เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับคนสนิท การพบเจอคนใหม่ๆ คนแปลกหน้าส่งผลดีกับการเรียน การทำงาน และสอบแข่งขันต่างๆ พึ่งพาคนอื่นยาก เน้นการทุ่มเทด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่กำลังคิด แต่ลงมือทำให้ทุกคนเห็น การเงินใช้จ่ายตามประสงค์ อาจวุ่นวายกับธนาคาร เอกสารการเงินที่ขยันแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติม การต่อรองได้ไม่มาก สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
รักใครต้องเก็บเอาไว้ก่อน คุณจะได้ลงทุนกับเรื่องหัวใจหรือเตรียมสร้างครอบครัว ช่วงนี้อาจได้เป็นคู่หมั้นป้ายแดง หรือพ่อแม่มือใหม่ เงินเก็บจะลงกับที่บ้าน อย่ารอใครนาน เพราะมีคนดีๆ เข้ามาหาคนโสดที่ดีกว่าเดิมหลายคน
คนเกิดวันจันทร์
สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชค หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับสัตว์พิการหรือการไถ่ชีวิต ช่วยเปิดดวงลดอุปสรรค งานจะมีคนชวนย้ายหรือให้ทำงานนอกสายงานที่เคยทำมาแล้ว ตกงานจะได้งานใหม่เพราะคนรู้จักชักชวน การเงินประหยัดให้มากแม้ต้นเดือนจะรายจ่ายจำเป็นรออยู่ อย่าเข้าหุ้นหรือค้ำประกัน ได้เงินจากคดีความ ประกันภัยหรือเงินชดเชยต่างๆ สุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆ ตามฤดูกาล
ระมัดระวังการลงทุนกับคนรัก หรือระบบเงินในบ้าน ช่วงนี้รายจ่ายอยู่กับบุตรหลาน สถานะแฟนป้ายแดงจะมีคนเข้ามาเกื้อหนุน ช่วยเหลือให้เรื่องลำบากเบาลง โสดว่างๆ จีบใครยังไม่สมหวังแต่พอมีเรื่องให้ใจฟูได้ตลอดวัน
คนเกิดวันอังคาร
จะเสียมิตร เสียรู้โดนเอาเปรียบจากคนสนิท คนอายุน้อยกว่าให้โทษ การลงทุนกับงาน เจ้าของกิจการ ออกสินค้าใหม่ เจอเพื่อนร่วมงานที่ส่งเสริมกันได้ ธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างเปิดทาง การเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านยามวิกาล การเงินรับเข้าจ่ายออก รายจ่ายไม่มาก เก็บออมเหมาะจะเก็บเป็นสิ่งของ หรือการลงทุนระยะยาว ทำบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเสริมดวงการแข่งขัน
อยู่นิ่งๆ เสน่ห์จะทำงานกับคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน ไม่ใช่เป้าหมาย ไม่ใช่คนข้างกาย ส่งผลดีกับคนโสดที่มีทางเลือกหัวใจใหม่ๆ เข้ามาและใครคนนั้นค่อนข้างจริงจัง แต่หากมีคู่อาจมีเรื่องขัดใจกับคนรักเล็กๆ น้อยๆ
คนเกิดวันพุธ
ต้องใจร้าย อย่าใจอ่อน แพ้ลูกอ้อนหรือคำขอร้อง คุณอาจได้เรื่องทุกข์ใจตามมาในเร็ววัน พยายามรักษามาตรฐานของตัวเอง หรือพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีที่เป็น งานประจำ สิ่งที่ดูแน่นอน จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน โยกย้ายงานในหน่วยงานเดิมจะสมหวัง ผู้ใหญ่จะสนับสนุนทางอ้อมแบบไม่ออกหน้า ค้าขายกำไรค่อนข้างดี ตลาดเก่าวิธีการใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นยอดขายปังๆ
ความเลิฟต้องการการรับฟัง สถานะคนมีคู่ยังเหนียวแน่นแต่ช่วงนี้ต่างคนต่างอยากพูดมากกว่าเป็นผู้ฟัง จดทะเบียนสมรส แจกการ์ดราบรื่น แต่หากสู่ขอยังโดนต่อรองค่าสินสอด เพศทางเลือกใครบางคนคิดถึงคุณแต่อยู่ไกล
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สุขภาพจะได้รักษา วางแผนจริงจังหรือมีการปรับเปลี่ยนวิถีของตัวเองครั้งใหญ่เพื่อเรื่องสุขภาพ งานอาจพลาดในจุดเล็กๆ จะโดนสืบข่าว มีสายลับเชิงธุรกิจเป็นคนใกล้ตัว นายจ้างจะเสียดายลูกน้องที่มองข้ามหรือปฏิเสธพวกเขา การค้าของเก่าจะขายได้ บ้าน ที่ดิน สินค้าเก่า จะได้ล้างสต๊อก ธุรกรรมการเงินดำเนินการได้ตลอดวัน ตกงานลุ้นงานใหม่ที่มีคู่แข่งมากจะสมหวังในที่ไกลบ้านแต่ดีมากๆ
เรียนรู้กับคนข้างกาย ทะเลาะกันบ้าง งอนกันเก่ง แต่สัมพันธ์ชื่นมื่น มีคนคั่นกลางที่กำลังจะพ่ายแพ้ไปเอง รักต่างวัยยังมีอุปสรรค ทั้งการยอมรับของคนรอบตัวและคำตอบที่ไม่ชัดเจนในใจ อาจได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดงปุบปับ
คนเกิดวันศุกร์
การสอบ การแข่งขันที่ไม่ได้ต้องการลงสนาม จะต้องออกตัว หรือทำเพราะความจำเป็น ตำแหน่งที่อยากได้อาจโดนแซงหน้า จะได้เงินก้อนจากโบนัส เบี้ยขยัน ความผิดพลาด จะพลิกเป็นข้อได้เปรียบ ใครมีเจ้านายอายุน้อยจะได้โอกาสปังๆ จากพวกเขา การเงินใช้จ่ายคุมได้ดี แต่ของหายไม่ได้คืน อาจเสียเปรียบหุ้นส่วนทางการค้า สุขภาพสายตา ผิวพรรณจะต้องกลับมาดูแลอย่างจริงจัง
ความรักทำให้คุณขยัน มีแรงสู้ชีวิตทางการเรียนและงาน คนโสดอาจมีเจ้านายมาตกหลุมรัก ความสัมพันธ์ในที่ทำงานจะก่อตัวอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว ประวัติหัวใจเก่าๆ ทำให้คนปัจจุบันไม่สบายใจ
คนเกิดวันเสาร์
ความมั่นใจทำให้คุณได้ไปต่อ แม้อาจไม่สเป็กสูง ไม่ได้มีความรู้มากกว่าใคร คุณจะได้มั่นหน้าทำสิ่งที่โตกว่าตัว ความรับผิดชอบกำลังจะมากขึ้น อย่าลังเล มั่นใจอะไรเลือกได้ทันที ตลาดการลงทุนหรืองานด้านเคมีภัณฑ์ บันเทิง แฟชั่นกำลังสดใส ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือออฟฟิศซินโดรม ค้าขายตลาดใกล้ตัวดี จะได้ลูกค้าเก่าๆ กลับมา อสังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภ
เสน่ห์แรงกับคนวัยเดียวกัน หากโสดมีคนคุย มีคนพยายามเข้าหาหลากหลายสไตล์ แต่ให้ระวังคนเพศเดียวกันมักทำให้เสียน้ำตา คนหม้ายมีโอกาสเริ่มใหม่กับคนที่ห่างวัยโตหรือแก่กว่า ใครมีคู่อยู่แล้วสิ่งที่ค้างคาในใจจะได้รับคำอธิบายด้วยการกระทำที่ทำให้ยิ้มได้
