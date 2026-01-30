เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 69 – 6 ก.พ. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
โชคอาจต้องออกแรงวิ่งเข้าใส่ ปัญหาจะมีทางออกเพียงเส้นผมบังภูเขา คนตกงานอาจเปลี่ยนทิศทำฟรีแลนซ์ ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยเสริมดวงโอกาสการแข่งขันและสุขภาพคนในครอบครัว
การงาน อย่าให้โต๊ะทำงานรก การเจรจาติดลบ ต้องมีคนกลางช่วยเหลือ ธุรกิจความเชื่อ ศาสนาโดดเด่น คนว่างงานต้องพึ่งพาสิ่งเคารพนับถือช่วยเสริมพลังในการลุ้นงานใหม่ เจ้านายจะทะเลาะกับลูกน้อง
การเงิน เงินสำรองอาจไม่พอใช้ รายจ่ายฉุกเฉินอาจต้องหยิบยืมคนอื่นในระยะสั้นๆ เชิงการลงทุน เริ่มต้นใหม่ดีเสมอในเรื่องที่เป็นของตัวเองหรือกำลังเป็นที่สนใจ ธุรกรรมการเงินติดขัดเรื่องคนค้ำประกัน
ความรัก สิ่งที่อดทนมานานอาจถึงเวลาปล่อยมือ คนกำลังอินเลิฟช่วยนี้มีแรงเรียนทำงานมากกว่าคนอื่น หรือขยันรีบไปทำงานเพื่อพบหน้าใครบางคน ด้านคนมีคู่ มีความลับ มีเรื่องปกปิดเพื่อความสบายใจ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ความมั่นคงกำลังก่อเกิด มาจากสิ่งที่สร้างด้วยตนเอง หาคนช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องยาก ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงหรือยารักษาโรค ช่วยเสริมดวงงาน และการเงินให้โดดเด่นคล่องตัว งดเสี่ยงโชค
การงาน ยุ่งกับเรื่องของคนอื่น จับงานนอกความรับผิดชอบแต่คุณจะทำมันได้ดี เหนื่อยแต่คุ้มค่า ขยันมากกว่าคนอื่น ติดต่อราชการติดลบ แต่การลุ้นตำแหน่งงาน การสอบ การสมัครงานใหม่จะได้ฟังข่าวดี
การเงิน ใช้กับเรื่องของสุขภาพ จ่ายให้ตัวเองก่อน อย่าผัดวันประกันพรุ่ง มีสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเรื่องตามใจ ตกงานมีโชคการเงินจากจ๊อบเสริม ซื้อขายสินค้าไอเดีย จะโดดเด่น รับทรัพย์สำหรับชาวพฤษภ
ความรัก โดนปฎิเสธแต่มีคนข้างกายมาดูแลแผลใจ รักที่มาจากคนอายุไล่กันไว้ใจได้ ลองขอหรือให้โอกาสดูไม่เสียหาย เหมาะจะจดทะเบียนสมรส พาแฟนไปพบครอบครัว หรือเตรียมงานมงคล ราบรื่นระยะยาว
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
จะได้ช่วยดูแลของมีมูลค่า การเข้าทำงานกับคนเก่งๆ ช่วยพัฒนาสกิลของคุณตามไปด้วย ช่วงนี้อาจเดินทางบ่อยหรือไม่ค่อยได้อยู่กับที่ ส่งผลดีช่วยกระตุ้นโชคลาภอละความสำเร็จ มีดวงเจ็บป่วยปุบปับ
การงาน เก็บความลับให้อยู่แม้แต่ทีมงานคนใกล้ตัว คนสนิท เพราะการขโมยความลับทางการค้าจะเกิดขึ้นง่าย คนอยู่ที่ทำงานเดิมมานานมีลุ้นย้ายงานใหม่ทั้งเต็มใจหรือด้วยความจำยอม ฟรีแลนซ์สบายๆ ไม่น่ากังวล
การเงิน ได้กำไรจากการลงทุนระยะสั้น เป็นจังหวะเทขายสิ่งที่อยากปล่อยมานาน สังหาริมทรัพย์และกองทุนโดดเด่นเชิงการเก็บออม ทำบุญด้วยหลอดไฟ หรือค่าน้ำไฟวัดช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์เข้าหาตัว
ความรัก ปากแข็งพูดไม่เก่ง อาจเสียโอกาสดีๆ ถึงเวลาบอกความรู้สึก หรือแสดงให้เห็นชัดเจนบ้าง มิเช่นนั้นคนโสดจะเสียน้ำตา ใครอยู่ในสถานะแฟน สิ่งที่โดนทักเตือนจากคนนอก ฟังเอาไว้บ้าง จะได้ไม่ผิดหวัง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
การเปลี่ยนแปลงกำลังจะชัดเจนยิ่งขึ้น งาน เงิน โอกาสต้องวิ่งเข้าหาเพื่อเปิดทางโอกาสให้ตัวเอง สิ่งที่พยายามกำลังแสดงผล คนใกล้ตัวมีเรื่องทุกข์ใจมาปรึกษา ของหายไม่ได้คืน บริวารจะสร้างปัญหาให้
การงาน เรื่องเก่าจะโดนขุดคุ้ย งานจะต้องปรับแก้ไข ผลประโยชน์ รายรับที่ได้หรือส่วนแบ่งที่มาจากงานจะต้องมีส่วนแบ่งเพิ่มเติม คนในเครื่องแบบ ต้องเข้าหาคนรอบตัวเพื่อผลักดันสู่ตำแหน่งใหม่ในไม่ช้านี้
การเงิน เก็บออมต้องหมุนออกมาเพิ่มสภาพคล่อง เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเดือนที่มีลาภลอยเล็กๆเป็นรางวัล จะได้ซื้อขาย หรือข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทองคำอยู่ให้ห่าง การเข้าหุ้นลงทุนทำได้ตลอดสัปดาห์นี้
ความรัก จะได้จัดการหัวใจตัวเอง คนโสดหรือมีคู่ต้องสะสางคนที่เข้าหาเข้ามาตีสนิท มิเช่นนั้นความไม่ชัดเจนเหล่านี้จะกระทบครอบครัว งาน ชีวิตส่วนตัว คนมีชื่อเสียงจะติดลบเพราะโลกสองใบ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ต้องชนกับปัญหา เน้นเรื่องของตัวเอง และสิ่งใกล้ตัว ต้องปฏิเสธการยื่นมือช่วยเหลือคนอื่น จะได้งานใหม่ หัวหน้าใหม่ ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม สุขภาพช่วงนี้กังวล พักน้อย นอนไม่หลับ
การงาน กล้าได้ กล้าเสี่ยงกับความไม่แน่นอน ตัดสินใจเน้นรวดเร็ว ติดกระแส งาน วิธีการใหม่ๆที่เขาทำกันคุณต้องตามให้ทัน คนจบใหม่แพ้คนมีประสบการณ์มาก จะได้ดีกับงานของคนต่างถิ่น เดินทางบ่อยๆ จะดี
การเงิน มีดวงปลดหนี้ ปิดยอด แต่บางคนอาจต้องเอาทรัพย์สินไปหมุนเป็นเงินสด สภาพการใช้จ่ายดีขึ้น ลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นเหมาะสมกับดวง ตลาดค้าส่ง สุขภาพ งานที่ติดต่อราชการจะได้มูลค่าสูง ต่อรองง่าย
ความรัก คนในเครื่องแบบ หรือมีตำแหน่งถึงเวลามองข้ามเรื่องความเลิฟ เพราะจะฉุดเรื่องอื่นให้เสียไปด้วย คนมีคู่จะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับครอบครัว ส่วนคนโสดงาน การเรียน หน้าที่ อาจโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในสิ่งที่คุณกำลังขาด แม้มีข้อแลกเปลี่ยนที่ต้องยอมเสียเล็กน้อย จะได้ตำแหน่งที่ไม่ได้ลุ้น เป็นเวลาเหมาะที่จะซ่อมบ้าน ยานพาหนะจะให้โชคลาภ สุขภาพระบบเลือดจะมีปัญหา
การงาน มีคนมาขอคำปรึกษา เน้นการทำงานเป็นทีม และให้โอกาสคนอื่นอยู่แถวหน้า ชาวราศีกันย์จะเป็นสายสนับสนุนได้ดี สอบแข่งขัน อาจเป็นรอง ฟรีแลนซ์การเซ็นสัญญาระยะยาว การต่อสัญญาจะนำโชคดี
การเงิน หยิบใช้ตามประสงค์ อย่าลืมการให้รางวัลตัวเอง มีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเวลา จ่ายเพื่อซื้อเวลาหรือได้เสียค่าธรรมเนียมที่มูลค่าสูง จะได้เงินจากคดีความ หมุนใช้เงินเพลินๆ แต่ให้ดูเงินสดในกระเป๋าให้ดี
ความรัก มักมีคนผิดหวัง หลายรูปแบบเข้ามาปรึกษาปัญหาหัวใจ คนมีคู่ให้ระวังปากเสียงกับคนรักเรื่องการหึงหวงเล็กๆน้อยๆ ส่วนคนโสดอย่าตกหลุมรักคนที่เข้ามา ช่วงนี้ตัวจริงยังไม่เข้ามาหา ต้องรอเวลาอีกสักพัก
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เร่งทำงาน เร่งดำเนินการ หลายสิ่งต้องแบกเอาไว้ทั้งด้วยตัวเองและแทนคนอื่น คุณจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ใช้ช่องว่างของระบบหรือสิ่งที่คนอื่นมองข้ามให้เป็นประโยชน์ เสริมดวงทำบุญคนพิการ
การงาน อาจมีเวลาให้คนอื่นน้อย เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องโฟกัสกับงานเป็นพิเศษ รอบคอบกับผลประโยชน์และสิ่งที่อยู่ในการดูแลของตนเอง คำพูดของคนอื่นจะลดเครดิต ส่งผลต่อธุรกิจ ตกงานยังว่างยาวๆ
การเงิน มีรายจ่ายต้องร่วมรับผิดชอบอย่างเลี่ยงไม่ได้ หรือต้องถอนเงินเก็บออกมาเพิ่มสภาพคล่อง ธุรกิจและงานประจำจะมีรายรับจากสิ่งที่คุณมองข้าม การลงทันจังหวะอยู่ช่วงต้นสัปดาห์ ทองคำ พลังงานติดลบ
ความรัก เข้าหาใครมักโดนปฏิเสธ แต่คนแอบปลื้มยังสุขใจมีโอกาสทำความรู้จักเป้าหมายทางอ้อม คนมีคู่ช่วงนี้คนรักงอนเก่งต้องคอยเอาใจดูแลเป็นพิเศษ ใครมีทายาทแล้วคุณอาจได้สมาชิกใหม่เพิ่มเร็วๆ นี้
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
สิ่งที่ปฎิเสธคุณจะรีเทิร์นกลับมาหา เป็นช่วงของการก้าวลงสู่สนามแข่งขันเพื่อโอกาสครั้งสำคัญ ต้องมองข้ามคนติดลบ หรือสิ่งที่เคยผิดหวัง ทำบุญถวายผ้าไตร หนุนดวงการเงินและการแข่งขันธุรกิจ
การงาน จะมีคนกลับมาขอโอกาส งานผิดพลาดให้น้อย ความสำเร็จเกิดจากความเหนื่อยยากของตัวคุณเอง ความตั้งใจทำให้ก้าวแซงหน้าคนอาวุโสกว่า บริวารเชื่อใจได้ หางานใหม่ยังต้องรอ จ๊อบเสริมคู่แข่งเยอะ
การเงิน ลำบากใจในการปฏิเสธ ร่วมรับผิดชอบภาระของครอบครัว จะได้เงินจากส่วนแบ่งการซื้อขาย วัตถุมงคล ที่ดิน เครื่องประดับ ภาษีสังคมยังรบกวนเงินเก็บ การลงทุนกลางสัปดาห์ไปแล้วจะเหมาะสมที่สุด
ความรัก คนเลิกราจะกลับมาคุยเพราะทายาทคนใหม่ที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว รักต่างวัย ความหัวร้อน อารมณ์เสีย จะเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ รักออนไลน์ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีดวงออกเดตปุบปับ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
คำพูดของคนอื่นทำให้ลังเล คุณจะไม่มั่นใจในสิ่งที่เลือกแล้ว ช่วงนี้พยายามเปลี่ยนทรงผมออกจากบ้าน แต่งตัวเปลี่ยนสไตล์ ช่วยกระตุ้นความสำเร็จและการเงินให้คล่องตัว ไม่เหมาะกับการลงทุนเสี่ยงโชค
การงาน มีดวงตกงานเพราะต้องเสียสละมาดูแลครอบครัว หรือเลิกทำงานเพราะการแต่งงาน คนหาเช้ากินค่ำ งานฟรีแลนซ์มีคนตามหา อยากทำงานด้วย ค้าขาย เน้นซื้อมาขายไปมากกว่าผลิตด้วยตัวเอง
การเงิน จัดระบบการเงินในบ้านและการใช้จ่ายให้ดี สิ่งเกินจำเป็นต้องตัดใจ ฟรีแลนซ์เงินผ่านมือเยอะอาจมีข้อผิดพลาดในการคิดคำนวณ มีลาภจากผู้ใหญ่ คนให้ทุน ให้โอกาสต้องขยันสร้างผลงานเพื่อต่อยอดทุนเดิม
ความรัก เพศทางเลือกหรือคนโสดว่างๆ คุณมีคนในใจอยู่แล้ว แต่ยังไม่ค่อยกล้ายอมรับใจตัวเอง งานที่ทุ่มเทมักทำให้สถานะคู่รักมีปากเสียง ซื้อเครื่องครัวชิ้นใหม่เข้าบ้าน เสริมดวงความรักทุกสถานะใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
จะเสียรู้คนสนิท ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อผลในระยะยาว ไม่เหมาะจะเดินทางไกล คนต่างถิ่นให้โทษ มีการติดบนบานศาลกล่าวที่ยังไม่ได้ทำการแก้ไข ตกงานจะได้งานใหม่ ระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหา
การงาน เจ้านายต้องง้อลูกน้อง ต้องยอมจ่ายค่าแรงสูงเพื่อให้คนเก่งๆ มาร่วมงาน ยศ ตำแหน่งจะเติบโต แต่การโยกย้ายยังไม่สมหวัง การรวมกลุ่มทำให้คุณต่อรองง่ายขึ้น สุขภาพเจ็บป่วยต้องฝืนร่างทำงานสำคัญ
การเงิน รับจ่ายมาก ไม่ค่อยได้เก็บออม ลงทุนอะไรไว้จะได้กำไร ได้ปันผล แต่อาจวนกลับมาในรูปแบบสิ่งของมีค่า มากกว่าเงินสด ตลาดการลงทุนต่างแดนช่วงนี้ติดลบกับชาวมังกร ทำบุญน้ำดื่มเสริมการเงินปังๆ
ความรัก มีคนกลับมาหา คุณอาจลำบากใจเพราะคนใหม่ก็ดี คนเก่าก็ผูกพัน คนอยู่ไกลบ้านเกิดมีโอกาสเจอคนน่าสนใจ ยิ่งเป็นคนบ้านเกิดเดียวกันจะดีมาก ใครอยู่ก่อนแต่งผู้ใหญ่จะช่วยวางแผนจัดงานมงคล
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
ต้องใจร้าย ต้องออกตัวให้ห่างจากความวุ่นวาย เป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีกุมภ์จะได้ทบทวนตัวเอง การอยู่เงียบๆ ช่วยให้คุณตกตะกอนความคิด มีข่าวดีเรื่องการศึกษา เงินทุน โอกาส ที่มาจากคนอายุน้อย
การงาน สุขภาพทำให้หมดสิทธิ์ทำงานบางอย่าง อย่ามองอะไรเพียงเป้าหมายเดียว การเตรียมแผนสำรองทำให้คุณผ่านทุกปัญหาได้ ไม่เหมาะจะเปลี่ยนแปลงอะไร แต่วิธีเดิมๆเทคนิคเก่าๆใช้ได้ดีในการทำงานระยะนี้
การเงิน หยิบจับอะไรต้องคิดเยอะ ตลาดสวนกระแสมีโชค ธุรกิจสีเทาๆ โดดเด่น ไม่เหมาะจะเสี่ยงโชค แต่ทั่มกันตรงๆทั้งลงทุนและธุรกิจ ติดต่อสถาบันการเงินยังวุ่นวายเรื่องเอกสารแต่ไม่ยากเกินจะดำเนินการ
ความรัก รักเก่าอย่ารีเทิร์น แต่พวกเขาเว้นระยะไว้เหมาะสมในสถานะเพื่อน คุยกันได้ในหลายเรื่อง คนโสดจะแพ้ทางคนใส่ใจที่เป็นคนแปลกหน้า ให้ระวังคนเจ้าชู้ มีเจ้าของแล้วที่ตีเนียนว่าโสดและอยู่ใกล้ๆ ตัว
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีเวลาให้กับตัวเอง จะได้แบ่งเบาภาระบางส่วน เลิกผ่อน ปิดยอด เลิกรับผิดชอบ เจ้านายต้องง้อลูกน้องไปตามคนเก่งคนดีกลับมาร่วมงาน คู่แข่ง ศัตรูจะสู้กันซึ่งๆ หน้า สุขภาพออฟฟิตซินโดรมจะกำเริบ
การงาน ลูกน้องช่วยเจ้านายได้ ฝากงานไว้กับคนที่ไว้ใจอย่าแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียว การทดลองงาน ฝึกงาน แม้จะผ่านโปร แต่ชาวราศีมีนจะมองหาโอกาสความท้าทายใหม่ ไม่รอบรรจุอยู่ที่เดิม
การเงิน รับจ่ายคล่องตัว มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ การลงทุนดีเชิงเก็บออมมากกว่าเก็งกำไร จะได้ทำงานจ๊อบเสริมจ๊อบประจำที่ค่าตัวมากขึ้น เชิงการลงทุนเน้นสิ่งใกล้ตัว ตลาดเล็กที่คุ้นเคยจะปลอดภัย
ความรัก โสดมีคนอายุน้อยมาปลื้ม จะดีหากเป็นคนรู้จักกันมานานแล้วแต่พึ่งมาคุยกันจริงจัง ใครมีคู่สิ่งที่คิดไม่ออก คนรักช่วยได้ ทุกปัญหา คุยกันไปจะได้ทางออกเจ๋งๆ เพศทางเลือกลำบากใจเพราะเสน่ห์แรง
