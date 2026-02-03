เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อยระหว่างวัน งานไม่มีปัญหา เรื่องจุกจิกมักเกิดจากเจ้านายมากกว่าบริวาร ตกงานจะได้งานใหม่ แต่ยังไม่ถูกใจ การโยกย้ายชั่วคราว คุณจะอยากไปถาวร การเงินโดนตามหนี้เก่า และอาจต้องสร้างหนี้ใหม่ เงินวันนี้เข้าออกง่ายไม่ค่อยได้เก็บออม เสริมปรับดวงทำบุญกับเด็กกำพร้า ใครสอบแข่งขัน ลุ้นงานต่างๆ ต้องใจเย็นๆ เพราะคู่แข่งมักแซงหน้าไปก่อน
ส่วนความรัก ต้องให้เวลาช่วยเหลือ รีบร้อนรักง่ายหนายเร็ว วัยเรียนเนื้อหอมกับคนอายุน้อย มีโอกาสรักรีเทิร์น เพราะทายาทคนใหม่ เพศทางเลือกยังขัดใจครอบครัว รักเก่าไม่หวนคืนแต่รักใหม่ยังไม่โดนใจ คนโสดระวังโดนลากเข้าไปในความสัมพันธ์กับคนอื่น
คนเกิดวันจันทร์
อะไรก็ดูง่ายขึ้นแค่คุณวางใจคนรอบกาย อย่าแบกทุกเรื่องไว้ให้เครียด เจ้านายจะมอบงานให้ผิดความถนัด นายจ้างจะเสียดายหรือเรียกให้คุณไปสัมภาษณ์อีกครั้ง การทำงานวันนี้ใจเย็นๆ เจอคนหัวร้อนบ่อยครั้ง การใช้จ่ายเพลาๆ ลง เก็บเงินเก่งขึ้น จะมีคนจ้างงานให้เงินก้อนกับฟรีแลนซ์ สุขภาพปัญหาภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจ ยังไว้วางใจไม่ได้ โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้า
อินเลิฟกับใครคนเดิม แม้จะบอกตัวเองว่าลืมได้แล้วหรือไม่ได้คิดอะไร งอน น้อยใจอยู่คนเดียว แต่หายขาดเมื่อได้พบหน้า คนมีคู่ คนรักมีความทุกข์มาปรึกษา เปิดใจรับฟังและให้กำลังใจ หนุนดวงครอบครัวทำบุญกับคนตกงาน แจกการ์ดงานมงคลราบรื่น
คนเกิดวันอังคาร
ต้องทำงานที่ไม่ชอบ เรียนในสิ่งที่ไม่ปลื้ม คนวุฒิสูงมีคนชวนทำงานใหม่ แม้ยังไม่คิดจะลาออก ธุรกิจสตาร์ทอัพจะได้ขยับ เพื่อนฝูงจะพยายามเข้ามาช่วยเหลือคุณจนเกินเบอร์ ระวังอุบัติเหตุนอกบ้าน หกล้ม ลื่น สะดุดในที่สาธารณะ ของหายไม่ได้คืน การเงินดีช่วงเช้าธุรกรรมทุกอย่างชัดเจนได้ประโยชน์ สุขภาพที่หักโหม งาน การออกกำลังกาย อาจทำให้คุณเจ็บป่วยปุบปับ ระบบเกลือแร่อาจมีปัญหา
รักเก่าไม่รีเทิร์นแต่อาจคุยกันได้ในสถานะเพื่อน จะได้พบคนใหม่เพราะคนเก่าแนะนำโดยไม่ได้ตั้งใจ มีโอกาสแข่งขันเรื่องความรักกับเพื่อน ความรักในที่ทำงานมีปัญหา และมีคนได้ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลครอบครัวเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน รักออนไลน์ยังคงดีต่อใจ
คนเกิดวันพุธ
เสียสละให้คนอื่น โอกาส สิ่งที่คุณต่อสู้เพื่อได้มาจะต้องส่งต่อมากกว่าถือครองด้วยตัวเอง ธุรกิจมีการพลิกเกม ฉีกสัญญา งานเก่าจะกลับมาให้คุณทำ ทั้งๆ ที่ลาออกจากวงการนั้นนานแล้ว คนธรรมดาจะได้ยืนในแสงไฟ การต่อรองต้องมีคนช่วยเจรจาและยังเสียเปรียบ การคุยงานแบบไม่เจอตัว คุณจะมีลุ้น นักลงทุนช่วงบ่ายของวันคือโอกาสของคุณ ไม่เหมาะเสี่ยงโชคลาภลอย มีคนติดการบนบานศาลกล่าว
ความมั่นใจอาจทำให้คุณเสียคนข้างกาย สถานะหัวใจที่ไม่มีใครยอมใคร ฟังกันไม่มากพออาจเลิกราหรือค่อยๆ ห่างหายกันไปเอง หย่าร้างจะจบง่ายๆ เพื่อความสบายใจ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวรักต่างวัยอันตราย แต่มักมีคนเข้ามาติดพันเพราะเสน่ห์กำลังทำงาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
โดนลากเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่รู้ความ ยศ ตำแหน่งทำให้คุณต้องร่วมรับผิดชอบเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับคนหมู่มาก การงานเน้นความชัดเจน ความผิดพลาดทำให้คุณพลาดโอกาสในการแข่งขัน หรือปัดตกเป็นตัวเลือกของคนอื่น จ่ายเงินกับสุขภาพ การดูแลตนเอง ตลาดการลงทุนที่สนใจ การเล่นแบบสวนทางจะเหมาะกับคุณ จะได้ข่าวดีจากทางไกล ยามวิกาลเหมาะจะส่งใบสมัครงานหรือทำงานไอเดีย
โดนเล่นเกมหัวใจ คนโสดจะว้าวุ่นเพราะใครบางคนหายหน้าไป ไม่มากวนใจแบบทุกวัน คนแอบชอบจะสนับสนุนงานและการเรียน คู่รักห่างไกลจะมีคู่แทรก สถานะความรักที่มีมากกว่าสองคน คนมาก่อนจะชนะ ระวังเรื่องทำของทำเสน่ห์ ไว้วางใจไม่ได้
คนเกิดวันศุกร์
ความมั่นใจทำให้คุณผ่านทุกปัญหาแม้อยู่ในเวลาวิกฤต เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือจับงานหลายอย่าง ต้องโหมเวลา ตื่นเช้านอนดึกถึงจะสำเร็จในสิ่งที่คุณนั้นตั้งใจ การเงินเหมาะจะเปิดบัญชี ซื้อกองทุน หรือติดต่อธนาคาร มีโอกาสสำเร็จ เข้าหุ้นกับญาติพี่น้องปลอดภัยต่อธุรกิจ รวมทั้งการใช้บ้านเป็นออฟฟิศเข้าทางกับดวงชาววันศุกร์ มีดวงเดินทางไกล ขยันตื่นเช้าใส่บาตรบ่อยๆ จะโชคดี
อะไรที่ผ่านมาแล้วเริ่มทำใจได้ ความสัมพันธ์งอนเก่ง ง้อเก่งยังเดินหน้าต่อเนื่อง คนรักมีดวงเจ็บป่วยต้องการคนดูแลทั้งทางกายและใจ สถานะแฟนพ่อแม่อนุมัติ แต่ยังไม่พร้อมจัดงานมงคล เพศทางเลือก คนอายุมาก จะเข้ามาตีสนิท คนโสดอายุน้อยมากคนคุย
คนเกิดวันเสาร์
ปุบปับรับโชค มีโอกาสเข้ามาจากคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณมาก่อน แม้จะไม่เหมาะจะไปรวมทีมด้วยกันอีกครั้ง แต่รับจ๊อบเสริมจากคนรู้จักได้ไม่ติดขัด อาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับชีวิตคนหรือสัตว์ระวังเรื่องคดีความให้มาก จะได้ทำงานเพื่อสังคม หรือกลายเป็นคนมีชื่อเสียง การเงินอย่าให้ก๊อกน้ำ ระบบประปาในบ้านชำรุด ดวงอาจสะดุดเรื่องรายรับและหนี้สิน เสริมดวงวันนี้ทำบุญโลงศพ ผ้าห่อศพแล้วจะดีเอง
คนใกล้ตัวช่วยเหลือความรักที่ติดลบได้ แต่ต้องเปิดใจคุยกับพวกเขา รักเก่าไม่รีเทิร์น แต่อาจมีคนใหม่เข้ามาดามหัวใจไวกว่าที่คิด คนโสดถึงคิวคุณแล้วจากสิ่งที่คุณเคยขอพรไป จะเกิดผลในไม่ช้า บุตรหลานในบ้านหนุนดวงคนอกหัก รอใครอยู่ต้องมูฟออน
