เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่พยายามมาตลอดกำลังจะแสดงผล ต้องอดทนอีกสักนิดอย่าพึ่งหมดกำลังใจ ปัญหาที่ยากจะมีคนขี่ม้าขาวมาช่วยในตอนท้าย การโยกย้ายยังต้องรอคิว งานประจำมีเรื่องใหม่ให้พุ่งชนและจะเป็นผลงานที่ดีในปลายปี การเงินวุ่นวายกับเอกสาร การเงินธุรกรรมของคนในครอบครัว คนตกงานจะได้เงินก้อนจากความสามารถพิเศษ หรือเงินตกเบิกที่รอมานานแล้ว สุขภาพความดันโลหิตต้องใส่ใจ
คนยอมรับความรักครั้งใหม่ หรือสถานะโสดอีกครั้งของคุณได้ดี เป็นจังหวะสัปดาห์เปิดตัวคนรักให้คนรอบๆตัวรู้จักหรือวางแผนเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อสู่ขอ ด้านคนใจว่างๆ มักมีตัวเลือกเข้ามาสะดหัวใจแต่คุณยังไม่โฟกัสในตอนนี้
คนเกิดวันจันทร์
มีโอกาสได้งานใหม่ หรือโอกาสจากคนรู้จักที่รู้จักคุณดี คบหากันมานาน การโยกย้ายแบบสมัครใจ อาจต้องลุยงานคนเดียว เหนื่อยควบหลายตำแหน่ง แต่ค่าแรงคุ้ม การเงินมีโชคจากลาภลอยที่มาพร้อมเรื่องเสียน้ำตา ความเศร้า อสังหาริมทรัพย์ ซื้อขาย ทุ่มทุนซ่อมแซม จะช่วยปัดเป่าดวงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น การเดินทางไกลจะได้วางแผนระยะยาว ไปไหนมาไหนควรมีเพื่อนไปด้วยจะปลอดภัย
มีคนเข้าหาแต่ไม่ถูกสเป็ก คนที่ถูกใจมักต้องไกลสายตา มีเหตุมาคอยพิสูจน์ความสัมพันธ์ คนรักเก่าจะช่วยสนับสนุนความรักครั้งใหม่ หย่าร้างเรื่องใกล้จบแต่ยังไม่ถึงที่สุด จะได้ของมีค่าจากคนรักเก่า หรือมรดก
คนเกิดวันอังคาร
ตกงานจะได้งานใหม่ แต่คุณมีโอกาสต่อรองหรือเลือกที่อื่นสำรองเอาไว้ด้วย การเงินอาจต้องรักษาสมดุลทั้งเงินสดและเครดิตการใช้จ่าย อสังหาริมทรัพย์จะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเชิงการซื้อขายและอาจได้ส่วนแบ่งในอนาคต ยานพาหนะจะให้โชคลาภ งานที่ไม่ได้สมัครจะวิ่งเข้ามาหา ทำบุญด้วยอาหารเมนูแกงกะทิ ช่วยเสริมดวงสุขภาพและเพิ่มสภาพคล่องการเงิน สุขภาพระวังปัญหาข้อเท้าหรือเข่า
ชอบใครห้ามบอก อย่าแสดงออกมาก อาจต้องเว้นระยะเพื่อใจตัวเองและไม่ให้เสียอาการ เพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ผิดที่ผิดเวลา คนที่เลิกรายังไม่รีเทิร์นแต่คนใหม่จะคล้ายคนเดิมมากๆ ใครมีคู่ แบ่งเวลาให้ดีก่อนโดนงอน
คนเกิดวันพุธ
งานเสริมจะหาย ธุรกิจอาจโดนแย่งลูกค้าหรือมีคู่แข่งหน้าใหม่ที่คุณไม่ควรมองข้าม งานประจำ ใจร่มๆ กับเจ้านายใจร้อน การใช้เงินจับจ่ายตามที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า คนตกงานยังว่าง ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย การทำความสะอาดมุมทำงานช่วยเสริมดวงการแข่งขันและผลงานที่โดดเด่น สุขภาพของคนในบ้านจะได้ใส่ใจดูแล หรือมีคนวางแผนออกจากงานเพื่อรับผิดชอบทางบ้านมากขึ้น
รักใครบอกตรงๆ ถ้าไม่บอกอาจเสียทรงแบบไม่ทันตั้งตัว เป้าหมายจะแอบอมยิ้มเก็บไว้พิจารณาแต่ไม่ตอบรับกลับทันที คนในที่ทำงานเดียวกัน ห้องเรียนใกล้ๆ กันจะโดนตกหัวใจ เพศทางเลือกมีคนหม้ายคนมีตำหนิมาชอบคุณ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ปัญหายังแก้ไม่ออก อย่าใจร้อน คุณอาจเดินช้ากว่าคนอื่น วันนี้เป็นผู้ตามที่ดี ต้องตัดสินใจแทนคนมีตำแหน่ง มีเวทีการแข่งขัน การสอบที่โดดเด่น รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ นักลงทุนตลาดของอาหาร สุขภาพ สมุนไพรจะปังกว่าเพื่อน ยามวิกาลเหมาะจะดีลงาน คนแปลกหน้าจะดีต่อการลงทุน ทำงานและสนับสนุนมากกว่าคนรู้จักกันเอง จะได้โอนย้ายเงินเก็บ งดเสี่ยงโชค
มีของเล็กๆ น้อยๆ มาแทนความรู้สึก หรือคำขอโทษ คนพิเศษไม่ค่อยได้พบหน้า แต่คุณจะได้เจอคนจริงใจที่ยืนข้างๆ ในเวลาที่มีปัญหารอบตัว ครอบครัวมีลุ้นสมาชิกลูกหลานเขยสะใภ้คนใหม่ ใครบางคนกลับมาพร้อมคำขอโทษ
คนเกิดวันศุกร์
โทษ คนว่างๆ ที่ทำงานเดิมอาจเรียกหา ลองทำความสะอาดกระเป่าสตางค์ ปัดฝุ่นบ้าน การเงินและโชคลาภจะลื่นไหลเข้ามาหาคนอยู่อาศัย การลงทุนเลือกที่ตนเองถนัด อย่าอ่อนไหวกับคำชักชวนการลงทุนของคนอื่นคนสูงคล้ำ มีเรื่องทุกข์ใจมาให้ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยลดอุปสรรค
มีคนดีต่อใจแต่เปิดเผยไม่ได้ กลัวผิดหวังกลัวเสียเพื่อน คนมีคู่มีปากเสียงประปรายกับเรื่องเล็กๆ ในบ้าน การเงิน เอกสารใดใดที่ลงนามร่วมกับคนรักรวมทั้งการทำงาน ทำธุรกิจช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นกว่าคนโสด
คนเกิดวันเสาร์
อะไรก็ไม่เกินความสามารถ เพียงแต่คุณไม่ค่อยไม่ใจในตนเอง คนตกงานลุ้นงานใหม่ที่ทำงานเดิมหรือเพื่อนร่วมงานหน้าเก่า ได้เป็นคนในแสงไฟ มีคนรู้จักคุณมากขึ้นเพราะผลงาน การเรียนช่วยเปิดทางไปสู่ยศ ตำแหน่งใหม่ สัตว์เลี้ยงในบ้านอาจเจ็บป่วยรับเคราะห์แทนเจ้าของ ทองคำ ของเก่า ของมือสอง หรือธุรกิจที่อยู่ในสถานที่เก่าๆช่วยเสริมดวงคุณ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงจะดีมากๆ
มีคนติดเฟรนด์โซน หรือบางคู่รักๆ เลิกๆ แล้วแต่บรรยากาศพาไป คุณจะได้ออกตัวปกป้องคนรักจากคำพูดร้ายๆ ของคนอื่น มีลุ้นแจกการ์ด จดทะเบียนสมรส หรือขอหมั้น จะขอใครเป็นแฟนมักโดนคนตัดหน้าหรือออกตัวจีบแรงมากกว่า อกหักทำใจได้ดีแต่ไม่พร้อมเริ่มต้นอีกครั้ง
