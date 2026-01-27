เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าให้ความเกรงใจทำให้คุณเสียเปรียบ คำพูดจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ทำอะไรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นเสียก่อน งาน การเจรจาและต่อรองจึงจะสำเร็จผล อุปสรรคอยู่กับการเงิน จะเกิดหน้าทำอะไรอาจต้องคอยงบและแรงเงินเข้ามาสนับสนุน ใช้จ่ายส่วนตัวยังสบายๆ เชิงการลงทุน ตลาดสุขภาพ ความงาม หรืออาหาร โดดเด่น ระวังเรื่องการแพ้ยา แพ้อาหารให้มากในระยะนี้
คนรู้จักจะป้ายยาคนน่าสนใจให้กับชาวโสด ถือเป็นจังหวะที่ดีที่คุณอาจแพ้ทางใครสักคนแต่ยังเก็บทรงเอาไว้ ส่วนคนมีคู่โดนจับตามองความสัมพันธ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโดยคนในครอบครัว ทุกอย่างยังคงเดิม เพียงทะเลาะกันเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น อย่าขอใครแต่งงานจะติดลบ
คนเกิดวันจันทร์
มีคนเชื่อมั่น เข้ามาให้กำลังใจ คุณต้องลุยในสิ่งที่เดินทางมาไกลแล้ว ลงมือมาก่อนคนอื่นแต่ยังไม่ถึงคำว่าสำเร็จผล เชิงการค้าต้องเดินตามตลาดเก่า เรียนรู้ให้มาก และจับทางให้ทัน หาเช้ากินค่ำ พนักงานกินเงินเดือนระวังโดนหักค่าแรงจากความผิดพลาดเล็กๆ จะได้ลงทุนเรื่องสุขภาพ การค้าที่ทำกับคนสนิทจะโดดเด่น ความฝัน นิมิตร้ายเป็นเรื่องดี มีโชคลาภลอยจากคนอายุน้อยกว่า
ส่วนเรื่องหัวใจ เก็บมานานต้องเปิดเผย มีคนมาถามตรงๆ และต้องบอกตรงๆ เช่นกัน รักต่างวัยมีปัญหา มีโอกาสวางแผนย้ายงานหรือที่อยู่เพื่อติดตามคนรัก คนลุ้นทายาทยังต้องรอเวลา และอาจต้องพึ่งพาทางการแพทย์ช่วยเหลือ ทำธุรกิจกับคนรักจะรุ่งโรจน์
คนเกิดวันอังคาร
อย่าให้คนอื่นมองแรง เป็นสองสามวันที่คุณต้องออกมาแก้ข้าวแก้ตัว ในสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจ และต้องอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน การเมือง บันเทิง คนในแสงไฟโดนจับจ้องและมีการแข่งขันสูง คดีความการฟ้องร้องจะร่วมเกี่ยวข้อง การใช้จ่ายวันนี้สบายๆ แต่ภาระจำเป็นยังเป็นกังวลตลอดเวลา ยามวิกาลเหมาะจะทำงานหรือเดินทางไกล จะมีโชคดี เสริมดวงชะตาทำบุญเด็กกำพร้า
ความเชื่อมั่น มีคนยอมรับ ทางเดินหัวใจจะมีอุปสรรคลดน้อยลง การลงทุนกับคนรัก ทำธุรกิจร่วมกันราบรื่นดี แต่หากคุณโสดการทำงานร่วมกันติดลบ ส่งผลอาจทำให้งานประจำ หรือความมั่นคงลดลงได้ คนตกงาน รักเก่าอาจรีเทิร์น เพศทางเลือกมีคนคุยหลายๆ คน
คนเกิดวันพุธ
โอกาสต้องคว้า แม้จะไม่พร้อม วันนี้อย่าปล่อยผ่านกับสิ่งที่ได้รับการหยิบยื่นให้ คนอ่อนวัยกว่าทำงานด้วยราบรื่น มีเรื่องแข่งกับเวลาหรือตามใจลูกค้ามากเป็นพิเศษ อาจเสียผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายสำคัญ วาจาเรียกทรัพย์ ต้องเปิดเกมเจรจาหรือทำทุกอย่างด้วยตัวเองจึงจะสำเร็จ ธุรกรรมธนาคารจะสมหวังแม้ไม่ใช่ทั้งหมด ทำบุญด้วยอาหารเมนูไข่ หนุนดวงคนสนับสนุนและดวงครอบครัว
ความหัวใจต้องเก็บเอาไว้ก่อน วันนี้การเรียนและงานโดดเด่นมากกว่า หากเปิดเกมความรัก สิ่งอื่นอาจติดลบ ใครโสดรักวัยเรียนจะได้นั่งคิดถึง จะได้ฟังข่าวดีของคนรักเก่า คนมีคู่มีเรื่องต้องคุยกัน ปรับความเข้าใจ เชื่อใจกันให้มาก ขอแต่งงานกล้าๆ แล้วเดินหน้าได้เต็มร้อย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ยุ่งกับธุระคนอื่น เรื่องของตัวเองต้องหาจังหวะในการเจรจา มีคนช่วยคุณได้แต่เขาไม่ได้แสดงตัว หรือเข้าหายาก ของหายไม่ได้คืน ยานพาหนะจะมีรอยขีดข่วน การลงทุนนอกระบบ เน้นการเก็บออม ตลาดทางเอเชีย ธุรกิจที่ใช้ช่องทางออนไลน์ยังโดดเด่น ปัญหาเก่าจะพลิกเกมเป็นโอกาสใหญ่ คนมีสี มีตำแหน่ง จะโดนโจมตีจากสิ่งที่จบไปนานแล้ว เสริมดวงวันนี้เน้นทำทานกับเพื่อน หรือบริวารใกล้ตัว
รักต่างวัยมีรอยร้าว คู่แต่งงานอาจต้องแยกห่างกันสักพัก ระยะทางทำให้เจอคนใหม่ๆ ทดเอาไว้ในใจ หรือต่างคนต่างแยกย้าย อย่างอนกันนาน คุยกันบ่อยๆ จะดีเอง ใครโสดพ่อแม่อาจเชียร์คนใกล้ตัว ทั้งๆ ที่คุณไม่ได้คิดอะไร เพศทางเลือกรักรีเทิร์นจะดีกว่าที่คาดเอาไว้
คนเกิดวันศุกร์
ยอมแลก ยอมเสียเปรียบ การลงทุนหรือธุรกิจกำลังจะเริ่มต้นจริงจังในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ แต่จะไปอย่างช้าๆ หากคาดหวังปุบปับสำเร็จมีแต่จะติดลบ อย่ายื่นใบลาออก อีกไม่นานงานเงินดีๆ จะเข้ามาให้เลือก พ้นเดือนนี้ไปก่อนเป็นดีที่สุด การใช้จ่ายมีคนโกง รายรับเข้ามาไม่ค่อยเต็มจำนวน ครอบครัวจะหวังพึ่งเครดิตของคุณในการใช้จ่ายเงินก้อน สุขภาพระบบน้ำในตัวจะมีปัญหา โรคประจำตัวอาจกำเริบ
รักอาจไม่ต้องลุ้น รอคอยกันเก่ง แต่พยายามติดต่อกันไว้ คนไกลสายตามักมีเซอร์ไพรส์ได้พบหน้ากันไวกว่าปกติ จัดมุมกินข้าวในบ้านให้ดี สว่าง สะอาด ช่วยให้ดวงเสน่ห์ทำงานได้อย่างเต็มที่ คนผิดหวังอาการดีขึ้น แต่คนแอบรักอาจผิดหวังกับคนใกล้ตัว
คนเกิดวันเสาร์
สองสามวันนี้เดินเกมนอกรอบ เน้นนอกกรอบ เจรจา ทำงาน อยู่นอกสถานที่ทำให้คุณได้เปรียบและสำเร็จโดยง่าย ลงทุนกับใครจะโดนโกง หรือคาดหวังเงินก้อนใหญ่ไม่ได้ เดินทางไกลไม่เด่น เน้นเป็นจุดศูนย์กลาง เพราะคนที่เข้ามาหาค่อนข้างดีในการทำธุระต่างๆ จะได้เงินจากเรื่องใกล้ตัว การช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่หวังผลตอบแทน การลงทุนนอกระบบ ระวังคู่ค้าทำให้ติดลบ สุขภาพทรงๆ ตัว ไม่ต้องกังวลใจ
ความลับไม่มีในโลก คนเจ้าชู้ คุณอาจต้องโสดเพราะโดนจับได้ คดีความหัวใจยังวุ่นวายเรื่องทรัพย์สิน ใครพักใจ มักมีคนพยายามตีสนิทหรืออยากขยับสถานะที่ชัดเจนกว่าเดิม คนโสดอาจได้ออกเดตกับคนเดิมที่สนใจ รู้จักกันมากขึ้นกว่าเก่า คนผิดหวังยังทำใจไม่ได้เท่าไรนัก
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **