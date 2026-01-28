เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
โดนเพ่งเล็ง เป็นจุดสนใจ อย่าเสียสมาธิ วันนี้คือวันดีๆ แม้จะดูอึดอัดด้วยสิ่งแวดล้อมรอบตัว งาน การเรียน ท้อ หมดแรง แต่คุณห้ามล้มเลิกเพราะใกล้ถึงปลายทางเต็มที การเงินแบ่งเก็บและใช้ให้เหมาะสม ต้องมองข้ามเงินเก็บและใช้เท่าที่มีอยู่ เชิงการลงทุนได้ถอนทุนคืนกับสิ่งที่คิดว่าติดลบมานาน หรือมองข้ามมาตลอด เจ้าของกิจการต้องตัดปัญหาจ่ายเพื่อจบแล้วจะดีขึ้น สุขภาพไม่น่ากังวลใจ
อะไรที่เกิน อะไรที่ขาดต้องปรับความเข้าใจช่วงนี้หาเวลาให้คนข้างกาย มีคนงอนให้ตามง้อรอคุณอยู่ ด้านคนโสดคำพูดที่รุนแรงอาจกระทบจิตใจใครสักคน ถึงเวลาขอโทษ ขอโอกาสแล้ว จะมีโอกาสทำคะแนนกับคนที่หมายปอง
คนเกิดวันจันทร์
นัดหมายมีเรื่องผิดพลาด ไม่ได้สานต่อ หรือการลงทุนขาดการประสานงาน มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในสิ่งที่ตัดสินใจไปเเล้วทั้งการดำเนินการหรือเอกสาร จะได้แก้ไขเพื่อแข่งขันกับเวลา จะสำเร็จเพราะความกดดัน คาดหวัง การเงินรอบคอบให้มากอะไรจ่ายก่อนหลังเรียงลำดับให้ดีจะไม่ติดลบ สุขภาพปัญหาระบบเลือด เกลือแร่ในตัวต้องรอบคอบให้มาก ของหายได้คืน ทำบุญโลงศพจะดี
คนข้างกายจะดูแลดี คนโสดจะแพ้ทางคนใส่ใจ แม้ไม่ตรงสเป็กที่ตั้งเอาไว้ ตกงาน สอบไม่ผ่านอาจมีรักใหม่เข้ามาสะกิด คนมีครอบครัวคนในบ้านจะไม่สบาย หรือคนตั้งครรภ์ต้องดูแลใกล้ชิด คาดหวังทายาทต้องขอสิ่งศักสิทธิ์
คนเกิดวันอังคาร
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง ทำงานได้ดี แต่อยู่นอกสายตาคนอื่น ทำความดีแบบปิดทองหลังพระ ประสบการณ์ทำให้คุณก้าวหน้าโดยไม่ต้องพึ่งแรงสนับสนุนจากคนอื่น เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ช่วงสองสามวันนี้จะเฮง จะได้ข้องเกี่ยวกับมรดก ทรัพย์สิน ของเก่า มีดีมีร้ายผล ต้องค่อยๆ คิดพิจารณา การเดินทางเปิดดวงรับทรัพย์ สุขภาพปัญหาเกี่ยวกับโรคในช่องท้องต้องระมัดระวังให้มาก
แจกการ์ด ขอแต่งงาน เรื่องด้านบวกในความสัมพันธ์ทำให้ยิ้มได้ทั้งวันทั้งคนโสดและคนมีเจ้าของแล้ว ปรับดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญเกี่ยวกับพระบวชใหญ่หรือสังฆทานสด การคบหาแบบโดนจับคู่อาจอึดอัดใจแต่ไว้ใจได้
คนเกิดวันพุธ
ต้องขยัน ตั้งใจมากกว่าคนอื่นหลายเท่า การเรียนเด่นแซงหน้างาน ใครวางแผนเรียนต่อ จะสมหวังหรือการลาพักไปเรียน การสอบแข่งขันต่างๆ ราบรื่น วุฒิสูงตำแหน่งจะได้เติบโตแบบไม่เหนื่อยมาก จ่ายเงินกับความเชื่อและสิ่งเคารพนับถือ การลงทุนเด่นช่วงเช้าแต่เอกสารการเงินดีในช่วงบ่าย ทองคำ พลังงาน งานบริการเรียกเงินเปิดทรัพย์ สุขภาพโรคประจำตัวอาจถามหา อย่าละเลยการพบแพทย์
ทุ่มทุนเรื่องหัวใจ ถึงเวลาง้อ หรือแสดงความชัดเจน จะสมหวังหรือผิดหวังเปิดใจกว้างๆ เพราะอีกฝ่ายก็มีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่ๆ ไม่แพ้กับทางคุณ ใครโสดมักโดนลากเข้าไปเกี่ยวกับความรักของคนอื่นบ่อยครั้ง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
การโกหก ปิดบังทำเพื่อความสบายใจ หรือชะลอบางเรื่องเอาไว้ให้เตรียมรับมือได้ดีขึ้น คุณต้องให้เวลาตัวเองและคนรอบตัวคิดก่อนเลือกคำตอบ คนตกงานลุ้นงานใหม่ขยันส่งใบสมัคร ขยันไปสัมภาษณ์จะดีที่สุด ทำความสะอาดบริเวณบันไดบ้านและใต้บันไดให้สะอาดการเงินจะคล่องตัว ปฏิเสธการลงทุนหรือการให้ยืมทั้งเงินสดและการใช้เครดิตช่วงนี้จัดระเบียบการเงินให้ดี ยังมีสิ่งเป็นปัญหา
ความรักกำลังเบ่งบาน คนโสหรือเคยผิดหวังมาก่อนจะเริ่มอมยิ้มให้กับตัวเอง โลกสดใสขึ้น แต่ต้องระวังความแทรกแซงของคนที่อาจมีเจ้าของอยู่แล้ว ใครทำงานกับหวานใจลุยโลดทุกเวย์ สองสามวันนี้คือช่วงสำเร็จ
คนเกิดวันศุกร์
ของหายได้คืน สิ่งที่เคยโดนปฏิเสธ โดนปัดตก จะกลับมาให้คุณเคาะสนิมแสดงความสามารถ หัวเราะทีหลังดังกว่า อาจเสียดายว่าเคยปฏิเสธใครไป ธุรกิจไว้ใจคู่แข่งไม่ได้ห้ามอ่อมห้ามอ่อนแรง ต้องเดินหน้าเท่านั้น การลงทุนกับกองทุน ธุรกิจขนาดเล็ก ต่อทุนเดิมกับสิ่งที่มีอยู่ดีทั้งนั้น ไม่เน้นเรื่องใหม่แต่เน้นสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้น ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทาง เสี่ยงโชคต้องเล่นตามเพื่อน
ผิดหวังจะอาการดีขึ้น หรือเริ่มมีคนใหม่ๆ มาช่วยรักษาแผลใจ คนนอกสายตาเริ่มทำให้คุณอยากหันไปมอง เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกันและคนต่างเพศ ระวังรับนัดเดตไม่ทัน สับรางรถไฟจนเหนื่อย มีคู่แล้วเต้องป็นผู้รับฟังที่ดี
คนเกิดวันเสาร์
มีคนพยายามชักชวนโน้มน้าวให้เข้าพรรคพวก ต้องเลือกข้า ส่งผลดีกับการทำงานแต่ลำบากใจเพราะอยากเป็นคนเดินสายกลาง จะได้งานใหม่หรือจ๊อบพิเศษปุบปับเพื่อทดแทนคนอื่น จ่ายเงินให้กับเรื่องรักษาพยาบาล การลงทุนตลาดของอาหาร การเกษตร อะไหล่เชิงอุตสาหกรรมโดดเด่น หาเช้ากินค่ำระวังความใจดีทำให้เงินติดลบ อยากเสี่ยงโชคต้องเล่นแบบไม่บอกใคร สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
ศัตรูอาจเป็นคนพิเศษ หรือคุณอาจไม่ได้เปิดเผยสถานะหัวใจกับคนที่พบเจอกันบ่อยๆ ให้คนอื่นเห็น แอบคบหานั้นปลอดภัย แต่หากคุณมียศ ตำแหน่ง เป็นคนในแสงไฟจะโดนเพ่งเล็ง ไม่ได้กระทบงานแต่เรื่องส่วนตัวจะอึดอัด
