เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ค่อนข้างกดดัน เพราะความคาดหวัง ตั้งสมาธิให้ดี ทุกอย่างเป็นไปได้ การทำงานและเรียนถึงเวลาหันมาสนใจสิ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ เพราะเป็นบททดสอบที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้ การค้า การเงินจ่ายก่อนได้คืนทีหลัง อย่าคิดนานจะเสียโอกาส ลูกค้าจะโดนแย่งเพราะคลื่นลูกใหม่ในวงการ จะได้วุ่นวายกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ สุขภาพทรงๆ ตัว
คนโสดใจฟูเพราะใกล้ใครบางคน การเดินทางมาหา มาเซอร์ไพรส์ คนมีคู่จะยิ้มได้ทั้งวัน ทำให้วันเทาๆ ดูสดใส หรือมีข่าวดีเกี่ยวกับงานมงคล ความชัดเจนเรื่องสถานะที่เป็นอยู่ ผู้ใหญ่อาจยังไม่ปลื้มเขยสะใภ้คนใหม่ เพศทางเลือกมีคนพยายามเอาใจแต่เข้าหาผิดที่ผิดเวลา
คนเกิดวันจันทร์
เรียนรู้กับสิ่งที่เคยผิดพลาด หยิบจับสิ่งที่เคยทำแต่ไม่ชอบ เพราะในคราวนี้มันจะให้ผลดีต่อการงานและโอกาสของคุณมากๆ คนในเครื่องแบบมีการโยกย้ายที่ไม่ได้ดั่งใจ บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยง ลองให้เวลากับเขาบ่อยๆ ดวงการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นรวมทั้งสภาพคล่องในการใช้จ่าย จะได้ทุ่มเงินซ่อมบ้าน ระบบหลังคา ฝ้า เพดานจะมีปัญหา ทำบุญสองสามวันนี้ ร่วมบุญเลี้ยงเพล หรือทำทาน ช่วยลดอุปสรรค
ส่วนความรักผู้ใหญ่จะเข้าใจคุณ แต่พวกเขามักเชียร์คนที่รู้จักให้กับคนโสด ต้องรีบปฏิเสธหากมีคนในใจอยู่แต่เดิม คนมีคู่อะไรก็ได้คนรักดูแลแบบรู้ใจ ไม่ต้องพูดเยอะแม้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากเท่าไรนัก อยากง้อใครคุณยังต้องรอให้อีกฝ่ายใจเย็นกว่านี้
คนเกิดวันอังคาร
จะเสียเงินเพราะความไม่รู้ ของมีค่าจะไม่ได้คืน วันนี้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆ ความแน่นอนทุกเรื่องอยู่ในสถานะเปราะบาง ยานพาหนะให้โชคใครขับรถเองจะสองล้อสี่ล้อ คุณกำลังจะได้โอกาสดีจากการเดินทางบ่อยๆ หรือการเจรจาธุรกิจระหว่างเดินทางกำลังจะสำเร็จผล การเงินนอกระบบโดดเด่น ยิ่งทำยิ่งได้ จะได้มีโอกาสไปร่วมงานขาวดำ โชคลาภลอยมาจากบริวารหรือคนรู้จัก
จะได้โอกาสจากคนที่รอ แต่คนวิ่งง้อนานๆกำลังหมดใจ อาจยังไม่ชัดเจนว่าเลิกราหรือไปกันต่อ เพียงเว้นวรรคระยะสั้นๆ เท่านั้น คนโสดหากมีคนสบายๆ ทำให้คุณยิ้มได้เข้ามาในช่วงนี้ลองพิจารณาพวกเขาดูไม่เสียหาย นัดเดตปุบปับอาจเกิดขึ้น รักออนไลน์คุยไปใจฟูไป
คนเกิดวันพุธ
ธุรกิจที่มีปัญหา งานที่ติดลบ จะโดนส่งมาถึงมือของชาววันพุธ คุณจะได้แสดงความสามารถ จงใช้ความถนัดที่คนอื่นอ่อนแอกว่า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสอบแข่งขันโดดเด่นในเวทีไกลบ้าน สนามสอบใหม่ หรือลุ้นตำแหน่งเปลี่ยนจากสายงานเดิม คนในแสงไฟ บันเทิง การเมือง ให้ระวังคำพูด การเงินตลอดวันควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองได้ดี อสังหาริมทรัพย์โดดเด่น และตลาดสายบริการ
ความลับจะโดนเปิดเผย ส่งผลดีกับคนโสดเพราะเป้าหมายจะรู้ว่ามีคนแอบปลื้ม ส่วนคนมีคู่ระวังปัญหาคู่แทรกที่เข้ามาตีสนิทแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะคนวัยไล่ๆ กัน เสริมดวงบริหารเสน่ห์ปรับดวงความรัก ใส่เสท้อผ้าโทนขาว ครีม หรือย้อมสีผมใหม่แล้วจะปัง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รักษามาตรฐานการทำงาน มีคนหวังผลประโยชน์เข้ามาชักชวนทำอะไรใหม่ๆ แต่มักแฝงสิ่งที่คุณจะติดลบในวันข้างหน้า อย่าลงนามเอกสารที่ดูไม่น่าไว้วางใจ การลงทุนและการเงินสดใสในช่วงบ่าย ธุรกรรมทุกประเภทต้องมีคนช่วยเหลือเป็นพยาน จะได้รับรู้เรื่องการเงินนอกระบบ สิ่งผิดที่ต้องปล่อยผ่านทำเป็นไม่รับรู้มาก่อน สุขภาพโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอาจเข้ามาทักทาย
รักใครต้องรอ แต่จะมีโอกาสสานสัมพันธ์กับคนรู้ใจ และอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ อย่าใช้ทางลัดเพราะรักง่ายหน่ายง่าย อย่าหลงคำพูดหวานๆ ของคนที่เข้ามาติดพัน ด้านคนแต่งงานหรือมีคู่แล้ว ปากเสียงเปิดจากเรื่องเล็กๆ ประจำวัน เว้นระยะห่างดีกว่าพยายามอธิบาย
คนเกิดวันศุกร์
มีคนมอง และให้ความสำคัญ จุดเล็กๆ งานสายสนับสนุน โอกาสจะวิ่งเข้าหาแม้ไม่ใช่จุดที่โดดเด่น แต่คุณจะได้จับงานหรือลองทำสิ่งที่มีเครดิต มีชื่อเสียงในวันข้างหน้า พนักงานหาเช้ากินค่ำ จะได้เปลี่ยนนายจ้าง การเปลี่ยนงานปุบปับจะเกิดขึ้น คนในเครื่องแบบเจ้านายคิดลบ การเงินจ่ายเพื่อคนอื่น เรื่องของตัวเองเป็นรอง และยังมีภาษีสังคมเข้ามารบกวนเงินใช้รายวันบ่อยๆ สุขภาพทรงๆ ตัว
คนที่พยายามเข้าหาอาจดูไม่น่าปลื้ม รักเก่าคุยกันดีปรึกษาเรื่องหัวใจได้แต่ไม่เหมาะจะรีเทิร์น คนโสดการพบเจอคนน่าสนใจหากคุณออกตัวช้า จะพลาดโอกาสแน่แท้ รักออนไลน์ช่วยสานสัมพันธ์ให้ดีค่อยเป็นค่อยไป คนมีคู่โดนหึงหวงบ่อย แต่แอบปลื้มใจนิดๆ
คนเกิดวันเสาร์
ระวังเรื่องผิดใจกับคนสนิท ทั้งเรื่องอารมณ์ ความคิด หรือการเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลังและใช้เวลานานกว่าจะคืนทุน จะได้ร่วมรับรู้เรื่องการเงินของที่ทำงาน ลงนามเอกสารสำคัญให้ดำเนินการในช่วงเช้า รถใหม่ บ้านใหม่ จะได้วางแผนนำมาครอบครอง คนป่วยในบ้านจะนำโชคเกี่ยวกับงานและการเรียน ความฝัน นิมิตร้าย ทักเตือนเรื่องการเงินหรืออุบัติเหตุในที่สาธารณะ ลาภลอยเน้นการสวนทางลุ้นโชค
จัดห้องนอนและรอบบ้านให้สะอาดสว่าง ความรักจะมีปัญหาเบาลง คนกลางจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจน อยากเข้าหาใคร งอใคร หรือทำความรู้จัก การมีพ่อสื่อแม่สื่อช่วยคุณได้อย่างมาก ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์ปีกที่ชอบ ช่วยเสริมดวงบริหารเสน่ห์
