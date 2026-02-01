เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การรอคอยกำลังจะสิ้นสุด ใครอยู่จุดเดิม บ้าน งาน ตำแหน่ง การเรียนช่วงต้นเดือนนี้อยู่ในแนวโน้มที่จะหลุดลูปเก่าไปสู่สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ศัตรูจะเป็นมิตร หรือชาววันอาทิตย์กำลังจะถูกซื้อตัว ได้โอกาสทำงานกับคนเก่งและรู้จักคนมากขึ้น สุขภาพรบกวนการทำงานและเงินในกระเป๋าให้ควักจ่ายประปราย เชิงการลงทุน ได้เงินจากประกันภัย เรื่องเศร้าเสียใจ สุขภาพเจ็บป่วยอาการทุเลา มีลุ้นงานใหม่
เรื่องหัวใจต้องมีคนช่วยจึงจะสมหวัง คนสนิทของเป้าหมายจะเปิดทางให้กับคนโสดเพราะพวกเขาก็แอบลุ้นคุณอยู่เช่นกัน ครอบครัวจะกลับมาอยู่กันพร้อมหน้า มีดวงย้ายบ้าน ย้ายงาน หรือลาออกเพื่อดูแลครอบครัว เพศทางเลือก เลือกยากตัดสินใจลำบาก
คนเกิดวันจันทร์
งานที่เข้ามาปุบปับดีกับการเงินของคุณ รายรับน้อย รายจ่ายมาก แต่ผลักดันหมุนใช้เวียนเก็บได้อย่างดี จะได้เดินทางไกล หากไปที่ใกล้น้ำ ใกล้ทะเลจะมีโชค หรือไปแล้ว อยากโยกย้ายไปเรียนไปทำงานไกลบ้าน งานประจำมีการเปลี่ยนแปลงระบบที่คุณจะต้องเรียนรู้ การเมืองในที่ทำงานจะส่งผลในระยะยาว เสี่ยงโชคได้ลาภจากคนที่เฮงในลาภลอย เป็นลาภที่ได้รับการแบ่งปันมากกว่าลุ้นด้วยตัวเอง
ตั้งใจอาจโดนมองข้าม คนโสดอยู่โหมดแอบรักแอบชอบ คนแปลกหน้าอาจทำให้ตกหลุมรักครั้งใหม่ โดยเฉพาะเพื่อนใหม่ในออฟฟิศ ที่เรียนที่อยู่เฉยๆ ก็ดูน่ารักเป็นพิเศษ จะได้โอกาสแก้ตัวกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหา คนที่เคยปฎิเสธคุณจะกลับมาคุย มาพบกันอีกครั้งเร็วๆ นี้
คนเกิดวันอังคาร
การสอบแข่งขันอาจไม่สมหวัง จะแพ้คนวุฒิสูงแม้ว่าประสบการณ์ของคุณนั้นจะมาก มนุษย์เงินเดือน คนเก่าๆ จะย้ายกลับมาเจอกัน คนธรรมดามีข่าวดีเรื่องติดยศ มีตำแหน่งใหม่ หาเช้ากินค่ำ คุณจะได้ลุ้นงานที่ถนัดจับเป็นงานประจำ การเงินยังต้องหยิบยืมเครดิตตัวเองมาเพิ่มสภาพคล่อง ตกงานลุ้นสัมภาษณ์ คุณจะได้งานจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน สุขภาพโรคประจำตัวอาจแสดงอาการ มีโชคสัตว์สองเท้า
รวมทั้งโชคเรื่องความรัก มีคนกลับมาทวงสัญญาไวกว่ากำหนด ห่างหายได้เจอหน้าได้ฟังข่าวดี อยู่ก่อนแต่งผู้ใหญ่จะใส่ใจเรื่องของคุณ คนธรรมดาที่โสด มักมีคนต่างวงสังคม หรือมียศ มีชื่อเสียงมาแอบชอบแต่ไม่กล้าแสดงตัวเต็มร้อย รักออนไลน์คุยด้วยแล้วสบายใจ
คนเกิดวันพุธ
เรื่องเก่าๆ ที่วนกลับมา มักมาพร้อมปัญหา งาน เงิน การแข่งขัน สารพัด คุณเก่งมากขึ้น รับมือได้ดี อย่าหวังความช่วยเหลือเพราะไม่มีประโยชน์ งานต้องมีความลับกับเจ้านาย การลงทุนอยู่กับเรื่องตนเอง ต่อทุนเดิม เพิ่มทุนใหม่ตามประสงค์ ส่วนแบ่งธุรกิจ เบี้ยขยันจะเข้ากระเป๋า ได้วางแผนรักษาตัวกับความเจ็บป่วยเรื้อรังมานาน เสริมปรับดวงช่วงต้นเดือน ทำบุญโลงศพหรือถวายสังฆทานสดจะดีมากๆ
อย่าคิดเยอะ สิ่งที่ได้รู้ได้ยินมา ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อได้สบายๆ แต่หากคุณโสดอย่าไว้ใจหรือหลงในคำพูด คนที่เข้ามาไว้ใจไม่ได้ ความสัมพันธ์ คนที่หวีดกันระยะสั้นๆ จะมีคนกล้าขอคบ ขอโอกาสดูแลกันไปยาวๆ ดูน่าอิจฉา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานท่วมต้องรีบปั่น คุณจะได้อยู่นิ่งๆ พร้อมกับงานกองโต หรือประสานงานกับคนแปลกหน้าเพื่อผลักดันงานให้สำเร็จผล มีคนวัดรองเท้า แต่คุณจะได้แข่งขันกับตัวเองเพื่อพัฒนาผลงาน คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟ ด้วยการสอบ แข่งขัน ประกวด คุณจะเฉิดฉาย การเงินเก็บเก่ง ไม่ค่อยอยากควักเพราะมีเป้าหมายในการใช้จ่ายอยู่ในใจ การลงทุนไม่ค่อยดีนัก เน้นเก็บไว้ในบัญชี สุขภาพไซนัส ภูมิแพ้ไม่น่าไว้ใจ
ส่วนสุขภาพพุ่งตรงไปกับคนรักและครอบครัวด้วย ปัญหาจิตใจ คิดวิตก แต่ไม่เล่าให้คนในบ้านฟัง หรือความสัมพันธ์อาจมีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้ คนมีคู่ มีคนอยากรู้ความเป็นไป บุคคลสาธารณะอาจส่งผลต่องานหน้าที่ด้วยเช่นกัน คนโสดวันนี้สบายๆ กับคนรู้จักใหม่ๆ
คนเกิดวันศุกร์
โชคเข้ามาแบบไม่ต้องลุ้น มักมาจากสัตว์สองเท้ามากกว่าลาภลอย งานจะได้เปลี่ยนออฟฟิศ ย้ายที่นั่ง หรือตกแต่งจัดของเสียใหม่เพื่อเปิดทางความปังรับต้นเดือน พยายามเจรจางานในห้องประชุมหรือโต๊ะทำงานของคุณจะได้เปรียบและสำเร็จโดยง่าย อย่าเล่นเกมนอกแผนหรือใช้ทางลัดจะมีปัญหา การเงินติดขัดเพราะเอกสาร จะฉายเดี่ยวหรือเข้าหุ้น ลงทุนอะไรทำได้ตามประสงค์ ฝันร้ายจะโชคดี
อย่าใจอ่อนเพราะคนที่เคยรักกลับมาหา พวกเขานำพาปัญหามาด้วยหรือคุณจะเข้าไปคั่นกลางเป็นตัวหลอกในความสัมพันธ์ของคนอื่น เพื่อนร่วมงาน ร่วมเรียนแอบทดเอาไว้เป็นคนพิเศษ แต่ยังไม่เหมาะจะเปิดเกมคบหาใคร มีโอกาสแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสช่วงนี้
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งที่ทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่ปังจำเป็นต้องปล่อย โอกาสเหล่านั้นอาจไม่ใช่ของคุณ ตกงานมีโอกาสเลือกคุณอาจเลือกความสบายใจมากกว่าค่าจ้างที่สูง เรียนจบใหม่ การจับธุรกิจที่เป็นนายตัวเอง หรือใช้บ้านเป็นออฟฟิต กิจการครอบครัว เข้าทางและโดดเด่น การเงินเข้าหาธนาคาร หรือติดต่อกู้ยืมจะสมหวัง แต่เอกสารอาจไม่ครบ ยานพาหนะจะให้ลาภลอย ระวังอุบัติเหตุการลื่นล้ม อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
ความรักมีคนผิดบัง ไม่กล้าเปิดเผยตัวให้คนอื่นรู้ ใครอึดอัดในการแอบคบอาจต้องปล่อยมือ คนมีโลกสองใบคุณจะได้รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย เพศทางเลือกมีคนชักชวนไปอยู่ด้วยหรือให้กุญแจห้องไว้ให้ช่วยดูแล คนโสดใจว่าง บริหารเสน่ห์ทำบุญด้วยผลไม้รสอมเปรี้ยวจะดี
