มือปลาหมึก ระวังไว้!! "จก" นู่น "ล้วง" นี่ ไม่ผิดแค่อนาจาร เสี่ยงโทษ "ข่มขืน"

“กอด-จูบ-ลูบ-คลำ” นักกฎหมายชี้ เหยื่อไม่เต็มใจ ยังไงก็ “อนาจาร” ส่วนพฤติกามเข้าถึงตัว “ล้วง” นู่น “จก” นี่ ล่วงล้ำของสงวน เตรียมเจอโทษ “ข่มขืน” พร้อมเปิดกฎหมายใหม่ ”คุกคามทางเพศ” พวกชอบแซว แทะโลมด้วยสายตา วาจา หรือโพสต์คุกคามบนออนไลน์ เอาไปเลยทั้งโทษจำ-โทษปรับ!!
** “ล้วง” นู่น “จก” นี่ ระวังโทษหนัก **
กลายเป็นเรื่องฉาวของ “ทนายแก้ว” (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล)ทนายดังที่ถูกแฉว่า กระทำ “อนาจารเด็กสาว”วัย 18 ปี ซึ่งมีการออกมายอมรับภายหลังว่า เกิดขึ้นจริง แต่เป็นเพียงการ “กอด-หอม-จูบ“เท่านั้น
เจ้าตัวระบุว่า รู้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และรู้สึกสำนึกผิดมากๆ แต่ข้อมูลที่ได้จากเหยื่อ กลับกลายเป็น “หนังคนละม้วน”
เพราะฝั่งทนายของเหยื่อสาวระบุชัดว่า ผู้เสียหายโดน “ทนายแก้ว”จับทั้งบริเวณ “ต้นขา” “หน้าอก” รวมถึง “อวัยวะเพศ”หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ว่า เหยื่อถูก “จก” ถูก “ล้วง” โดยไม่เต็มใจนั่นเอง
นี่เลยกลายเป็นคำถามด้านข้อกฎหมายว่า ไอ้การเข้าไป “กอด-จูบ-ลูบ-คลำ”หรือมีพฤติกามแบบมือปลาหมึก “จก”นั่น “ล้วง” นี่ โดยเหยื่อไม่สมยอมเหล่านี้ แบบไหน ระดับใด ถึงจะเรียกว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย
{“ทนายแก้ว” ทนายดัง ทำอนาจารเด็กสาว 18}
คนที่จะไขคำตอบพวกนี้ได้ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นกูรูด้านกฎหมาย อย่าง “พีท” (ดร.พีรภัทร ฝอยทอง) ทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
โดยย้ำชัดว่า พฤติกามทั้งหมดในเซ็ต อย่างการเข้าไป “กอด-จูบ-ลูบ-คลำ” โดยอีกฝ่ายไม่ยินยอม ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพศอะไรก็ตาม ถือว่า “ผิด” ฐาน “อนาจาร”
ตามประมวลกฎหมายอาญา “มาตรา 278” บอกว่า ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี โดยบุคคลนั้น “ไม่ยินยอม” ต้องระวางโทษ “จำคุก” ไม่เกิน “10 ปี”
หรือปรับไม่เกิน “200,000 บาท” หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษจะหนักขึ้น ถ้าเหยื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี ที่สำคัญ ต่อให้ยินยอม ก็ยังผิดอยู่ดี
แต่กูรูกฎหมายรายนี้ก็ย้ำว่า การกระทำนั้นต้องส่อ “เจตนาทางเพศ” ด้วย ไม่ใช่ว่าแค่แตะเนื้อต้องตัวกัน แล้วจะผิดอนาจารทันที เช่น เจอเพื่อนร่วมงาน แล้วเข้าไปกอด หรือแกล้งตีก้นกัน ถ้าพฤติกรรมพวกนี้ ไม่ได้ส่อไปในทางเพศ ก็ไม่ผิด
“อนาจารเนี่ย มีการสัมผัสนะ แล้วก็เป็นเรื่องของการแสดงออกในทางเพศนะครับ มันไม่ใช่ว่า เราเจอเพื่อนร่วมงานกัน แล้วเรากอดกัน มันจะอนาจารทันที กฎหมายไม่ได้ต้องการอย่างนั้น
ยกตัวอย่าง เช่น มีคนเดินมา แล้วตีตูดเขาอย่างนี้ มันดูได้ครับว่า มันเป็นแบบเพื่อนตีกันเล่น หรือผู้ชายเจตนาที่จะไปจับก้นผู้หญิง”
ส่วนเรื่องการ “จก” และ “ล้วง” ทั้ง 2 คำนี้ ถ้าแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ แล้วนั้น
“ล้วง” คือการเอามือ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เข้าไปในที่ลึก ที่แคบ หรือที่ปิด เช่น ล้วงกระเป๋า, ล้วงคอเสื้อ
ส่วน “จก” หมายความว่า ใช้มือหยิบฉวยเอาอย่างรวดเร็ว เช่น จกข้าวเหนียว,จกของกิน
แต่ในอีกบริบท ถ้า 2 คำนี้มาใช้ในเรื่องเพศ ทนายรายเดิมบอกว่า ในทางกฎหมายมันไม่ได้นิยามความหมายไว้ว่า การกระทำ 2 อย่างนี้ผิดข้อหาอะไร แต่จะดูที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
คือถ้า “การล้วง” หรือ “การจก” นั้นๆ เป็นการไปสัมผัสร่างกาย หน้าอก หรืออวัยวะเพศ อันนี้จะผิดในฐาน “อนาจาร”
แต่ถ้ามีการล่วงล้ำ อย่าง “การแหย่” ไม่ว่าจะ “นิ้ว-อวัยวะเพศ-สิ่งของ” เข้าไปใน “อวัยวะเพศ” หรือ “ทวารหนัก” ของอีกฝ่าย โดยไม่ได้รับความยินยอม
แม้เพียงนิดเดียว ก็จะกลายเป็นความผิดฐาน “ข่มขืนกระทำชำเรา”ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 มีโทษ “จำคุก” ตั้งแต่ “4-20 ปี” ปรับตั้งแต่ “80,000-400,000 บาท” หรือทั้งจำทั้งปรับ
“เมื่อก่อนมันมีแค่อวัยวะเพศ เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นทางรูทวารหนักด้วย อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการข่มขืนได้เหมือนกันครับ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้ว หรืออวัยวะเพศ ที่มีการแหย่สอดใส่เข้าไปอะนะครับ การข่มขืนต้องมีลักษณะของการสอดใส่เข้าไปด้วยนะครับ”
{“ดร.พีรภัทร” ทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย}
** “พูดแซว-คอมเมนต์คุกคาม” เอาผิดได้ **
เรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ” เมื่อก่อนถ้าให้ถึงขีด “มีความผิด” ต้องมีการแตะเนื้อต้องตัว ถึงจะเข้าข่าย ทั้งอนาจาร หรือข่มขืนกระทำชำเราได้ แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องถึงขั้นลวนลามก็ถูกจัดหนักได้แล้ว
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว (2568) ที่มีการแก้และประกาศใช้ “กฎหมายคุกคามทางเพศฉบับใหม่” ซึ่งให้นิยามของการคุกคามทางเพศให้กว้างขึ้น
โดยครอบคลุมทั้งการกระทำทาง “วาจา”,“ท่าทาง”,“การส่งเสียง”,“การเฝ้าดู”,“การติดตามรังควาน” ทั้งในออนไลน์ และออฟไลน์
สรุปง่ายๆ คือ ตอนนี้ใครก็ตาม ที่แสดง “พฤติกรรมคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)” ไม่ว่าจะแทะโลมด้วยสายตา, พูดแซว หรือแม้แต่พิมพ์โพสต์บนโซเชียลฯ
ถ้าการกระทำนั้นๆ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึก “ถูกคุกคาม” “หวาดกลัว” “ไม่มีความปลอดภัยทางเพศ” หรือ “อับอาย” “ก่อความเดือดร้อนรำคาญ” ก็จะเข้าข่ายฐานความผิด “คุกคามทางเพศ” ทันที
ส่วนเรื่อง “โทษ” ก็ไล่ไปตามพฤติกรรมคือ ถ้าแซวหุ่น ทำท่าทางหื่นใส่ จ้องมอง หรือผิวปากใส่ จะถูก “จำคุก” สูงสุด “1 ปี” หรือปรับไม่เกิน “20,000 บาท”
แต่ถ้าคุกคามในที่ “สาธารณะ” หรือบน “ออนไลน์” อย่าง “การแชท-คอมเมนต์” คุกคาม จะถูก “จำคุก” สูงสุด “3 ปี” หรือปรับไม่เกิน “60,000 บาท”หรือถ้าคนที่คุกคาม เป็นผู้มีอำนาจ แล้วทำกับลูกน้อง หรือคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่า จะถูก “จำคุก” สูงสุด 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท เหมือนกัน
และถ้า “คุกคามเด็ก” อายุต่ำกว่า 15 ปี จะถูก “จำคุก” สูงสุด “5 ปี” หรือปรับไม่เกิน “100,000 บาท”
กฎหมายตัวใหม่นี้ออกมาเพื่อ “อุดช่องโหว่” ของความผิดฐานอนาจาร ที่ต้องมีการแตะ หรือสัมผัสตัว ถึงจะเข้าข่าย และกูรูด้านกฎหมายรายเดิมก็เตือนว่า กฎหมายนี้ใช้ได้กับ “ทุกเพศ”อยากให้หลายๆ คนระวังเอาไว้ด้วย
“มันไม่ใช่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงนะ หญิงกับชายก็ได้ หรือเพศที่ 3 ก็ได้ ผู้หญิงในที่ทำงาน เห็นน้องหนุ่มๆ เข้ามา ไปพูดจา ที่มันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวทางเพศ
หรือพี่ LGBTQ+ เห็นน้องผู้ชายเข้ามา แล้วไปแสดงอากัปกิริยาต่างๆ ก็มีโอกาสโดนได้ ในเรื่องของ Sexual Harassment แม้ไม่ถูกเนื้อต้องตัว ก็เป็นไปได้ทั้งหมด ส่งสายตา อากัปกิริยา ทุกอย่างเลย ต้องระมัดระวัง”
โดยกฎหมายใหม่นี้ เพิ่งมีคนได้ลองเปิดซิงไปแล้ว ในเคสของนักร้องและนักแสดงดังอย่าง “โดม-ปกรณ์ ลัม”ที่นึกครึ้มจากผลของแอลกอฮอลล์ ไปคอมเมนต์ใต้รูป “จินนี่-ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ”จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต
เพราะน้องคนนั้นคือ ลูกสาวของ “คุณหญิงหน่อย” (สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ที่ทนไม่ไหว และประกาศดำเนินความทางคดีอย่างถึงที่สุด จากคำคอมเมนต์ที่ว่า “ดูไปดูมาเริ่มเงี่xน แล้วนะ”
ในมุมนึง มันก็เป็น “ข้อดี” ที่กฎหมายตัวนี้ ตีความ “นิยามการคุกคามทางเพศ” ให้กว้างขึ้น แต่ความหมายที่กว้างแบบนี้ ก็มี “ข้อกังวล”จากนักวิชาการและนักกฎหมาย ว่าอาจถูกตีความไปในทางที่ผิดได้เหมือนกัน
“ดร.พีท” ยกตัวอย่างไว้ว่า ถ้าในคอนโดฯ ข้างห้องเรา มี“คู่รัก” ที่กำลังทำอะไรกันอยู่ แต่“เสียงดัง” มารบกวนเรา แบบนี้คุกคามทางเพศไหม? เพราะมีการ“ส่งเสียง”และถามว่าเป็นเรื่องเพศไหม ก็เป็น
“ตัวอย่างที่เขายกกันในวงเสวนานะครับ ยกตัวอย่างเช่น เวลาข้างห้อง เขามีอะไรกันแล้วเสียงดังมาก สมัยก่อนก็อาจจะเป็นเรื่องการเดือดร้อนรำคาญ
คำถามว่า แล้วอย่างงี้มันเป็นการใช้เสียง ในตามนิยาม มันก็เข้านะ เป็นการส่งเสียง ลักษณะส่อไปทางเพศไหม ก็ใช่ เพราะเขากำลังมีอะไรกัน
เฮ้ย..อย่างนี้ เป็นเรื่องการคุกคามทางเพศเลยหรือเปล่า? กลายเป็นว่าเขามีอะไรกันตามปกติ แต่ผนังห้องมันบาง เราได้ยิน เฮ้ย..อย่างนี้ เป็นการคุกคามทางเพศไหม มันก็ชวนคิดนะครับ”
หรือในกรณีที่เราเดินผ่านผู้หญิง แล้ว “เผลอ” ไป“มองหน้าอก”แล้วฝ่ายหญิงรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ปลอดภัย แบบนี้ ผิดกฎหมายคุกคามทางเพศเลยไหม? แต่ก็ต้องดอกจันว่า ถ้าจงใจไปจ้องเลย อันนี้ผิดอยู่แล้ว
ทั้งนี้ อาจจะต้องรอให้กฎหมายนี้ ถูกใช้ไปราวๆ 1-2 ปีก่อน ถึงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่า การกระทำแบบไหนผิดหรือไม่ผิด เพราะตอนนี้มันยังเป็น“กฎหมายใหม่”คงต้องรอให้มีคดีฟ้องร้องกันมากกว่านี้ จะได้เห็นแนวทางการพิจารณาคดีของศาลที่ชัดเจนขึ้น
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : เพจเฟซบุ๊ก “Dome Pakorn Lam”, X @wwwhakuharu
