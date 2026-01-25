“หัวหิน-อัมพวา” หลั่งน้ำตา “พระราม 2” ทำท่องเที่ยวพัง “ยกเลิกทัวร์” ถ้าต้องผ่าน “ถนนมรณะ”

ถนนมรณะ คนค้าขายชี้ “พระราม 2” ตัวทำนักท่องเที่ยวหาย ผู้ประกอบการทัวร์ไทยเผย “นักท่องเที่ยวกลัว” เกือบครึ่งถึงกับ“ ขอยกเลิกทริป” ถ้าต้องผ่านถนนสายนี้ เหล่าโรงแรม-ร้านอาหาร-ทัวร์ เตรียมรับผลกระทบหนัก ถ้าประเทศไทยยังเรียกความเชื่อมั่นจุดนี้กลับมาไม่ได้
** ท่องเที่ยวพังทั้งสาย นักท่องเที่ยวหายกว่าครึ่ง!! **
พ่อค้า-แม่ค้าบ่นอุบ “ตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดร่มหุบ” นักท่องเที่ยว “หายกว่าครึ่ง”ชี้ผลพวงจากเหตุ “เครนถล่ม ถนนพระราม 2”เพราะตลาดทั้ง 2 แห่ง ต้องใช้ถนนเจ้าปัญหานี้ เป็นเส้นหลักเพื่อให้เดินทางไปถึง
แต่อุบัติเหตุก่อสร้างนี้ ทำผู้คน “กลัว”จนไม่กล้าไป กระทบหนักถึง “บริษัททัวร์”ให้ต้องปรับโปรแกรมเที่ยวหนี เพื่อเลี่ยงถนนสายมรณะ
แน่นอนว่าจะโทษพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวไม่ได้ ที่รู้สึกกลัวจนไม่กล้าใช้ “ถนนพระราม 2”เพราะเหตุวายป่วงที่เคยเกิดขึ้นซ้ำซาก ทำให้หลายคนไม่เหลือความเชื่อใจอะไรเลย
คือนอกจากเคสล่าสุด (15 ม.ค. 69) ที่ “เครนถล่ม”บริเวณหน้าโรงแรมปารีส จ.สมุทรสาคร จนส่งผลให้มี ผู้เสียชีวิต 2 ราย
{ถนนพระราม 2 “เครนถล่ม” (15 ม.ค.69)}
หลังจากนั้นเพียง 2 วัน ก็เกิดเหตุ “ถนนยุบ”จนเป็นหลุมขนาดใหญ่ทับซ้อนเพิ่มอีก บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณหน้าบิ๊กซีพระราม 2 จ.สมุทรสาคร
ยิ่งย้อนกลับไปปี 68 ยิ่งเจอมหากาพย์ “คานปูน-เครนถล่ม” นับครั้งไม่ถ้วน เริ่มตั้งแต่เหตุที่เกิดบริเวณเขตพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่ผลักให้มีผู้เสียชีวิตถึง “6 ศพ”
ซ้ำร้ายจุดดังกล่าว ยังเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเหตุ “คานถล่ม” เมื่อปี 67 ซึ่งตอนนั้นทำแรงงานก่อสร้าง “เสียชีวิต”ไปถึง “4 ราย”เรียกได้ว่า ยิ่งย้อนยิ่งเจออุบัติเหตุจากการก่อสร้างบนถนนเส้นนี้
{“คานถล่ม” ปี 67 แรงงานก่อสร้างเสียชีวิตถึง 4 ราย}
คอนเฟิร์มอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนถนนพระราม 2 ด้วยสถิติจากข้อมูลของ “สภาผู้บริโภค”เกี่ยวกับ “อุบัติเหตุจากการก่อสร้างบนถนนพระราม 2”ตั้งแต่ปี 67-68 พบว่า มีตัวเลขสูงถึง 9 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย บาดเจ็บอีก 44 คน
ส่วนข้อมูลของ “กรมทางหลวง(ทล.)”ยังเจออีกว่า ตั้งแต่ปี 61-68 ถนนสายนี้เกิดอุบัติเหตุมากกว่า “2,500 ครั้ง”ผลักให้มีผู้เสียชีวิต 143 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 1,441 ราย สมกับที่ถูกเรียกว่า “ถนนมรณะ” ที่น่ากลัวที่สุดเส้นนึงของไทย
แน่นอนว่า นอกจากจะกระทบต่อ “ความเชื่อมั่น” ของคนทั่วไป ที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้แล้ว ยังกระทบต่อ “การท่องเที่ยว” ด้วย
เพราะว่า “ถนนพระราม 2” เป็น “ถนนสายหลัก” ความยาวกว่า 80 กม.ที่วิ่งจาก “กรุงเทพฯ” ผ่าน “สมุทรสาคร”,“สมุทรสงคราม”, “เพชรบุรี”ก่อนเข้าสู่ “ภาคใต้”
{17 ม.ค.69 ก็เกิดถนนยุบ}
อย่างที่เจ้าของบริษัทนำเที่ยวรายนึง สะท้อนให้ทีมข่าวฟังว่า นักท่องเที่ยวจะมี “ความกังวล” อย่างมาก ถ้าทริปทัวร์ของพวกเขา ที่จะมุ่งสู่ภาคใต้ ต้องใช้ถนนพระราม 2 ในการเดินทาง
ผลักให้มีลูกค้า “กว่าครึ่ง” ที่ตัดสินใจขอ “ยกเลิกทัวร์” เมื่อรู้ว่าแผนในการเดินทางที่บริษัทจัด จำเป็นต้องใช้ถนนพระราม 2 สายมรณะ ถึงแม้ส่วนใหญ่จุดที่เป็นข่าวและเกิดปัญหา จะเป็นเพียงบริเวณที่มี “การก่อสร้าง” ไม่ใช่ถนนทั้งเส้นก็ตาม
“เป็นช่วงก่อสร้างค่ะ ถ้าตรงไหนไม่มีก่อสร้าง ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่ถามว่าลูกค้าเขาจะเดินทางไปเนี่ย เขาไม่ทราบแหละว่า ตรงไหนไม่มีก่อสร้าง มีก่อสร้าง พอแค่บอกว่า เส้นพระราม 2 ก็คือจบแล้ว”
ที่น่าเป็นห่วงคือ ความกังวลในลักษณะเดียวกันนี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย
แถมดูจะ “หนักกว่า” ด้วยซ้ำ เพราะชาวต่างชาติหลายคน “เหมารวม” ไปแล้วว่า “ถนนเมืองไทยไม่ปลอดภัย” ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเขารู้แค่ว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะจุดที่มีปัญหาเท่านั้น
“เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะไป มันคือความปลอดภัย ที่เราต้องการมากที่สุด มากกว่าความสนุกสนาน ในเมื่อถ้าประเทศไม่มีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวก็จะเลี่ยงไปเที่ยวเส้นนั้นๆ เพราะฉะนั้น บอกเลยว่า ประชาชนแถวนั้นเดือดร้อนแน่นอน”
** ต้องยอม “อ้อมโลก” เพื่อความอยู่รอด **
ย้ำชัดว่าเหตุสลดจากการก่อสร้างบน “ถนนพระราม 2” คือปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัททัวร์หลายๆ แห่ง ต้องเปลี่ยนแผนการเดินทาง เลี่ยงไปใช้ถนนสายอื่นแทน
โดยเฉพาะทริปจาก “กรุงเทพฯ” ลงไปเที่ยว “ภาคใต้” เพื่อหลีกเลี่ยงการขอยกเลิกทริป และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ประกอบการรายเดิมบอกว่า การเปลี่ยนเส้นทางเหล่านี้ ถือว่าทั้งบริษัททัวร์และตัวนักท่องเที่ยวเองไม่ได้กระทบมาก อาจแค่ “เสียเวลามากขึ้น” และทางบริษัทก็หา “จุดแวะพัก-แวะเที่ยว” ใหม่ๆ มาทดแทนเส้นทางเดิม
แต่คนที่จะกระทบจริงๆ คือ เหล่าธุรกิจอย่าง “โรงแรม”, “ร้านอาหาร” หรือแม้แต่ “จุดแวะพัก” ที่ตั้งอยู่บริเวณ “ถนนพระราม 2” ใน “สมุทรสาคร”, “สมุทรสงคราม” และ “เพชรบุรี” เพราะลูกค้าจะหายไปส่วนนึง จากการที่กรุ๊ปทัวร์ เปลี่ยนไปใช้ถนนเส้นอื่นเพื่อลงใต้
อย่างที่ “ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์” นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ยืนยันข้อมูลกับเราไว้ว่า หลังจากได้พูดกับเหล่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้ว พบว่ามีหลายเจ้าเลือกใช้วิธี “ขับอ้อม” โดยไม่ใช้ถนนพระราม 2
“เท่าที่ถามมา ส่วนใหญ่เปลี่ยนหมดเลยนะ ประมาณ 4-5 เจ้าเนี่ย ผมสังเกต เขาบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวอ้อมเอา เดี๋ยวก็ลงเพชรบุรีได้เหมือนกัน ความหมายที่เขาจะลงไปทางใต้นะ”
จุดนี้เองที่ทำให้ “2 ตลาด” ที่เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว อย่าง “ตลาดน้ำอัมพวา” และ “ตลาดร่มหุบ” ที่สมุทรสงครามเงียบเหงาลงเป็นอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ยวขาจรที่จะลงใต้หายไป จากการที่เลือกอ้อมไปใช้ถนนเส้นอื่นแทน
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทริปท่องเที่ยว “ตลาดน้ำอัมพวา-ตลาดร่มหุบ” หรือใน “สมุทรสาคร”, “สมุทรสงคราม” และ “เพชรบุรี” เหล่าบริษัททัวร์จะเอาออกจากโปรแกรมทัวร์ไปเลย
สรุปคือแลนด์มาร์กสำคัญ ยังมีอยู่ในแผนเที่ยว และส่วนมากก็ยังจำเป็นต้องเดินทางผ่าน “ถนนพระราม 2” เพราะจะทำเวลาได้ดีที่สุด
และในความจริง จุดท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ก็ไม่ได้มีแค่นี้ แลนด์มาร์กใหญ่ๆ อีกหลายแหล่ง อย่าง “หาดชะอำ”ที่เพชรบุรี และ“อ.หัวหิน” ในประจวบคีรีขันธ์ ก็ยอดนักท่องเที่ยว“ตก”ไปตามๆ กัน เพราะผลกระทบจาก “ถนนพระราม 2”
ฝ่ายที่กระทบหนักที่สุด คือ “ธุรกิจท่องเที่ยว”มากมาย ที่ตั้งอยู่ตลอดทางสายหลัก เพื่อไปสู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยว และถ้ายัง “เรียกความเชื่อมั่น”บนถนนสายมรณะกลับมาไม่ได้ ต่อไปจะยิ่งกระทบหนัก
จากที่คาดการณ์ไว้ ถ้าสถานการณ์แย่ที่สุดคือ นักท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนใจ เปลี่ยนภาค ไม่ลงไปเที่ยวใต้อีกเลยก็ได้
“แต่ผมก็ยังมองว่า มันเป็นระยะช่วงหนึ่งสั้นๆ นั่นแหละ สำหรับเมืองไทย หมายถึงว่าความกังวล เดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไป หลังจากที่เราสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร ข่าวสารต่างๆ เช่น เส้นทางต่างๆ ได้ อย่างนี้นะครับ”
{“ดร.สุเทพ” นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย}
** ธุรกิจ “หมดไฟ-สิ้นหวัง” เหตุซ้ำซาก ไร้อนาคต **
อุบัติเหตุบนถนนสายมรณะ ที่เรียกว่า “ถนนพระราม 2” ถ้าจะพูดว่า “ซ้ำซาก” ก็คงไม่มีใครกล้าเถียง ซึ่งนักจิตวิทยาสังคม อย่าง “ผึ้ง-กุสุมา ลีลานราธิวัฒน์” อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ช่วยวิเคราะห์เอาไว้ให้แล้ว
โดยระบุชัดว่า อุบัติเหตุซ้ำๆ ซากๆ ตรงจุดนี้ สร้างผลกระทบด้านลบตามหลักจิตวิทยาแน่นอน คือทำให้ผู้คนรู้สึก “หวาดกลัว” เวลาต้องออกไปนอกบ้าน จากการเห็นเคสนี้เป็นตัวอย่างว่า ความปลอดภัยของชีวิตในเมืองไทย อยู่ในระดับ “ต่ำมาก”
“เหตุการณ์นี้ มันทำคนเห็นชัดขึ้นว่า จริงๆ แล้วทุกวันนี้ เราไม่ได้มีความปลอดภัยในที่สาธารณะ เทียบกับสิ่งที่เราดูแลตัวเองได้เนี่ย
เราอาจจะป้องกันบ้านเรา ป้องกันที่ส่วนตัวเราได้ปลอดภัย แต่คือพอออกไป เวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ก็คือความปลอดภัยของเราทุกคน มันต่ำ”
เมื่ออุบัติเหตุจากการก่อสร้างนี้ เกิดขึ้นซ้ำๆ แต่ดันหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ หรือหาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ ยิ่งผลักให้เกิดคำถามภายในใจ โดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายงานนี้ หรือคนที่ต้องพักอาศัยอยู่บริเวณนั้น
“สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ มันก็ทำให้ทุกคนคิดว่า เราจะถูกปฏิบัติยังไงนะ เราถูกเห็นคุณค่าพอหรือเปล่า อย่างเช่น เราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในระบบ เป็นแรงงาน
เราก็จะเห็นเลยว่า เออ..ชีวิตเรามีค่าน้อย เทียบกับผลประโยชน์ หรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากการทำงาน”
จุดนี้เองที่จะทำให้ “กำลังใจ” ของผู้คน “หมดไฟ” ความตั้งใจในการทำงานก็จะลดลง หรือ “คนที่ประกอบธุรกิจ” ในบริเวณนั้น อาจ “ท้อใจ” ทำธุรกิจไปก็ไม่มีใครมาซื้อของ มาใช้บริการ เพราะคนกลัวถนนเส้นนี้
“คนที่อยู่ย่านนั้น บางทีก็ยังรู้สึกเลยว่า ถนนนี้มันน่ากลัว เขาก็คงไม่มีใครมาเที่ยว ไม่มีใครมาซื้อของ ไม่กล้าผ่าน ก็คือคนสูญเสียกำลังใจ สูญเสียความหวังในการทำอาชีพ
ถึงทุกวันนี้ เศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้ว ยิ่งมาเจอปัจจัยภายนอก ที่มันยากขึ้นอะค่ะ อันนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคล”
{“ผึ้ง-กุสุมา” นักจิตวิทยาสังคม}
ถ้าสรุปจากสิ่งที่นักจิตวิทยาสังคมรายนี้วิเคราะห์คือ มหากาพย์อุบัติเหตุบนถนนสายนี้ ผลักให้ผู้คน “หมดไฟ” ในการทำงาน ผู้ประกอบการ“หมดหวัง” ในธุรกิจ
และถ้าปล่อยให้ภาวะนี้ ก่อตัวและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจไทยแน่นอน
เมื่อผู้ประกอบการหมดหวัง ชะลอการขยายกิจการ ไม่ลงทุนเพิ่ม ก็จะไม่มีการจ้างงาน เงินไม่หมุนในระบบ รายได้ครัวเรือนลด และกระทบกำลังซื้อในที่สุด
