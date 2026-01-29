เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรอบตัว สุดสัปดาห์นี้คำพูดและการกระทำเปราะบาง เข้าใจผิดกันง่าย งานประจำรักษามาตรฐานได้ดี จะมีลูกน้องหรือลูกค้าหน้าใหม่ ใครติดต่องานเข้ามาช่วงๆ นี้จะปังกว่าที่ผ่านมา เป็นช่วงต้นปีที่คุณต้องใส่ใจการใช้จ่ายให้มาก และตัดรายจ่ายจำเป็น เงินก้อนเข้ามาในรูปแบบเงินตกเบิก เบี้ยประกัน การลงทุนระยะยาว สุขภาพระบบสืบพันธ์ ระบบประสาทต้องใส่ใจ
เรื่องในบ้านจะติดขัด ที่อยู่อาศัย เรือนหอ การปรับปรุงบ้าน คนรักจะได้ทุ่มเท หรือเตรีมให้พร้อม จะได้ของขวัญจากผู้ใหญ่สำหรับสร้างครอบครัว คนโสดหลีกหนีความวุ่นวาย อยากพักหัวใจ หรือกำลังเริ่มต้นความรัก ทุกอย่างไปอย่างช้าๆ แต่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่
คนเกิดวันจันทร์
แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทำให้คุณเดินหน้าต่อ เรื่องติดขัด ติดลบจะไปได้และจะแซงอยู่แข่งได้ในตอนท้าย ธุรกิจการค้าอย่าติดต่อกับราชการหรือคนในเครื่องแบบ บริวารยังเป็นปัญหา เจ้าของกิจการใครอยากขยาย อยากปล่อยสินค้าใหม่ๆ เดินเครื่องได้เต็มร้อย เข้าหาธนาคารดีในช่วงบ่าย พักน้อย ต้องโหมงานและการเรียน ระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่ เดินทางไกลเลือกได้ไม่ไปจะดีกว่า เสี่ยงโชคเน้นตลาดสวนทาง
คนไม่คาดคิดจะกลับมาหา พร้อมเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม พวกเขาอยากขอโอกาสแต่ยังไม่กล้า ส่วนคนมีคู่มีออกเดตปุบปับ นัดหมายทีเผลอที่คุณปฎิเสธยาก งอน ง้อมานานจะหายเพียงเพราะเจอหน้าพูดกันสองสามคำ คนคั่นเวลา คนคุยเตรียมใจกับความผิดหวัง
คนเกิดวันอังคาร
ความผิดพลาดของคนอื่นทำให้คุณนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีกว่า สุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ำในตัว ระบบทางเดินหายใจทำให้การใช้ชีวิตประจำวันติดขัดอยู่บ้าง หางานใหม่มีข้อดีข้อเสียที่คุณต้องเลือกเมื่อเปรียบเทียบกับจุดเดิม แต่คุณมีดวงย้ายงานช่วงปลายเดือนถัดไปเสียมากกว่า การเงินหยิบจับซื้อขายดูสร้างมูลค่าได้ดี ของเก่า สินค้าเช่าซื้อ ที่ดิน สังหาริมทรัพย์เน้นซื้อขายตรงไปตรงมาไม่ต่อรอง
ความเจ็บป่วยมาในทางเรื่องจิตใจ อาจอกหัก แอบรักแต่อึดอัด บอกใครไม่ได้เหมือนอยู่ผิดที่ผิดเวลา สุดสัปดาห์คนมีคู่เหมาะจะแจกการ์ด ใช้เวลาด้วยกัน พาไปพบครอบครัวทั้งสองฝ่าย หรือคนรักเก่า ที่หลับมาพร้อมทายาทคนใหม่ จะได้รับการต้อนรับจากครอบครัวอย่างดี
คนเกิดวันพุธ
อย่าท้อ อย่าอ่อม สองสามวันนี้เหมือนวันหยุดจะน้อย เพราะคุณจะได้คิดงานที่บ้าน ติดต่องานวันหยุดหรือการพักผ่อนโดนรบกวนด้วยไอเดียของตัวเองที่ไม่ได้พักตามไปด้วย จะได้วุ่นวายกับยานพาหนะ การซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์หรือวุ่นวายเรื่องประกันภัย ค้าขายทำเลไม่คาดคิดให้กำไร คำพูดของคนอื่นเชื่อถือไม่ได้ ตกงาน อยากย้ายงาน อยู่จุดเดิมสักพักจะดีที่สุด สุขภาพสายตา อาจมีปัญหา
อย่ายุ่งกับคนมีเจ้าของ แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่แต่งงาน อาจโดนลูกหลงหรือมีเรื่องบานปลายในระยะยาว ความรักในที่ทำงานชื่นมื่น แต่วัยเรียนเผื่อใจกับความห่างเหินและมักมีคนเข้ามาแทรกเป็นคู่เทียบที่สเป็กสูงกว่าบ่อยครั้ง เพศทางเลือกรักต่างวัยจะมีปัญหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ที่ทำงานเก่า เพื่อนร่วมงานหน้าเดิม คนที่เคยปฏิเสธคุณ จะกลับมาง้อ ตามหา อยากร่วมงานด้วย คนใกล้ตัวจะขายความลับ คนธรรมดาจะเริ่มยืนในแสงไฟเพราะผลงานของตัวเอง ค้าขาย ถึงเวลาส่งต่อหรือรับมอบต่อจากครอบครัว รวมทั้งบริวารที่น่าไว้วางใจจะช่วยเหลือได้อย่างดี การเงินนอกระบบค่อนข้างโดดเด่น ไม่เหมาะจะติดต่อธนาคาร เก็บออมตลาดและสกุลเงินต่างแดนให้โชคลาภ สุขภาพทรงตัว
ช่วงวันหยุดยาวจะมีคนใจฟูเพราแผนเที่ยวกับครอบครัวและคนพิเศษ เหมาะจะใช้เวลากับบ้านของคนรัก หรือพาแฟนไปไหนมาไหนกับครอบครัวของคุณ เฝ้ารอคนกลับมาหา อาจไม่สมหวัง แต่คนที่ทำงาน เรียนด้วยกันพบหน้าบ่อยๆ นั้นดีต่อใจมากกว่า อกหักจะดีขึ้นช้าๆ
คนเกิดวันศุกร์
จะได้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หยิบจับอะไรอาจต้องรอการอนุมัติจากคนมีอำนาจ มีโอกาสทำงานนอกสาย คำชักชวนของคนไม่คุ้นหน้า อาจทำให้คุณก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ การแข่งขันเพื่อตำแหน่งสูงๆ งานที่ทำกับคนหมู่มากกำลังจะเกิดขึ้น เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย เงินกำลังหมุนใช้หมุนเก็บ แต่ต้องค่อยๆ พิจารณาการใช้จ่ายก่อนหลัง เดินทางไกลจะสำเร็จแต่สุขภาพระหว่างการเดินทางไม่ดีนัก
โชคลาภมาจากคนรัก อาจไม่ใช่เงินก้อนแต่ทำให้คุณใจฟู สิ่งที่เคยปรึกษา คุยด้วยกันเหมือนคนรู้ใจนั้นไม่ลืมพวกเขาเก็บรายละเอียดและนำไปสานต่อให้คุณอย่างเต็มที่ หย่าร้าง คนแยกกันอยู่จะมีคนทบทวนใจตัวเองอีกครั้งหรือคาดหวังจะรีเทิร์น คนโสดวันนี้เสน่ห์แรง
คนเกิดวันเสาร์
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือร่วมเรียนเป็นปัญหา คุณอาจต้องทำงานกลุ่มงานทีมด้วยตัวคนเดียว ความสำเร็จที่ตั้งใจทำมักมีคนมาช่วยขอแบ่งเครดิต ค้าขาย งานศิลปะ สายสื่อมวลชน คนในแสงไฟ คุณจะได้โกอินเตอร์ในไม่ช้าแบบไม่ทันตั้งตัว เปลี่ยนกระเป่าสตางค์ เปลี่ยนเคสมือถือช่วงนี้เป็นมงคล อย่าค้ำประกันใคร สุขภาพโรคที่เกิดในช่องท้อง และระบบกระดูกกล้ามเนื้ออาจมีปัญหาได้
อินเลิฟโลกสดใส คุณกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น โดยไม่ได้คาดหวังว่าใครคนนั้นจะหันกลับมามอง คนที่เคยแอบชอบ ที่หายหน้าไปนานมากๆ จะได้พบหน้าและมีลุ้นสานต่อความรักครั้งเดิมที่เคยหายไป รักออนไลน์ราบรื่นดี แต่คนรักง่ายอาจจากกันรวดเร็ว
