกันไม่นาน เพศทางเลือกคนอายุน้อยกว่าจะมาจีบ
คนเกิดวันอังคาร
เรื่องเล็กต้องคิดการใหญ่ ส่วนสิ่งที่ดูเกินตัวอาจเป็นเรื่องผิวเผิน วันนี้จะได้ฟังข่าวดีจากงานที่สมัคร โครงการที่กำลังลุ้นอนุมัติหรือผลสอบที่อดนอนอ่านหนังสือมาหลายวัน หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่ม ช่วยปรับดวงการเงินให้ใช้ง่ายลื่นไหล นักลงทุนระวังข่าวรอบตัวมักทำให้ตัดสินใจผิดพลาด เป็นวันเหมาะจะโอนลงนามเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน สุขภาพช่องปาก ฟัน ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ใช้จ่ายกับคนรักและครอบครัว หากคุณโสด จะได้เปย์เป้าหมายหรือคนพิเศษในช่วงสุดสัปดาห์นี้ หากมีคู่หลายสิ่งต้องแชร์หารความรับผิดชอบในบ้าน ครอบครัวจะกดดันเรื่องทายาทหรือความมั่นคงชีวิตคู่ นัดเดตจะโดนเท
คนเกิดวันพุธ
วิ่งเข้าหาจะยิ่งดูห่างไกล สิ่งที่ไม่คาดหวังจะหล่นใส่หน้าตัก ลองอะไรใหม่ๆ ที่สนทาง สวนกระแสจะเป็นเวย์ที่คุณสร้างอาชีพได้ในอนาคต ค้าขายพึ่งพาบริวารไม่ได้ ยังต้องเหนื่อย กับทุกสิ่งที่ปะทะเข้ามา ใช้จ่ายตามความเหมาะสม คนในครอบครัวมีเรื่องให้ช่วยรับผิดชอบ มีดวงตกงานปุบปับ หรือเปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานแบบไม่ทันตั้งตัว เสริมดวงวันนี้อาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ หรือทำบุญจะนำโชคดี
ความรักถึงเวลาปรับความเข้าใจ หลายสิ่งไม่เคลียร์ แต่ยังไม่มีใครเปิดเกมก่อน คนห่างไกลแฟนมักมีคนเข้ามาคั่นกลาง พูดน้อย คุยไม่เก่ง มักมีคนมาตกหลุมรัก วัยเรียนระวังเสียสมาธิเพราะรักครั้งใหม่ที่กำลังใจฟู อกหักจะดีขึ้น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
พยายามอย่าเปลี่ยนแปลงอะไร วิธีการเก่าๆ สิ่งที่ทำต่อกันมานั้นดีอยู่แล้ว แต่ให้เพิ่มเติมเรื่องอื่น งานก็จะโดดเด่นมากขึ้น ผู้บริหารหัวจะปวดเพราะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นเรื่องยาก สายราชการระวังความผิดเกี่ยวกับระเบียบวินัย การเงินและการลงทุนนอกระบบสดใส ธุรกิจสีเทา การคุยเจรจานอกรอบ ต่อรองนอกเกม หรือใช้เงินแก้ปัญหาจะทำให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อได้ตามปกติ
รักใครต้องอดทน อีกไม่นาน ความจริงใจจะสว่างในสายตาเป้าหมาย ส่วนคนอยู่กินมานาน ธุรกิจ งาน ที่คิดทำในบ้าน ช่วยหนุนให้ความรักความเข้าใจคนในครอบครัวดีขึ้น รักเก่าๆ มักทำร้ายชาววันพฤหัสบดีด้วยคำพูดลบๆ
คนเกิดวันศุกร์
อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่า มีดวงโยกย้าย หรือลาออกกระโจนสู่ความไม่รู้ ความว่างเปล่าจะสร้างชีวิตและประสบการณ์ใหม่ การสมัครงานไม่ตรงสายคุณจะได้เปรียบ จ่ายเงินกับการซ่อมที่อยู่อาศัย อย่าให้พ้นเดือนนี้การเงินจะมีปัญหา สุขภาพมีโอกาสเปลี่ยนหมอ เปลี่ยนยา หรือใช้แพทย์ทางเลือกควบคู่เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น ความเชื่อหนุนแรงใจในการสอบแข่งขัน มีข่าวดีที่ไม่คาดคิด
คนร้องหัวเสีย เหวี่ยงบ่อย อย่าอารมณ์ร้อนนานๆ เพราะเสี่ยงต่อการมีคู่แทรกเข้ามาเป็นที่พักหัวใจ คนแยกย้าย หย่าร้างจะชัดเจนในทางเลือกของตัวเองมากขึ้น อาจไม่ได้ทรัพย์สินมากแต่ได้อิสระภาพเรื่องหัวใจ ส่วนคนโสดชิลๆ
คนเกิดวันเสาร์
เรียนรู้คู่แข่งให้มากที่สุด ไม่จำเป็นต้องบอกอะไรคนรอบตัว เพราะการเรียนและการทำงานที่เฉพาะตัวของคุณนั้น จะทำให้ทุกเรื่องเดินหน้าต่อได้เต็มร้อย แม้จะเดินตามหลังเพื่อนอยู่เล็กน้อย ได้กำไรจากการลงทุนระยะยาว หรือการเข้าหุ้น ร่วมทุนกับคนสนิท ธุรกิจหรือตลาด เพื่อนร่วมงานเพศทางเลือกจะนำโชคให้กับคุณ อย่าแตะต้องทองคำหรือตลาดพลังงานจะติดลบ สุขภาพวันนี้ไม่น่ากังวลใจอะไร
มีคนเข้ามาหา แสดงตัวชัดเจนมากขึ้น อาจโดนสารภาพ บอกรัก ขอโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัว เลือกเอาที่สบายใจ อย่าเกรงใจจนความรู้สึกติดลบ คนมีคู่จะพักผ่อนหรือลุยงานตลอดวันพวกคุณเป็นคนสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ดี
